Показатель отказов и его альтернативы в Google Analytics 4

Показатель отказов и его альтернативы в Google Analytics 4

При использовании Google Analytics 4 (GA 4) вы могли заметить, что показатель отказов или отсутствует, или его непросто найти. До 11 июля 2022 года метрики не было вовсе, затем компания Google официально ее добавила. Это важный индикатор, позволяющий оценить степень вовлеченности пользователей сайта. Расскажу, как найти показатель отказов в GA 4, а также какие его альтернативы можно и нужно использовать.

1 июля 2023 года ресурсы Universal Analytics прекратят обрабатывать новые обращения. Со временем его полностью заменит Google Analytics 4, который в Google называют наиболее актуальным решением по сбору статистики. Исходя из этого, стоит постепенно осваивать GA 4.

Что такое показатель отказов

Показатель отказов — это процент сеансов, в которых пользователи на вашем сайте просмотрели всего лишь одну страницу.

Пример: если 10 человек посещают ваш сайт и просматривают по одной странице, а еще 10 просматривают по две и более страницы, показатель отказов составляет 50%, так как половина общих сессий содержит просмотр одной страницы.

Показатель отказов равен процентному соотношению количества отказов на общее число сеансов. Отказ происходит, когда кто-то заходит на ваш сайт, но уходит с него, не перейдя на другую страницу. Важно отметить, что по умолчанию в Universal Analytics в подсчете показателя отказов не учитывается, сколько времени было потрачено на страницу. В GA 4 же этот фактор имеет значение.

Показатель отказов в Universal Analytics

В Universal Analytics можно создать пользовательский отчет с количеством отказов, сеансов и самим показателем отказов для целевой страницы. Также, в Universal Analytics показатель отказов вы найдете в отчете «Поведение — Контент сайта — Все страницы». Он выглядит следующим образом:

Если вы отслеживаете действия на странице, можете указать, отменяют ли эти действия отказ. Так получите более подробное исследование поведения пользователей и степени их вовлеченности.

Показатель отказов в Google Analytics 4

Показатель отказов в Google Analytics 4 все так же включает сессии, содержащие один просмотр страницы, но при его подсчете учитываются дополнительные факторы — сколько времени люди проводят на странице и происходят ли конверсии во время сессий.

Таким образом, в GA 4 показатель отказов представляет собой процент сессий, которые не были признаны вовлеченными.

Сессию можно считать вовлеченной при соблюдении одного из следующих условий:

сессия длилась как минимум 10 секунд;

во время сессии было просмотрено две и более страницы;

во время сессии была совершена конверсия.

Если у вас было пять сессий и четыре из них вовлеченными, показатель отказов составит 20%.

Как найти показатель отказов в Google Analytics 4?

Показатель отказов в GA 4 найти не так просто. Самым удобным способом его просмотра является настройка своего стандартного отчета.

Чтобы добавить метрику в стандартный отчет, зайдите во вкладку «Отчеты» — раздел «Взаимодействие» — «Страницы и экраны»:

Если у вас уровень доступа «Администратор» или «Редактор», вы увидите кнопку «Библиотека» и изображение карандаша. Это кнопка настройки отчета. Необходимо на нее перейти:



Дальше вкладка «Показатели» — «Добавить показатель»:

С списке показателей выберите «Показатель отказов»:

Можете переместить его выше для более удобного анализа и принять новые изменения, нажав на соответствующую кнопку:

Сохраните изменения:

Альтернативы для показателя отказов в GA 4

Показатель вовлеченности

Доля взаимодействия (показатель вовлеченности) рассчитывается путем деления количества вовлеченных сессий на общее количество сессий и является отличной альтернативой показателю отказов.

Основное преимущество — он дает более точное отражение поведения людей, заинтересованных в вашем сайте.

Напомню, чтобы сессия считалась «вовлеченной» и была включена в расчет доли взаимодействия, должно быть выполнено хотя бы одно из условий:

сеанс длится как минимум 10 секунд;

сессия включает два или более просмотра страниц;

сессия включает в себя как минимум одну конверсию.

Доля взаимодействия есть в стандартных отчетах Google Analytics 4:

«Демографические данные»;

«Трафик органического поиска Google» (доступен при подключении Google Search Console к Google Analytics).

