Матеріал підготовлений у співавторстві з Катериною Гусаченко, ABM Manager в команді Netpeak.

Account-Based Marketing, або ABM — це стратегія B2B-маркетингу, що фокусується не на генерації масових лідів, а на роботі з конкретними цільовими компаніями (target accounts). На українському ринку цей підхід також відомий як маркетинг ключових клієнтів, ABM-маркетинг або акаунт бейзд маркетинг.

На практиці ABM для B2B означає перехід від моделі «більше трафіку і більше лідів» до моделі керованого зростання через пріоритетні акаунти. Саме тому ABM-стратегія найчастіше використовується в компаніях із довгим циклом продажу, високим середнім чеком і складним процесом ухвалення рішень у клієнта.

У цьому матеріалі ви знайдете покроковий гайд з ABM: що таке Account-Based Marketing і кому він підходить, як обрати target accounts, а також принципи побудови ABM-стратегії, запуск каналів та вимірювання KPI.

Це не теоретична стаття і не огляд інструментів. Це практична інструкція для B2B-компаній, котрі хочуть швидко й ефективно впровадити ABM-підхід. Далі буде:

п’ять основних блоків — складових ABM-системи;

п’ять етапів впровадження, від аналізу до масштабування;

171 конкретна задача покрокової побудови ABM;

чіткі мейлстоуни та KPI кожного етапу.

У кінці гайду знайдете детальну діаграму Ганта по запуску й розвитку ABM.

Давайте починати!

Для кого цей гайд

Для власників чи керівників B2B-бізнесів, CMO та керівників відділів продажів, котрі:

продають складні або дорогі B2B-рішення;

втомилися від кількості замість якості — хочуть бачити в пайплайні стратегічні акаунти, а не просто навантажувати відділ продажів обробкою «холодного шуму»;

працюють з обмеженим ринком потенційних клієнтів;

шукають вихід із пастки «нецільових лідів» — прагнуть інвестувати бюджет у ті 20% клієнтів, що приносять 80% прибутку;

прагнуть масштабування без роздування операційки — хочуть заробляти більше, працюючи з меншою кількістю великих клієнтів, де кожен контракт має стратегічне значення;

готові до гри у вищій лізі — планують системно вийти на ТОП-акаунти та Enterprise-ринок.

Що таке Account-Based Marketing (ABM) і як він працює

У класичній B2B-моделі маркетинг оптимізує кількість лідів, а продажі — конверсію в угоди. На певному етапі зростання ця модель перестає масштабувати дохід: витрати ростуть швидше за pipeline (послідовність етапів, котрими проходить потенційна угода або клієнт до моменту продажу), а фокус команди розмивається.

ABM змінює одиницю планування. Замість ліда в центрі з’являється акаунт — конкретна компанія, з конкретними ролями, процесами та бізнес-контекстом.

На практиці це означає:

чітку пріоритизацію клієнтів;

спільну стратегію маркетингу і продажів;

синхронізацію каналів навколо списку акаунтів;

вимірювання не кліків, а прогресу акаунтів у воронці.

ABM — не канал і не кампанія, це модель управління зростанням у складних B2B-продажах.

Які задачі B2B-бізнес зазвичай вирішує через ABM

У практиці B2B-команд ABM найчастіше запускають, коли потрібно:

підвищити середній чек угод;

знизити CAC (Customer Acquisition Cost, ціна залученого клієнта, що здійснив покупку) за рахунок фокусу на релевантних акаунтах;

підвищити ROMI;

зайти в enterprise-сегмент або стратегічні акаунти;

скоротити цикл угоди;

сфокусувати команди продажів і маркетингу на найперспективніших компаніях;

підвищити конверсію продажів.

Кому підходить ABM

Це — must have для зростання, коли:

LTV клієнта (Сustomer Lifetime Value, пожиттєва цінність клієнта) високий, зазвичай від $10 000;

цикл угоди тривалий, від трьох місяців, і в ньому залучені кілька осіб, що ухвалюють рішення;

кількість потенційних клієнтів у ніші обмежена (до 5000);

у вас є sales-команда і складний процес продажу;

вам важливо не просто збільшувати трафік, а керувати якістю pipeline.

