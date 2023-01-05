Показник відмов та його альтернативи в Google Analytics 4

Показник відмов та його альтернативи в Google Analytics 4

При використанні Google Analytics 4 (GA 4) ви могли помітити, що показник відмов або відсутній, або його непросто знайти. До 11 липня 2022 метрики не було зовсім, потім Google офіційно її додала. Це важливий індикатор, що дозволяє оцінити рівень залучення користувачів сайту. Розповім, як знайти показник відмов у GA 4, а також які його альтернативи можна і потрібно використати.

1 липня 2023 року ресурси Universal Analytics припинять обробляти нові звернення. Згодом його повністю замінить Google Analytics 4, який у Google називають найактуальнішим рішенням щодо збору статистики. Виходячи з цього, варто поступово освоювати GA 4.

Що таке показник відмов

Показник відмов — це відсоток сеансів, у яких користувачі на вашому сайті переглянули лише одну сторінку.

Приклад: якщо 10 осіб відвідують ваш сайт і переглядають по одній сторінці, а ще 10 переглядають по дві і більше сторінок, показник відмов становить 50%, оскільки половина загальних сесій містить перегляд однієї сторінки.

Показник відмов дорівнює відсотковому співвідношенню кількості відмов на загальну кількість сеансів. Відмова відбувається, коли хтось заходить на ваш сайт, але йде з нього, не перейшовши на іншу сторінку. Важливо зазначити, що за замовчуванням у Universal Analytics у підрахунку показника відмов не враховується, скільки часу було витрачено на сторінку. У GA 4 цей чинник має значення, так само як і наявність конверсійної дії.

Показник відмов в Universal Analytics

У Universal Analytics можна створити звіт користувача з кількістю відмов, сеансів і самим показником відмов для цільової сторінки. Також у Universal Analytics показник відмов ви знайдете у звіті «Поведінка — Контент сайту — Усі сторінки». Він виглядає так:

Якщо ви відстежуєте дії на сторінці, можете вказати, чи скасовують ці дії відмову. Так отримайте більш докладне дослідження поведінки користувачів та ступеня їхнього залучення.

Показник відмов у Google Analytics 4

Показник відмов у Google Analytics 4 також включає сесії, що містять один перегляд сторінки, але під час його підрахунку враховуються додаткові фактори — скільки часу люди проводять на сторінці і чи відбуваються конверсії під час сесій.

Таким чином, у GA 4 показник відмов є відсотком сесій, які не були визнані залученими.

Сесію можна вважати залученою при дотриманні однієї з наступних умов:

сесія тривала щонайменше 10 секунд;

під час сесії було переглянуто дві та більше сторінок;

під час сесії було здійснено конверсію.

Якщо у вас було п’ять сесій та чотири з них залученими, показник відмов становитиме 20%.

Як знайти показник відмов у Google Analytics 4?

Показник відмов у GA 4 знайти не так просто. Найзручнішим способом його перегляду є налаштування стандартного звіту.

Щоб додати метрику до стандартного звіту, зайдіть у вкладку «Звіти» — розділ «Взаємодія» — «Сторінки й екрани»:

Якщо у вас рівень доступу «Адміністратор» або «Редактор», ви побачите кнопку «Бібліотека» та зображення олівця. Це кнопка налаштування звіту. Необхідно на неї перейти:

Далі вкладка «Показники» — «Додайте показник»:

У списку показників виберіть «Показник відмов»:

Можете перемістити його вище для зручнішого аналізу та прийняти нові зміни, натиснувши на відповідну кнопку:

Збережіть зміни:

Альтернативи показника відмов у GA 4

Показник залучення

Коефіцієнт взаємодії (показник залучення) розраховується шляхом поділу кількості залучених сесій на загальну кількість сесій та є чудовою альтернативою показнику відмов.

Основна перевага — вона дає більш точне відображення поведінки людей, які зацікавлені у вашому сайті.

Нагадаю, щоб сесія вважалася «залученою» і була включена до розрахунку долі взаємодії, має бути виконана хоча б одна з умов:

сесія тривала щонайменше 10 секунд;

під час сесії було переглянуто дві та більше сторінок;

під час сесії було здійснено конверсію.

Коефіцієнт взаємодії є у стандартних звітах Google Analytics 4:

«Демографічні дані»;

«Трафік органічного пошуку Google» (доступний при підключенні Google Search Console до Google Analytics).