Также вы можете добавить долю взаимодействия в другие стандартные отчеты вручную.

Местоположение доли взаимодействия в отчете «Демографические данные»:

Просмотры на пользователя

«Просмотры на пользователя» используют так же, как и показатель отказов. Метрика характеризует популярность той или иной страницы у пользователей, то есть как часто они ее просматривают.

Как ее просчитать? Если один человек просмотрел страницу конкретного товара на сайте, затем перешел на страницу контактов, а потом вернулся обратно, в системе аналитики будет два просмотра страницы товара. Если же пользователь просмотрел страницу товара на сайте, а затем ушел, это зафиксируется как один просмотр страницы товара. В итоге засчитается три просмотра страницы товара на двух пользователей: два от первого, один от второго. Показатель «Просмотры на пользователя» для страницы товара будет равен:

3 просмотра / 2 пользователя = 1,5 просмотра на пользователя.

Показатель «Просмотры на пользователя» вы найдете в отчете «Взаимодействие» во вкладке «Страницы и экраны»:

Хоть метрику и рекомендуется учитывать при анализе поведения пользователей, она менее универсальна по сравнению с показателем отказов и долей взаимодействия (показателем вовлеченности).

Применение показателя отказов и показателя вовлеченности

В качестве первого шага подойдет анализ доли взаимодействия для наиболее важных страниц. Отберите страницы с высокой долей взаимодействия, и, соответственно, с низкой. Затем сравните их контент и структуру, а также дополнительно сравните их с конкурентами по поисковой выдаче. Это поможет понять причину низкой вовлеченности. Похожий анализ можно проводить, используя и показатель отказов.

Зачастую причинами ухода пользователей со страницы могут быть:

автоматически воспроизведенное аудио или видео на странице;

высокое количество агрессивной pop-up рекламы;

недостаток информации на странице;

отсутствие легкодоступных контактов для связи;

большое всплывающее окно онлайн-чата;

большой слайдер на главной странице и т. д.

У показателя отказов в Google Analytics есть своя специфика. Он отражает в целом негативные моменты, измеряя количество пользователей, которые просмотрели вашу страницу и ушли с нее.

В GA 4 показатель отказов по своей сути является обратным доле взаимодействия (показателю вовлеченности), и для некоторых проектов полезнее как раз изучение не негативных тенденций, а позитивных. В данном случае выбор зависит также и от типа анализа, который вы собираетесь провести. Что для вас важнее понять — причины ухода или вовлеченности клиентов.

Читайте также о других важных и принципиальных отличиях между Universal Analytics и GA 4 .

Выводы

Google Analytics 4 позволяет использовать новый показатель вовлеченности, и вебмастеры и SEO-специалисты стремятся его повысить. Но для многих удобнее использовать привычный показатель отказов, который перешел в GA 4 из Universal Analytics. Здесь важно понимать, что показатель отказов по-разному рассчитывается в данных системах аналитики.

Не существует жестких правил для использования той или иной метрики. Наоборот, лучше ориентироваться как на долю взаимодействия, так и отказов в Google Analytics 4, а еще на количество просмотров на пользователя и другие смежные показатели (например, демографические). Это позволит проводить эффективный анализ поведения пользователей.

FAQ

Есть ли в GA 4 показатель отказов?

В Google Analytics 4 показатель отказов был добавлен 11 июля 2022 года. Его можно найти, например, настроив стандартный отчет.

Как рассчитывается показатель отказов в GA 4?

В Google Analytics 4 показатель отказов представляет собой отношение сеансов, которые не были признаны вовлеченными, к общему числу сеансов.

Насколько высоким должен быть показатель вовлеченности в Google Analytics 4?

Хорошим считается показатель вовлеченности выше 60% для сайтов, работающих в сфере B2B, и 70% для сайтов, работающих в сфере B2C.

Что означает 100% показатель отказов для страницы в GA 4?

Если Google Analytics 4 сообщает о 100% показателе отказов для страницы, это означает, что каждый человек, посетивший ее, покинул ваш сайт с целевой страницы без дальнейшего просмотра и без какого-либо взаимодействия с конверсионными элементами.