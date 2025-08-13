Маркетинг, который работает: как научить рекламные алгоритмы приносить больше прибыли
Рекламные кампании, настроенные самостоятельно, больше не гарантируют стабильного результата. Алгоритмы Google Ads и Meta стали сложнее, а потери в аналитике — критичнее. В такой реальности уже недостаточно просто запустить рекламу: нужно научить ее работать на прибыль.
В этой статье расскажу, как активировать данные и превратить рекламный бюджет из расходов в инвестиции — на примерах и практике из опыта Netpeak.
Материал создан по митапу Александра Конивненко, Head of Web Analytics Department в Netpeak Ukraine.
Почему традиционные подходы больше не работают
Автоматические стратегии ставок, такие как Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversion Value, стали стандартом в digital-рекламе. По данным Google, более 80% рекламодателей уже используют эти алгоритмы. В Meta таких около 60–70%.
Все это — часть системы автоматизированных ставок (Smart Bidding), которая полагается на машинное обучение для принятия решений: кому показать рекламу, когда, по какой цене и на какую конверсию оптимизировать.
На первый взгляд, система сама определяет лучшие моменты для показа, учитывая тысячи сигналов в реальном времени.
Однако внутри этих стратегий есть слепые зоны, которые ограничивают их эффективность.
Алгоритмы Google Ads и Meta опираются на три основных типа сигналов:
-
контекстные параметры — геолокация пользователя, тип устройства, язык интерфейса, время, день недели;
-
аудиторные характеристики — например, загруженные списки клиентов, демографические или поведенческие признаки;
-
сами конверсии — события, которые система считает ценными и на которых основана оптимизация ставок.
С последним пунктом возникает главная проблема. Алгоритм не понимает, насколько важна каждая конверсия для вашего бизнеса. Для него все события — одинаковы.
Если кто-то нажал кнопку на сайте, заполнил форму или сделал заказ — это уже сигнал. Но он не учитывает, это случайный пользователь, который исчез навсегда, или реальный клиент с высокой вероятностью покупки.
В B2B-сегменте, по моим наблюдениям, только 10–30% заявок превращаются в реальные сделки.
В ритейле ситуация не лучше: часть покупок возвращается, еще часть — происходит офлайн и не попадает в систему. К этому добавляется технический фактор: потери данных из-за блокировщиков, обновления браузеров и нестабильная работа трекинга.
Например, в Google Analytics отклонение в учете событий может достигать 30%. Это означает, что почти треть информации о действиях пользователей теряется еще до того, как попадает в рекламную систему.
Результат — алгоритм обучается на неполных или нерелевантных данных. Он оптимизирует кампании не под тех пользователей, не под те действия и не под ту ценность. В таком режиме реклама работает «вслепую»: бюджеты тратятся, но эффективность кампаний снижается или зависает на одном уровне без роста.
Все это требует переосмысления подхода. Если раньше можно было запустить рекламу, настроить цели и ждать результатов, то теперь этого недостаточно. Нужно научить систему понимать, что именно для бизнеса является «успешной» конверсией — и работать именно с такими данными.
Какие сигналы заставляют алгоритмы работать на прибыль
В современном маркетинге одно только количество конверсий уже не дает конкурентного преимущества. Чтобы платформы эффективно приводили прибыльных клиентов, им нужны точные, значимые для бизнеса сигналы.
Представьте, что вы ежедневно передаете в Google Ads или Meta события, не отражающие реальную ценность пользователя — в итоге алгоритм будет оптимизироваться под более простые и дешёвые действия, не приносящие дохода.
Чтобы изменить ситуацию, необходимо передавать не просто события, а подтвержденные данные из CRM:
-
лиды, прошедшие квалификацию;
-
покупки с учетом возвратов;
-
повторные заказы и реальные офлайн-продажи.
Однако передача таких данных — технически сложный процесс. Нужно создать ТЗ, согласовать интеграции, настроить API. Это часто затягивается, требует постоянного участия разработчиков и демотивирует команды из-за коммуникационных несогласованностей: технические специалисты не понимают, как работает реклама, а маркетологи — как работает CRM.
Есть альтернативное решение: один раз интегрировать CRM с облачным хранилищем, например, Google BigQuery, и хранить там очищенные, подтвержденные события. Далее эти данные легко передавать в Google Ads через готовую интеграцию, а в Meta — через Conversion API. В результате система начинает работать не по количеству, а по качеству — и приносит реальный доход, а не просто клики.
Назначение ставок на основе ценности конверсии: переход от затрат к инвестициям
Автоматическая оптимизация ставок может приносить прибыль — но только при условии, что алгоритм «понимает», на чем именно эта прибыль основана. Для этого используется назначение ставок на основе ценности конверсии (value-based bidding) — подход, позволяющий передавать в рекламные системы не просто факт события (например, покупки), а его реальную ценность для бизнеса.
Это может быть:
-
маржа, а не общая выручка;
-
прогнозируемый LTV (lifetime value) клиента на основе его поведения;
-
вероятность конверсии, рассчитанная по модели на основе исторических данных.
Например, в лидогенерации или SaaS нет четкой «цены» за конверсию — но можно передавать моделируемую ценность каждого лида в зависимости от его параметров или стадии в воронке. Это дает алгоритмам более точное понимание, кто из пользователей более выгоден и на кого стоит делать ставку.
Один из способов реализовать value-based bidding — использование серверной версии Google Tag Manager (server-side GTM). В отличие от классического GTM, который работает в браузере и зависит от блокировщиков и стабильности фронтенда, server-side GTM переносит трекинг на сервер или в облако.
