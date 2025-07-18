Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?

Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?

Telegram является одним из ключевых инструментов для продвижения в криптоиндустрии — от информирования до продаж. Расскажу об эффективных форматах монетизации, построении контентной воронки, автоматизации взаимодействия и аналитике Telegram Ads. На примерах продемонстрирую, как выстроить полноценную маркетинговую экосистему в мессенджере.

Статья создана на основе митапа Максима Цапа, Head of Telegram Promotion Department в Netpeak Ukraine.

Контент-воронки: как прогреть подписчика до конверсии

Контент — это основа Telegram-маркетинга. Успех дают не «продажи в лоб», а последовательное построение воронки из контента, коммуникации и действия.

Правильная стратегия и контент — залог успеха.

Подписчик не купит сразу, его надо прогреть, то есть перевести из состояния читателя в заинтересованного, затем — в клиента.

Форматы прогрева — это личные истории, остроумные посты, разбор актуальных новостей, примеры из практики и объяснение сложных терминов в простой форме. Такой контент постепенно укрепляет доверие и вовлекает аудиторию во взаимодействие.

Базовая структура воронки контента.

Вовлечение. Реклама с ценностью — бонус, гайд, серия постов. Прогрев. Три-пять постов, отвечающих на типичные боли, например: как зарегистрироваться, избежать мошенников, хранить токены. Триггер. Это может быть опрос, реакция, комментарий. Предложение. Например, перейти в бот, скачать чек-лист, купить PDF. Сбор контактов. Email, номер телефона, Telegram ID, ремаркетинг, ремаркетинг. Дополнительная продажа. Повторное взаимодействие через рассылки, серии сообщений, ретаргетинг в рекламе.

Кейс. Продвижение авторского Telegram-канала о криптовалютах и трейдинге. За шесть месяцев сотрудничества с Netpeak Ukraine привлечено 7 902 подписчика с бюджетом €9 346,74. Благодаря масштабированию связи и постоянному A/B тестированию удалось поддерживать высокий CTR (0,66%) и стабильные результаты. Это одно из первых использований баннерного формата, который впоследствии стал постоянной тактикой в проекте. CPS: €1,18, CR в подписку: 15,78%.

Монетизация криптосообщества в Telegram: эффективные модели

Telegram — это формат «сначала ценность, потом продажа», и монетизация возможна только после построения доверия. Расскажу о нескольких проверенных форматах монетизации.

Продажа рекламы

Работает на каналах со стабильным охватом — от 1000–2000 подписчиков. Особенно эффективна для нишевых каналов, где аудитория доверяет автору. Стоимость рекламы, как и в целом по другим тематикам, обычно рассчитывается по CPM (стоимость тысячи показов). Из-за специфики аудитории средний CPM здесь составляет $50–100 — это значительно выше, чем в массовых нишах с широким охватом. Ведь именно тематика криптовалют считается одной из самых дорогих тематик на платформе.

Продажа инфопродуктов

Один из самых эффективных способов монетизации, если у вас есть экспертиза. Формат lead magnet → прогрев → продажа работает через бот или регулярный контент. Инфопродукт должен решать конкретную проблему: как зарегистрироваться на бирже, начать трейдинг, понять опционы и т. д.

Платное комьюнити

Если у вас есть уникальный опыт, прогнозирование или сигнал-канал, платный доступ — отличный формат. Доверие формируется через бесплатный контент и кейсы. Автоматизация через бот (Gates, InviteMember, Telegram Pay) позволяет масштабировать без постоянного участия.

Реферальные программы

Регистрации на Binance, Bybit, WhiteBIT, CoinEx и т. д. приносят стабильный доход, если аудитория вовлечена. Стоит создать отдельные гайды для каждой биржи или записать видеоинструкции.

Кейс. Продвижение командой Netpeak партнерского канала по криптовалютам. Почти за год кампания с бюджетом €23 090,06 принесла 28 990 подписчиков. Высокий уровень конверсии в подписки (27,17%) стал результатом сочетания качественных баннеров, уникального контента и точного таргетинга. CPS: €0,80, CTR: 0,50%.

Telegram Ads VS нативная реклама: как найти оптимальную стратегию для криптониши

В продвижении криптопроектов через Telegram ключевая дилемма — что выбрать: официальную рекламу Telegram Ads или продвижение через инфлюенсеров, каналы, ботов и другие инструменты Telegram Promotion? Оба подхода имеют свои сильные стороны, но результат зависит от нишевых задач, бюджета, стадии развития и сложности продукта.

Telegram Ads

Официальная платформа рекламы в Telegram, ее основные преимущества:

широкие возможности таргетирования на конкретные каналы, тематики, аудитории, мобильные телефоны и т. д.;

прозрачная аналитика — можно отследить CPM, цену подписчика, CTR и т. д.;

эффективное масштабирование, особенно при работе с большими бюджетами;

доступ к аудитории, которая уже привыкла к Telegram — привлечение «внутри платформы» срабатывает лучше внешнего трафика.

