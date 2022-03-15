Безпечні SaaS-сервіси для бізнесу та спеціалістів — збираємо універсальний пул інструментів замість розробок окупантів

Заради безпеки бізнесу та спеціалістів в Україні і цілому світі ми вирішили створити ультимативний перелік сервісів та інструментів, якими можна замінити програмні розробки компаній країн-агресорів. Ми ретельно стежемо за актуальністю пулу та регулярно перевірятимемо працездатність сервісів. Якщо хочете доповнити таблицю, велкам в коментарі.

UPD. Разом з командою Опендатаботу ми створили перелік з 50+ сервісів країн-агресорів та 100+ іхніх аналогів в Україні та за кордоном. Список будемо доповнювати:

UPD 2. Також MacPaw створили корисний застосунок SpyBuster, який визначає, чи був софт створений розробниками країн-агресорів.