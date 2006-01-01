Це коротка та написана людською мовою версія політики конфіденційності.
Офіційну, написану юридичною мовою, ви можете прочитати блоком нижче.
Ми (агентство перформанс-маркетингу Netpeak) — поважаємо конфіденційність і зобов'язуємося захищати ваші особисті дані.
У цьому розділі ми розповідаємо про те, що саме відбувається з інформацією, яку ви нам передаєте, коли заходите на сайт агентства (незалежно від того, звідки ви його відвідуєте). Також ми розповідаємо про ваші права на конфіденційність і про те, як закон захищає вас.
Нашою місією є розвиток бізнесу наших клієнтів, і ключовим словом тут є саме розвиток. Ми намагаємося не починати роботу з проєктами, для яких наші послуги не є оптимальним рішенням.
У разі, коли ми не зможемо бути максимально ефективні для вашого проєкту, ми передаємо інформацію про проєкт нашим партнерам (компаніям, що входять в Netpeak Group і верифікованим партнерам агентства Netpeak).
Таке бізнес-знайомство допомагає вибрати найбільш відповідного підрядника і знайти оптимальну пропозицію для вирішення завдань і досягнення цілей вашого проєкту.
Якщо ви проти передачі ваших контактів партнерам агентства Netpeak, то просимо вас заздалегідь повідомити про це менеджера агентства Netpeak, з яким ви вже спілкуєтеся або будете спілкуватися по заявці та, в такому разі, жодне знайомство з нашими партнерами не відбудеться.
У цьому розділі ми розповідаємо про те, що саме відбувається з інформацією, яку ви нам передаєте, коли заходите на сайт агентства (незалежно від того, звідки ви його відвідуєте). Також ми розповідаємо про ваші права на конфіденційність і про те, як закон захищає вас.
Нашою місією є розвиток бізнесу наших клієнтів, і ключовим словом тут є саме розвиток. Ми намагаємося не починати роботу з проєктами, для яких наші послуги не є оптимальним рішенням.
У разі, коли ми не зможемо бути максимально ефективні для вашого проєкту, ми передаємо інформацію про проєкт нашим партнерам (компаніям, що входять в Netpeak Group і верифікованим партнерам агентства Netpeak).
Таке бізнес-знайомство допомагає вибрати найбільш відповідного підрядника і знайти оптимальну пропозицію для вирішення завдань і досягнення цілей вашого проєкту.
Якщо ви проти передачі ваших контактів партнерам агентства Netpeak, то просимо вас заздалегідь повідомити про це менеджера агентства Netpeak, з яким ви вже спілкуєтеся або будете спілкуватися по заявці та, в такому разі, жодне знайомство з нашими партнерами не відбудеться.
Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення та попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (надалі — Суб'єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» свої достовірні та актуальні персональні дані, та тим самим уповноважую і надаю свою добровільну, безумовну та безстрокову згоду на:
Обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення, знеособлення, блокування, знищення) персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу третім особам, у складі бази персональних даних, яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі та картотеці.
- Мета обробки персональних даних: ідентифікація Суб'єкта, проведення переговорів про можливість надання послуг Суб'єкту, укладення та виконання договорів про надання послуг, інша рекламно-маркетингова діяльність ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» або та/або будь-яка інша мета, що не суперечить законодавству України.
- Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, контактна адреса електронної пошти, а також дані які автоматично передаються Оператору, в тому числі IP-адреса, дані файлів cookies, інформація про браузер, технічні характеристики обладнання і програмного забезпечення, адреси запитуваних сторінок і іншу подібну інформацію.
- Власником та розпорядником бази персональних даних є: Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», юридична особа, створена відповідно до законодавства України, ідентифікаційний номер юридичної особи 40375407, місцеперебування якої за адресою: 67 840, Одеська обл., Овідіопольський район, с. Молодіжне, ОГСТ ЗАРЯ, вул. Цвіточна, буд. 73 (в подальшому за текстом — «Власник»).
Використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними.
На поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб'єкта з бази персональних даних до третіх осіб, в тому числі юридичним та фізичним особам, сприяння яких є необхідним для виконання мети, що визначена у пункті 1.1. (надалі — Партнери); доступ до персональних даних третіх осіб та Партнерів здійснюється відповідно до вимог закону; Суб'єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин та Партнерам, яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1.1.
На зберігання персональних даних.
На внесення змін до персональних даних без необхідності отримання згоди Суб'єкта; Звільнення Володільця бази персональних даних від обов'язку окремо повідомляти Суб'єкта про передачу його персональних даних третім особам та Партнерам, а також про знищення його персональних даних в автоматичному режимі без можливості поновлення за будь-яких причин.
В разі бажання Суб'єкта отримати індивідуальне письмове повідомлення про знищення його персональних даних з будь-яких причин, Суб'єкт повинен звернутися з окремою письмовою Заявою до уповноваженої особи Власника бази персональних даних. Суб'єкт підтверджує, що повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних, створеної з Метою обробки персональних даних, отримав; права як Суб'єкта персональних даних йому повідомлені та роз'яснені.
ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб'єкта з розміщення таких персональних даних.
Суб'єкт самостійно забезпечує актуальність та достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.У зв'язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» цим також підтверджую, що мене повідомлено про мету збору даних, а також повідомлено про наступні мої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних»:
ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Суб'єкта з розміщення таких персональних даних.
Суб'єкт самостійно забезпечує актуальність та достовірність переданих даних, а також правомірність їх надання.У зв'язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» цим також підтверджую, що мене повідомлено про мету збору даних, а також повідомлено про наступні мої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних»:
- знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
- на доступ до своїх персональних даних;
- отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються мої персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
- пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
- на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
- звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
- застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
- вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
- відкликати згоду на обробку персональних даних;
- знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
- на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.