Этот формат хорошо работает, когда продукт легко объяснить (например, дроп или бот). Подписчик видит короткий рекламный блок, кликает, подписывается — и уже оказывается в вашей воронке.

Средняя стоимость подписчика через Telegram Ads: от $0,8 до $1,5 — в зависимости от рынка, объема рекламы и тематики.

Telegram Promotion

Это условное название для неофициальных каналов привлечения трафика, то есть размещение через прямые коммуникации с другими админами:

прямые посты в тематических каналах ;

реклама у блогеров и лидеров мнений (включая Instagram, YouTube, TikTok) ;

Clickbait-креативы с обещаниями ;

трафик с внешних платформ (Meta, Google, TikTok) ;

персональная медийность — когда основатель сам ведет блог и привлекает аудиторию;

использование накруток серого трафика (не рекомендуется).

Это гибкий, но менее контролируемый инструмент. Он подходит для:

сложных продуктов, требующих объяснения (стартапы, платформы, образовательные курсы);

смешанной стратегии, то есть Telegram Promotion + Telegram Ads;

экспериментов на небольших бюджетах (от $500–1000).

Средняя стоимость подписчика через Telegram Promotion: от $1 до $3. Кликбейт удешевляет трафик, но снижает его качество и уровень вовлеченности.

Что выбрать

Telegram Ads — идеальный вариант для масштабирования, простых проектов и глубокой аналитики. Telegram Promotion — более креативный, сложный и менее предсказуемый. При этом не имеет практически никакой модерации. Оптимальная стратегия — сочетание обоих инструментов с постоянным анализом результатов.

Качество трафика: как не слить бюджет

В криптонише стоимость ошибки слишком высока. Сам факт подписки не гарантирует результат — важно, чтобы пользователь оставался вовлеченным, переходил по ссылкам, читал контент, взаимодействовал с ботом и в итоге стал лидом.

Главный KPI — рост целевого взаимодействия, а не просто количество подписчиков.

Что стоит отслеживать:

ER рекламных блоков и постов;

реакции — ответы, репосты, комментарии, участие в опросах;

активность в боте — клики, выбор категорий, оставленные заявки;

конверсии в действие — подписка на PDF, вступление в чат, заявка и т. д.

% отписки из канала/бота

ROMI.

Полезные инструменты аналитики:

UTM-метки — чтобы видеть источники трафика и качество каждого канала;

бот со сбором Telegram ID и логикой сценариев;

BigQuery или Google Sheets — для кастомной визуализации отчетов.

Ошибки, которых нужно избегать:

покупка «мертвого» трафика через всякие сомнительные ресурсы;

тест запуска без гипотез — что мы проверяем, какая цель;

встраивание ссылок без CTA;

продвижение сложного продукта без сегментации (например, когда новичкам сразу предлагают инструменты DeFi);

игнорирование аналитики — без нее невозможно эффективно оптимизировать воронку

избегать обманчивого представления о том, что $500-1000 дают вам полноценное тестирование.

Кейс. Полугодовое продвижение для популярной компании в нише криптовалют. Команда Netpeak использовала баннеры и инфоповоды для стабильного привлечения аудитории. Получили 5 929 подписчиков с бюджетом €6 492,22. CPS: €1,09, CR в подписку: 19,00%, CTR: 0,66%.

Отдельно в ходе трехмесячного тестирования другого канала привлечено 1 735 подписчиков со стоимостью €1,60 за подписчика.

Будущее Telegram и криптониши: куда двигаться дальше

Telegram — не просто мессенджер, а полноценная платформа со своими правилами игры. Новые функции меняют поведение пользователя, поэтому криптобизнес должен адаптироваться.

Стоит обратить даже внимание на то, как последние несколько месяцев активно набирают обороты ТГ-подарки, NFT.

На що ще важливо застосовувати вже зараз.

TON-экосистема (The Open Network). Можно строить сервисы, DApp, кошельки прямо в Telegram. Это децентрализованная блокчейн-инфраструктура, включающая:

TON Blockchain — для быстрых и дешевых транзакций;

TON Wallet — кошелек, встроенный в Telegram;

TON DNS, TON Storage, TON Sites — сервисы для удобного построения децентрализованных сайтов, хранения и имен;

TON Payments — инструменты для приема микроплатежей и интеграции платежных решений в боты и сервисы.

Mini apps. Альтернатива лендингам, CRM и витринам инфопродуктов. AI-интеграции. Персонализированные ответы в ботах, быстрое создание контента. Stars и вознаграждения. Новые модели монетизации, аналог Patreon прямо в Telegram.

Совет: будьте среди первых, кто использует новые функции. В крипте важно не только качество, но и скорость.

Хотите построить Telegram-экосистему вокруг криптопроекта? Оставляйте заявку — команда Netpeak возьмет на себя весь цикл: от аналитики до автоматизации и продаж.

Выводы