❗️Якщо ж бізнес тримається на масових транзакціях і короткому циклі угоди — ABM, швидше за все, не буде оптимальним інструментом.

Як виглядає запуск Account-Based Marketing на практиці

ABM не запускається як лінійний проєкт «крок за кроком, один за одним».

Частина процесів відбувається одночасно: команда формує базу акаунтів і готує контент, паралельно запускає рекламу та outreach із sales-активацією, а після появи перших сигналів із ринку переходить до оптимізації.

Тому для планування ABM доцільно використовувати діаграму Ганта: вона показує не лише що робити, а й як синхронізувати роботу різних ролей у часі — від стратегії та ресерчу до реклами, продажів і аналітики. Далі детально розберу ключові складові стратегії ABM для B2B — від фундаменту до інструментів активної фази.

Ви побачите, як ці елементи синхронізуються, нашаровуються та паралеляться у часі. Зрозумієте логіку розгортання проєкту: від глобального стратегічного планування до щотижневих тактичних операцій, що відображені у детальному таймлайні.

У цьому гайді свідомо розділяю ABM на дві площини: блоки і етапи.

Блоки — це що саме має бути побудовано в системі ABM: стратегія, дані, контент, канали, sales-активація, аналітика. Це «складові двигуна».

Етапи — це у котрій послідовності в часі ця система запускається, тестується, оптимізується і масштабується. Це «дорожня карта руху».

На практиці блоки працюють паралельно, а етапи допомагають керувати пріоритетами, ризиками і ресурсами. Саме цю логіку і відображає діаграма Ганта, яку ви знайдете нижче.

Блок 1. Стратегічне управління

Цей блок відповідає на питання, як ви зароблятимете гроші через ABM, і пояснює принципи оцінки ефективності та управління системою.

Завдання: надати чіткий алгоритм розгортання ABM-системи, що дозволяє крок за кроком синхронізувати стратегічне планування, технічну підготовку та активні продажі у єдиному циклі.

На практиці цей блок складається з двох кроків.

Розробка стратегії ABM охоплює:

аналіз ситуації — ринок, попит, конкуренти, продукт, ICP (профіль ідеального клієнта), продажі;

постановку цілей — точки зростання, пріоритети, SMART+CBP (Customer Buying Process, процес, через котрий проходить клієнт під час прийняття рішення про покупку);

стратегію — ICP, комунікація, упаковка та позиціонування продукту, фокусні ринки;

тактику — інструменти, методи, стандарти;

план дій — діаграма Ганта, команда, розрахунок ресурсів;

контроль — KPI, дашборд, регулярна аналітика та оптимізація.

Процеси координації впровадження розробленої стратегії:

регулярна аналітика та облік — KPI, Pipeline, воронки, бази акаунтів;

планування та організація роботи членів команди ;

синхронізація команд маркетингу та продажів, організація комунікації;

контроль досягнутих результатів та адаптація стратегії в реальному часі.

Що отримаєте в результаті:

Затверджену ABM-стратегію (цілі, фокус, очікувані результати). Чітко описаний ICP. Зафіксований бізнес-кейс — навіщо бізнесу ABM, які метрики успіху. Архітектуру маркетингових воронок. Узгоджену модель вимірювання (що рахуємо: акаунти, стадії, pipeline, дохід). Визначені ролі та відповідальність між marketing і sales. Погоджений таймлайн, обсяг робіт (проєктні рамки) і бюджет.

Якщо немає стратегії, спільних цілей і моделі вимірювання — далі ви масштабуєте активність, а не результат.

Блок 2. Формування списку акаунтів і стейкхолдерів

Цей блок відповідає на питання: з ким конкретно ви працюєте і де саме знаходиться майбутній дохід.

Завдання: зібрати з різних джерел базу даних потенційних клієнтів, які чітко відповідають вимогам ICP. Вона має містити інформацію про компанії, ключових осіб, котрі приймають рішення, контактні дані та унікальні параметри для подальшої персоналізованої комунікації й таргетингу на цю та схожу (look-alike) аудиторію.

