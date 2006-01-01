Статистика й аналітика

Як знайти втрату 22% доходу, коли аналітика не показує помилок: кейс виробника б’юті-інструментів
Кейси Аналітика
3 дні тому5
Єлизавета Бережко
0
Як передача конверсій із CRM у рекламні кабінети допомагає покращити performance-рекламу
Бізнес Аналітика
місяць тому15
Олександр Конівненко
0
Як об’єднати дані з Meta, TikTok, Google Ads і DV360 в одному звіті: кейс із медійної аналітики
Кейси Аналітика
2 місяці тому5
Єлизавета Бережко
0
Єдина аналітична система для Yogoda: витрати, продажі та окупність в одному просторі
Кейси Аналітика
3 місяці тому4
Ігор Павленко
0
Що таке MCP і як AI-агент може аналізувати маркетингові звіти замість вас
Аналітика
4 місяці тому11
Михайло Василенко
0
Оптимізація CRM через кастомну інтеграцію джерел трафіку в HubSpot: кейс Simply Contact
Кейси Аналітика
4 місяці тому5
Володимир Демчук
0
Зміни споживчої поведінки у 2025 році: 5 інсайтів і 4 поради для брендів
Бізнес
5 місяців тому7
Наталя Кошель
0
Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів
Аналітика
10 місяців тому10
Олександр Конівненко
2
Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку
Аналітика
рік тому7
Олександр Конівненко
2
Що ефективніше для аналізу реклами в AppsFlyer: порівняння звітів Activity й Events
Аналітика Мобайл
рік тому9
Тетяна Баранівська
2
Як використовувати Google Analytics 4 для глибокого аналізу блогу
SEO Аналітика
рік тому8
Катерина Озерова
4
Firebase Dynamic Links завершує роботу: як зберегти функціональність і не втратити користувачів
Аналітика
рік тому6
Катерина Озерова
4
Як використовувати аналітику для оптимізації процесів в ecommerce проєкті — кейс «Touch.com.ua»
Кейси Аналітика
рік тому7
Володимир Демчук
4
Імпорт даних у Google Analytics 4: Повний посібник для цілісного аналізу
Аналітика
рік тому8
Регіна Янкова
4
Google Analytics 4 для різних типів сайтів: що потрібно вашому бізнесу
Аналітика
рік тому23
Макс Гапчук
6
Як ми рахуємо продажі блогу про здоров’я — кейс ОН Клінік
Кейси Аналітика
рік тому7
Михайло Сорвачов
19
Що таке користувацькі параметри у GA4, і Як вони допомагають в аналітиці
PPC Аналітика
рік тому4
Інна Сай
1
Показати більше