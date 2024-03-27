Як через Telegram Ads просувати канал та зменшити вартість підписника на 41% — кейс MOYO

Як через Telegram Ads просувати канал та зменшити вартість підписника на 41% — кейс MOYO

Бізнес, що хоче активно розвиватись і не втрачати точок зростання, завжди відкритий до нових інструментів. Наша комада вже співпрацювала з MOYO — просувала телеграм-канал магазину в рамках послуги Telegram Promotion. А відтоді, як група digital агентств Netpeak стала офіційним реселером Telegram Ads в Україні, ми з партнерами із MOYO вирішили протестувати таргетовану рекламу в цьому месенджері. І про це наш кейс.

Проєкт: MOYO. Період просування: 01.01.2024 — 31.01.2024. Регіон просування: Україна. Послуга: Telegram Ads. Команда проєкту: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Андрій Гріневецький, Client Project Manager; Антон Гембарський, Media Buyer at Telegram Promotion.

Хто клієнт

MOYO — це мережа офлайн магазинів електроніки й побутової техніки, що широко представлені в більш ніж 45 містах України. На сьогодні торгова мережа MOYO налічує 88 магазинів.

Товари можна придбати і онлайн в однойменному інтернет-магазині, де клієнтам пропонують широкий асортимент техніки й електроніки від відомих та перевірених брендів. Крім того, MOYO пропонує послуги доставки, кредитування, підтримки і консультування клієнтів в контакт-центрі, що працює цілодобово, забезпечуючи високий рівень обслуговування.

Цілі просування

Наша команда вже займалась просуванням телеграм-каналу MOYO.

Ми розуміли, що завдяки Telegram Ads можна залучати ще більше нових підписників на канал клієнта, при чому значно дешевше, ефективніше та швидше.

Дії команди

MOYO першим з ecommerce-сегменту запустив свою рекламу в Telegram Ads в Україні ще в грудні. Для початку ми обрали таргет на цільові канали, тобто рекламні меседжі з’являлись у каналах:

найбільших торгових мереж України;

у відомих авторських блогах. Де нативні рекламні розміщення можливі тільки після попередньої домовленості з адмінами, доступні тільки за великі кошти або ж взагалі неможливі (Лачен пише та подібні).

Перший підхід: реклама розіграшів

Розпочати просування на цільову аудиторію вирішили з вже перевіреного способу — розіграшів товарів: смартфонів, ноутбуків та іншої техніки.

Механіка така:

щоб взяти участь, потрібно перейти на канал MOYO;

підписатись;

натиснути кнопку в конкретному пості, аби бот врахував користувача у список для розіграшу.

Цим методом в українському сегменті Telegram користується багато каналів торгових мереж, які продають техніку.

Тому концепція знайома більшості користувачів месенджера. Але нашою перевагою був потужний та абсолютно новий інструмент реклами в Telegram, завдяки якому в короткий термін можна було охопити багато користувачів майже з будь-яких потрібних каналів.

Окремо зазначимо ефект від використання Premium емоджі в рекламних оголошеннях.

Такі оголошення стають значно помітніші, конверсія переходів по ним зростає, і залучення нових підписників виходить дешевше. Але є в цій бочці меду й ложка дьогтю — за можливість додати в оголошення емоджі чи зображення треба доплачувати.

Під час запуску рекламних оголошень в Telegram Ads необхідно визначити CPM — ставку в аукціоні за тисячу показів. Наразі мінімальний CPM на платформі — 1,5 євро. Нижче цієї ставки неможливо запустити оголошення. При цьому на платформі з’явились можливості зробити оголошення помітнішими та яскравішими за додаткову оплату:

оголошення з Premium емоджі — +20% CPM від мінімальної ставки або 1,8 євро;

оголошення із зображенням, тобто з аватаркою каналу або логотипом сайту, +30% CPM від мінімальної ставки або 1,95 євро;

оголошення з Premium емоджі та зображенням — +50% CPM або 2,25 євро.

