Сленг — словарь в помощь бумерам для работы со стартаперами и маркетологами

Привет, меня зовут Светлана Руденко, я главред Netpeak Journal и решила проверить на себе всю мощь нашей Песочницы. Выбрала фановую тему для поста (такую, которую точно бы не пропустила в NJ) и написала материал. Редактор Песочницы — человек более лояльный и, я надеюсь, даст апрув на публикацию. А если пост наберёт 2000 просмотров или 200 лайков, согласно правилам Песочницы, мне придётся вынести его на главную. Шах и мат самой себе, получается.
Y2k — удвак. Так называется проблема 2000 (Year 2 kilos) — ситуация, когда накануне нулевых ожидалось, что все компьютеры отключатся/выйдут из строя или попросту станут непригодными, из-за того, что информации будет слишком много и для хранения оной места не найдется.
Агрить — злить, провоцировать на конфликт.
Анбоксинг — распаковка. То, что так любят смотреть сабы влогеров (видеоблогеров), фолловеры инста-блогеров.
Апнуть — обновить.
Ачивка — достиженьице, приз. От слова «achievements», что в переводе означает награда, успех.
Заапрувить — подтвердить.
Запруфридить — утвердить перевод текста.
Зашквар — что-то не актуальное, о чем говорить, писать, снимать, читать стыдно.
Зашортлистить — выбрать понравившееся.
Изи — легко, проще простого.
Имбовый — крутой, мощный.
Иммолейт импрувед— суперсила персонажа, которая увеличивает силу заклинания. Получается, что вероятность резиста крайне мала.
ИнфаСотка — на 100% достоверная информация.
Камон — «ну давай уже», «ну хватит» (от come on).
Кекать — ехидно хихикать над кем-то.
Краш — тот, от кого «бабочки в животе».
Кринж — стыд, испанский стыд (когда делает кто-то другой, а стыдно тебе).
Крипово — страшно, пугающе, мурашки по коже.
Лагает — тормозит в работе, работает с перебоями.
Легитчекер (legit check) — тот, кто проверяет продукт, одежду, товар на подлинность.
Лойс — то же, что «лайк».
Лук (от английского «look») — внешний вид, образ (всё вместе: одежда, обувь, аксессуары и так далее).
Олды — старшее поколение (почтительно).
Орать — смеяться, сильно смеяться.
Оффтоп — не по теме.
Паль — подделка, которую легко распознать. Вероятно, «палево», «палевно» — легко различимо.
Пипяо — то же что «капец!», «пипец!».
Пруф — доказательство.
Резист — от английского resistance – «сопротивление».
Рек и реки — рекомендация и рекомендации соответственно.
Ресерчить — проводить исследование, искать.
Рил ток — правду говорю (вот те крест!).
Рофлить — смеяться от души, ухахатываться.
Саб — подписчик («subscriber»).
Сасный — от слова «sassy», красивый, привлекательный. Кстати, хоть версия на Вики находится в статусе «не проверялась», но она есть.
Скипнуть — пропустить; сбежать.
Тима — команда.
Токсик — персона, которая портит настроение, выматывает нервы. Нехороший человек.
Топово залутался — хорошенько закупился.
Трайхардить — воркать (работать) с максимальной отдачей.
Фиксить — чинить.
Флексить — выпендриваться; двигаться под музыку.
Форсить — продвигать в топ какую-то тему, мем, делать на чем-то акцент, чтобы выдвинуть тему на первое место.
Хайлайтить — выделять, подчеркивать, отслеживать, акцентировать внимание на каких-то словах, темах.
Чекнуть — проверить.
Чилить — отдыхать, расслабляться.
Шипперить — фантазировать, дорисовывать или мысленно развивать романтические отношения героев фильмов, сериалов, книг, комиксов. Важно, что при этом герои в своей существующей вселенной не состоят в романтических отношениях. Шипперинг кормит фанфики.
Эщкере — видоизмененное «Esketit», что в свою очередь является исковерканной фразой «let’s get it».
Кстати, тему взяла из телеграм-канала Артёма Бородатюка, сооснователя Netpeak. Но не того канала, который серьезный и о финансах, инвестициях, тайм-менеджменте и всем таком (раньше канал назывался Рездопиз, а теперь вот так — Артём Бородатюк), а из другого — Вообще не смешно.
Из комментариев к посту я не нашла и не поняла значения только одной фразы — аффилиэйт маркетер. Если знаете, кто это, напишите здесь в комментариях.
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