Маркетинг, который работает: как научить рекламные алгоритмы приносить больше прибыли

Рекламные кампании, настроенные самостоятельно, больше не гарантируют стабильного результата. Алгоритмы Google Ads и Meta стали сложнее, а потери в аналитике — критичнее. В такой реальности уже недостаточно просто запустить рекламу: нужно научить ее работать на прибыль.

В этой статье расскажу, как активировать данные и превратить рекламный бюджет из расходов в инвестиции — на примерах и практике из опыта Netpeak.

Почему традиционные подходы больше не работают

Автоматические стратегии ставок, такие как Target CPA, Target ROAS, Maximize Conversion Value, стали стандартом в digital-рекламе. По данным Google, более 80% рекламодателей уже используют эти алгоритмы. В Meta таких около 60–70%.

Все это — часть системы автоматизированных ставок (Smart Bidding), которая полагается на машинное обучение для принятия решений: кому показать рекламу, когда, по какой цене и на какую конверсию оптимизировать.

На первый взгляд, система сама определяет лучшие моменты для показа, учитывая тысячи сигналов в реальном времени.

Однако внутри этих стратегий есть слепые зоны, которые ограничивают их эффективность.

Алгоритмы Google Ads и Meta опираются на три основных типа сигналов:

контекстные параметры — геолокация пользователя, тип устройства, язык интерфейса, время, день недели;

аудиторные характеристики — например, загруженные списки клиентов, демографические или поведенческие признаки;

сами конверсии — события, которые система считает ценными и на которых основана оптимизация ставок.

С последним пунктом возникает главная проблема. Алгоритм не понимает, насколько важна каждая конверсия для вашего бизнеса. Для него все события — одинаковы.

Если кто-то нажал кнопку на сайте, заполнил форму или сделал заказ — это уже сигнал. Но он не учитывает, это случайный пользователь, который исчез навсегда, или реальный клиент с высокой вероятностью покупки.

В B2B-сегменте, по моим наблюдениям, только 10–30% заявок превращаются в реальные сделки.

В ритейле ситуация не лучше: часть покупок возвращается, еще часть — происходит офлайн и не попадает в систему. К этому добавляется технический фактор: потери данных из-за блокировщиков, обновления браузеров и нестабильная работа трекинга.

Например, в Google Analytics отклонение в учете событий может достигать 30%. Это означает, что почти треть информации о действиях пользователей теряется еще до того, как попадает в рекламную систему.

Результат — алгоритм обучается на неполных или нерелевантных данных. Он оптимизирует кампании не под тех пользователей, не под те действия и не под ту ценность. В таком режиме реклама работает «вслепую»: бюджеты тратятся, но эффективность кампаний снижается или зависает на одном уровне без роста.

Все это требует переосмысления подхода. Если раньше можно было запустить рекламу, настроить цели и ждать результатов, то теперь этого недостаточно. Нужно научить систему понимать, что именно для бизнеса является «успешной» конверсией — и работать именно с такими данными.

Какие сигналы заставляют алгоритмы работать на прибыль

В современном маркетинге одно только количество конверсий уже не дает конкурентного преимущества. Чтобы платформы эффективно приводили прибыльных клиентов, им нужны точные, значимые для бизнеса сигналы.

Представьте, что вы ежедневно передаете в Google Ads или Meta события, не отражающие реальную ценность пользователя — в итоге алгоритм будет оптимизироваться под более простые и дешёвые действия, не приносящие дохода.

Чтобы изменить ситуацию, необходимо передавать не просто события, а подтвержденные данные из CRM:

лиды, прошедшие квалификацию;

покупки с учетом возвратов;

повторные заказы и реальные офлайн-продажи.

Однако передача таких данных — технически сложный процесс. Нужно создать ТЗ, согласовать интеграции, настроить API. Это часто затягивается, требует постоянного участия разработчиков и демотивирует команды из-за коммуникационных несогласованностей: технические специалисты не понимают, как работает реклама, а маркетологи — как работает CRM.

Есть альтернативное решение: один раз интегрировать CRM с облачным хранилищем, например, Google BigQuery, и хранить там очищенные, подтвержденные события. Далее эти данные легко передавать в Google Ads через готовую интеграцию, а в Meta — через Conversion API. В результате система начинает работать не по количеству, а по качеству — и приносит реальный доход, а не просто клики.

Назначение ставок на основе ценности конверсии: переход от затрат к инвестициям

Автоматическая оптимизация ставок может приносить прибыль — но только при условии, что алгоритм «понимает», на чем именно эта прибыль основана. Для этого используется назначение ставок на основе ценности конверсии (value-based bidding) — подход, позволяющий передавать в рекламные системы не просто факт события (например, покупки), а его реальную ценность для бизнеса.

