Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?
Telegram является одним из ключевых инструментов для продвижения в криптоиндустрии — от информирования до продаж. Расскажу об эффективных форматах монетизации, построении контентной воронки, автоматизации взаимодействия и аналитике Telegram Ads. На примерах продемонстрирую, как выстроить полноценную маркетинговую экосистему в мессенджере.
Статья создана на основе митапа Максима Цапа, Head of Telegram Promotion Department в Netpeak Ukraine.
Контент-воронки: как прогреть подписчика до конверсии
Контент — это основа Telegram-маркетинга. Успех дают не «продажи в лоб», а последовательное построение воронки из контента, коммуникации и действия.
Правильная стратегия и контент — залог успеха.
Подписчик не купит сразу, его надо прогреть, то есть перевести из состояния читателя в заинтересованного, затем — в клиента.
Форматы прогрева — это личные истории, остроумные посты, разбор актуальных новостей, примеры из практики и объяснение сложных терминов в простой форме. Такой контент постепенно укрепляет доверие и вовлекает аудиторию во взаимодействие.
Базовая структура воронки контента.
-
Вовлечение. Реклама с ценностью — бонус, гайд, серия постов.
-
Прогрев. Три-пять постов, отвечающих на типичные боли, например: как зарегистрироваться, избежать мошенников, хранить токены.
-
Триггер. Это может быть опрос, реакция, комментарий.
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Предложение. Например, перейти в бот, скачать чек-лист, купить PDF.
-
Сбор контактов. Email, номер телефона, Telegram ID, ремаркетинг, ремаркетинг.
-
Дополнительная продажа. Повторное взаимодействие через рассылки, серии сообщений, ретаргетинг в рекламе.
Кейс. Продвижение авторского Telegram-канала о криптовалютах и трейдинге. За шесть месяцев сотрудничества с Netpeak Ukraine привлечено 7 902 подписчика с бюджетом €9 346,74. Благодаря масштабированию связи и постоянному A/B тестированию удалось поддерживать высокий CTR (0,66%) и стабильные результаты. Это одно из первых использований баннерного формата, который впоследствии стал постоянной тактикой в проекте.
CPS: €1,18, CR в подписку: 15,78%.
Монетизация криптосообщества в Telegram: эффективные модели
Telegram — это формат «сначала ценность, потом продажа», и монетизация возможна только после построения доверия. Расскажу о нескольких проверенных форматах монетизации.
Продажа рекламы
Работает на каналах со стабильным охватом — от 1000–2000 подписчиков. Особенно эффективна для нишевых каналов, где аудитория доверяет автору. Стоимость рекламы, как и в целом по другим тематикам, обычно рассчитывается по CPM (стоимость тысячи показов). Из-за специфики аудитории средний CPM здесь составляет $50–100 — это значительно выше, чем в массовых нишах с широким охватом. Ведь именно тематика криптовалют считается одной из самых дорогих тематик на платформе.
Продажа инфопродуктов
Один из самых эффективных способов монетизации, если у вас есть экспертиза. Формат lead magnet → прогрев → продажа работает через бот или регулярный контент. Инфопродукт должен решать конкретную проблему: как зарегистрироваться на бирже, начать трейдинг, понять опционы и т. д.
Платное комьюнити
Если у вас есть уникальный опыт, прогнозирование или сигнал-канал, платный доступ — отличный формат. Доверие формируется через бесплатный контент и кейсы. Автоматизация через бот (Gates, InviteMember, Telegram Pay) позволяет масштабировать без постоянного участия.
Реферальные программы
Регистрации на Binance, Bybit, WhiteBIT, CoinEx и т. д. приносят стабильный доход, если аудитория вовлечена. Стоит создать отдельные гайды для каждой биржи или записать видеоинструкции.
Кейс. Продвижение командой Netpeak партнерского канала по криптовалютам. Почти за год кампания с бюджетом €23 090,06 принесла 28 990 подписчиков. Высокий уровень конверсии в подписки (27,17%) стал результатом сочетания качественных баннеров, уникального контента и точного таргетинга.
CPS: €0,80, CTR: 0,50%.
Telegram Ads VS нативная реклама: как найти оптимальную стратегию для криптониши
В продвижении криптопроектов через Telegram ключевая дилемма — что выбрать: официальную рекламу Telegram Ads или продвижение через инфлюенсеров, каналы, ботов и другие инструменты Telegram Promotion? Оба подхода имеют свои сильные стороны, но результат зависит от нишевых задач, бюджета, стадии развития и сложности продукта.
Telegram Ads
Официальная платформа рекламы в Telegram, ее основные преимущества:
-
широкие возможности таргетирования на конкретные каналы, тематики, аудитории, мобильные телефоны и т. д.;
-
прозрачная аналитика — можно отследить CPM, цену подписчика, CTR и т. д.;
-
эффективное масштабирование, особенно при работе с большими бюджетами;
-
доступ к аудитории, которая уже привыкла к Telegram — привлечение «внутри платформы» срабатывает лучше внешнего трафика.
Этот формат хорошо работает, когда продукт легко объяснить (например, дроп или бот). Подписчик видит короткий рекламный блок, кликает, подписывается — и уже оказывается в вашей воронке.
Средняя стоимость подписчика через Telegram Ads: от $0,8 до $1,5 — в зависимости от рынка, объема рекламы и тематики.
Telegram Promotion
Это условное название для неофициальных каналов привлечения трафика, то есть размещение через прямые коммуникации с другими админами:
-
прямые посты в тематических каналах;
-
реклама у блогеров и лидеров мнений (включая Instagram, YouTube, TikTok);
-
Clickbait-креативы с обещаниями;
-
трафик с внешних платформ (Meta, Google, TikTok);
-
персональная медийность — когда основатель сам ведет блог и привлекает аудиторию;
-
использование накруток серого трафика (не рекомендуется).