На практиці:

Визначаєте способи пошуку та перевірки параметрів, яким мають відповідати ICP, і пріоритезуються сегменти. Знаходите акаунти (компанії), що повністю відповідають ICP та ключові особи, котрі приймають рішення в цих компаніях. Зібрану базу збагачуєте додатковими даними про компанії та стейкхолдерів для подальшої персоналізованої комунікації. Валідуєте контактні дані ключових контактів — база очищується.

Що отримуєте в результаті:

Мінімальний Target Account List (TAL, список конкретних компаній, на котрі спрямована ABM-стратегія) на 50–200 ICP компаній і чіткі критерії пошуку та кваліфікації для подальшого збору бази. Валідовані контактні дані ключових стейкхолдерів в цільових акаунтах. Додаткові параметри даних про компанії, ключових контактів та їх особливості для персоналізації подальших комунікацій. Збагачену базу історичними даними від sales-команди про попередню історію взаємодії.

❗️Коли немає погодженого TAL і даних про кожного стейкхолдера в цільових акаунтах, подальші активності це лише дорогий таргетинг, а не ABM-система.

Блок 3. Публічна присутність і експертність

Цей блок відповідає на питання: чому ці акаунти взагалі мають вам довіряти ще до першого контакту.

Завдання: сформувати професійну репутацію, довіру та впізнаваність серед ICP ще до першого особистого контакту з майбутнім клієнтом.

На практиці:

Упаковуєте профілі вашої компанії та амбасадорів в Linkedin так, щоб викликати довіру та надійність. Зібраних в базу стейкхолдерів додаєте в конекти. Будуєте експертну присутність через релевантні коментарі, дискусії та реакції на публікації ключових осіб. Робите власні корисні публікації, що потрапляють у стрічки новин стейкхолдерів для їхнього прогріву до особистого контакту. Отже, пости бачать цільові акаунти за рахунок попереднього додавання в конекти, лайки та коментарі, а не в цілому вся мережа LinkedIn.

Що ви одержуєте в результаті:

Упаковані профілі компанії та її амбасадорів (LinkedIn / сайт). Контактні особи додані в конекти. Сформований контентний мінімум для роботи з ICP (позиціювання, кейси, експертиза). Запущена базова контент-присутність у релевантних каналах. Отримано перші сигнали впізнаваності / взаємодії з боку стейкхолдерів у ключових акаунтах.

❗️Коли бренд і його амбасадори не викликають довіру у цільових акаунтів, outbound і реклама будуть конвертувати гірше і дорожче.

Блок 4. Медійна підтримка та performance-оркестрація (PPC + look-a-like)

Цей блок відповідає на питання: як створити системну медійну присутність навколо цільових акаунтів, прогріти buying committee та підготувати їх до прямого контакту з представником відділу продажів.

Завдання: побудувати контрольовану рекламну екосистему навколо Target Account List, що формує впізнаваність, довіру та підвищує конверсію в зустрічі.

На практиці це має наступний вигляд.

Аналітична підготовка:

налаштування трекінгу посадкових сторінок;

визначення KPI (Account Engagement, CPL, MQL, SQL, meetings);

підготовка дашбордів для контролю результатів;

розробка медіаплану та погодження бюджетів.

Точковий таргетинг на цільові акаунти:

запуск кампаній на власників зібраних Email-адрес цільових компаній;

таргетинг у Google, LinkedIn, Meta та TikTok;

сегментація аудиторій за ролями (buying committee).

Масштабування через look-a-like:

створення схожих аудиторій на базі TAL;

залучення нових релевантних акаунтів зі схожим профілем;

розширення охоплення без втрати якості.

Креатив та офер:

розробка рекламних креативів, що б’ють у конкретні болі ICP;

тестування форматів (відео, кейси, експертний контент);

адаптація меседжів під ролі в buying committee.

Постійна оптимізація:

моніторинг вартості цільових дій;

A/B-тестування оголошень і сегментів;

корекція бюджетів на основі фактичної ефективності.

Що ви одержуєте в результаті:

Сформована медійна присутність у полі зору цільових акаунтів. Перші сигнали впізнаваності бренду серед buying committee. Підвищена конверсія в Outreach і зустрічі. Налаштована система вимірювання ефективності реклами. Чітке розуміння, які сегменти та креативи реально рухають pipeline.

Коли немає стабільної синхронної присутності в каналах та відслідковування, створити стабільний попит неможливо.

