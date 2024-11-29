SEO-аналитика: гайд для начинающих

SEO-аналитика — неотъемлемая часть стратегии оптимизации любого сайта. Она включает сбор, анализ и использование данных, чтобы улучшить видимость ресурса в выдаче Google, Bing или других поисковиков.

Создала подробный гайд по SEO-аналитике для новичков. В нем расскажу, какие метрики важно отслеживать в первую очередь, как это работает и чем полезно.

Основная цель SEO-аналитики — понять, как пользователи находят сайт и взаимодействуют с ним. Для проведения SEO-анализа в Google обычно используют Google Analytics (GA4) и Google Search Console (GSC).

Google Analytics (GA4) — бесплатный сервис для анализа поведения пользователей на сайте, сбора данных о трафике и конверсии, отслеживания взаимодействия пользователей с сайтом или приложением.

Google Search Console (GSC) — инструмент, с помощью которого веб-мастера следят за отображением сайта в поисковой выдаче. GSC предоставляет информацию об индексации страниц, показателях поисковых запросов и других аспектах, которые влияют на SEO.

Как аналитика помогает улучшить SEO

Объективность принятия решений. Отслеживание ключевых показателей дает точные данные об эффективности SEO-стратегии для определения дальнейших шагов. Понимание аудитории. Анализ позволяет оптимизировать контент и структуру сайта для привлечения целевого трафика и улучшения пользовательского опыта. Выявление тенденций и изменений. Позволяет отслеживать изменения в поведении пользователей и в поисковых алгоритмах, быстро реагировать на них и адаптировать стратегию продвижения, чтобы быть конкурентоспособным. Влияние на конверсии и продажи. Отчеты о конверсиях показывают, как SEO влияет на продажи и другие конверсионные цели. Показывают реальный вклад SEO в бизнес и подтвердждают важность для маркетинговых усилий. Техническая оптимизация. SEO-аналитика нужна, чтобы обнаружить и устранить технические проблемы, такие как медленная загрузка страниц сайта или ошибки индексации.

А теперь подробнее о метриках и их толковании.

Пользователи (Users) и Новые пользователи (New Users)

Показатели «Пользователи» и «Новые пользователи» дают четкое представление об эффективности стратегии:

Оценка привлекательности контента. Количество новых пользователей (New Users) показывает, насколько содержание коммерческих страниц или страниц блога привлекает внимание новых посетителей. Демонстрирует успешность SEO в привлечении целевой аудитории из органического поиска. Определение стабильности удержания аудитории. Метрика «Пользователи» (Users) отображает общее число уникальных посетителей. Показывает, насколько эффективно SEO способствует их удержанию на сайте при обновлении контента, совершенствовании навигации, коммуникации. Мониторинг изменений в трафике. Рост числа новых пользователей говорит об успехе SEO-стратегии: расширенная и понятная структура сайта, качественный коммерческий и информационный контент, интуитивно понятный интерфейс, адаптивность к мобильным устройствам.

Поисковый трафик (Organic search)

Один из важнейших показателей для SEO. Органический (поисковый) трафик — это переходы на сайт из неоплачиваемых строк выдачи в любой поисковой системе. SEO-стратегия нацелена на его увеличение.

Для чего отслеживать:

Оценка эффективности SEO. Рост органического трафика говорит об успешности стратегии, тогда как уменьшение — о необходимости корректировки. Выявление изменений в алгоритмах поисковых систем, что прямо влияет на органику. Например, существенное снижение трафика нередко связано с обновлениями поисковой системы.. Определение результативности контента для оптимизации и насыщения большим количеством релевантных ключей .

Среднее время взаимодействия (Average engagement time)

В Google справке «Среднее время взаимодействия» — это среднее время, в течение которого приложение или сайт работали в активном режиме на устройствах пользователей. Google Analytics рассчитывает показатель по формуле:

Среднее время взаимодействия = (общее время активности на устройствах пользователей) / (общее количество активных пользователей)

Высокий показатель обычно означает, что посетители считают контент интересным и тратят больше времени на ознакомление с ним. Низкий показатель сигнализирует о сомнительном качестве контента, сложном интерфейсе или медленной загрузке страниц.

