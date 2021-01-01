Сколько подписчиков дала реклама? Измеряем эффективность кампаний в Telegram

Performance-подход к продвижению Telegram-канала подразумевает точные замеры маркетинговых активностей и их эффективности. Но вот для расчета числа новых подписчиков после конкретной рекламы приходилось использовать аматорские методы. Теперь же появился инструмент, который дает более четкие цифры. Это пригласительные ссылки. О них я и расскажу подробнее.

Как было раньше

Чтобы выявить число новых подписчиков, пришедших на канал благодаря рекламе, было два способа.

Любительский

Подсчитать количество подписчиков до рекламы, после и измерить разницу. В первые часы после выхода поста идет основной рост, потом он замедляется, но «хвост» новых подписчиков может тянуться еще сутки или даже дольше. Чем больше просмотров получило рекламное сообщение, тем длительнее будут приходить новые подписчики.

При таком подходе необходимо соблюдать временные рамки:

Если у канала нет естественного роста подписчиков и реклама выходит не чаще раза в сутки, можно взять разницу до и после рекламы за 24 часа. Когда в один день выходит несколько рекламных публикаций и нужно отследить эффективность каждой, между ними должен быть промежуток не менее 6 часов. За это время придет около 80% всех подписчиков. Если рекламу удалили через 12 или менее часов после публикации, вы теряете часть подписчиков.

Поэтому важно договориться с владельцем канала, где вы покупаете рекламу, чтобы ваш рекламный пост не удаляли в течении 24, а в идеале и 48 часов.

Полупрофессиональный

С помощью сервисов аналитики Telegram-каналов можно посмотреть эффективность любого рекламного размещения или кампании (как для своего канала, так и для конкурентов).

Вот пример роста новых подписчиков после выхода рекламы:

Рекламный пост опубликован в 12:00. +29 подписчиков в первый час, +87 — в первые 6 часов.

По услуге продвижения Telegram-канала мы отслеживаем эффективность рекламы по данным сервиса telemetr. В зависимости от частоты выхода — считаем количество новых подписчиков за 6, 12 или 24 часа.

У этих способов аналитики есть два недостатка:

не учитывается естественный рост канала. Если до выхода рекламы вы опубликовали интересный пост, и он получил много «шеров», люди будут подписываться на канал не только по рекламной публикации. Понять, сколько подписалось по каждому источнику, не получится.

если примерно в одно время вышло несколько рекламных публикаций, понять эффективность каждой из них — нельзя.

Реклама одновременно в нескольких каналах. Сколько новых подписчиков принесла каждая — неизвестно. Можно узнать только общее количество.

Для продвижения канала можно использовать сразу много рекламных источников:

Facebook Ads;

реклама у блогера в Instagram или TikTok;

покупка рекламы в Telegram-каналах;

статья с упоминанием канала на новостном сайте.

Но если важно понимать, сколько это дает новых подписчиков, приходилось чем-то жертвовать. Либо отделять выход рекламы друг от друга временными промежутками. Или смириться с тем, что узнать, сколько принес каждый рекламный канал, не получится.

Все изменили пригласительные ссылки

23 февраля Telegram анонсировал обновление, которое решает большую часть этих проблем, — пригласительные ссылки.

У каждого канала была единственная ссылка, по которой можно в него попасть. Она всегда выглядит так https://t.me/ и находится в разделе «Информация о канале».

Теперь можно делать сколько угодно других ссылок, которые также будут вести на канал. И с помощью инструментов самого мессенджера отследить число новых подписчиков по каждой из них.

Как сделать пригласительную ссылку на канал?

Для создания такой ссылки нужно обладать правами администратора в канале с уровнем доступа «Добавление подписчиков»

Если у вас нет функции пригласительных ссылок — обновите приложение Telegram.

1. В разделе информации о канале нажмите «Изменить».

2. Выберите «Пригласительные ссылки» и «Создать ссылку».

3. Не забудьте настроить срок действия ссылки и число возможных вступлений по ней.

Пригласительные ссылки дают много возможностей:

для каждой из них замерять, сколько подписчиков вступило в группу;

использовать уникальную ссылку для каждой рекламной публикации, ведь лимита на их создание нет;

задавать индивидуальные настройки по времени существования и по лимитам подписчиков, которые могут вступить;

редактировать уже созданную ссылку или полностью ее удалить (в таком случае подписаться по ней не получится);

создатель канала может видеть, кто из администраторов делал ссылки и когда. У него есть права редактировать и удалять их;

для каждой ссылки можно получить QR-код. При наведении камеры телефона откроется приложение с нужным каналом.

Это можно использовать в оффлайн-рекламе. Или дать возможность пользователю сайта подписаться на канал с телефона, если он зашел со стационарного компьютера или ноутбука, на котором нет приложения Telegram.

Есть у пригласительных ссылок и минусы.

Временные ссылки могут вести только на сам канал, его «главную страницу». Поэтому их нельзя использовать для рекламных публикаций, сделанных в формате ссылок на избранные посты канала. С самими ссылками не очень удобно работать, в первую очередь из-за интерфейса. Когда ссылок станет много, ориентироваться среди них будет сложно. Очень не хватает какого-то описания или примечания для каждой из них, которое можно было бы «задавать руками». Если вы заберете права администратора учетной записи, создавшей пригласительную ссылку, все ее созданные ранее ссылки перестанут работать.

Но плюсов явно больше. Пригласительные ссылки позволяют довольно точно определять число новых подписчиков от конкретной рекламы. Без смешивания этих данных с процессом естественного роста или отписок от канала. С ними не нужно разделять рекламные публикации во времени для ручного подсчета новых подписчиков и можно запускать одновременно несколько реклам.

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Выводы