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Какие посты заходят и почему торг уместен — итоги продвижения телеграм-канала Артёма Бородатюка
Максим Цап
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В посте о продвижении телеграм-канала «Артём Бородатюк» мы подробно рассказали, какие использовали рекламные источники для получения подписок. Работали весь 2021 и в конце, как водится, подвели итоги. Хотим с вами ими поделиться. Какие посты лучше всего заходят в телеге, где их стоит размещать и почему обязательно нужно торговаться — рассказываем об этом на примере нашего кейса.

Продвижение телеграм-канала в цифрах

«Артём Бородатюк» — авторский телеграм-канал основателя Netpeak Group. Посты посвящены бизнесу и тому, как он меняет мир. Его продвижением мы занимаемся уже 1,5 года. За это время стало ясно, что самый эффективный способ — покупка рекламы в других телеграм-каналах. Сюда мы направили основной ресурс, но и от других площадок не отказывались.

Разбивка по площадкам (количество рекламных интеграций):

  • телеграм-каналы — 285;
  • телеграм-боты — 28;
  • Instagram — 45;
  • ВК-паблики — 5;
  • TikTok — 2;
  • ютуб-канал — 1;
  • статьи на внешних сайтах — 1.

Средний месячный бюджет на покупку рекламы: $1540.

Сколько подписчиков дало продвижение

За цифрами мы следим через Telemetr. Это удобный сервис для подробного анализа телеграм-каналов. В том числе он позволяет почасово фиксировать статистику подписок/отписок.

Также используем пригласительные ссылки. Речь об уникальных линках вроде https://t.me/+wAu4ht0EZyg3M2Vi вместо главной ссылки на канал https://t.me/artemborodatiuk. Их можно создавать под конкретную рекламную интеграцию, и таким образом понимать, сколько подписчиков она дала.

Между публикациями делаем паузу, чтобы видеть почасовой приход подписчиков.

  • Что значит «приход подписчиков»? Читайте в посте о сленге в Telegram.

Как показывает практика, активнее всего на канал подписываются в первый час после рекламы, потом динамика спадает до нуля с каждым часом, в течении 1-2 суток.

Количество новых подписчиков считаем двумя способами.

  1. Сколько пришло всего, исходя из купленных рекламных интеграций.

Количество новых подписчиков_1

  1. Вторая цифра учитывает естественные отписки с канала. Это нормально для Telegram, когда часть подписчиков со временем уходит. Отследить их количество можно через Telemetr.

Количество новых подписчиков_2

В итоге число новых подписчиков за год:

  • пришли за счет рекламы — 24 900 человек;
  • с учетом отписок (данные Телеметра) — 17 103 человек.

За 2021 год канал вырос почти в 2 раза_2

За 2021 год канал вырос почти в 2 раза

Стоимость одного подписчика (соотношение рекламного бюджета и количества новых подписчиков):

  • без учета отписок: 18479 / 24900 = $0,74;
  • с учетом отписок: 18479 / 17103 = $1,08.

Продвижение телеграм-канала

Реклама в телеграм-каналах. Особенности

Нельзя просто перейти на канал и сразу покупать рекламу. Нужно сначала его хотя бы поверхностно проанализировать, затем узнать условия размещения и проанализировать еще раз, но более тщательно. Чтобы понимать, в какую цену может обойтись подписчик.

Важно знать не только количество подписчиков и охваты, но и изучить специфику аудитории, тематику постов, их регулярность, какие комментарии оставляют.

В нашем случае это выглядело так:

  • провели первичный анализ каналов — ≈3000 штук;
  • отобрали для анализа прогнозной стоимости подписчика — 1188 штук;
  • купили размещения по факту — 285 штук.

Торгуйтесь, чтобы сэкономить бюджет

Торг в Telegram очень важен, будь-то реклама в каналах или ботах. Практически каждый администратор закладывает его в цену рекламы. И не важно, скидка будет $3 или $50, в итоге сумма получится внушительная.

Поставьте себе правило торговаться всегда и во всем.

Благодаря договоренностям с администраторами каналов на часть рекламных публикаций мы получили скидку 18% от общей суммы.

ТОП-3 эффективных телеграм-канала по размещению

Размещения в нашем топе были довольно дорогостоящими. Но они окупили себя на 100%.

  1. Невзоров — 1073 подписчика по $0,4.

канал Невзоров

Сложно и долго вели переговоры о покупке рекламы. На тот момент никакого контакта в описании канала не было. Пришлось искать по разным источникам, кто отвечает за рекламные посты. Нашли администратора, отвечал он довольно долго (около 2-х раз в неделю).

Но мы довели работу до конца, ставку делали на то, что это верифицированный телеграм-канал довольно медийной личности, где сидит взрослая и нужная нам ЦА. В итоге получили эффективную публикацию.

  1. Артемий Лебедев — 880 подписчиков по $0,46.

канал Артемий Лебедев

Реклама в этом канале продавалась по принципу «1 подписчик — $0,01». Сейчас так уже делают многие, но именно Артемий Лебедев был первопроходцем.

