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Безпечні SaaS-сервіси для бізнесу та спеціалістів — збираємо універсальний пул інструментів замість розробок окупантів
Георгій Рябий
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Заради безпеки бізнесу та спеціалістів в Україні і цілому світі ми вирішили створити ультимативний перелік сервісів та інструментів, якими можна замінити програмні розробки компаній країн-агресорів. Ми ретельно стежемо за актуальністю пулу та регулярно перевірятимемо працездатність сервісів. Якщо хочете доповнити таблицю, велкам в коментарі.

Небезпечний сервіс Перевірені альтернативи
Dynamics 365 Business Central, Дебет Плюс, Вчасно, BOOKKEEPER, M.E.Doc, Finmap.online
Tilda Publishing Squarespace, Webflow, Weblium
Kaspersky Security Microsoft Security Essentials
amoCRM Pipedrive, Zoho, Hubspot, Creatio
NtechLab, FindFace Birds.ai, Vicarious, Tractable
GetCourse AcademyOcean
ServiceGuru AcademyOcean
Финолог Bimp, Finmap
Adesk Bimp, Finmap
CallbackHunter Ringostat
Calltouch Ringostat
DaOffice Slack
InSales Constant Contact
JivoSite Tawk.to, Tidio, Intercom
LiveTex Tawk.to, Tidio, Intercom
LPgenerator Generatorlanding, Umso
Mango Office hSenid, Copaco, Voip
PromoPult Serpstat, Ahrefs
UMI Coastal Cloud
Webinar.ru Intermedia Anymeeting, Webex, Megameeting
Транслит онлайн Grafiati

UPD. Разом з командою Опендатаботу ми створили перелік з 50+ сервісів країн-агресорів та 100+ іхніх аналогів в Україні та за кордоном. Список будемо доповнювати:

UPD 2. Також MacPaw створили корисний застосунок SpyBuster, який визначає, чи був софт створений розробниками країн-агресорів.

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корисні сервіси
Георгій Рябий

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