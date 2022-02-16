В посте
Продвижение телеграм-канала в цифрах
«Артём Бородатюк» — авторский телеграм-канал основателя Netpeak Group. Посты посвящены бизнесу и тому, как он меняет мир. Его продвижением мы занимаемся уже 1,5 года. За это время стало ясно, что самый эффективный способ — покупка рекламы в других телеграм-каналах. Сюда мы направили основной ресурс, но и от других площадок не отказывались.
Разбивка по площадкам (количество рекламных интеграций):
- телеграм-каналы — 285;
- телеграм-боты — 28;
- Instagram — 45;
- ВК-паблики — 5;
- TikTok — 2;
- ютуб-канал — 1;
- статьи на внешних сайтах — 1.
Средний месячный бюджет на покупку рекламы: $1540.
Сколько подписчиков дало продвижение
За цифрами мы следим через Telemetr. Это удобный сервис для подробного анализа телеграм-каналов. В том числе он позволяет почасово фиксировать статистику подписок/отписок.
Также используем пригласительные ссылки. Речь об уникальных линках вроде https://t.me/+wAu4ht0EZyg3M2Vi вместо главной ссылки на канал https://t.me/artemborodatiuk. Их можно создавать под конкретную рекламную интеграцию, и таким образом понимать, сколько подписчиков она дала.
Между публикациями делаем паузу, чтобы видеть почасовой приход подписчиков.
- Что значит «приход подписчиков»? Читайте в посте о сленге в Telegram.
Как показывает практика, активнее всего на канал подписываются в первый час после рекламы, потом динамика спадает до нуля с каждым часом, в течении 1-2 суток.
Количество новых подписчиков считаем двумя способами.
- Сколько пришло всего, исходя из купленных рекламных интеграций.
- Вторая цифра учитывает естественные отписки с канала. Это нормально для Telegram, когда часть подписчиков со временем уходит. Отследить их количество можно через Telemetr.
В итоге число новых подписчиков за год:
- пришли за счет рекламы — 24 900 человек;
- с учетом отписок (данные Телеметра) — 17 103 человек.
За 2021 год канал вырос почти в 2 раза
Стоимость одного подписчика (соотношение рекламного бюджета и количества новых подписчиков):
- без учета отписок: 18479 / 24900 = $0,74;
- с учетом отписок: 18479 / 17103 = $1,08.
Реклама в телеграм-каналах. Особенности
Нельзя просто перейти на канал и сразу покупать рекламу. Нужно сначала его хотя бы поверхностно проанализировать, затем узнать условия размещения и проанализировать еще раз, но более тщательно. Чтобы понимать, в какую цену может обойтись подписчик.
Важно знать не только количество подписчиков и охваты, но и изучить специфику аудитории, тематику постов, их регулярность, какие комментарии оставляют.
В нашем случае это выглядело так:
- провели первичный анализ каналов — ≈3000 штук;
- отобрали для анализа прогнозной стоимости подписчика — 1188 штук;
- купили размещения по факту — 285 штук.
Торгуйтесь, чтобы сэкономить бюджет
Торг в Telegram очень важен, будь-то реклама в каналах или ботах. Практически каждый администратор закладывает его в цену рекламы. И не важно, скидка будет $3 или $50, в итоге сумма получится внушительная.
Поставьте себе правило торговаться всегда и во всем.
Благодаря договоренностям с администраторами каналов на часть рекламных публикаций мы получили скидку 18% от общей суммы.
ТОП-3 эффективных телеграм-канала по размещению
Размещения в нашем топе были довольно дорогостоящими. Но они окупили себя на 100%.
- Невзоров — 1073 подписчика по $0,4.
Сложно и долго вели переговоры о покупке рекламы. На тот момент никакого контакта в описании канала не было. Пришлось искать по разным источникам, кто отвечает за рекламные посты. Нашли администратора, отвечал он довольно долго (около 2-х раз в неделю).
Но мы довели работу до конца, ставку делали на то, что это верифицированный телеграм-канал довольно медийной личности, где сидит взрослая и нужная нам ЦА. В итоге получили эффективную публикацию.
- Артемий Лебедев — 880 подписчиков по $0,46.
Реклама в этом канале продавалась по принципу «1 подписчик — $0,01». Сейчас так уже делают многие, но именно Артемий Лебедев был первопроходцем.
На тот момент это были огромные деньги, около $3100 за пост. Но за $405 можно было купить небольшое рекламное размещение в одном из постов на канале. После долгого и тщательного анализа канала, решили покупать. Что дало немалый рост.
- Тарас Юрист Адвокат Одесса. Было три размещения:
- первое размещение — 340 подписчиков по $0,27;
- второе размещение — 601 подписчик по $0,19;
- третье размещение — 230 подписчиков по $0,47.
Автор канала — юрист из Одессы. Артема Бородатюка и Netpeak хорошо знают в этом городе, поэтому мы решили, что здесь нужная нам ЦА по геолокации, а подписчикам однозначно интересен полезный и практичный контент от Артема.
В итоге договорились о трех публикациях с периодичностью примерно в два месяца. На первой решили не останавливаться, так как канал юриста продолжал расти, и каждое размещение последующего рекламного поста подходило нам по параметрам.