На тот момент это были огромные деньги, около $3100 за пост. Но за $405 можно было купить небольшое рекламное размещение в одном из постов на канале. После долгого и тщательного анализа канала, решили покупать. Что дало немалый рост.

  1. Тарас Юрист Адвокат Одесса. Было три размещения:
  • первое размещение — 340 подписчиков по $0,27;
  • второе размещение — 601 подписчик по $0,19;
  • третье размещение — 230 подписчиков по $0,47.

канал тарас юрис_3

Автор канала — юрист из Одессы. Артема Бородатюка и Netpeak хорошо знают в этом городе, поэтому мы решили, что здесь нужная нам ЦА по геолокации, а подписчикам однозначно интересен полезный и практичный контент от Артема.

В итоге договорились о трех публикациях с периодичностью примерно в два месяца. На первой решили не останавливаться, так как канал юриста продолжал расти, и каждое размещение последующего рекламного поста подходило нам по параметрам.

При этом не стоит забывать о маленьких каналах. Они хоть и дают меньше подписчиков, но имеют отличное соотношение цена/эффективность. Например, у канала «Социальная инженерия» позитивный рост, интересные посты, качественная коммуникация с администратором. С августа он вырос более чем в 1,5 раза (с 21 000 до 35 0000 подписчиков), ежедневно выходят по 2-3 публикации, каждая набирает более 7000 просмотров. Тематика: о мотивации, самообразовании, психологии. 

канал социальная инженерия

ЦА аудитории канала должны быть интересны посты Артема Бородатюка. Мы периодически сотрудничаем по разным проектам, а в рамках нашего кейса получили 77 подписчиков по $0,25.

Лучшие посты на канале «Артём Бородатюк»

Эффективность рекламы не на 100% зависит от закупщика. Большую роль также играет контент. В нашем случае канал ведется не регулярно, и за год вышло только 56 постов, большая часть — в первом квартале.

Но все же просмотры и пересылки (шеры) не могут не радовать:

  • за 2021 календарный год на канале вышло 56 постов;
  • суммарный охват ≈1 384 800 просмотров;
  • среднее количество просмотров одного поста — 24 729;
  • суммарное количество пересылок постов ≈10 249;
  • среднее количество пересылок одного поста — 183.

Топ-3 самых просматриваемых поста

  1. Как попасть в IT (часть 2) — 52 300.

Как попасть в IT (часть 2)

  1. Сегодня мне 36 + мое новое интервью — 45 300.

Сегодня мне 36 + мое новое интервью

  1. Ученые из Нью-Йорка хакнули мозг и научились «отключать боль» — 41 000.

Ученые из Нью-Йорка хакнули мозг и научились «отключать боль»

Наша статистика показывает, что лидерами эти посты стали во многом благодаря рекламе. Публикации в канале, напомню, выходят нерегулярно. А трафик закупался активно. Соответственно, когда потенциальный подписчик переходит по ссылке, он видит последний пост, и Telegram засчитывает это как просмотр.

К тому же некоторые из публикаций, которые набрали самые большие охваты, напрямую включались в рекламные посты.

Топ-3 постов с наибольшим количеством шеров

Шеры — пересылки поста на канале. Показатель демонстрирует, насколько у автора «живая» и вовлеченная аудитория. Чем он больше — тем лучше. Значит, пост интересен, и им начали делиться с подписчиками, друзьями.

Вот три самых шерабельных публикации за 2021 год:

  1. Прелести удаленки или как работать на десяти фултайм работах одновременно? — 745.

Прелести удаленки или как работать на десяти фултайм работах одновременно

  1. Netpeak Group ищет сразу тридцать интернов по пяти направлениям — 667.

Netpeak Group ищет сразу тридцать интернов по пяти направлениям

  1. Как попасть в IT (часть 2) — 430.

Здесь, по мнению нашей команды, главный фактор — сам контент. Это авторский канал, а посты в нем касаются тем, которые интересны людям и «на слуху». Будь-то работа на удаленке в период пандемии, предложения по трудоустройству в Netpeak Group или начало карьеры в IT. Все-таки, если глянуть пост можно и благодаря рекламной ссылке, делиться им, рекомендовать его другим захочется только, если понравится содержание.

Вместо выводов. Что мы поняли для себя

Когда вы развиваете свой или клиентский телеграм-канал, в любом случае нужно быть аккуратным в выборе доноров и вести максимально подробную статистику своих действий для дальнейшего анализа и возможной корректировки.

Так что «золотых правил» не так уж и много:

  1. Ведите статистику.
  2. Внимательно анализируйте площадки для покупки.
  3. Торгуйтесь и бережно обращайтесь с деньгами.

А если хотите продвигать свой канал и у вас остались вопросы, почитайте о 14 способах раскрутки в Telegram.

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Telegram продвижение телеграм-канала
Максим Цап

С 2021 года работаю с каналами в Telegram в компании Netpeak. Вижу в этом рынке большой потенциал и много возможностей.

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