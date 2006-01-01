Просування в Telegram. Успішні кейси

Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads
Кейси Telegram
18 днів тому 12
Данііл Третьяков
624 0
Масштабування реклами в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показів і зниження вартості кліку на 15%
Кейси Telegram
3 місяці тому 14
Артем Дружинець
853 0
Комфортні подорожі «Європа — Україна». Комплексний підхід до рекламування в Telegram Ads — кейс KLR BUS
Кейси Telegram
9 місяців тому 13
Сергій Самара
1295 5
Рекламуємо застосунок через Telegram Ads. Як знизити ціну інсталу до 75 грн — кейс hotline.finance
Кейси Telegram
10 місяців тому 22
Данііл Третьяков
1472 10
Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus
Кейси Telegram
11 місяців тому 12
Владислава Сарбаш
1275 8
Як збільшити аудиторію на 55% в телеграм-каналі про криптовалюти — кейс Frog Crypto
Кейси Telegram
11 місяців тому 16
Данііл Третьяков
2281 17
Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи
Кейси SEO PPC Telegram Мобайл
рік тому 23
Олена Кушина
8110 12
Як отримати цільового підписника на канал за 10 грн в ніші медицини. Кейс Pleso із Telegram Ads
Кейси Telegram
рік тому 11
Артем Дружинець
2027 2
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси Telegram
рік тому 28
Анастасія Паламар
1529 4
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
Кейси Telegram
рік тому 12
Сергій Самара
1678 5
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
Кейси Telegram
рік тому 26
Анастасія Паламар
1697 8
Як привести понад 2500 лідів через Telegram Ads — кейс Antischool Online
Кейси Telegram
рік тому 16
Владислава Сарбаш
1680 10
Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Мільйонні охоплення і цільові ліди за 4000 грн в ніші нерухомості
Кейси Telegram
рік тому 15
Тарас Салук
1848 6
Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць
Кейси Telegram
рік тому 9
Сергій Самара
2282 10
Конверсія в підписника 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: вражаючі результати для чат-бота й ефективне просування сайту
Кейси Telegram
рік тому 17
Антон Гембарський
3007 14
Як я набрав першу тисячу підписників у телеграм-каналі — огляд платних та безкоштовних методів
Telegram
рік тому 18
Олександр Палій
72994 78
Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»
Кейси Telegram
рік тому 17
Анастасія Паламар
1900 4