Це — більше про наявність інформації в різних каналах, а не про систему.

Блок 5. Email та LinkedIn Outreach (Sales-активація)

Цей блок відповідає на питання: як перевести впізнаваність та інтерес у прямий діалог, зустрічі та конкретні можливості в pipeline.

Завдання: побудувати напівавтоматизовану систему персоналізованої комунікації зі стейкхолдерами цільових акаунтів для призначення зустрічей і просування угод у воронці.

Це працює наступним чином.

Технічна підготовка:

прогрів доменів і Email-адрес;

налаштування підписів, постмайстрів;

завершення підготовки LinkedIn-профілів амбасадорів.

Розробка комунікаційної логіки:

створення ланцюжків персоналізованих повідомлень;

написання скриптів під різні ролі в buying committee;

формування тригерних сценаріїв;

адаптація меседжів під індустрію та pain points.

Запуск та управління розсилками:

запуск outreach-кампаній на зібрану базу;

ручна комунікація зі стейкхолдерами;

обробка заперечень;

кваліфікація лідів та призначення зустрічей.

Що ви одержуєте в результаті:

Призначені зустрічі з цільовими акаунтами. Кваліфіковані opportunities у pipeline. Системна модель персоналізації під ICP. Синхронізований рух між marketing і sales. Передбачуваний обсяг sales-активацій на місяць.

❗️Якщо Outreach не персоналізований і не синхронізований з медіапідтримкою, ви створюєте холодний тиск, а не системний прогрес акаунтів.

Етапи впровадження АВМ

Етап 1. Розробка стратегії

Ціль — розробка ABM-стратегії та детальної дорожньої карти її реалізації на пів року.

На цьому етапі важливо:

провести аналіз — ринку, попиту, конкурентів, продукту, клієнтів, продажів;

поставити SMART-цілі;

розробити стратегію — ICP, комунікація, фокусні ринки, упаковка та позиціонування продукту;

обрати тактику — інструменти, методи, стандарти;

спланувати реалізацію — діаграма Ганта, команда, розрахунок ресурсів;

забезпечити аналітику та контроль — KPI, дашборд.

Якщо немає чіткої стратегії, KPI та узгодження з sales — ABM перетвориться на набір активностей без прогнозованого впливу на дохід.

Етап 2. Setup ABM

Ціль — підготувати необхідну інфраструктуру для запуску ABM-кампанії. А саме сформувати базу акаунтів і контактів, налаштувати рекламу та аутріч, оптимізувати профілі й створити системи дистрибуції меседжів.

На цьому етапі важливо:

запустити збір та збагачення бази — знайти та верифікувати контакти стейкхолдерів згідно з обраним ICP;

оптимізувати LinkedIn-інфраструктуру — підготувати профілі амбасадорів, підключити преміум-пакети та провести мануальний прогрів акаунтів для безпечної автоматизації;

забезпечити «цифрову гігієну» Email — створити підписи, підключити постмайстри та провести прогрів адрес перед фокусною комунікацією;

сформувати контентний арсенал — підготувати шаблони публікацій, візуалів та скрипти автоматизації (персоналізовані темплейти);

налаштувати PPC з Email та look-a-like таргетингом — підготувати рекламний кабінет, аналітику, аудиторії та креативи для медійної підтримки;

запустити Engagement-механіку — розпочати коментування контенту стейкхолдерів для формування впізнаваності до моменту прямого контакту;

підготувати outreach — написати скрипти, персоналізації та створити темплейти outreach-кампаній.

❗️Якщо канали не синхронізовані в запусках і не об’єднані спільною кампанією, ви просто запускаєте окремі активності і втрачаєте ефект синергії.

Етап 3. Запуск та тест

Мета — запустити всі канали комунікації згідно зі стратегією для отримання перших зворотних зв’язків та результатів. Заміряти реальну ефективність обраних тактик і перевірити гіпотези ABM- стратегії.