Повышение показателя среднего времени взаимодействия может напрямую увеличить количество конверсий.

Чем больше времени пользователь проводит на сайте, тем больше у него возможностей для ознакомления с товарами или услугами, их просмотр и выполнение целевых действий.

Показатель отказов (Bounce rate)

В GA 4 показатель отказов — это процент сеансов без взаимодействия. Он является обратным показателю доли взаимодействий.

Сеанс со взаимодействием длится 10 секунд и более, содержит как минимум одно событие-конверсию или два просмотра страниц / экранов. Если сеанс не отвечает этим критериям, Google Analytics засчитывает его как отказ.

Показатель отказов рассчитывается по формуле:

100% - Коэффициент взаимодействия = Показатель отказов





В стандартных отчетах GA4 нет собственно показателя отказов, но его легко рассчитать:

100% - 60,97% (Коэффициент взаимодействия) = 39,03% (Показатель отказов)

Отслеживание этой метрики имеет большое значение для SEO по следующим причинам:

Качество трафика. Часто высокий показатель отказов означает, что качество трафика низкое. Например, если многие пользователи уходят из сайта сразу после перехода на него, значит, они не нашли то, что искали. Влияние на SEO. Отказы влияют на рейтинг сайта в поисковых системах. Высокий bounce rate может быть вызван некачественным контентом или неудобным пользовательским опытом. Оптимизация страниц. Анализ вывляет страницы или разделы сайта, требующие улучшения. Почему пользователи покидают страницы без дальнейшего взаимодействия? Вероятно, есть вопросы по навигации или скорости загрузки страницы.

Читайте подробнее о показателе отказов и его альтернативах в Google Analytics 4. В частности, в статье найдете инструкцию, как добавить метрику в стандартный отчет.

Целевая страница (Landing Page)

Именно такие страницы часто отображаются в результатах поиска. Проведя мониторинг, специалисты определяют наиболее успешные страницы сайта и оптимизируют их для повышения видимости в поисковых системах.

Путь к покупке (Purchase journey)

Для анализа поведения пользователей на сайте следует настроить «Путь к конверсии» (путь к любому важному действию на сайте или в приложении).

Покажу на примере электронной коммерции.

Отслеживание пути к покупке — от начала сессии до завершения — важно для эффективного управления электронной коммерцией и увеличения числа конверсий.

Несколько причин для отслеживания каждого из этих этапов:

Понимание поведенческих факторов. Анализ источников трафика определяет, какие каналы привлекают посетителей на сайт. Отслеживание просмотра товаров и добавления их в корзину дает информацию об интересах и намерениях покупателей. Выявление проблемных моментов. Помогает понять, что мешает пользователям завершить покупку. Например, когда много пользователей покидают корзину, говорит о сложном процессе оформления . Или о том, что на сайте нельзя добавить товары в «Избранные». Отсутствие такой опции вынуждает пользователей класть их в корзину «на потом», что снижает вероятность покупки. Повышение рейтинга в поисковых системах. Улучшение поведенческих факторов и увеличение конверсий обычно положительно влияет на рейтинг сайта в поисковых системах. Google и другие популярные поисковики учитывают качество пользовательского опыта при определении позиции в выдаче.

Средний CTR (Average Click-Through Rate) и Средняя позиция (Average position)

Средний CTR — соотношение количества кликов по ссылкам на сайт к количеству показов сайта в поисковой выдаче.

Средняя позиция (Average position) — среднее значение позиций для всех показов сайта в результатах поиска за определенный период времени.

Метрики дают представление об эффективности страницы или ключевого слова. В том числе в разрезе регионов или девайсов. Их анализ выявляет ключевые слова с низким CTR при высокой позиции и наоборот, указывая на пути для улучшения.







Приведу пример: сайт специализируется на продаже тканей для одежды. По ключу «купить ткань» у него средняя позиция в результатах поиска 6,8 и средний CTR 3,3%. Заметно, что показатели по приоритетному ключу — высокие.





Но если показатели будут неудовлетворительными, потребуется глубокий анализ. Обычно низкая позиция приводит к низкому CRT: пользователи чаще кликают на результаты, находящиеся выше. В таком случае надо определить приоритетные ключи для конкретных страниц и оптимизировать под них теги (h1, title) и метатеги (description).

*H1 — главный заголовок, который показывается на странице и определяет ее основную тему или содержание.

*Title — тег, который отображается во вкладке браузера и в поисковой выдаче (SERP) как заголовок страницы. Имеет ключевое значение для SEO и является одним из основных факторов при определении релевантности страницы для поисковых систем.

*Description — метаописание страницы. Может использоваться для формирования сниппета (краткой информации под заголовком в результатах поиска).

Для улучшения позиций в поисковой выдаче также следует оптимизировать контент, используя релевантные ключевые слова. Создание уникального, интересного и информативного контента, который соответствует запросам пользователей, повышает позиции.

То же самое касается и отдельных страниц сайта.

Количество кликов (Clicks) и Показы (Impressions)

Количество кликов и показов в Google Search Console дает понять, насколько эффективно сайт привлекает трафик из поисковых систем. Высокий показатель кликов относительно показов говорит о том, что ресурс привлекает внимание пользователей в поисковых результатах и побуждает их к переходу на страницы. При большом количестве показов, но низкой позиции следует обратить внимание на количество кликов. Возможно, заголовки или метаописания страниц недостаточно привлекательны либо информативны для пользователей.

Мониторинг кликов и показов фиксирует, как меняются позиции ресурса в поиске.

Своевременный анализ показывает, какие ключевые слова и страницы более эффективны. Это помогает подобрать подходящие ключевые слова, улучшить контент, теги и метатеги для повышения видимости сайта в поиске.

Скорость загрузки (Core Web Vitals)

Core Web Vitals — три важные показателя скорости сайта. Измеряют реальный пользовательский опыт, включая показатели производительности загрузки, интерактивности и визуальной стабильности страницы.

Анализ Core Web Vitals в Google Search Console (GSC) важен по нескольким причинам:

Оценка пользовательского опыта, чтобы понять, как пользователи воспринимают сайт и удобен ли он. Улучшенное ранжирование в поисковых системах. Google официально определил Core Web Vitals фактором ранжирования. Повышение этих метрик обеспечит более высокие позиции веб-ресурса в поисковой выдаче. Совершенствование поведенческих факторов. Например, Interaction to Next Paint (INP) — показатель, который измеряет время между взаимодействием пользователя с сайтом и последующим обновлением экрана. Его оптимизация значительно улучшает пользовательский опыт. Если INP меньше, чем 200 мс, пользователи получают мгновенную реакцию на свои действия. Быстрый и удобный сайт обеспечивает высокий уровень взаимодействия и снижает вероятность отказов. Мониторинг изменений и улучшений. Largest Contentful Paint (LCP) — показатель, который измеряет время от начала загрузки страницы до момента отображения самого крупного и важного элемента контента. Рост LCP потенциально снижает вовлеченность пользователей. Своевременное выявление проблемы и снижение показателя до менее 2,5 секунды уменьшит количество отказов и увеличит время пребывания на сайте.

Запомнить

Анализируйте важные для SEO показатели, чтобы получить ценные данные об эффективности сайта, понять поведение пользователей и влиять на ранжирование в поисковых системах.

Анализ охватывает такие метрики:

пользователи и новые пользователи — оценивают популярность сайта, эффективность привлечения новой аудитории и удержания существующих пользователей;

поисковой трафик — отображает количество посетителей, которые приходят из поисковых систем;

среднее время взаимодействия — указывает, насколько интересе контент, служит косвенным сигналом о его качестве и релевантности;

показатель отказов — высокий процент отказов сигнализирует о проблемах юзабилити или релевантности контента;

целевая страница — оценивает, насколько эффективно та или иная страница привлекает пользователей;

путь к покупке — выявляет слабые этапы процесса, которые требуют оптимизации;

средний CTR и средняя позиция — важны для понимания того, как сайт отображается в результатах поиска и привлекает пользователей;

количество кликов и показы — определяют популярность сайта в поисковых системах и его видимость;

скорость загрузки — один из факторов ранжирования в Google, влияет на пользовательский опыт.

Регулярный мониторинг и оценка результатов помогают своевременно реагировать на изменения для достижения успеха вашего веб-проекта.