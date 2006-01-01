Максим Цап

Максим Цап

Автор NJ c 2021
Позиция:
Head of Telegram Promotion
Компания:
Netpeak Ukraine
Об авторе:
Head of Telegram Promotion в Netpeak Ukraine, работаю в компании с 2021 года. Вижу в Telegram-рынке большой потенциал и много возможностей.

Статьи автора

Telegram
1016 2
Telegram-маркетинг для e-commerce. Как измерить эффективность и не слить бюджет?
Telegram
Telegram-маркетинг для e-commerce. Как измерить эффективность и не слить бюджет?
1016 2
Telegram
2792 2
Как бизнесу эффективно использовать инструмент Telegram Ads в digital-стратегии
Telegram
Как бизнесу эффективно использовать инструмент Telegram Ads в digital-стратегии
2792 2
Telegram
2586 2
Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?
Telegram
Как эффективно продвигать криптопроекты с помощью инструментов Telegram?
2586 2
Telegram
935 4
Как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию 
Telegram
Как Telegram может усилить вашу маркетинговую стратегию 
935 4
Telegram
8187 53
Ежемесячная подписка в Telegram — что это значит и кому может быть полезна
Telegram
Ежемесячная подписка в Telegram — что это значит и кому может быть полезна
8187 53
Кейсы
Telegram
4788 50
Какие посты заходят и почему торг уместен — итоги продвижения телеграм-канала Артёма Бородатюка
Кейсы
Telegram
Какие посты заходят и почему торг уместен — итоги продвижения телеграм-канала Артёма Бородатюка
4788 50
Кейсы
Telegram
9725 33
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
Кейсы
Telegram
Рекламные источники получения подписчиков в Telegram. Кейс канала Артёма Бородатюка
9725 33