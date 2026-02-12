Зміни споживчої поведінки у 2025 році: 5 інсайтів і 4 поради для брендів
Клієнти одночасно економлять і дозволяють собі зайве, більше купують онлайн, але менше довіряють платформам — і через такі парадокси класичні моделі прогнозування дають збій. Через п’ять років після пандемії звички «кризової доби» не зникли. Зв’язок між настроями та витратами послабився, а споживачі роблять неочікувані компроміси між категоріями покупок.
У цьому матеріалі — п’ять поведінкових зсувів зі звіту McKinsey та чотири стратегічні кроки для брендів і ритейлу, які допоможуть адаптуватися до епохи «постійного хаосу».
Хто такі McKinsey і як зроблено дослідження
McKinsey & Company — провідна міжнародна компанія у сфері управлінського консалтингу. Влітку 2025 року вона опублікувала дослідження State of the Consumer 2025. У документі зазначено, що його підготували експерти McKinsey з практик роздрібної торгівлі та споживчих товарів.
На яких даних базується дослідження
Звіт спирається на два опитування McKinsey, проведених у другому кварталі 2025 року.
-
Онлайн-опитування ConsumerWise про споживчі настрої:
-
період збору даних: 26 квітня — 5 травня 2025;
-
25 998 респондентів у 18 країнах;
-
результати зважували за часткою країни респондента у світовому ВВП.
-
Опитування State of the Consumer про ринок:
-
2 838 респондентів у США, Китаї, Німеччині та Великій Британії;
-
польовий етап у кожній країні — кінець квітня — початок травня 2025 року.
На основі цих двох масивів даних McKinsey описали п’ять поведінкових «сил» і запропонували чотири стратегічні дії для компаній.
Люди проводять більше часу наодинці — і ще більше живуть онлайн
У 2025 році у американських споживачів з’явилося понад три години додаткового вільного часу на тиждень (порівняно з 2019-м). Але майже 90% цього «бонусу» вони проводять наодинці.
Паралельно підросла й «планка зручності»:
-
Онлайн-покупки стали нормою. Понад 90% опитаних у США та Китаї та понад 80%у Німеччині та Великій Британії купували в суто онлайн-ритейлерів протягом попереднього місяця.
-
Експансія доставки продуктів. Майже 40% респондентів у Німеччині, Великій Британії та США замовляли продукти додому протягом попереднього тижня.
McKinsey описує це як очікування «bring-it-to-me»: споживач очікує, що зручність буде інтегрована в його домашній простір.
Цифрові канали виграють увагу, але не довіру
Один із головних парадоксів звіту звучить так: цифрові канали легко «зачіпають» користувачів, але не конвертують увагу в довіру.
Респонденти в Європі та США зазначають, що соцмережі найменше впливають на рекомендації брендів і товарів, а друзі та родина — найбільше. При цьому соцмережі як майданчик для дослідження товарів зростають: 32% у середньому по ринках проти 27% у 2023.
Gen Z дорослішає і витрачає більше
McKinsey наголошує: покоління Z (1996–2010 р.н.) має потенціал стати найбільшою і найбагатшою генерацією в історії, що вже сьогодні змінює структуру попиту.
Проте їхня фінансова поведінка сповнена суперечностей:
-
близько 40% опитаних представників Gen Z у Німеччині, Великій Британії та США хвилюються за фінансове майбутнє (проти 31% у старших поколінь);
-
водночас ці страхи не зупиняють витрати — понад чверть опитаних користуються сервісами «купи зараз — плати пізніше»;
-
Gen Z найбільш схильні витрачати на задоволення і брати борг — у Китаї, Німеччині, Великій Британії та США 34% представників цього покоління заявляють про готовність купувати в кредит, що приблизно на 13% перевищує показники інших вікових груп.
Локальне перемагає глобальне
Ще один зсув — підсилення локальності. Майже половина споживачів у світі (47%) зазначають, що для прийняття рішення про покупку важливо, аби компанія була «своя», місцева.
І що цікаво: це не тільки про гроші. 36% опитаних хочуть підтримати місцевий бізнес принципово, 20% вважають, що локальні бренди краще розуміють їхні потреби і лише 13% пояснюють вибір тим, що локальні товари дешевше.
Локальність більше не асоціюється з дешевою альтернативою. Сьогодні це радше про довіру, близькість та ідентифікацію («це про нас»).
Споживачі інакше дивляться на «цінність»
Споживачі по-новому «рахують цінність» — тобто переосмислюють, за що готові платити, а на чому хочуть зекономити.
Головний інсайт: навіть коли покупці сильніше реагують на ціну і частіше полюють на вигідні пропозиції, вони все одно закладають бюджет на «приємності» — те, що дає емоцію, комфорт або відчуття «я можу це собі дозволити».
Чотири стратегічні кроки для адаптації бізнесу
Щоб зростати в умовах «перманентного хаосу», McKinsey рекомендує сфокусуватися на чотирьох напрямах:
1. Стати ще ближчими до споживача
Настрій людей не завжди корелює із витратам, тому простих моделей прогнозування вже замало. Необхідно будувати «огляд на 360°»: підсилювати інсайти інструментами моніторингу соцмереж на основі штучного інтелекту та мати деталізовані поведінкові дані з власних сайтів і магазинів.
2. Інвестувати в систему управління зростанням виторгу
Споживачі стали більш чутливими до цін і частіше шукають вигідні пропозиції. Тому брендам потрібно краще керувати цінами, торговими умовами та асортиментом, а також модернізувати аналітичні моделі, щоб точніше планувати промо.
3. Налаштувати портфель на зростання
McKinsey прямо говорить про регулярне використання угод зі злиття/поглинання та продажу активів для генерування 20–30% нової виручки з портфеля кожні десять років.
4. «Перепрошити» технологічні можливості
Навіть якщо попередні кроки зроблені, перевагу буде важко втримати без перебудови технологій і самої організації під інвестиції в них. У фокусі — формування споживчих знань та попиту, управління клієнтами й каналами, зокрема рішення на базі агентного та генеративного ШІ.
Зміни споживчої поведінки в Україні
Якщо для глобального ринку McKinsey визначає «постійну турбулентність» як нову норму, то в Україні у цієї турбулентності є дуже конкретна причина — повномасштабна війна. У статті Ольги Краузе, Надії Голди та Максима Тимошіва, що охоплює дані по липень 2024, зсуви в купівельній поведінці пояснюють комбінацією економічних, політичних і демографічних зрушень. Вони тиснуть на споживача і ззовні (ціни, безпека, міграція), і зсередини — через звички, сімейні сценарії та особисті особливості.
Демографічна криза напряму впливає на купівельну спроможність
Автори підкреслюють демографічний вимір як один із ключових чинників впливу: скорочення чисельності населення, вимушена міграція, зниження народжуваності та старіння нації збільшують навантаження на працюючих членів сім’ї, що своєю чергою знижує купівельну спроможність домогосподарств.
Споживач стає раціональнішим: економія та жорсткіші пріоритети
Дослідники зазначають: за час повномасштабної війни споживча поведінка українців стала раціональнішою насамперед через потребу економити. Відповідно змістилися й пріоритети: частіше купують товари першої необхідності, засоби гігієни, базові медикаменти та дитячі товари.
Автори також підкреслюють, що людям дедалі частіше доводиться «полювати» на вигідніші пропозиції і переглядати щоденні витрати. Особливо це відчутно поблизу зон бойових дій: руйнування, постійні ризики та обмежений доступ до магазинів або доставки звужують вибір і змушують рахувати кожну покупку.
Це майже пряме віддзеркалення глобального інсайту McKinsey про те, що споживачі «по-новому рахують цінність»: стають більш чутливими до ціни, частіше шукають вигоду, але змінюють кошик не однаково в усіх категоріях. Економія тут — не «режим назавжди», а набір ситуативних рішень для адаптації до поточної безпекової та фінансової ситуації.
«Парадокс виручки»: обсяги продажів падають, а виручка може не змінюватися
Дослідники описують показовий для України феномен: фізичних продажів стає менше, але виручка при цьому може залишатися майже стабільною. Пояснення доволі просте — інфляція та зростання собівартості. Дорожчають енергоносії й логістика, у прифронтових регіонах просідає виробництво, а нестача робочої сили додатково розганяє витрати. У підсумку зростаюча ціна «підтягує» виручку вгору навіть тоді, коли реальних покупок стає менше.
В українських реаліях інсайт McKinsey про те, що «настрої ≠ витрати» відчувається ще гостріше.
Електронна комерція спершу «просіла», а потім відновилася — і підхопила нові потреби
Автори статті зазначають: у перші місяці повномасштабної війни e-commerce помітно «просів», але згодом ринок вирівнявся, знову пішов угору, а в окремих категоріях навіть повернувся до довоєнних рівнів.
Особливу роль у цьому відіграв фактор внутрішньої міграції: на новому місці люди не завжди знаходять звичні товари офлайн, і тоді простіше замовити онлайн. Для мільйонів українців інтернет-покупки остаточно закріпилися як «план А», а не запасний варіант.
Це напряму резонує з першим глобальним інсайтом McKinsey про перехід в онлайн і підвищення вимог до зручності.
Вибір виробника стає прискіпливішим, а «локальність» посилюється
Стаття фіксує тренд: українці ретельніше обирають виробника і частіше віддають перевагу вітчизняним товарам, підтримуючи український бізнес і державу. Яущо у грудні 2022 перевагу вітчизняним брендам надавали 69% респондентів, то у березні 2024 цей показник зріс до 74%.
Хоча цей тренд перегукується з глобальним інсайтом McKinsey про посилення локальності, різниця — в мотивації українців. Якщо у McKinsey локальність часто пояснюється підтримкою «свого» бізнесу та кращою відповідністю потребам, то в Україні цей вибір додатково підсилений підтримкою економіки держави та національного бізнесу в часи війни.
Висновки
-
Споживча поведінка у 2025 році стала суперечливою, тому традиційні моделі прогнозування більше не працюють: люди одночасно економлять і витрачають, а зв’язок між настроями та покупками слабшає.
-
«Постійна турбулентність» — нова норма, що підтверджує дослідження McKinsey на базі масштабних міжнародних опитувань споживачів.
-
Онлайн і зручність остаточно закріпилися як базові очікування, адже люди більше часу проводять наодинці й хочуть швидких, простих сценаріїв купівлі та доставки.
-
Цифрові канали залучають увагу, але не формують довіру, тому соціальні платформи працюють радше як інструмент ресерчу, тоді як рекомендації близького кола залишаються вирішальними.
-
Gen Z активно впливає на структуру попиту, поєднуючи фінансову тривожність із готовністю витрачати, користуватися кредитами та сервісами «купи зараз — плати пізніше».
-
Локальність і нове розуміння «цінності» стали ключовими тригерами вибору бренду, де важливі довіра, близькість і емоційна користь, а не лише ціна.
-
В Україні глобальні тренди підсилюються війною: споживачі раціоналізують витрати, eCommerce закріплюється як «план А», локальні бренди отримують більше уваги, а бізнесу потрібні глибші дані, гнучке ціноутворення й технологічна перебудова для адаптації.
