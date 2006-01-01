Ми (агентство перформанс-маркетингу Netpeak) — поважаємо конфіденційність і зобов'язуємося захищати ваші особисті дані.



У цьому розділі ми розповідаємо про те, що саме відбувається з інформацією, яку ви нам передаєте, коли заходите на сайт агентства (незалежно від того, звідки ви його відвідуєте). Також ми розповідаємо про ваші права на конфіденційність і про те, як закон захищає вас.



Нашою місією є розвиток бізнесу наших клієнтів, і ключовим словом тут є саме розвиток. Ми намагаємося не починати роботу з проєктами, для яких наші послуги не є оптимальним рішенням.



У разі, коли ми не зможемо бути максимально ефективні для вашого проєкту, ми передаємо інформацію про проєкт нашим партнерам (компаніям, що входять в Netpeak Group і верифікованим партнерам агентства Netpeak).



Таке бізнес-знайомство допомагає вибрати найбільш відповідного підрядника і знайти оптимальну пропозицію для вирішення завдань і досягнення цілей вашого проєкту.



Якщо ви проти передачі ваших контактів партнерам агентства Netpeak, то просимо вас заздалегідь повідомити про це менеджера агентства Netpeak, з яким ви вже спілкуєтеся або будете спілкуватися по заявці та, в такому разі, жодне знайомство з нашими партнерами не відбудеться.

Цим документом, Я, діючи на підставі власного добровільного волевиявлення та попередньо ознайомившись з метою обробки персональних даних (надалі — Суб'єкт), підтверджую, що надаю ТОВ «ПРОМОУШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» свої достовірні та актуальні персональні дані, та тим самим уповноважую і надаю свою добровільну, безумовну та безстрокову згоду на:

