SEO-аналитика: гайд для начинающих
SEO-аналитика — неотъемлемая часть стратегии оптимизации любого сайта. Она включает сбор, анализ и использование данных, чтобы улучшить видимость ресурса в выдаче Google, Bing или других поисковиков.
Создала подробный гайд по SEO-аналитике для новичков. В нем расскажу, какие метрики важно отслеживать в первую очередь, как это работает и чем полезно.
Основная цель SEO-аналитики — понять, как пользователи находят сайт и взаимодействуют с ним. Для проведения SEO-анализа в Google обычно используют Google Analytics (GA4) и Google Search Console (GSC).
Google Analytics (GA4) — бесплатный сервис для анализа поведения пользователей на сайте, сбора данных о трафике и конверсии, отслеживания взаимодействия пользователей с сайтом или приложением.
Google Search Console (GSC) — инструмент, с помощью которого веб-мастера следят за отображением сайта в поисковой выдаче. GSC предоставляет информацию об индексации страниц, показателях поисковых запросов и других аспектах, которые влияют на SEO.
Как аналитика помогает улучшить SEO
- Объективность принятия решений. Отслеживание ключевых показателей дает точные данные об эффективности SEO-стратегии для определения дальнейших шагов.
- Понимание аудитории. Анализ позволяет оптимизировать контент и структуру сайта для привлечения целевого трафика и улучшения пользовательского опыта.
- Выявление тенденций и изменений. Позволяет отслеживать изменения в поведении пользователей и в поисковых алгоритмах, быстро реагировать на них и адаптировать стратегию продвижения, чтобы быть конкурентоспособным.
- Влияние на конверсии и продажи. Отчеты о конверсиях показывают, как SEO влияет на продажи и другие конверсионные цели. Показывают реальный вклад SEO в бизнес и подтвердждают важность для маркетинговых усилий.
- Техническая оптимизация. SEO-аналитика нужна, чтобы обнаружить и устранить технические проблемы, такие как медленная загрузка страниц сайта или ошибки индексации.
А теперь подробнее о метриках и их толковании.
Пользователи (Users) и Новые пользователи (New Users)
Показатели «Пользователи» и «Новые пользователи» дают четкое представление об эффективности стратегии:
- Оценка привлекательности контента. Количество новых пользователей (New Users) показывает, насколько содержание коммерческих страниц или страниц блога привлекает внимание новых посетителей. Демонстрирует успешность SEO в привлечении целевой аудитории из органического поиска.
- Определение стабильности удержания аудитории. Метрика «Пользователи» (Users) отображает общее число уникальных посетителей. Показывает, насколько эффективно SEO способствует их удержанию на сайте при обновлении контента, совершенствовании навигации, коммуникации.
- Мониторинг изменений в трафике. Рост числа новых пользователей говорит об успехе SEO-стратегии: расширенная и понятная структура сайта, качественный коммерческий и информационный контент, интуитивно понятный интерфейс, адаптивность к мобильным устройствам.
Поисковый трафик (Organic search)
Один из важнейших показателей для SEO. Органический (поисковый) трафик — это переходы на сайт из неоплачиваемых строк выдачи в любой поисковой системе. SEO-стратегия нацелена на его увеличение.
Для чего отслеживать:
- Оценка эффективности SEO. Рост органического трафика говорит об успешности стратегии, тогда как уменьшение — о необходимости корректировки.
- Выявление изменений в алгоритмах поисковых систем, что прямо влияет на органику. Например, существенное снижение трафика нередко связано с обновлениями поисковой системы..
- Определение результативности контента для оптимизации и насыщения большим количеством релевантных ключей.
Среднее время взаимодействия (Average engagement time)
В Google справке «Среднее время взаимодействия» — это среднее время, в течение которого приложение или сайт работали в активном режиме на устройствах пользователей. Google Analytics рассчитывает показатель по формуле:
Среднее время взаимодействия = (общее время активности на устройствах пользователей) / (общее количество активных пользователей)
Высокий показатель обычно означает, что посетители считают контент интересным и тратят больше времени на ознакомление с ним. Низкий показатель сигнализирует о сомнительном качестве контента, сложном интерфейсе или медленной загрузке страниц.
Повышение показателя среднего времени взаимодействия может напрямую увеличить количество конверсий.
Чем больше времени пользователь проводит на сайте, тем больше у него возможностей для ознакомления с товарами или услугами, их просмотр и выполнение целевых действий.
Показатель отказов (Bounce rate)
В GA 4 показатель отказов — это процент сеансов без взаимодействия. Он является обратным показателю доли взаимодействий.
Сеанс со взаимодействием длится 10 секунд и более, содержит как минимум одно событие-конверсию или два просмотра страниц / экранов. Если сеанс не отвечает этим критериям, Google Analytics засчитывает его как отказ.
Показатель отказов рассчитывается по формуле:
100% - Коэффициент взаимодействия = Показатель отказов
В стандартных отчетах GA4 нет собственно показателя отказов, но его легко рассчитать:
100% - 60,97% (Коэффициент взаимодействия) = 39,03% (Показатель отказов)
Отслеживание этой метрики имеет большое значение для SEO по следующим причинам:
- Качество трафика. Часто высокий показатель отказов означает, что качество трафика низкое. Например, если многие пользователи уходят из сайта сразу после перехода на него, значит, они не нашли то, что искали.
- Влияние на SEO. Отказы влияют на рейтинг сайта в поисковых системах. Высокий bounce rate может быть вызван некачественным контентом или неудобным пользовательским опытом.
- Оптимизация страниц. Анализ вывляет страницы или разделы сайта, требующие улучшения. Почему пользователи покидают страницы без дальнейшего взаимодействия? Вероятно, есть вопросы по навигации или скорости загрузки страницы.
Читайте подробнее о показателе отказов и его альтернативах в Google Analytics 4. В частности, в статье найдете инструкцию, как добавить метрику в стандартный отчет.
Целевая страница (Landing Page)
Именно такие страницы часто отображаются в результатах поиска. Проведя мониторинг, специалисты определяют наиболее успешные страницы сайта и оптимизируют их для повышения видимости в поисковых системах.
Путь к покупке (Purchase journey)
Для анализа поведения пользователей на сайте следует настроить «Путь к конверсии» (путь к любому важному действию на сайте или в приложении).
Покажу на примере электронной коммерции.
Отслеживание пути к покупке — от начала сессии до завершения — важно для эффективного управления электронной коммерцией и увеличения числа конверсий.
Несколько причин для отслеживания каждого из этих этапов:
- Понимание поведенческих факторов. Анализ источников трафика определяет, какие каналы привлекают посетителей на сайт. Отслеживание просмотра товаров и добавления их в корзину дает информацию об интересах и намерениях покупателей.
- Выявление проблемных моментов. Помогает понять, что мешает пользователям завершить покупку. Например, когда много пользователей покидают корзину, говорит о сложном процессе оформления. Или о том, что на сайте нельзя добавить товары в «Избранные». Отсутствие такой опции вынуждает пользователей класть их в корзину «на потом», что снижает вероятность покупки.
- Повышение рейтинга в поисковых системах. Улучшение поведенческих факторов и увеличение конверсий обычно положительно влияет на рейтинг сайта в поисковых системах. Google и другие популярные поисковики учитывают качество пользовательского опыта при определении позиции в выдаче.
Средний CTR (Average Click-Through Rate) и Средняя позиция (Average position)
Средний CTR — соотношение количества кликов по ссылкам на сайт к количеству показов сайта в поисковой выдаче.
Средняя позиция (Average position) — среднее значение позиций для всех показов сайта в результатах поиска за определенный период времени.
Метрики дают представление об эффективности страницы или ключевого слова. В том числе в разрезе регионов или девайсов. Их анализ выявляет ключевые слова с низким CTR при высокой позиции и наоборот, указывая на пути для улучшения.
Приведу пример: сайт специализируется на продаже тканей для одежды. По ключу «купить ткань» у него средняя позиция в результатах поиска 6,8 и средний CTR 3,3%. Заметно, что показатели по приоритетному ключу — высокие.
Но если показатели будут неудовлетворительными, потребуется глубокий анализ. Обычно низкая позиция приводит к низкому CRT: пользователи чаще кликают на результаты, находящиеся выше. В таком случае надо определить приоритетные ключи для конкретных страниц и оптимизировать под них теги (h1, title) и метатеги (description).
