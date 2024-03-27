Как через Telegram Ads продвигать канал и уменьшить стоимость подписчика на 41% — кейс MOYO

Как через Telegram Ads продвигать канал и уменьшить стоимость подписчика на 41% — кейс MOYO

Бизнес, который хочет активно развиваться и не терять точек роста, всегда открыт к новым инструментам. Наша команда уже сотрудничала с MOYO — продвигала телеграм-канал магазина в рамках услуги Telegram Promotion. А с тех пор, как группа digital агентств Netpeak стала официальным реселлером Telegram Ads в Украине, мы с партнерами из MOYO решили протестировать таргетированную рекламу в этом мессенджере. И об этом наш кейс.

Проект: MOYO. Период продвижения: 01.01.2024 — 31.01.2024. Регион продвижения: Украина. Услуга: Telegram Ads. Команда проекта: Максим Цап, Head of Telegram Promotion; Андрей Гриневецкий, Client Project Manager; Антон Гембарский, Media Buyer at Telegram Promotion.

Кто клиент

MOYO — это сеть офлайн магазинов электроники и бытовой техники, которые широко представлены в более чем 45 городах Украины. На сегодня торговая сеть MOYO насчитывает 88 магазинов.

Товары можно приобрести и онлайн в одноименном интернет-магазине, где клиентам предлагают широкий ассортимент техники и электроники от известных и проверенных брендов. Кроме того, MOYO предлагает услуги доставки, кредитования, поддержки и консультирования клиентов в контакт-центре, работающем круглосуточно, обеспечивая высокий уровень обслуживания.

Цели продвижения

Наша команда уже занималась продвижением телеграм-канала MOYO.

Мы понимали, что благодаря Telegram Ads можно привлекать еще больше новых подписчиков на канал клиента, причем значительно дешевле, эффективнее и быстрее.

Действия команды

MOYO первым из ecommerce-сегмента запустил свою рекламу в Telegram Ads в Украине еще в декабре. Для начала мы выбрали таргет на целевые каналы, то есть рекламные месседжи появлялись в каналах:

крупнейших торговых сетей Украины;

в известных авторских блогах. Где нативные рекламные размещения возможны только после предварительной договоренности с админами, доступны только за большие деньги или же вообще невозможны (Лачен пише и подобные).

Первый подход: реклама розыгрышей

Начать продвижение на целевую аудиторию решили с уже проверенного способа — розыгрышей товаров: смартфонов, ноутбуков и другой техники.

Механика такова:

чтобы принять участие, нужно перейти на канал MOYO;

подписаться;

нажать кнопку в конкретном посте, чтобы бот включил пользователя в список для розыгрыша.

Этим методом в украинском сегменте Telegram пользуются многие каналы торговых сетей, которые продают технику.

Поэтому концепция знакома большинству пользователей мессенджера. Но нашим преимуществом был мощный и совершенно новый инструмент рекламы в Telegram, благодаря которому в короткий срок можно было охватить много пользователей почти с любых нужных каналов.

Отдельно отметим эффект от использования Premium эмоджи в рекламных объявлениях.

Такие объявления становятся значительно заметнее, конверсия переходов по ним растет, и привлечение новых подписчиков выходит дешевле. Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя — за возможность добавить в объявление эмоджи или изображения нужно доплачивать.

При запуске рекламных объявлений в Telegram Ads необходимо определить CPM — ставку в аукционе за тысячу показов. Сейчас минимальный CPM на платформе — 1,5 евро. Ниже этой ставки невозможно запустить объявление. При этом на платформе появились возможности сделать объявления более заметными и яркими за дополнительную оплату:

объявления с Premium эмоджи — +20% CPM от минимальной ставки или 1,8 евро;

объявления с изображением - с аватаркой канала или логотипом сайта, +30% CPM от минимальной ставки или 1,95 евро;

объявления с Premium эмоджи и изображением — +50% CPM или 2,25 евро.

Ставка CPM влияет на показ рекламы — чем она выше, тем больше шансов, что пользователи увидят рекламу раньше других.

Обычно об успехах в продвижении мы говорим по завершении кейса, но результаты этого подхода начали впечатлять почти сразу, и мы не можем дольше держать интригу. В результате стоимость подписчика для канала MOYO уменьшилась на 41%.

Второй подход: привлечение подписчиков из целевых городов

Таргетирование Telegram Ads дает возможность показывать рекламу в целевых городах сети. Это удобно, ведь целевой таргет по IP на пользователей позволяет показывать рекламу именно тем, кто находится сейчас в городе и пользуется Telegram. Таким образом можно быть уверенным, что рекламу увидит целевая аудитория.

Результаты продвижения

Основной нашей целью было протестировать новый инструмент и проверить, насколько эффективным будет привлечение подписчиков через Telegram Ads.

В целом в течение месяца работы получили следующие результаты:

снижение цены за подписчика на 41%;

конверсию переходов по объявлениям — 2,33%;

конверсию из переходов в подписку — 32,9%;

снижение средней стоимости одного перехода — 24,42%;

средняя стоимость одного перехода — 0,0010% (от общих затрат);

привлечение более 20 тысяч новых пользователей на канал за короткий промежуток времени.

Выводы

Новый инструмент Telegram Ads очень мощный и эффективный для конкретных целей. В кейсе MOYO мы пришли к выводу, что:

смогли значительно улучшить предыдущие результаты продвижения по другой услуге;

снизили стоимость подписчика;

помогли получить показ рекламы в тех каналах, у которых это было невозможно или слишком дорого.

Поэтому если вы хотите продвигать свой канал, чат-бот, сайт или мобильное приложение в Telegram Ads, получить большие показы и качественные результаты в самом активном мессенджере Украины — обращайтесь к команде Telegram Promotion.

Отзывы о сотрудничестве

Максим Левченко, директор по маркетингу MOYO

Задачу по продвижению мы доверили Netpeak именно из-за их репутации как надежного и компетентного агентства, а также благодаря нашему успешному сотрудничеству в прошлом. Наиболее запомнился период, когда в первые дни запуска рекламы у наших коллег кишели телефоны от сообщений: «Как вы это сделали?», «Что за магия?». К счастью, мы не столкнулись с масштабными сложностями. Интересным в работе с Telegram Ads было понимание и адаптация к особенностям этой платформы. Тем не менее, наша команда и агентство хорошо справились с этой задачей, активно изучая новые возможности для этого канала и находя оптимальные решения. Фактором, который привел к результату, стала именно смелость тестировать новые гипотезы, эффективное сотрудничество обеих команд и скорость принятия решений. Учитывая, что это был совершенно новый инструмент рекламы, наши ожидания были минимальными, а результат абсолютно их превзошел. Спасибо команде за их компетентность и профессионализм. Самым большим открытием для нас после первого месяца продвижения через Telegram Ads стало то, что эта платформа действительно имеет большой потенциал для достижения наших целей, особенно по привлечению новой аудитории. После запуска рекламных кампаний в Telegram мы отметили прирост количества подписчиков в телеграмм-канале MOYO и посещаемости нашего сайта. Также наблюдали увеличение охвата наших рекламных акций и вовлеченности в постах телеграм-канала MOYO. Аудитория активно реагировала на наши объявления и участвовала в розыгрышах.

Антон Гембарский, Media Buyer Specialist at Netpeak Ukraine

Смогли достичь таких результатов благодаря плодотворному и стремительному тестированию новой возможности продвижения в Telegram. Клиент захотел быть одним из первых, и мы полностью способствовали этому. Кроме этого, клиент всегда шел навстречу, прислушивался к нашим предложениям, предоставлял необходимые материалы и так далее.

Андрей Гриневецкий, Client Project Manager at Netpeak Agency Ukraine