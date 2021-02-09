Сленг — словарь в помощь бумерам для работы со стартаперами и маркетологами

Привет, меня зовут Светлана Руденко, я главред Netpeak Journal и решила проверить на себе всю мощь нашей Песочницы. Выбрала фановую тему для поста (такую, которую точно бы не пропустила в NJ) и написала материал. Редактор Песочницы — человек более лояльный и, я надеюсь, даст апрув на публикацию. А если пост наберёт 2000 просмотров или 200 лайков, согласно правилам Песочницы, мне придётся вынести его на главную. Шах и мат самой себе, получается.

Словарик сленга составляла больше для себя, но подумала, что кому-то он тоже может быть полезным. В коммуникации с сотрудниками, клиентами младше 25 лет, в первую очередь.

Y2k — удвак. Так называется проблема 2000 (Year 2 kilos) — ситуация, когда накануне нулевых ожидалось, что все компьютеры отключатся/выйдут из строя или попросту станут непригодными, из-за того, что информации будет слишком много и для хранения оной места не найдется.

Агрить — злить, провоцировать на конфликт.

Анбоксинг — распаковка. То, что так любят смотреть сабы влогеров (видеоблогеров), фолловеры инста-блогеров.

Апнуть — обновить.

Ачивка — достиженьице, приз. От слова «achievements», что в переводе означает награда, успех.

Заапрувить — подтвердить.

Запруфридить — утвердить перевод текста.

Зашквар — что-то не актуальное, о чем говорить, писать, снимать, читать стыдно.

Зашортлистить — выбрать понравившееся.

Изи — легко, проще простого.

Имбовый — крутой, мощный.

Иммолейт импрувед— суперсила персонажа, которая увеличивает силу заклинания. Получается, что вероятность резиста крайне мала.

ИнфаСотка — на 100% достоверная информация.

Камон — «ну давай уже», «ну хватит» (от come on).

Кекать — ехидно хихикать над кем-то.

Краш — тот, от кого «бабочки в животе».

Кринж — стыд, испанский стыд (когда делает кто-то другой, а стыдно тебе).

Крипово — страшно, пугающе, мурашки по коже.

Лагает — тормозит в работе, работает с перебоями.

Легитчекер (legit check) — тот, кто проверяет продукт, одежду, товар на подлинность.

Лойс — то же, что «лайк».

Лук (от английского «look») — внешний вид, образ (всё вместе: одежда, обувь, аксессуары и так далее).

Олды — старшее поколение (почтительно).

Орать — смеяться, сильно смеяться.

Оффтоп — не по теме.

Паль — подделка, которую легко распознать. Вероятно, «палево», «палевно» — легко различимо.

Пипяо — то же что «капец!», «пипец!».

Пруф — доказательство.

Резист — от английского resistance – «сопротивление».

Рек и реки — рекомендация и рекомендации соответственно.

Ресерчить — проводить исследование, искать.

Рил ток — правду говорю (вот те крест!).

Рофлить — смеяться от души, ухахатываться.

Саб — подписчик («subscriber»).

Сасный — от слова «sassy», красивый, привлекательный. Кстати, хоть версия на Вики находится в статусе «не проверялась», но она есть.

Скипнуть — пропустить; сбежать.

Тима — команда.

Токсик — персона, которая портит настроение, выматывает нервы. Нехороший человек.

Топово залутался — хорошенько закупился.

Трайхардить — воркать (работать) с максимальной отдачей.

Фиксить — чинить.

Флексить — выпендриваться; двигаться под музыку.

Форсить — продвигать в топ какую-то тему, мем, делать на чем-то акцент, чтобы выдвинуть тему на первое место.

Хайлайтить — выделять, подчеркивать, отслеживать, акцентировать внимание на каких-то словах, темах.

Чекнуть — проверить.

Чилить — отдыхать, расслабляться.

Шипперить — фантазировать, дорисовывать или мысленно развивать романтические отношения героев фильмов, сериалов, книг, комиксов. Важно, что при этом герои в своей существующей вселенной не состоят в романтических отношениях. Шипперинг кормит фанфики.

Эщкере — видоизмененное «Esketit», что в свою очередь является исковерканной фразой «let’s get it».

Кстати, тему взяла из телеграм-канала Артёма Бородатюка, сооснователя Netpeak. Но не того канала, который серьезный и о финансах, инвестициях, тайм-менеджменте и всем таком (раньше канал назывался Рездопиз, а теперь вот так — Артём Бородатюк), а из другого — Вообще не смешно.

Из комментариев к посту я не нашла и не поняла значения только одной фразы — аффилиэйт маркетер. Если знаете, кто это, напишите здесь в комментариях.