Ставка CPM впливає на показ реклами — чим вона вища, тим більше шансів, що користувачі побачать рекламу раніше інших.

Зазвичай про успіхи у просуванні ми говоримо по завершенні кейсу, але результати цього підходу почали вражати майже одразу, і ми не можемо довше тримати інтригу. У результаті вартість підписника для каналу MOYO зменшилась на 41%.

Другий підхід: залучення підписників з цільових міст

Таргетування Telegram Ads дає можливість показувати рекламу в цільових містах мережі. Це зручно, адже цільовий таргет по IP на користувачів дає змогу показувати рекламу саме тим, хто знаходиться зараз в місті та користується Telegram. Таким чином можна бути певним, що рекламу побачить цільова аудиторія.

Результати просування

Основною нашою ціллю було протестувати новий інструмент та перевірити, наскільки ефективним буде залучення підписників через Telegram Ads.

Загалом протягом місяця роботи маємо такі результати:

зниження ціни за підписника на 41%;

конверсію переходів за оголошеннями — 2,33%;

конверсію з переходів у підписку — 32,9%;

зниження середньої вартості одного переходу — 24,42%;

середня вартість одного переходу — 0,0010% (від загальних витрат);

залучення понад 20 тисяч нових користувачів на канал за короткий проміжок часу.

Висновки

Новий інструмент Telegram Ads дуже потужний та ефективний для конкретних цілей. У кейсі MOYO ми:

змогли значно покращити попередні результати просування з іншої послуги;

знизили вартість підписника;

допомогли отримати показ реклами в тих каналах, у яких це було неможливо або надто дорого.

Тому якщо ви хочете просувати свій канал, чат-бот, сайт або мобільний застосунок в Telegram Ads, отримати великі покази та якісні результати в найактивнішому месенджері України — звертайтесь до команди Telegram Promotion.

Відгуки про співпрацю

Максим Левченко, директор з маркетингу MOYO

Задачу з просування ми довірили Netpeak саме через їхню репутацію як надійного та компетентного агентства, а також завдяки нашій успішній співпраці в минулому. Найбільш запам’ятався період, коли в перші дні запуску реклами в наших колег кишіли телефони від повідомлень: «Як ви це зробили?», «Що за магія?». На щастя, ми не зіткнулися з масштабними складнощами. Цікавим у роботі з Telegram Ads було розуміння та адаптація до особливостей цієї платформи. Проте, наша команда та агенція добре впоралися з цим завданням, активно вивчаючи нові можливості для цього каналу та знаходячи оптимальні рішення. Фактором, який привів до результату, стала саме сміливість тестувати нові гіпотези, ефективна співпраця обох команд та швидкість прийняття рішень. Враховуючи, що це був зовсім новий інструмент реклами, наші очікування були мінімальними, а результат абсолютно їх перевершив. Дякуємо команді за їхню компетентність та професіоналізм. Найбільшим відкриттям для нас після першого місяця просування через Telegram Ads стало те, що ця платформа дійсно має великий потенціал для досягнення наших цілей, особливо щодо залучення нової аудиторії. Після запуску рекламних кампаній в Telegram ми відзначили приріст кількості підписників в телеграм-каналі MOYO та відвідуваності нашого сайту. Також спостерігали збільшення охопленння наших рекламних акцій та залученості в постах телеграм-каналу MOYO. Аудиторія активно реагувала на наші оголошення та брала участь в розіграшах.

Антон Гембарський, Media Buyer Specialist at Netpeak Ukraine

Змогли досягти таких результатів завдяки плідному та стрімкому тестуванню нової можливості просування в Telegram. Клієнт захотів бути одним з перших, і ми повністю сприяли цьому. Окрім цього, клієнт завжди йшов назустріч, прислухався до наших пропозицій, надавав необхідні матеріали і так далі.

Андрій Гріневецький, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine