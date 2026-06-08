GA4 і GTM для ecommerce: як побудувати аналітику, що показує продажі, втрати й точки росту

GA4 і GTM для ecommerce: як побудувати аналітику, що показує продажі, втрати й точки росту

Для ecommerce-бізнесу важливо не лише збирати інформацію про дії користувачів, а й перетворювати її на зрозумілі бізнес‑сигнали, які допомагають приймати рішення у реальному часі. Аналітика стає основою для побудови клієнтських стратегій, оптимізації маркетингових інвестицій та управління асортиментом.

Google Analytics 4 (GA4) та Google Tag Manager (GTM) — це технологічна пара, що відкриває новий рівень роботи з даними. GA4 забезпечує збір та інтерпретацію подій, а GTM — централізоване керування трекінгом і масштабування його без постійного залучення розробників. В цій статті я розкажу, як з їхньою допомогою бізнес може бачити повну картину взаємодії клієнтів із брендом, інтегрувати її з іншими системами та використовувати для побудови стратегій зростання.

В чому цінність GA4 для ecommerce-бізнесу

Google Analytics 4 — безкоштовний інструмент, який має ряд можливостей, заточених саме на аналітику електронної комерції. Серед них:

Точна оцінка залученості. GA4 має показник engagement rate, який відображає рівень взаємодії клієнта з сайтом чи додатком. Це дає бізнесу реалістичну картину цінності контенту та товарних сторінок. Якісний аналіз часу. Метрика average engagement time per session показує, скільки часу користувач був реально активним, а не просто залишав вкладку відкритою. Для ecommerce це критично, адже дає змогу зрозуміти, чи клієнт справді розглядав товар. Глибше розуміння поведінки. Показник events per session демонструє насиченість взаємодії: перегляди товарів, додавання до кошика, використання купонів. Це допомагає бізнесу оцінити якість взаємодії, а не лише факт відвідування. Кросплатформний аналіз. GA4 дозволяє відстежувати шлях клієнта як на сайті, так і в мобільному додатку. У поєднанні з GTM це створює єдину картину багатоканальної поведінки, що особливо важливо для сучасного ecommerce. Можливості інтеграції для роботи з сирими даними. Інтеграція з BigQuery, яка дає можливість експортувати сирі дані подій і працювати з ними незалежно від стандартних звітів. Можна створювати кастомні звіти, поєднувати дані аналітики з CRM чи рекламними платформами та проводити глибший аналіз поведінки клієнтів. GTM у цьому процесі відіграє роль інструмента, що забезпечує правильну структуру даних і їхню передачу в потрібні системи.

Роль GTM у масштабуванні ecommerce-трекінгу

Якщо GA4 можна назвати «мозком» системи, що збирає та аналізує дані, то Google Tag Manager — це «нервова система», яка забезпечує правильну передачу цих даних і дозволяє централізовано керувати трекінгом без постійного втручання у код сайту. GTM дає змогу:

додавати нові події для відстеження в GA4 (наприклад, клік по банеру, перегляд відео, додавання товару в кошик) без залучення розробників;

при сотнях тисяч товарів в магазині, стандартизувати трекінг за допомогою змінних тригерів та шаблонів;

інтегрувати розширені події в Google Analytics 4 — перегляд категорій, додавання товарів у кошик, checkout, транзакції;

запускати A/B експерименти, відстежувати мікроконверсії та оптимізувати шлях користувача без затримок.

Google Tag Manager показує не лише кількість відвідувачів, а й реальні дії користувачів — наприклад, які сторінки або канали трафіку призводять до продажів. Це можливість довести цінність органічного трафіку не лише у відвідуваності, а й у конкретних продажах та доході від кожного джерела.

Структура ecommerce-подій у GA4

У Google Analytics 4 вся логіка відстеження побудована навколо event-моделі, де кожна взаємодія користувача із сайтом фіксується як окрема подія.

У ecommerce-проєктах події формують своєрідну воронку взаємодії з продуктом: від першого перегляду товару до додавання в кошик, початку оформлення замовлення та завершення транзакції. Кожен із цих етапів генерує дані, які можна використовувати для аналізу ефективності сайту, маркетингових кампаній і процесу продажів. Далі я розгляну, як саме.

Основні події: view_item, add_to_cart, purchase, refund

View_item — перегляд товару

Для маркетолога це показник інтересу, для SEO — індикатор того, які сторінки реально працюють. Якщо користувачі часто переглядають продукт, але не додають його в кошик, це сигнал для UX-дизайну чи цінової політики. Тут формується сегмент «зацікавлені, але не конвертовані», який можна використати у ремаркетингу.

Add_to_cart — додавання в кошик

Подія, що дозволяє оцінити ефективність промоакцій та зручність сайту. Якщо багато користувачів додають товар, але не завершують покупку, фінансовий відділ бачить «заморожений потенціал доходу». Це сегмент для CRM: клієнти, які потребують додаткового стимулу (знижка, email-нагадування).

Purchase — замовлення

Це головна конверсія. Тут важливо не лише рахувати транзакції, а й аналізувати їхню структуру: які товари купують разом, які купують із купоном. Це дає можливість маркетингу будувати крос-продажі, а фінансам – прогнозувати cash flow.

Refund — повернення

Подія, що критична для фінансової точності: дозволяє віднімати повернення від доходу та бачити реальну рентабельність. Для CRM це сигнал — клієнт незадоволений, його потрібно утримати. Для маркетингу — індикатор проблемних товарів чи категорій. Її треба налаштовувати вручну через GTM або API.

Додаткові події: Login, Search, Begin_checkout, Generate_lead

Login / sign_up — реєстрація або вхід на сайт

Подія відображає момент початку персоналізованої взаємодії з клієнтом і дає можливість відрізнити нових користувачів від тих, хто вже знайомий із брендом. Використовуючи ці дані, маркетологи можуть налаштовувати спеціальні welcome-кампанії, персоналізовані email-розсилки або ремаркетинг, що підвищує шанс повторних взаємодій і покупки.

Подія також формує базу для прогнозу LTV (Lifetime Value). Зареєстровані користувачі зазвичай приносять більше доходу протягом життєвого циклу, тому аналіз сегментів нових клієнтів та клієнтів, що повертаються, допомагає точніше планувати бюджети, оцінювати окупність маркетингових активностей і прогнозувати прибуток.

Search — пошук на сайті

Якщо багато користувачів використовують пошук, це може означати, що структура сайту або каталог потребують покращення. Дані пошуку також показують, що саме намагаються знайти користувачі, тому маркетинг і SEO можуть оптимізувати контент, категорії або додати нові товари.

Для CRM це окремий сегмент користувачів, які активно шукають певні продукти – їм можна пропонувати персоналізовані рекомендації або релевантні пропозиції.

Begin_checkout — початок оформлення замовлення

Якщо значна кількість користувачів переходить до етапу оформлення замовлення, це означає, що існує високий шанс майбутніх продажів. Аналіз таких подій дозволяє оцінити приблизний обсяг можливих транзакцій у найближчий період та використовувати ці дані для прогнозування грошових потоків.

Для CRM, якщо користувач почав оформлення замовлення, але не завершив покупку, його можна віднести до сегменту клієнтів з високим наміром покупки. Тоді варто автоматично запускати email-нагадування, push-повідомлення або персоналізовані пропозиції, які стимулюють завершення транзакції.

Generate_lead – користувач залишає контактну інформацію

Подія для оцінки ефективності каналів залучення лідів. Показує, через які джерела та кампанії приходять користувачі, готові залишати контакт, і дозволяє оптимізувати витрати на рекламу та комунікації, щоб залучати більше потенційних клієнтів. Може бути основою для прогнозування майбутніх доходів.

Share / social_interaction — користувачі діляться контентом у соціальних мережах

Дає змогу оцінити органічний потенціал продукту. Велика кількість таких подій сигналізує про високий рівень зацікавлення та довіри до бренду.

Подія також дає змогу відстежувати «амбасадорів бренду» — лояльних користувачів, які активно поширюють контент. Їх можна залучати до спеціальних програм та бонусів.

Налаштування GTM і GA4

У Google Tag Manager (GTM) для відправки подій у Google Analytics 4 використовують GA4 Event Tag. Він спрацьовує за допомогою тригера, який стежить за певною подією в dataLayer. Щоб передати деталі події, наприклад, товари, їхню кількість чи суму замовлення, у GTM застосовують змінні, які зчитують ці дані з dataLayer і відправляють їх у GA4.

Детально про налаштування GTM і GA4 для ecommerce-проєкту, читайте в матеріалі.

Як інтегрувати події GA4 у бізнес‑процеси

Події GA4 варто використовувати не лише для формування звітів, а й як бізнес‑сигнали для різних команд. У поєднанні з GTM вони стають основою для практичних рішень у ecommerce.

Для маркетингу

Основні події: view_item, add_to_cart, purchase → аналіз ефективності каналів, ремаркетинг, персоналізовані пропозиції.

Додаткові події: сегменти «почали checkout, але не завершили», «діляться контентом» → запуск спеціальних кампаній, стимулювання повторних взаємодій.

Для SEO / UX

Основні події: view_item без переходу до покупки → сигнал про проблеми з контентом чи навігацією.

Додаткові події: search → оптимізація структури каталогу, контенту та внутрішньої навігації.

Для фінансів

Основні події: purchase, refund → реальний дохід і втрати, оцінка окупності каналів.

Додаткові події: begin_checkout, generate_lead → прогнозування потенційного доходу та cash flow.

Для CRM

Основні події: add_to_cart, purchase → тригерні кампанії, нагадування про незавершені покупки, програми лояльності.

Додаткові події: login, sign_up → сегментація клієнтів, персоналізовані пропозиції, welcome‑кампанії.

Основні події GA4 показують ключові етапи взаємодії клієнта з товаром, а додаткові події розширюють картину, перетворюючи аналітику на систему бізнес‑сигналів. У зв’язці з GTM вони допомагають маркетингу, фінансам, SEO/UX та CRM приймати практичні рішення, краще розуміти клієнтів і підвищувати ефективність ecommerce.

Автоматизація відстеження подій для CMS

Автоматизація дає змогу зробити процес збору даних більш стабільним і масштабованим. Замість ручного втручання в код або залежності від розробників — готові шаблони та стандартизовані структури, які легко адаптувати під різні платформи.

GTM дозволяє централізовано керувати тегами й подіями, забезпечуючи інтеграцію CMS із GA4, CRM та рекламними платформами.

Шаблони для Shopify, WooCommerce, OpenCart

Для популярних CMS існують готові рішення, які дозволяють швидко налаштувати передачу даних у GTM і GA4. Нижче наведу найкращі:

Shopify. Інтеграція реалізується через офіційні застосунки та thank‑you page. Це дозволяє уникати дублювання подій, оскільки Shopify має власні GA4 API. WooCommerce. Найліпше використовувати PHP‑хуки або плагіни типу Datalayer for WooCommerce, які формують події на бекенді. Це забезпечує стабільність навіть при зміні верстки . OpenCart. Існують модулі для GA4 та GTM, наприклад, Google Tag Manager Pro – Complete DataLayer & Event Tracking, які додають стандартний data layer і підтримують інтеграцію з Ads Conversion, Meta Pixel та іншими платформами. Це дозволяє налаштувати Enhanced Ecommerce без змін у коді.

Як адаптувати структуру items під різні CMS

У кожній CMS товари мають власні атрибути – SKU, варіанти, категорії, знижки. Щоб дані були узгоджені між різними платформами, їх потрібно привести до єдиної структури items. Це означає формування стандартного масиву з ключами item_id, item_name, price, quantity, currency. Така уніфікація гарантує правильну атрибуцію в GA4, якісні збіги в Meta/TikTok та чисту дедуплікацію на серверному рівні.

Коли структура подій і items стандартизовані, маркетологи можуть самостійно додавати нові пікселі чи експерименти без змін у коді сайту. Один раз налаштований шаблон працює для GA4, Meta, TikTok, Pinterest та інших платформ. Це економить ресурси, зменшує залежність від технічної команди й дозволяє швидко запускати нові канали реклами та оптимізувати кампанії.

Інтеграція GA4 з BigQuery та CRM/ERP

Підключення Google Analytics 4 до Google BigQuery дає змогу працювати з повними сирими даними без вибірки, створювати власні звіти за категоріями, SKU чи маркетинговими кампаніями, а також об’єднувати ці дані з CRM або ERP для наскрізної атрибуції. Завдяки цьому маркетингова аналітика стає точнішою і більш придатною для ухвалення бізнес-рішень.

Як передавати дані з GA4 у BigQuery

Використовуйте BigQuery Data Transfer Service. Це стандартний інструмент, який дозволяє налаштувати регулярне завдання: нові дані автоматично додаються в BigQuery без ручної роботи.

Щоб налаштувати експорт, потрібно створити проєкт у Google Cloud, активувати BigQuery та зв’язати його з вашим GA4 property. Після цього дані будуть зберігатися у вигляді таблиць подій (events_*), де кожен рядок відповідає окремій взаємодії користувача з сайтом чи додатком.

Детальну інструкцію з експорту даних у BigQuery читайте в матеріалі.

Головна перевага такого підходу — ви отримуєте «чисті» дані без обмежень чи скорочень, які застосовує GA4. Для великих e‑commerce проєктів це критично, адже точність інформації напряму впливає на якість аналітики, розрахунок доходів та бізнес-рішення.

Побудова звітів у BigQuery

Звіти BigQuery дають змогу бізнесу аналізувати продажі за категоріями, окремими товарами (SKU) та маркетинговими кампаніями, отримуючи практичні інсайти для управління асортиментом і бюджетом. Утворюйте звіти за:

Категоріями.

Дані з параметра item_category показують, які групи товарів приносять найбільший дохід. Це корисно для управління асортиментом: для визначення, які категорії варто розширювати, а які – оптимізувати чи зменшувати; які категорії товарів найбільше продаються з органічного трафіку. Звіт дає змогу оптимізувати SEO‑стратегію під ті категорії, що реально приносять дохід.

SKU.

За допомогою item_id аналізуйте продажі на рівні конкретного товару. Відстежуйте динаміку продажів кожного SKU, виявляйте товари‑лідери та ті, що не продаються. Це допомагає приймати рішення щодо закупівель, складу та цінової політики.

Кампаніями.

Використовуйте дані з source/medium та campaign для оцінки ефективності рекламних каналів. У BigQuery можна порівнювати, які кампанії приносять більше продажів, а які лише генерують трафік без конверсій. Для власника бізнесу це ключ до оптимізації маркетингового бюджету: інвестувати більше в канали з високим ROI та скорочувати витрати на неефективні.

Інтеграція з CRM/ERP

Зв’язок даних GA4 у BigQuery з CRM- та ERP-системами показує повну картину руху користувача по сайту — від першого кліку до повторної покупки чи фактичного відвантаження товару.

Можливості CRM інтеграції

Трекінг рекламних кампаній, які призводять клієнтів із високою довічною цінністю (LTV). Аналіз поведінки різних сегментів клієнтів: нові vs постійні, гостьові vs залогінені. Побудова персоналізованих маркетингових стратегій на основі реальних даних про покупки та взаємодію.

Можливості ERP інтеграції

Відстеження реального доходу, а не лише онлайн‑транзакцій. Контроль відповідності між замовленнями та фактичними поставками. Аналіз ефективності бізнес‑процесів: наприклад, чи є кампанії, що генерують замовлення, які потім не підтверджуються або не доставляються.

Джерело даних Ключ Відповідність у CRM/ERP Практична користь GA4 → CRM user_id Email, internal ID клієнта Об’єднання онлайн‑поведінки з клієнтським профілем, сегментація (нові vs постійні), персоналізація маркетингу GA4 → ERP transaction_id Order ID у системі замовлень Відстеження статусу замовлення, повторні покупки, lifetime value клієнта GA4 → CRM/ERP source/medium, campaign Канал залучення клієнта Аналіз ефективності кампаній, визначення каналів із високим ROI GA4 → ERP items (SKU, категорія) Товарні позиції у складі Контроль запасів, аналіз попиту, оптимізація асортименту

Завдяки поєднанню даних GA4 із замовленнями та клієнтськими профілями у BigQuery бізнес отримує зрозумілу картину:

які канали реально приносять прибуток;

які товари стабільно продаються й потребують додаткових закупівель;

як ефективніше розподілити маркетинговий бюджет, інвестуючи в кампанії з найвищим ROI.

Крім того, ці дані легко використовувати для створення наочних дашбордів у Looker Studio чи Power BI, що робить аналіз доступним і практичним для щоденних управлінських рішень.

Ремаркетинг і аудиторії через GA4 з BigQuery

Сегменти аудиторії, створені в GA4, автоматично синхронізуються з Google Ads, що дає змогу запускати персоналізовані кампанії без ручного експорту. Це економить час і зменшує ризик помилок.

Нижче наведу приклади сегментів та бізнес‑сценаріїв їх використання:

Сценарій Сегмент Дія в Ads Бізнес‑ефект Покинутий кошик Додали в кошик, але не купили Реклама зі знижкою або бонусом Повернення клієнта, ↑ конверсія Вагання Переглянули товар ≥3 разів Персоналізовані оголошення з відгуками Зняття бар’єрів, ↑ продажі Cross‑sell Купили категорію Реклама доповнюючих товарів ↑ середній чек Upsell Купили базову модель Реклама преміум‑версії ↑ маржинальність Лояльність Повторні покупки Спецпропозиції для постійних клієнтів ↑ lifetime value Win‑back Неактивні користувачі Кампанії повернення («win‑back») ↓ відтік клієнтів Амбасадори Діляться товарами чи контентом Програми лояльності / бонуси ↑ органічне охоплення, бренд‑довіра

Ремаркетинг на основі GA4-сегментів дозволяє бізнесу не лише повертати клієнтів, а й будувати довгострокову стратегію — підвищувати lifetime value, зменшувати витрати на залучення нових клієнтів і збільшувати маржинальність продажів.

Прогнозування та машинне навчання

Google Analytics 4 має вбудовані моделі машинного навчання, які формують прогнозні метрики. Для проєктів із достатнім обсягом даних, GA4 не просто показує минулі дії користувачів, а й автоматично формує прогнозні аудиторії, які щодня оновлюються і відображають актуальний стан поведінки клієнтів. Це означає, що бізнес отримує «живі» дані, які дозволяють діяти на випередження, а не реагувати постфактум.

Основні прогнозні метрики GA4:

purchase probability — ймовірність покупки протягом наступних 7 днів;

churn probability — ймовірність відтоку клієнта протягом наступних 7 днів;

revenue prediction — прогнозований дохід від групи користувачів протягом 28 днів.

На основі цих метрик можна створювати аудиторії для ремаркетингу (наприклад, «користувачі з високим ризиком відтоку»). Маркетингові команди можуть діяти на випередження: утримувати клієнтів, пропонувати релевантні товари або персоналізовані акції.

Висновок