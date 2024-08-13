Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Мільйонні охоплення і цільові ліди за 4000 грн в ніші нерухомості

Реклама в Telegram для Intergal-Bud. Мільйонні охоплення і цільові ліди за 4000 грн в ніші нерухомості

Проєкт: Intergal-Bud. Період просування: 19.03.2024 — 30.06.2024. Регіон: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Тарас Салук, Media Buyer at Telegram Ads; Антон Гембарський, Team Lead of Telegram Department; Лада Костенко, Client Project Manager at Netpeak Ukraine; Максим Цап, Head of Telegram Department.

Хто наш партнер

Intergal-Bud — провідна будівельна компанія України, лише у столичному портфелі якої понад десять житлових комплексів. Це проєкти у сегментах комфорт, комфорт +, бізнес та преміум. Компанія пропонує клієнтам нерухомість різного етапу готовності, в тому числі має асортимент квартир у зведених будинках. Пропозиція також включає помешкання з уже виконаним ремонтом, повністю готові до заселення. Хоча ніша відносно вузька, вона висококонкурентна. Ще один виклик у просуванні в цій сфері — тривалий цикл прийняття рішення клієнтом.

Цілі просування

Партнер звернувся до нас для залучення та тестування нового джерела трафіку на сайт — Telegram Ads. Оскільки Netpeak Ukraine став першим офіційним реселлером Telegram Ads в Україні, цей канал з Intergal-Bud ми використовували вперше. Втім, вже маючи чималий досвід, розуміли: нульова конкуренція і велика кількість сегментів для таргетування дозволять досягти значних результатів.

Ми отримали за мету збільшити впізнаваність бренду та вести на сайт якісних лідів, котрі імовірніше залишать заявку на консультацію.

Дії команди

Ми розробили комплексну стратегію просування в Telegram Ads, створивши унікальний контент для різних сегментів аудиторій та таргетування під них.

Провели глибинний аналіз цільової аудиторії та розділили її за вподобаннями й особливостями поведінки. Розробили 290 унікальних рекламних оголошень для понад 50 каналів і більш ніж 10 тематик. Впровадили систему A/B-тестування для оптимізації рекламних повідомлень. Налаштували таргетинг на основі:

інтересів — вибір тематик і конкретних каналів;

геолокації — націлювання на релевантні міста/області;

поведінкових факторів, наприклад, пристрій юзера чи операційна система.

У меседжах використали брендовий логотип компанії для запам’ятовування та візуальної привабливості.

Поєднали рекламний кабінет із CRM-системою клієнта для збору достовірних показників ефективності реклами.

Перші запуски ми проводили у каналах про нерухомість (Real Estate), в тому числі конкурентних. Далі розширили кампанії на додаткові тематики, такі як «Бізнес/Інвестиції/Архітектура/Економіка та фінанси» для збільшення охоплення.

Після цього вирішили залучити канали, що відносяться до медичної та військової тематики.

Intergal-Bud виступає партнером державної програми «єОселя», що пропонує пільгову іпотеку для українських військових, медиків, педагогів і науковців. Частина рекламних кампаній розповідала саме про цю можливість. Тому ми почали тестувати канали відповідної тематики.

Ось приклад спеціальних оферів для ЦА медиків у рекламних повідомленнях.

Врешті отримали хороші, а місцями навіть дуже хороші показники на ринку.

Медичні канали: СTR — 1,38%, CPC — 0,15 євро.

Військові канали: СTR — 0,67%, CPC — 0,3 євро.

Маючи багато варіантів повідомлень і таргетингу, ми постійно проводили А/Б-тестування різних кампаній.

До речі, на початку увесь аналіз доводилось робити вручну. Але невдовзі запрацював власний аналітичний інструмент Telegram Department , який значно полегшив нам роботу. Інструмент в тому числі дозволив налагодити інтеграцію із CRM-системою і ресурсом Google Analytics клієнта для отримання точних даних. Це дало змогу проводити постійний моніторинг та оптимізацію на основі реальних показників.

Результати просування

Однією з основних вимог проєкту було збільшити впізнаваність бренду в Telegram Ads.

За час співпраці, ми отримали:

3 125 278 переглядів;

23 236 кліків;

cpc — 0,25 євро = 10,8 грн;

ctr — 0,74%;

62 конверсії (відправка форми або замовлення дзвінка);

4 067 грн — ціна конверсії.

