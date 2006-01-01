Журнал
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Кейси
SEO
PPC
Email-маркетинг
SMM
Telegram
App Marketing
SERM
Аналітика
Антикейс
Лідогенерація
UX/UI & CRO
Бізнес
Маркетинг
Інсайди
Команда
Місія
Фан
Інтерв’ю
Процеси
SEO
Академія SEO
Кейси
Лінкбілдинг
Семантичне ядро
Внутрішня оптимізація
PPC
Google Ads
Таргетована реклама
Кейси
Академія PPC
Контекстна реклама
App Marketing
Академія RadASO
ASO
Кейси
Досліди
Реклама застосунків
Telegram
Кейси
Фішки
Добірки
Telegram Ads
Аналітика
Google Analytics
BigQuery
Power BI
Кейси
Академія аналітики
Email-маркетинг
Кейси
Академія email
SMM
Академія SMM
Кейси
Instagram
TikTok
Контент-маркетинг
Копірайтинг
Ідеї для контенту
SERM
Кейси
Marketplace Promotion
Etsy
Amazon
Кейси
Мобайл
Retention-маркетинг
Лідогенерація
Кейси
UX/UI & CRO
Кейси
Головна
/
Telegram
/
Кейси
Просування в Telegram. Успішні кейси
Як охопити аудиторію за межами України через Telegram Ads
Кейси
Telegram
18 днів тому
12
Данііл Третьяков
624
0
Масштабування реклами в Telegram для AUTO.RIA: 28 млн показів і зниження вартості кліку на 15%
Кейси
Telegram
3 місяці тому
14
Артем Дружинець
853
0
Комфортні подорожі «Європа — Україна». Комплексний підхід до рекламування в Telegram Ads — кейс KLR BUS
Кейси
Telegram
9 місяців тому
13
Сергій Самара
1295
5
Рекламуємо застосунок через Telegram Ads. Як знизити ціну інсталу до 75 грн — кейс hotline.finance
Кейси
Telegram
10 місяців тому
22
Данііл Третьяков
1472
10
Як завдяки Telegram Ads отримати майже два мільйони переглядів реклами за пару місяців — кейс Like Bus
Кейси
Telegram
11 місяців тому
12
Владислава Сарбаш
1275
8
Як збільшити аудиторію на 55% в телеграм-каналі про криптовалюти — кейс Frog Crypto
Кейси
Telegram
11 місяців тому
16
Данііл Третьяков
2281
17
Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи
Кейси
SEO
PPC
Telegram
Мобайл
рік тому
23
Олена Кушина
8110
12
Як отримати цільового підписника на канал за 10 грн в ніші медицини. Кейс Pleso із Telegram Ads
Кейси
Telegram
рік тому
11
Артем Дружинець
2027
2
Як завдяки просуванню каналу в Telegram отримати перші ліди та впізнаваність у вузькій ніші
Кейси
Telegram
рік тому
28
Анастасія Паламар
1529
4
Кейс LetyShops в Telegram Ads. Як медійний інструмент забезпечив 412 завантажень застосунку за місяць
Кейси
Telegram
рік тому
12
Сергій Самара
1678
5
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
Кейси
Telegram
рік тому
26
Анастасія Паламар
1697
8
Як привести понад 2500 лідів через Telegram Ads — кейс Antischool Online
Кейси
Telegram
рік тому
16
Владислава Сарбаш
1680
10
Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Мільйонні охоплення і цільові ліди за 4000 грн в ніші нерухомості
Кейси
Telegram
рік тому
15
Тарас Салук
1848
6
Як просувати чат-бот через Telegram Ads та отримати понад 600 конверсій усього за місяць
Кейси
Telegram
рік тому
9
Сергій Самара
2282
10
Конверсія в підписника 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: вражаючі результати для чат-бота й ефективне просування сайту
Кейси
Telegram
рік тому
17
Антон Гембарський
3007
14
Як я набрав першу тисячу підписників у телеграм-каналі — огляд платних та безкоштовних методів
Telegram
рік тому
18
Олександр Палій
72994
78
Як підвищити впізнаваність телеграм-каналу та збільшити кількість підписників у 20 разів — кейс «Голос Криму»
Кейси
Telegram
рік тому
17
Анастасія Паламар
1900
4