Это гибкий, но менее контролируемый инструмент. Он подходит для:
-
сложных продуктов, требующих объяснения (стартапы, платформы, образовательные курсы);
-
смешанной стратегии, то есть Telegram Promotion + Telegram Ads;
-
экспериментов на небольших бюджетах (от $500–1000).
Средняя стоимость подписчика через Telegram Promotion: от $1 до $3. Кликбейт удешевляет трафик, но снижает его качество и уровень вовлеченности.
Что выбрать
-
Telegram Ads — идеальный вариант для масштабирования, простых проектов и глубокой аналитики.
-
Telegram Promotion — более креативный, сложный и менее предсказуемый. При этом не имеет практически никакой модерации.
-
Оптимальная стратегия — сочетание обоих инструментов с постоянным анализом результатов.
Качество трафика: как не слить бюджет
В криптонише стоимость ошибки слишком высока. Сам факт подписки не гарантирует результат — важно, чтобы пользователь оставался вовлеченным, переходил по ссылкам, читал контент, взаимодействовал с ботом и в итоге стал лидом.
Главный KPI — рост целевого взаимодействия, а не просто количество подписчиков.
Что стоит отслеживать:
-
ER рекламных блоков и постов;
-
реакции — ответы, репосты, комментарии, участие в опросах;
-
активность в боте — клики, выбор категорий, оставленные заявки;
-
конверсии в действие — подписка на PDF, вступление в чат, заявка и т. д.
-
% отписки из канала/бота
-
ROMI.
Полезные инструменты аналитики:
-
UTM-метки — чтобы видеть источники трафика и качество каждого канала;
-
бот со сбором Telegram ID и логикой сценариев;
-
BigQuery или Google Sheets — для кастомной визуализации отчетов.
Ошибки, которых нужно избегать:
-
покупка «мертвого» трафика через всякие сомнительные ресурсы;
-
тест запуска без гипотез — что мы проверяем, какая цель;
-
встраивание ссылок без CTA;
-
продвижение сложного продукта без сегментации (например, когда новичкам сразу предлагают инструменты DeFi);
-
игнорирование аналитики — без нее невозможно эффективно оптимизировать воронку
-
избегать обманчивого представления о том, что $500-1000 дают вам полноценное тестирование.
Кейс. Полугодовое продвижение для популярной компании в нише криптовалют. Команда Netpeak использовала баннеры и инфоповоды для стабильного привлечения аудитории. Получили 5 929 подписчиков с бюджетом €6 492,22.
CPS: €1,09, CR в подписку: 19,00%, CTR: 0,66%.
Отдельно в ходе трехмесячного тестирования другого канала привлечено 1 735 подписчиков со стоимостью €1,60 за подписчика.
Будущее Telegram и криптониши: куда двигаться дальше
Telegram — не просто мессенджер, а полноценная платформа со своими правилами игры. Новые функции меняют поведение пользователя, поэтому криптобизнес должен адаптироваться.
Стоит обратить даже внимание на то, как последние несколько месяцев активно набирают обороты ТГ-подарки, NFT.
На що ще важливо застосовувати вже зараз.
-
TON-экосистема (The Open Network). Можно строить сервисы, DApp, кошельки прямо в Telegram. Это децентрализованная блокчейн-инфраструктура, включающая:
-
TON Blockchain — для быстрых и дешевых транзакций;
-
TON Wallet — кошелек, встроенный в Telegram;
-
TON DNS, TON Storage, TON Sites — сервисы для удобного построения децентрализованных сайтов, хранения и имен;
-
TON Payments — инструменты для приема микроплатежей и интеграции платежных решений в боты и сервисы.
-
Mini apps. Альтернатива лендингам, CRM и витринам инфопродуктов.
-
AI-интеграции. Персонализированные ответы в ботах, быстрое создание контента.
-
Stars и вознаграждения. Новые модели монетизации, аналог Patreon прямо в Telegram.
Совет: будьте среди первых, кто использует новые функции. В крипте важно не только качество, но и скорость.
Хотите построить Telegram-экосистему вокруг криптопроекта? Оставляйте заявку — команда Netpeak возьмет на себя весь цикл: от аналитики до автоматизации и продаж.
Выводы
-
Telegram — полноценная экосистема для построения криптосообществ, продажи инфопродуктов, привлечения лидов и формирования доверия.
-
Контентная воронка — основа Telegram-маркетинга. Последовательный прогрев, от личных историй до предложения, со временем превращает подписчика в клиента.
-
Telegram Ads дает лучшие результаты для простых проектов с четким предложением, тогда как Telegram Promotion больше подходит для сложных или новых продуктов с длинным циклом привлечения.
-
Оптимальная стратегия — комбинировать Ads и Promotion, тестировать различные связи, регулярно анализировать результаты и адаптироваться к поведению аудитории.
-
Автоматизация — ключ к масштабированию. Боты, Mini App, персонализированные воронки, рассылки и интеграции с CRM позволяют продавать без участия менеджера.
-
Качество трафика важнее количества: только аудитория, которая взаимодействует с контентом, приносит реальные результаты. Аналитика Telegram Ads, CTR, глубина чтения, фидбек — обязательные показатели для оценки эффективности.
-
Сегментация и персонализация контента под уровень подготовки подписчика повышают конверсию в действия — запрос, регистрацию, покупку.
-
Высокая конкуренция в криптонише требует работы на опережение. Использование новых функций (TON, Stars, Mini App), запуск англоязычных каналов и выход на новые рынки — это возможность занять нишу раньше других.
-
Успех криптопроекта измеряется не только метриками, а доверием аудитории, которое формируется через ценность, открытость и стабильность.
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