Наша рекламна стратегія показала відмінні результати, вирішивши одночасно два важливі завдання: масштабне підвищення впізнаваності бренду та залучення потенційних клієнтів. Ці результати яскраво демонструють дієвість нашого підходу та повністю відповідають очікуванням клієнта.

для дошки оголошень — кейс OLX;

для онлайн-магазину електроніки — кейс MOYO;

для рекрутинг-сайту — кейс Offers Hunter. Читайте також про просування за допомогою Telegram Ads:

Відгуки про співпрацю

Анна Жабровець, digital marketing manager в Intergal-Bud

Ідея просування в Telegram Ads виникла у моєї колеги. Після пошуків партнерів ми вийшли на Netpeak Agencies Group, єдиного на той час реселлера в Україні, що вже мав кейси з різними українськими брендами. Найскладнішим в просуванні було контролювати ціну ліда. Спочатку ми хотіли досягти оптимального співвідношення витрат і результатів. Команда Netpeak Ukraine ефективно вирішила це питання, запропонувавши оптимальні стратегії для зниження витрат і підвищення якості лідів. Але пізніше, все-таки сфокусували свої дії на охопленні. Думаю, що ключовим фактором успіху стало те, що ми були одними з перших, хто використав Telegram Ads у сфері нерухомості. Ми отримали чудові результати для охоплення, а також користувачів, які залишили заявки на консультацію та зустріч. Досвід співпраці із Netpeak Ukraine був надзвичайно позитивним! Ми завжди мали відмінну комунікацію, і команда постійно була на зв'язку. Вони справді розуміли, що роблять, і мали чіткі відповіді на всі мої запитання. Також приємно, що вони завжди були готові протестувати наші ідеї та теорії. Очікування повністю виправдані.

Лада Костенко, Project Manager в Netpeak Ukraine

Команда Intergal-Bud вирішила випробувати новий інструмент Telegram Ads, оскільки ще ніхто не робив подібного в ніші нерухомості. І тест був дійсно результативний. Ми показали результат не тільки завдяки професійності і ініціативності нашої команди, а й завдяки постійному залученню команди партнера до задач і комунікації. Мені дуже подобається, коли, оцінюючи умови і ризики, бізнес готовий пробувати щось нове, тестувати гіпотези і бути в постійному діалозі. Саме завдяки цьому ми швидко впроваджували і тестували всі наші ідеї та отримували крутий результат.

Тарас Салук, Media Buyer у Telegram Ads

Співпраця з Intergal-Bud виявилася надзвичайно плідною та цікавою. Партнер продемонстрував високий рівень довіри до нашої експертизи, уважно прислухаючись до всіх рекомендацій. Особливо приємно відзначити їхню відкритість до інновацій та експериментів. Також партнер завжди виявляв готовність до різноманітних тестувань, як щодо визначення нових сегментів цільової аудиторії, так і в оптимізації рекламних текстів. Гнучкість і орієнтованість на результат дозволили нам постійно вдосконалювати стратегію, оптимізувати кампанії та успішно масштабувати наші спільні зусилля. Така відкрита та довірча співпраця стала ключовим фактором у досягненні результатів і заклала фундамент для подальшого розвитку проєкту.

Замість резюме

Протягом нашої співпраці рекламні матеріали охопили аудиторію понад 3 мільйони користувачів Telegram.

Ми провели успішне тестування різних гіпотез, розміщуючи рекламу:

в популярних тематичних каналах;

на платформах конкурентів;

у каналах про нерухомість.

Адаптуючи контент під конкретні цільові пропозиції, ми покращили результати.

Завдяки інтеграції з CRM-системою клієнта, ми отримали доступ до реальних даних про ефективність рекламних кампаній. Це дало змогу оперативно адаптувати стратегію відповідно до потреб цільової аудиторії та суттєво підвищити якість отриманих лідів.

Telegram Ads довів свою ефективність у залученні нової аудиторії. Платформа надає потужні можливості для якісної медійної реклами з широким охопленням.

Якщо ви прагнете:

✅Розширити аудиторію вашого бізнесу

✅Отримати високі показники та якісні результати

✅Використати потенціал найпопулярнішого месенджера України

Ми готові розробити для вас індивідуальну стратегію просування в Telegram Ads. Наш досвід допоможе максимізувати ефективність вашої рекламної кампанії.

Зв’яжіться з нами, щоб розпочати просування вашого бізнесу в Telegram вже сьогодні.