На цьому етапі важливо:

продовжити пошук і збагачення бази акаунтів та стейкхолдерів;

регулярно публікувати якісний контент у профілях компанії та амбасадорів;

взаємодіяти з ключовими особами в обговореннях публікацій;

запустити PPC-кампанії та протестувати креативи;

готувати персоналізації та запускати Outreach-ланцюжки;

проводити кваліфікацію лідів, скоринг, підготовку до мітів;

щотижня аналізувати операційні KPI кожного інструменту;

планувати наступні кроки на основі результатів та готувати нові матеріали.

❗️Коли немає перших сигналів попиту і зустрічей — масштабувати ще зарано, спочатку потрібно виправити меседжі, канали або ICP.

Етап 4. Оптимізація

Ціль — конвертувати накопичений інтерес у перші закриті угоди та оплати. Підвищити рентабельність ABM-системи через масштабування найбільш ефективних тактик та відсікання слабких механік.

На цьому етапі важливо:

ітераційно оновлювати ICP — продовжувати пошук і збагачення бази, спираючись на профілі акаунтів, що вже виявили інтерес або стали клієнтами;

масштабувати медійний тиск — оптимізувати поточні кампанії в LinkedIn та Google Ads, а також підключити Meta Ads для «дотискання» стейкхолдерів через ретаргетинг;

покращити контент-стратегію — виділити формати контенту з найвищим Engagement Rate та впровадити нові тести (відеокейси, галузеві звіти);

відточити Outreach-ланцюжки — провести А/В тестування персоналізації та структури повідомлень для підвищення конверсії в призначені зустрічі;

систематизувати Lead Management — забезпечити безперебійну кваліфікацію та скоринг лідів, готуючи Sales-команду до фінальних стадій переговорів;

ідентифікувати профітні зв’язки — виявити комбінації каналів та меседжів, що дають найшвидший шлях від контакту до контракту.

Якщо ви не бачите тактики, що реально рухає угоди — ви масштабуєте хаос, а не систему.

Етап 5. Масштабування

Ваша ціль — конвертувати накопичений потенціал у фінальні стадії воронки: зустрічі, предметні переговори та підписані контракти. А також забезпечити вихід на максимальні потужності всіх перевірених каналів та впровадити допоміжні інструменти для посилення результату.

На цьому етапі важливо:

фіналізувати роботу з базою — завершити збір акаунтів та застосувати альтернативні методи пошуку «важкодоступних» стейкхолдерів;

максимізувати медійне охоплення — масштабувати PPC-кампанії в LinkedIn, Google та Meta Ads, фокусуючись на найбільш конверсійних сегментах;

дотиснути інтерес через Outreach — реалізувати стратегію фоллоу-апів та персоналізованих нагадувань, щоб перевести «теплих» контактних осіб у фазу призначення мітів;

підсилити Social Selling — активізувати взаємодію в обговореннях та продовжувати публікацію контенту, що довів свою ефективність;

впровадити Direct-інструменти — запускати допоміжні механіки (вузькоспрямовані лендінги під конкретні сегменти, офлайн-івенти, подарунки тощо) для особистого контакту з ТОП-акаунтами;

синхронізувати шлях до угоди — забезпечити безперебійну кваліфікацію та скоринг лідів для максимально швидкої передачі в Sales-команду.

❗️Якщо немає стабільної економіки та прогнозованого результату, то масштабування лише збільшить витрати, а не дохід.

Команда проєкту: хто перетворює стратегію на прибуток

Побудова ABM не закінчується на стратегії, каналах чи інструментах. У реальному бізнесі всі ці елементи починають працювати тільки тоді, коли за ними стоїть злагоджена команда.

Люди перетворюють діаграму Ганта, дорожню карту й тактичні плани на зустрічі, угоди та дохід. ABM за своєю природою — синергія маркетингу та продажів, де кожна роль відповідає за конкретний етап руху акаунта у воронці: від першого дотику до підписаного контракту.

Спочатку важливо визначити, хто саме і за що відповідає у вашій ABM-системі.

