Безпечні SaaS-сервіси для бізнесу та спеціалістів — збираємо універсальний пул інструментів замість розробок окупантів
Заради безпеки бізнесу та спеціалістів в Україні і цілому світі ми вирішили створити ультимативний перелік сервісів та інструментів, якими можна замінити програмні розробки компаній країн-агресорів. Ми ретельно стежемо за актуальністю пулу та регулярно перевірятимемо працездатність сервісів. Якщо хочете доповнити таблицю, велкам в коментарі.
|Небезпечний сервіс
|Перевірені альтернативи
|1С
|Dynamics 365 Business Central, Дебет Плюс, Вчасно, BOOKKEEPER, M.E.Doc, Finmap.online
|Tilda Publishing
|Squarespace, Webflow, Weblium
|Kaspersky Security
|Microsoft Security Essentials
|amoCRM
|Pipedrive, Zoho, Hubspot, Creatio
|NtechLab, FindFace
|Birds.ai, Vicarious, Tractable
|GetCourse
|AcademyOcean
|ServiceGuru
|AcademyOcean
|Финолог
|Bimp, Finmap
|Adesk
|Bimp, Finmap
|CallbackHunter
|Ringostat
|Calltouch
|Ringostat
|DaOffice
|Slack
|InSales
|Constant Contact
|JivoSite
|Tawk.to, Tidio, Intercom
|LiveTex
|Tawk.to, Tidio, Intercom
|LPgenerator
|Generatorlanding, Umso
|Mango Office
|hSenid, Copaco, Voip
|PromoPult
|Serpstat, Ahrefs
|UMI
|Coastal Cloud
|Webinar.ru
|Intermedia Anymeeting, Webex, Megameeting
|Транслит онлайн
|Grafiati
UPD. Разом з командою Опендатаботу ми створили перелік з 50+ сервісів країн-агресорів та 100+ іхніх аналогів в Україні та за кордоном. Список будемо доповнювати:
UPD 2. Також MacPaw створили корисний застосунок SpyBuster, який визначає, чи був софт створений розробниками країн-агресорів.
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