Також ви можете додати коефіцієнт взаємодії до інших стандартних звітів вручну.

Розташування показника у звіті «Демографічні дані»:

Перегляди екрана на користувача

«Кількість переглядів екрана на користувача» використовують так само, як і показник відмов. Метрика характеризує популярність тієї чи іншої сторінки у користувачів, тобто як часто вони її переглядають.

Як її розрахувати? Якщо одна людина переглянула сторінку конкретного товару на сайті, потім перейшла на сторінку контактів, а потім повернулася назад, у системі аналітики буде два перегляди сторінки товару. Якщо користувач переглянув сторінку товару на сайті, а потім пішов, це зафіксується як один перегляд сторінки товару. У результаті зараховується три перегляди сторінки товару на двох користувачів: два від першого, один від другого. Показник «Перегляди екрана на користувача» для сторінки товару дорівнюватиме:

3 перегляди / 2 користувача = 1,5 перегляду на користувача.

Його ви знайдете у звіті «Взаємодія» у вкладці «Сторінки й екрани»:

Хоча метрику і рекомендується враховувати під час аналізу поведінки користувачів, вона менш універсальна, ніж показник відмов і коефіцієнт взаємодії (показник залучення).

Застосування показника відмов та показника залучення

Як перший крок підійде аналіз коефіцієнта взаємодії найважливіших сторінок. Відберіть сторінки з високим коефіцієнтом, і відповідно з низьким. Потім порівняйте їхній контент і структуру, а також порівняйте їх з конкурентами в пошуковій видачі. Це допоможе зрозуміти причину низької залученості. Схожий аналіз можна проводити, використовуючи показник відмов.

Найчастіше причинами, чому користувачі йдуть зі сторінки, можуть бути:

автоматично відтворене аудіо або відео на сторінці;

висока кількість агресивної pop-up реклами;

нестача інформації на сторінці;

відсутність доступних контактів для зв’язку;

велике спливаюче вікно онлайн-чату;

великий слайдер на головній сторінці і т. д.

Показник відмов у Google Analytics має свою специфіку. Він відображає в цілому негативні моменти, вимірюючи кількість користувачів, які переглянули вашу сторінку та пішли з неї.

У GA 4 показник відмов за своєю суттю є зворотним до коефіцієнта взаємодії (показника залучення), і для деяких проєктів корисніше саме вивчення не негативних тенденцій, а позитивних. У цьому випадку вибір залежить також від типу аналізу, який ви плануєте провести. Що для вас важливіше зрозуміти — причини відмов чи залучення клієнтів.

Читайте також про інші важливі відмінності між Universal Analytics і GA 4 .

Висновки

Google Analytics 4 дозволяє використовувати новий показник залучення, і вебмайстри та SEO-фахівці прагнуть його підвищити. Але для багатьох зручніше використовувати звичний показник відмов, який перейшов у GA 4 із Universal Analytics. Тут важливо розуміти, що показник відмов по-різному розраховується у цих системах аналітики.

Немає жорстких правил використання тієї чи іншої метрики. Навпаки, краще орієнтуватися як на коефіцієнт взаємодії, так і частку відмов у Google Analytics 4, а також на кількість переглядів екрана на користувача та інші суміжні показники (наприклад, демографічні). Це дозволить проводити ефективний аналіз поведінки користувачів.

FAQ

Чи є у GA 4 показник відмов?

У Google Analytics 4 показник відмов було додано 11 липня 2022 року. Його можна знайти, наприклад, настроївши стандартний звіт.

Як розраховується показник відмов у GA 4?

У Google Analytics 4 показник відмов є співвідношенням сеансів, які не були визнані залученими, до загальної кількості сеансів.

Наскільки великим має бути показник залучення в Google Analytics 4?

Хорошим вважається показник залучення вище 60% для сайтів, що працюють у сфері B2B, та 70% для сайтів, що працюють у сфері B2C.

Що означає 100% показник відмов для сторінки в GA 4?

Якщо Google Analytics 4 повідомляє про 100% показник відмов для сторінки, це означає, що кожна людина, яка відвідала її, залишила ваш сайт з цільової сторінки без подальшого перегляду і без будь-якої взаємодії з конверсійними елементами.