При этом не стоит забывать о маленьких каналах. Они хоть и дают меньше подписчиков, но имеют отличное соотношение цена/эффективность. Например, у канала «Социальная инженерия» позитивный рост, интересные посты, качественная коммуникация с администратором. С августа он вырос более чем в 1,5 раза (с 21 000 до 35 0000 подписчиков), ежедневно выходят по 2-3 публикации, каждая набирает более 7000 просмотров. Тематика: о мотивации, самообразовании, психологии.
ЦА аудитории канала должны быть интересны посты Артема Бородатюка. Мы периодически сотрудничаем по разным проектам, а в рамках нашего кейса получили 77 подписчиков по $0,25.
Лучшие посты на канале «Артём Бородатюк»
Эффективность рекламы не на 100% зависит от закупщика. Большую роль также играет контент. В нашем случае канал ведется не регулярно, и за год вышло только 56 постов, большая часть — в первом квартале.
Но все же просмотры и пересылки (шеры) не могут не радовать:
- за 2021 календарный год на канале вышло 56 постов;
- суммарный охват ≈1 384 800 просмотров;
- среднее количество просмотров одного поста — 24 729;
- суммарное количество пересылок постов ≈10 249;
- среднее количество пересылок одного поста — 183.
Топ-3 самых просматриваемых поста
- Как попасть в IT (часть 2) — 52 300.
- Сегодня мне 36 + мое новое интервью — 45 300.
Наша статистика показывает, что лидерами эти посты стали во многом благодаря рекламе. Публикации в канале, напомню, выходят нерегулярно. А трафик закупался активно. Соответственно, когда потенциальный подписчик переходит по ссылке, он видит последний пост, и Telegram засчитывает это как просмотр.
К тому же некоторые из публикаций, которые набрали самые большие охваты, напрямую включались в рекламные посты.
Топ-3 постов с наибольшим количеством шеров
Шеры — пересылки поста на канале. Показатель демонстрирует, насколько у автора «живая» и вовлеченная аудитория. Чем он больше — тем лучше. Значит, пост интересен, и им начали делиться с подписчиками, друзьями.
Вот три самых шерабельных публикации за 2021 год:
- Как попасть в IT (часть 2) — 430.
Здесь, по мнению нашей команды, главный фактор — сам контент. Это авторский канал, а посты в нем касаются тем, которые интересны людям и «на слуху». Будь-то работа на удаленке в период пандемии, предложения по трудоустройству в Netpeak Group или начало карьеры в IT. Все-таки, если глянуть пост можно и благодаря рекламной ссылке, делиться им, рекомендовать его другим захочется только, если понравится содержание.
Вместо выводов. Что мы поняли для себя
Когда вы развиваете свой или клиентский телеграм-канал, в любом случае нужно быть аккуратным в выборе доноров и вести максимально подробную статистику своих действий для дальнейшего анализа и возможной корректировки.
Так что «золотых правил» не так уж и много:
- Ведите статистику.
- Внимательно анализируйте площадки для покупки.
- Торгуйтесь и бережно обращайтесь с деньгами.
А если хотите продвигать свой канал и у вас остались вопросы, почитайте о
По теме
Кейс салона платьев La novale — ROMI 109% за два месяца
Одесские магазины, где продают вечерние и свадебные платья нуждаются в особом внимании интернет-маркетинга. Как настроить контекстную рекламу для малого и среднего бизнеса со скромными маркетинговыми бюджетами
Как за год увеличить приток органического трафика на 630% — кейс Планеты Кино
Перед нами стояла цель увеличить поисковый трафик и видимость, не охватывая новые города. Через 8 месяцев после старта сотрудничества сайт переносили на новый front-end. Узнать больше!
Кейс Cifrus.ru: как мы получили ROMI 200% в Smart Shopping за 8 месяцев
Как Netpeak продвигал Cifrus.ru, один из ведущих магазинов цифровой техники в Москве.
Свежее
Как объединять данные при создании отчета в Data Studio
Коротко и понятно о способах объединения данных из разных источников для создания отчётов
Что такое админ-панель сайта и как туда попасть
Чтобы попасть в админку сайта, необходимо определить, какая именно CMS используется. Для этой цели подойдет ручной анализ сайта и его HTML-кода, а также онлайн-сервисы
Как узнать сколько стоит ваш сайт
На что обратить внимание при покупке интернет-ресурса, какие факторы влияют на цену и что помогает определить качество сайта? Ответы на все эти вопросы в статье.
Обсуждают
Всемогущая функция Query — подробное руководство
Как пользоваться одной из самых важных функций Google Таблиц — подробное руководство по Query
Как настроить расширенную электронную торговлю с помощью Google Tag Manager
Как GTM помогает настроить расширенную электронную торговлю (enhanced ecommerce).
Как перенести данные из ВКонтакте в Power BI
ВКонтакте — популярнейшая социальная сеть в СНГ, а Power BI одна из самых популярных в мире BI-платформ. Почему бы не открыть им доступ друг к другу?
Комментарии (0)
Последние комментарии
Чтобы оставить комментарий, нужно войти