*H1 — главный заголовок, который показывается на странице и определяет ее основную тему или содержание.
*Title — тег, который отображается во вкладке браузера и в поисковой выдаче (SERP) как заголовок страницы. Имеет ключевое значение для SEO и является одним из основных факторов при определении релевантности страницы для поисковых систем.
*Description — метаописание страницы. Может использоваться для формирования сниппета (краткой информации под заголовком в результатах поиска).
Для улучшения позиций в поисковой выдаче также следует оптимизировать контент, используя релевантные ключевые слова. Создание уникального, интересного и информативного контента, который соответствует запросам пользователей, повышает позиции.
То же самое касается и отдельных страниц сайта.
Количество кликов (Clicks) и Показы (Impressions)
Количество кликов и показов в Google Search Console дает понять, насколько эффективно сайт привлекает трафик из поисковых систем. Высокий показатель кликов относительно показов говорит о том, что ресурс привлекает внимание пользователей в поисковых результатах и побуждает их к переходу на страницы. При большом количестве показов, но низкой позиции следует обратить внимание на количество кликов. Возможно, заголовки или метаописания страниц недостаточно привлекательны либо информативны для пользователей.
Мониторинг кликов и показов фиксирует, как меняются позиции ресурса в поиске.
Своевременный анализ показывает, какие ключевые слова и страницы более эффективны. Это помогает подобрать подходящие ключевые слова, улучшить контент, теги и метатеги для повышения видимости сайта в поиске.
Скорость загрузки (Core Web Vitals)
Core Web Vitals — три важные показателя скорости сайта. Измеряют реальный пользовательский опыт, включая показатели производительности загрузки, интерактивности и визуальной стабильности страницы.
Анализ Core Web Vitals в Google Search Console (GSC) важен по нескольким причинам:
- Оценка пользовательского опыта, чтобы понять, как пользователи воспринимают сайт и удобен ли он.
- Улучшенное ранжирование в поисковых системах. Google официально определил Core Web Vitals фактором ранжирования. Повышение этих метрик обеспечит более высокие позиции веб-ресурса в поисковой выдаче.
- Совершенствование поведенческих факторов. Например, Interaction to Next Paint (INP) — показатель, который измеряет время между взаимодействием пользователя с сайтом и последующим обновлением экрана. Его оптимизация значительно улучшает пользовательский опыт. Если INP меньше, чем 200 мс, пользователи получают мгновенную реакцию на свои действия. Быстрый и удобный сайт обеспечивает высокий уровень взаимодействия и снижает вероятность отказов.
- Мониторинг изменений и улучшений. Largest Contentful Paint (LCP) — показатель, который измеряет время от начала загрузки страницы до момента отображения самого крупного и важного элемента контента. Рост LCP потенциально снижает вовлеченность пользователей. Своевременное выявление проблемы и снижение показателя до менее 2,5 секунды уменьшит количество отказов и увеличит время пребывания на сайте.
Запомнить
Анализируйте важные для SEO показатели, чтобы получить ценные данные об эффективности сайта, понять поведение пользователей и влиять на ранжирование в поисковых системах.
Анализ охватывает такие метрики:
- пользователи и новые пользователи — оценивают популярность сайта, эффективность привлечения новой аудитории и удержания существующих пользователей;
- поисковой трафик — отображает количество посетителей, которые приходят из поисковых систем;
- среднее время взаимодействия — указывает, насколько интересе контент, служит косвенным сигналом о его качестве и релевантности;
- показатель отказов — высокий процент отказов сигнализирует о проблемах юзабилити или релевантности контента;
- целевая страница — оценивает, насколько эффективно та или иная страница привлекает пользователей;
- путь к покупке — выявляет слабые этапы процесса, которые требуют оптимизации;
- средний CTR и средняя позиция — важны для понимания того, как сайт отображается в результатах поиска и привлекает пользователей;
- количество кликов и показы — определяют популярность сайта в поисковых системах и его видимость;
- скорость загрузки — один из факторов ранжирования в Google, влияет на пользовательский опыт.
Регулярный мониторинг и оценка результатов помогают своевременно реагировать на изменения для достижения успеха вашего веб-проекта.
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