События сначала отправляются на ваш сервер, где могут быть безопасно обработаны, дополнены нужными значениями (например, маржой или RFM-сегментом), зашифрованы и только после этого — переданы в Google Ads или Meta.
|
Преимущество
|
Описание
|
Централизованное управление тегами
|
Серверное GTM обеспечивает более гибкую интеграцию с другими системами, позволяя централизованно управлять всеми тегами и собирать данные из разных источников.
|
Улучшение защиты данных
|
Перемещение тегов на сервер позволяет лучше контролировать передачу данных, снижая риск утечки информации и обеспечивая соответствие требованиям конфиденциальности.
|
Снижение влияния блокировщиков рекламы
|
Серверное отслеживание менее зависит от клиентского кода, что позволяет получать более полные данные, даже если пользователь использует ad blockers.
|
Повышение качества данных
|
Благодаря серверному сбору данных уменьшается вероятность потери информации из-за технических ограничений клиентской среды, что способствует более точному анализу поведения пользователей.
|
Повышение производительности
|
Серверное GTM уменьшает нагрузку на клиентский браузер, что ускоряет загрузку страниц и улучшает пользовательский опыт.
Кроме того, именно здесь можно подключить модель машинного обучения, например в Vertex AI (облачная платформа от Google для развертывания и масштабирования ML-моделей). Она получает запрос на основе действий пользователя, возвращает прогнозируемую ценность — и эта ценность добавляется к событию в реальном времени. Все это происходит автоматически.
Такой подход позволяет точно управлять ставками и достигать большего ROMI. Кампании больше не ориентируются на количество кликов или событий — они оптимизируются под прибыль.
Практические решения от агентства Netpeak
Мы давно работаем с полным циклом маркетинговой аналитики — от трекинга до внедрения value-based bidding и AI-решений. Наш подход — построить систему, которая не требует ежедневного вмешательства разработчиков и способна масштабироваться под любой бизнес.
Что реализуем на практике:
-
интеграция CRM с BigQuery — один раз, без бесконечных итераций ТЗ;
-
построение сквозной аналитики с учетом затрат и ценности;
-
обогащение событий данными из модели и передача их в Google Ads и Meta;
-
RFM-сегментация новых и повторных клиентов;
-
передача двух типов конверсий — для новых и для постоянных;
-
использование propensity modeling — прогнозирование вероятности покупки на основе поведенческих данных из GA4;
-
подключение Gemini в BigQuery для генерации сегментов, анализа доменов, создания текстов и даже креативов.
Один из наших клиентов получил +12% конверсий и +17% к ценности — без изменений в рекламном бюджете. Другие — увеличение дохода на 60% по сравнению с теми, кто работает по старым схемам.
Узнайте больше в наших кейсах:
-
Как использовать аналитику для оптимизации процессов в ecommerce проекте — кейс «Touch.com.ua».
-
Как отслеживать поведение пользователей на сайте шаг за шагом. Кейс по веб-аналитике для Pingle Studio.
-
Кейс по сквозной аналитике в нише трудоустройства. Как объединить четыре источника данных в удобных отчетах.
-
Кейс по сквозной аналитике в нише ритейла. Как ее внедряют специалисты Netpeak.
С чего начать: пошаговый подход
Ваш переход к аналитике, приносящей прибыль, не обязательно должен быть сложным или одномоментным. Наоборот — лучше всего внедрять изменения постепенно, в формате test-and-learn, где каждый шаг открывает новые возможности и не останавливает процессы.
Учтите, что каждый из этих шагов усиливает предыдущий:
-
Интегрировать CRM с BigQuery или другим облачным хранилищем — чтобы иметь единый источник достоверных, очищенных данных.
-
Передавать только подтвержденные конверсии в Google Ads и Meta — не все подряд, а только те, которые имеют бизнес-ценность.
-
Подключить расходы по кампаниям — для построения сквозной аналитики и расчета реального ROMI.
-
Сегментировать клиентов — по частоте, сумме покупок, вероятности конверсии.
-
Передавать значение value — маржа, LTV, прогнозируемая выгода.
-
Подключить server-side GTM и AI — для обогащения событий, создания аудиторий и автоматизации процессов.
В итоге формируется полноценная система, в которой аналитика не просто отражает реальность, а управляет ею.
Важно: не бойтесь передавать данные. Все персональные идентификаторы (email, телефоны) шифруются по стандарту SHA-256 еще до того, как попадают в рекламные системы. Ни одна платформа не видит реальные контакты.
Актуальные инструменты веб-аналитики уже работают — и именно сейчас лучшее время, чтобы перевести рекламу в режим инвестиций. Если нужна помощь — техническая команда Netpeak Ukraine настроит вам все, включая API, интерфейсы и коннекторы.
Выводы
-
Классические подходы к рекламе теряют эффективность из-за неточных данных, поверхностной оптимизации и ограничений трекинга. Чтобы алгоритмы Google Ads и Meta приносили прибыль, нужно передавать качественные сигналы: подтвержденные конверсии, маржинальный доход, прогнозируемую ценность клиента.
-
Value-based bidding позволяет оптимизировать кампании на прибыль, а не просто на количество событий.
-
Системная интеграция CRM с BigQuery и рекламными платформами открывает доступ к глубокой сегментации, AI-моделям, серверному GTM и автоматизации.
-
Компании, которые внедрили аналитические связи между данными и рекламой, получают до +60% дохода без увеличения расходов.
-
Наиболее эффективно внедрять изменения поэтапно: интеграция данных → обогащение событий → оптимизация ставок → автоматизация процессов.
-
Актуальные инструменты веб-аналитики уже работают — и именно сейчас лучшее время, чтобы перевести рекламу в режим инвестиций.
