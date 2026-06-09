GA4 и GTM для ecommerce: как построить аналитику, отражающую продажи, потери и точки роста
Для ecommerce-бизнеса важно не только собирать информацию о действиях пользователей, но и преобразовывать ее в понятные бизнес-сигналы, которые помогают принимать решения в реальном времени. Аналитика становится основой для построения клиентских стратегий, оптимизации маркетинговых инвестиций и управления ассортиментом.
Google Analytics 4 (GA4) и Google Tag Manager (GTM) — это технологическая пара, открывающая новый уровень работы с данными. GA4 обеспечивает сбор и интерпретацию событий, а GTM — централизованное управление трекингом и его масштабирование без постоянного привлечения разработчиков. В этой статье я расскажу, как с их помощью бизнес может увидеть полную картину взаимодействия клиентов с брендом, интегрировать ее с другими системами и использовать для построения стратегий роста.
В чем ценность GA4 для ecommerce-бизнеса
Google Analytics 4 — бесплатный инструмент, который обладает рядом возможностей, заточенных именно на аналитику электронной коммерции. Среди них:
-
Точная оценка вовлеченности. GA4 имеет показатель engagement rate, который отражает уровень взаимодействия клиента с сайтом или приложением. Это дает бизнесу реалистичную картину ценности контента и товарных страниц.
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Качественный анализ времени. Метрика average engagement time per session показывает, сколько времени пользователь был реально активен, а не просто оставлял вкладку открытой. Для ecommerce это критично, ведь позволяет понять, действительно ли клиент рассматривал товар.
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Более глубокое понимание поведения. Показатель events per session демонстрирует насыщенность взаимодействия: просмотры товаров, добавление в корзину, использование купонов. Это помогает бизнесу оценить качество взаимодействия, а не только факт посещения.
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Кроссплатформенный анализ. GA4 позволяет отслеживать путь клиента как на сайте, так и в мобильном приложении. В сочетании с GTM это создает единую картину многоканального поведения, что особенно важно для современного ecommerce.
-
Возможности интеграции для работы с необработанными данными. Интеграция с BigQuery, которая дает возможность экспортировать необработанные данные событий и работать с ними независимо от стандартных отчетов. Можно создавать кастомные отчеты, объединять данные аналитики с CRM или рекламными платформами и проводить более глубокий анализ поведения клиентов. GTM в этом процессе играет роль инструмента, обеспечивающего правильную структуру данных и их передачу в нужные системы.
Роль GTM в масштабировании ecommerce-трекинга
Если GA4 можно назвать «мозгом» системы, собирающим и анализирующим данные, то Google Tag Manager — это «нервная система», которая обеспечивает правильную передачу этих данных и позволяет централизованно управлять трекингом без постоянного вмешательства в код сайта. GTM позволяет:
-
добавлять новые события для отслеживания в GA4 (например, клик по баннеру, просмотр видео, добавление товара в корзину) без привлечения разработчиков;
-
при сотнях тысяч товаров в магазине стандартизировать трекинг с помощью переменных триггеров и шаблонов;
-
интегрировать расширенные события в Google Analytics 4 — просмотр категорий, добавление товаров в корзину, checkout, транзакции;
-
запускать A/B-эксперименты, отслеживать микроконверсии и оптимизировать путь пользователя без задержек.
Google Tag Manager показывает не только количество посетителей, но и реальные действия пользователей — например, какие страницы или каналы трафика приводят к продажам. Это возможность доказать ценность органического трафика не только в посещаемости, но и в конкретных продажах и доходе от каждого источника.
Структура ecommerce-событий в GA4
В Google Analytics 4 вся логика отслеживания построена вокруг event-модели, где каждое взаимодействие пользователя с сайтом фиксируется как отдельное событие.
В ecommerce-проектах события формируют своеобразную воронку взаимодействия с продуктом: от первого просмотра товара до добавления в корзину, начала оформления заказа и завершения транзакции. Каждый из этих этапов генерирует данные, которые можно использовать для анализа эффективности сайта, маркетинговых кампаний и процесса продаж. Далее я рассмотрю, как именно.
Основные события: view_item, add_to_cart, purchase, refund
View_item — просмотр товара
Для маркетолога это показатель интереса, для SEO — индикатор того, какие страницы реально работают. Если пользователи часто просматривают продукт, но не добавляют его в корзину, это сигнал для UX-дизайна или ценовой политики. Здесь формируется сегмент «заинтересованные, но не конвертированные», который можно использовать в ремаркетинге.
Add_to_cart — добавление в корзину
Событие, позволяющее оценить эффективность промоакций и удобство сайта. Если многие пользователи добавляют товар, но не завершают покупку, финансовый отдел видит «замороженный потенциал дохода». Это сегмент для CRM: клиенты, которым нужен дополнительный стимул (скидка, email-напоминание).
Purchase — заказ
Это главная конверсия. Здесь важно не только считать транзакции, но и анализировать их структуру: какие товары покупают вместе, какие покупают с купоном. Это дает возможность маркетингу строить кросс-продажи, а финансам — прогнозировать cash flow.
Refund — возврат
Событие, критичное для финансовой точности: позволяет вычитать возвраты из дохода и видеть реальную рентабельность. Для CRM это сигнал — клиент недоволен, его нужно удержать. Для маркетинга — индикатор проблемных товаров или категорий. Его нужно настраивать вручную через GTM или API.
Дополнительные события: Login, Search, Begin_checkout, Generate_lead
Login / sign_up — регистрация или вход на сайт
Событие отражает момент начала персонализированного взаимодействия с клиентом и дает возможность отличить новых пользователей от тех, кто уже знаком с брендом. Используя эти данные, маркетологи могут настраивать специальные welcome-кампании, персонализированные email-рассылки или ремаркетинг, что повышает шанс повторных взаимодействий и покупки.
Событие также формирует базу для прогноза LTV (Lifetime Value). Зарегистрированные пользователи обычно приносят больше дохода в течение жизненного цикла, поэтому анализ сегментов новых клиентов и возвращающихся клиентов помогает точнее планировать бюджеты, оценивать окупаемость маркетинговых активностей и прогнозировать прибыль.
Search — поиск на сайте
Если многие пользователи используют поиск, это может означать, что структура сайта или каталог нуждаются в улучшении. Данные поиска также показывают, что именно пытаются найти пользователи, поэтому маркетинг и SEO могут оптимизировать контент, категории или добавить новые товары.
Для CRM это отдельный сегмент пользователей, которые активно ищут определенные продукты — им можно предлагать персонализированные рекомендации или релевантные предложения.
Begin_checkout — начало оформления заказа
Если значительное количество пользователей переходит к этапу оформления заказа, это означает, что вероятность будущих продаж высока. Анализ таких событий позволяет оценить примерный объем возможных транзакций в ближайший период и использовать эти данные для прогнозирования денежных потоков.
Для CRM, если пользователь начал оформление заказа, но не завершил покупку, его можно отнести к сегменту клиентов с высоким намерением покупки. Тогда стоит автоматически запускать email-напоминания, push-уведомления или персонализированные предложения, которые стимулируют завершение транзакции.
Generate_lead — пользователь оставляет контактную информацию
Событие для оценки эффективности каналов привлечения лидов. Показывает, через какие источники и кампании приходят пользователи, готовые оставить контакт, и позволяет оптимизировать расходы на рекламу и коммуникации, чтобы привлекать больше потенциальных клиентов. Может служить основой для прогнозирования будущих доходов.
Share / social_interaction — пользователи делятся контентом в социальных сетях
Позволяет оценить органический потенциал продукта. Большое количество таких событий сигнализирует о высоком уровне заинтересованности и доверия к бренду.
Событие также позволяет отслеживать «амбассадоров бренда» — лояльных пользователей, которые активно распространяют контент. Их можно привлекать к специальным программам и бонусам.
Настройка GTM и GA4
В Google Tag Manager (GTM) для отправки событий в Google Analytics 4 используется GA4 Event Tag. Он срабатывает с помощью триггера, который отслеживает определенное событие в dataLayer. Чтобы передать детали события, например, товары, их количество или сумму заказа, в GTM используются переменные, которые считывают эти данные из dataLayer и отправляют их в GA4.
Подробнее о настройке GTM и GA4 для ecommerce-проекта читайте в материале.
Как интегрировать события GA4 в бизнес-процессы
События GA4 стоит использовать не только для формирования отчетов, но и как бизнес-сигналы для различных команд. В сочетании с GTM они становятся основой для практических решений в ecommerce.
Для маркетинга
Основные события: view_item, add_to_cart, purchase → анализ эффективности каналов, ремаркетинг, персонализированные предложения.
Дополнительные события: сегменты «начали checkout, но не завершили», «делятся контентом» → запуск специальных кампаний, стимулирование повторных взаимодействий.
Для SEO / UX
Основные события: view_item без перехода к покупке → сигнал о проблемах с контентом или навигацией.
Дополнительные события: search → оптимизация структуры каталога, контента и внутренней навигации.
Для финансов
Основные события: purchase, refund → реальный доход и потери, оценка окупаемости каналов.
Дополнительные события: begin_checkout, generate_lead → прогнозирование потенциального дохода и cash flow.
Для CRM
Основные события: add_to_cart, purchase → триггерные кампании, напоминания о незавершенных покупках, программы лояльности.
Дополнительные события: login, sign_up → сегментация клиентов, персонализированные предложения, welcome-кампании.
Основные события GA4 показывают ключевые этапы взаимодействия клиента с товаром, а дополнительные события расширяют картину, превращая аналитику в систему бизнес-сигналов. В сочетании с GTM они помогают маркетингу, финансам, SEO/UX и CRM принимать практические решения, лучше понимать клиентов и повышать эффективность ecommerce.
Автоматизация отслеживания событий для CMS
Автоматизация позволяет сделать процесс сбора данных более стабильным и масштабируемым. Вместо ручного вмешательства в код или зависимости от разработчиков — готовые шаблоны и стандартизированные структуры, которые легко адаптировать под разные платформы.
GTM позволяет централизованно управлять тегами и событиями, обеспечивая интеграцию CMS с GA4, CRM и рекламными платформами.
Шаблоны для Shopify, WooCommerce, OpenCart
Для популярных CMS существуют готовые решения, которые позволяют быстро настроить передачу данных в GTM и GA4. Ниже приведу лучшие:
-
Shopify. Интеграция реализуется через официальные приложения и thank‑you page. Это позволяет избежать дублирования событий, поскольку Shopify имеет собственные GA4 API.
-
WooCommerce. Лучше всего использовать PHP-хуки или плагины типа Datalayer for WooCommerce, которые формируют события на бэкенде. Это обеспечивает стабильность даже при изменении верстки.
-
OpenCart. Существуют модули для GA4 и GTM, например, Google Tag Manager Pro – Complete DataLayer & Event Tracking, которые добавляют стандартный data layer и поддерживают интеграцию с Ads Conversion, Meta Pixel и другими платформами. Это позволяет настроить Enhanced Ecommerce без изменений в коде.
Как адаптировать структуру items под разные CMS
В каждой CMS товары имеют собственные атрибуты – SKU, варианты, категории, скидки. Чтобы данные были согласованы между различными платформами, их нужно привести к единой структуре items. Это означает формирование стандартного массива с ключами item_id, item_name, price, quantity, currency. Такая унификация гарантирует правильную атрибуцию в GA4, качественные совпадения в Meta/TikTok и чистую дедупликацию на серверном уровне.
Когда структура событий и items стандартизированы, маркетологи могут самостоятельно добавлять новые пиксели или эксперименты без изменений в коде сайта. Один раз настроенный шаблон работает для GA4, Meta, TikTok, Pinterest и других платформ. Это экономит ресурсы, уменьшает зависимость от технической команды и позволяет быстро запускать новые рекламные каналы и оптимизировать кампании.
Интеграция GA4 с BigQuery и CRM/ERP
Подключение Google Analytics 4 к Google BigQuery позволяет работать с полными необработанными данными без выборки, создавать собственные отчеты по категориям, SKU или маркетинговым кампаниям, а также объединять эти данные с CRM или ERP для сквозной атрибуции. Благодаря этому маркетинговая аналитика становится более точной и пригодной для принятия бизнес-решений.
Как передавать данные из GA4 в BigQuery
Используйте BigQuery Data Transfer Service. Это стандартный инструмент, который позволяет настроить регулярную задачу: новые данные автоматически добавляются в BigQuery без ручной работы.
Чтобы настроить экспорт, нужно создать проект в Google Cloud, активировать BigQuery и связать его с вашим GA4 property. После этого данные будут храниться в виде таблиц событий (events_*), где каждая строка соответствует отдельному взаимодействию пользователя с сайтом или приложением.
Подробную инструкцию по экспорту данных в BigQuery читайте в материале.
Главное преимущество такого подхода — вы получаете «чистые» данные без ограничений или сокращений, которые применяет GA4. Для крупных e-commerce-проектов это критично, ведь точность информации напрямую влияет на качество аналитики, расчет доходов и бизнес-решения.
Построение отчетов в BigQuery
Отчеты BigQuery позволяют бизнесу анализировать продажи по категориям, отдельным товарам (SKU) и маркетинговым кампаниям, получая практические инсайты для управления ассортиментом и бюджетом. Создавайте отчеты по:
-
Категориям.
Данные из параметра item_category показывают, какие группы товаров приносят наибольший доход. Это полезно для управления ассортиментом: для определения, какие категории стоит расширять, а какие — оптимизировать или сокращать; какие категории товаров больше всего продаются из органического трафика. Отчет позволяет оптимизировать SEO-стратегию под те категории, которые реально приносят доход.
-
SKU.
С помощью item_id анализируйте продажи на уровне конкретного товара. Отслеживайте динамику продаж каждого SKU, выявляйте товары-лидеры и те, что не продаются. Это помогает принимать решения относительно закупок, склада и ценовой политики.
-
Кампаниями.
Используйте данные из source/medium и campaign для оценки эффективности рекламных каналов. В BigQuery можно сравнивать, какие кампании приносят больше продаж, а какие лишь генерируют трафик без конверсий. Для владельца бизнеса это ключ к оптимизации маркетингового бюджета: инвестировать больше в каналы с высоким ROI и сокращать расходы на неэффективные.
Интеграция с CRM/ERP
Связь данных GA4 в BigQuery с CRM- и ERP-системами показывает полную картину движения пользователя по сайту — от первого клика до повторной покупки или фактической отгрузки товара.
Возможности CRM-интеграции
-
Отслеживание рекламных кампаний, которые привлекают клиентов с высокой пожизненной ценностью (LTV).
-
Анализ поведения различных сегментов клиентов: новые vs постоянные, гости vs авторизованные.
-
Построение персонализированных маркетинговых стратегий на основе реальных данных о покупках и взаимодействии.
Возможности ERP-интеграции
-
Отслеживание реального дохода, а не только онлайн-транзакций.
-
Контроль соответствия между заказами и фактическими поставками.
-
Анализ эффективности бизнес-процессов: например, есть ли кампании, генерирующие заказы, которые затем не подтверждаются или не доставляются.
|
Источник данных
|
Ключ
|
Соответствие в CRM/ERP
|
Практическая польза
|
GA4 → CRM
|
user_id
|
Email, внутренний ID клиента
|
Объединение онлайн-поведения с профилем клиента, сегментация (новые vs постоянные), персонализация маркетинга
|
GA4 → ERP
|
transaction_id
|
ID заказа в системе заказов
|
Отслеживание статуса заказа, повторные покупки, lifetime value клиента
|
GA4 → CRM/ERP
|
source/medium, campaign
|
Канал привлечения клиента
|
Анализ эффективности кампаний, определение каналов с высоким ROI
|
GA4 → ERP
|
товары (SKU, категория)
|
Товарные позиции в составе
|
Контроль запасов, анализ спроса, оптимизация ассортимента
Благодаря объединению данных GA4 с заказами и клиентскими профилями в BigQuery бизнес получает четкую картину:
-
какие каналы реально приносят прибыль;
-
какие товары стабильно продаются и требуют дополнительных закупок;
-
как эффективнее распределить маркетинговый бюджет, инвестируя в кампании с самым высоким ROI.
Кроме того, эти данные легко использовать для создания наглядных дашбордов в Looker Studio или Power BI, что делает анализ доступным и практичным для ежедневных управленческих решений.
Ремаркетинг и аудитории через GA4 с BigQuery
Сегменты аудитории, созданные в GA4, автоматически синхронизируются с Google Ads, что позволяет запускать персонализированные кампании без ручного экспорта. Это экономит время и снижает риск ошибок.
Ниже приведу примеры сегментов и бизнес-сценариев их использования:
|
Сценарий
|
Сегмент
|
Действие в Ads
|
Бизнес-эффект
|
Брошенная корзина
|
Добавлено в корзину, но не куплено
|
Реклама со скидкой или бонусом
|
Возвращение клиента, ↑ конверсия
|
Нерешительность
|
Просмотрели товар ≥3 раз
|
Персонализированные объявления с отзывами
|
Снятие барьеров, ↑ продажи
|
Кросс-продажи
|
Купили категорию
|
Реклама сопутствующих товаров
|
↑ средний чек
|
Upsell
|
Купили базовую модель
|
Реклама премиум-версии
|
↑ маржинальность
|
Лояльность
|
Повторные покупки
|
Спецпредложения для постоянных клиентов
|
↑ пожизненная ценность
|
Возврат
|
Неактивные пользователи
|
Кампании по возвращению («win‑back»)
|
↓ отток клиентов
|
Амбассадоры
|
Делятся товарами или контентом
|
Программы лояльности / бонусы
|
↑ органический охват, доверие к бренду
Ремаркетинг на основе GA4-сегментов позволяет бизнесу не только возвращать клиентов, но и строить долгосрочную стратегию — повышать lifetime value, сокращать расходы на привлечение новых клиентов и увеличивать маржинальность продаж.
Прогнозирование и машинное обучение
Google Analytics 4 имеет встроенные модели машинного обучения, которые формируют прогнозные метрики. Для проектов с достаточным объемом данных GA4 не просто показывает прошлые действия пользователей, но и автоматически формирует прогнозные аудитории, которые ежедневно обновляются и отражают актуальное состояние поведения клиентов. Это означает, что бизнес получает «живые» данные, которые позволяют действовать на опережение, а не реагировать постфактум.
Основные прогнозные метрики GA4:
-
purchase probability — вероятность покупки в течение следующих 7 дней;
-
churn probability — вероятность оттока клиента в течение следующих 7 дней;
-
revenue prediction — прогнозируемый доход от группы пользователей в течение 28 дней.
На основе этих метрик можно создавать аудитории для ремаркетинга (например, «пользователи с высоким риском оттока»). Маркетинговые команды могут действовать на опережение: удерживать клиентов, предлагать релевантные товары или персонализированные акции.
Выводы
-
GA4 и GTM формируют базовую инфраструктуру ecommerce-аналитики. GA4 собирает и интерпретирует события, а GTM позволяет централизованно управлять трекингом без постоянного привлечения разработчиков.
-
События GA4 превращают действия пользователей в бизнес-сигналы: view_item, add_to_cart, purchase, refund, search, begin_checkout и другие помогают видеть интерес к товарам, потери в воронке, проблемы с UX, потенциальный доход и качество каналов.
-
GTM обеспечивает гибкую настройку ecommerce-трекинга. С помощью тегов, триггеров, переменных и dataLayer бизнес может масштабировать отслеживание событий, тестировать изменения и быстрее запускать новые маркетинговые сценарии.
-
Автоматизация для CMS делает сбор данных стабильным и масштабируемым. Готовые решения для Shopify, WooCommerce и OpenCart помогают стандартизировать структуру items, избегать дублирования событий и быстрее интегрировать GA4 с рекламными платформами.
-
Интеграция GA4 с BigQuery, CRM и ERP дает более полную картину бизнеса. Данные можно анализировать по категориям, SKU, кампаниям, клиентам и фактическим заказам, чтобы точнее оценивать ROI, спрос, LTV и эффективность каналов.
-
GA4 открывает возможности для ремаркетинга, прогнозирования и удержания клиентов. Аудитории на основе поведения, брошенных корзин, повторных покупок, вероятности оттока и вероятности покупки помогают запускать более точные кампании и работать на опережение.
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