Роль Зона відповідальності CMO & Head of Sales Стратегічний нагляд, синхронізація маркетингу з продажами та контроль ROI. ABM-Strategist Архітектура кампанії, розробка ICP, позиціонування та оферів. PM (Project Manager) Координація команди, дотримання дедлайнів, щотижнева звітність. Researcher Пошук, верифікація та глибоке збагачення бази цільових акаунтів. SDR Пряма комунікація, Outreach, прогрів Email/LinkedIn, кваліфікація та призначення мітів. PPC Specialist Налаштування та оптимізація реклами (Google, LinkedIn, Meta, TikTok). Technical / Developer Технічний сетап: інтеграція CRM, налаштування лендінгів. Analyst Трекінг мікроконверсій стейкхолдерів, дашборди та автоматизації сигналів готовності. LSM Розвиток профілів амбасадорів. Creative Team Створення контенту, копірайт та дизайн.

Замість висновків. Два шляхи до залучення ключових акаунтів

Перший — це будувати ABM In-house. А саме створити стратегію, зібрати команду, вибудувати процеси, протестувати гіпотези, зробити помилки, переробити, знову протестувати — і за кілька кварталів вийти на стабільну модель, якщо все вдасться.

Щоби спростити цей шлях, як і обіцяв, даю робочий інструмент планування — типову діаграму Ганта по запуску ABM з нуля. Це — практичний проєктний план, за котрим команда може пройти всі етапи: від стратегії та формування списку акаунтів до запуску каналів, sales-активації та оптимізації.

Скачайте готову діаграму Ганта для впровадження ABM.

Другий — запустити АВМ з допомогою спеціалізованої команди експертів. Підрядник по АВМ може допомогти вам уникнути підводних каменів, швидше запустити та протестувати АВМ для вашого бізнесу, зекономити гроші та зберегти репутацію, адже ключові акаунти обмежені в кількості, а перше враження двічі не справити.

Ми в Netpeak не теоретизуємо про ABM. Ми впроваджуємо його як керовану систему зростання: від стратегії та вибору акаунтів — до оркестрації каналів, роботи з sales і вимірювання реального бізнес-результату.

Саме тому ми можемо розкласти запуск ABM по етапах, показати, де у вас зараз вузькі місця, і запропонувати реалістичний план руху вперед.

Якщо хочете проконсультуватись щодо запуску АВМ для вашого бізнесу з автором цього гайду — забронюйте зустріч у Calendly.

Автори гайду

Максим Соколюк — Chief Business Development Officer у Netpeak. Понад 10 років у B2B-маркетингу та розвитку бізнесу. Спеціалізується на побудові систем зростання для B2B-компаній, go-to-market стратегіях, впровадженні Account-Based Marketing та синхронізації marketing & sales. Працював із SaaS, IT та сервісними компаніями, допомагаючи виходити в enterprise-сегмент і масштабувати дохід через стратегічні акаунти. Катерина Гусаченко — ABM manager у Netpeak, експертка з B2B-маркетингу та впровадження ABM-стратегій. Більше 12 років у стратегічному маркетингу, працює з розробкою стратегій, ICP, дослідженням акаунтів, оркестрацією каналів та аналітикою. Брала участь у запуску та масштабуванні ABM-проєктів для B2B-компаній у різних нішах.

FAQ

Що таке ABM простими словами?

ABM (Account-Based Marketing) — це підхід у B2B-маркетингу, де компанія працює не з масовими лідами, а з конкретними цільовими компаніями (target accounts), персоналізуючи маркетинг і продажі під їхні задачі та ролі в buying committee.

Кому підходить ABM?

ABM найкраще підходить для B2B-компаній із високим середнім чеком, довгим циклом угоди, складним процесом прийняття рішень і обмеженою кількістю потенційних клієнтів, наприклад, SaaS, B2B-послуги, enterprise-рішення, IT, консалтинг.

Перевірте, чи підходить АВМ вашому бізнесу.

Як впровадити ABM і з чого почати?

Починати варто з формування ABM-стратегії: визначення ICP, вибору target accounts, погодження цілей між marketing і sales та побудови моделі вимірювання KPI в ABM.

Скільки часу займає запуск ABM?

Перші результати зазвичай з’являються через 3–4 місяці, але повноцінна ABM-система формується в горизонті 5–6 місяців. Саме тому важливо використовувати покроковий план і діаграму Ганта.

Як рахувати ефективність ABM?

Ефективність ABM вимірюється через KPI на рівні акаунтів: engagement, зустрічі, opportunities, вплив на pipeline і дохід. Ключовий показник — ABM ROI, а не лише вартість кліка чи ліда.