Місія Netpeak

Місія компанії та як її виконати — кейс Netpeak
Кейси Бізнес
рік тому 22
Андрій Чумаченко
3388 11
Як FRACTAL наближає перемогу України у війні
Бізнес
2 роки тому 28
Ольга Пачесна
3484 10
Сім волонтерських об’єднань, що допомагають армії і не тільки
Бізнес
3 роки тому 12
Нуард Погосян
3035 79
Правда про війну в Україні. Що робить IT-команда з Truth Fund
Бізнес
3 роки тому 6
Нуард Погосян
2947 8
Безпечні SaaS-сервіси для бізнесу та спеціалістів — збираємо універсальний пул інструментів замість розробок окупантів
Бізнес
3 роки тому 3
Георгій Рябий
6538 17