Это может быть:

маржа, а не общая выручка;

прогнозируемый LTV (lifetime value) клиента на основе его поведения;

вероятность конверсии, рассчитанная по модели на основе исторических данных.

Например, в лидогенерации или SaaS нет четкой «цены» за конверсию — но можно передавать моделируемую ценность каждого лида в зависимости от его параметров или стадии в воронке. Это дает алгоритмам более точное понимание, кто из пользователей более выгоден и на кого стоит делать ставку.

Один из способов реализовать value-based bidding — использование серверной версии Google Tag Manager (server-side GTM). В отличие от классического GTM, который работает в браузере и зависит от блокировщиков и стабильности фронтенда, server-side GTM переносит трекинг на сервер или в облако.

События сначала отправляются на ваш сервер, где могут быть безопасно обработаны, дополнены нужными значениями (например, маржой или RFM-сегментом), зашифрованы и только после этого — переданы в Google Ads или Meta.

Преимущество Описание Централизованное управление тегами Серверное GTM обеспечивает более гибкую интеграцию с другими системами, позволяя централизованно управлять всеми тегами и собирать данные из разных источников. Улучшение защиты данных Перемещение тегов на сервер позволяет лучше контролировать передачу данных, снижая риск утечки информации и обеспечивая соответствие требованиям конфиденциальности. Снижение влияния блокировщиков рекламы Серверное отслеживание менее зависит от клиентского кода, что позволяет получать более полные данные, даже если пользователь использует ad blockers. Повышение качества данных Благодаря серверному сбору данных уменьшается вероятность потери информации из-за технических ограничений клиентской среды, что способствует более точному анализу поведения пользователей. Повышение производительности Серверное GTM уменьшает нагрузку на клиентский браузер, что ускоряет загрузку страниц и улучшает пользовательский опыт.

Кроме того, именно здесь можно подключить модель машинного обучения, например в Vertex AI (облачная платформа от Google для развертывания и масштабирования ML-моделей). Она получает запрос на основе действий пользователя, возвращает прогнозируемую ценность — и эта ценность добавляется к событию в реальном времени. Все это происходит автоматически.

Такой подход позволяет точно управлять ставками и достигать большего ROMI. Кампании больше не ориентируются на количество кликов или событий — они оптимизируются под прибыль.

Практические решения от агентства Netpeak

Мы давно работаем с полным циклом маркетинговой аналитики — от трекинга до внедрения value-based bidding и AI-решений. Наш подход — построить систему, которая не требует ежедневного вмешательства разработчиков и способна масштабироваться под любой бизнес.

Что реализуем на практике:

интеграция CRM с BigQuery — один раз, без бесконечных итераций ТЗ;

построение сквозной аналитики с учетом затрат и ценности;

обогащение событий данными из модели и передача их в Google Ads и Meta;

RFM-сегментация новых и повторных клиентов;

передача двух типов конверсий — для новых и для постоянных;

использование propensity modeling — прогнозирование вероятности покупки на основе поведенческих данных из GA4;

подключение Gemini в BigQuery для генерации сегментов, анализа доменов, создания текстов и даже креативов.

Один из наших клиентов получил +12% конверсий и +17% к ценности — без изменений в рекламном бюджете. Другие — увеличение дохода на 60% по сравнению с теми, кто работает по старым схемам.

С чего начать: пошаговый подход

Ваш переход к аналитике, приносящей прибыль, не обязательно должен быть сложным или одномоментным. Наоборот — лучше всего внедрять изменения постепенно, в формате test-and-learn, где каждый шаг открывает новые возможности и не останавливает процессы.

Учтите, что каждый из этих шагов усиливает предыдущий:

Интегрировать CRM с BigQuery или другим облачным хранилищем — чтобы иметь единый источник достоверных, очищенных данных. Передавать только подтвержденные конверсии в Google Ads и Meta — не все подряд, а только те, которые имеют бизнес-ценность. Подключить расходы по кампаниям — для построения сквозной аналитики и расчета реального ROMI. Сегментировать клиентов — по частоте, сумме покупок, вероятности конверсии. Передавать значение value — маржа, LTV, прогнозируемая выгода. Подключить server-side GTM и AI — для обогащения событий, создания аудиторий и автоматизации процессов.

В итоге формируется полноценная система, в которой аналитика не просто отражает реальность, а управляет ею.

Важно: не бойтесь передавать данные. Все персональные идентификаторы (email, телефоны) шифруются по стандарту SHA-256 еще до того, как попадают в рекламные системы. Ни одна платформа не видит реальные контакты.

Актуальные инструменты веб-аналитики уже работают — и именно сейчас лучшее время, чтобы перевести рекламу в режим инвестиций. Если нужна помощь — техническая команда Netpeak Ukraine настроит вам все, включая API, интерфейсы и коннекторы.

Выводы