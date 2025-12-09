Новости AI-поиска: что изменилось за последние месяцы

Быстрые изменения в AI-поиске в течение 2025 года существенно трансформируют то, как пользователи получают информацию, а бизнесы — видимость в результатах выдачи. На первый взгляд это выглядит как ряд постепенных обновлений, однако в совокупности они формируют новую модель взаимодействия с поиском: от традиционных ссылок — к генеративным ответам, интерактивным интерфейсам и агентными возможностям.

Этот дайджест собирает главные обновления AI, объясняет их влияние на рынок и будет регулярно обновляться с появлением новых релизов, исследований или изменений в SERP.

Shopping Research: новый инструмент от Open AI

24 ноября OpenAI запустил новый инструмент для исследования покупок. Вместо того чтобы листать десятки сайтов, достаточно описать, что ищете, и за несколько минут получить персонализированный гайд покупателя.

Как это работает?

В ChatGPT задаете вопрос о товаре, например, «самый тихий беспроводной пылесос для маленькой квартиры». ChatGPT задает уточняющие вопросы о бюджете, на кого рассчитан продукт, какие функции важны. Далее ищет в интернете актуальную информацию о ценах, наличии, отзывах и характеристиках. Показывает варианты, которые вы можете отмечать «не интересно» или «больше такого». В результате получаете готовый сравнительный обзор с топ-продуктами.

Сейчас инструмент лучше всего работает в категориях электроники, бьюти-товаров, товаров для дома, кухонной техники, спорта и outdoor-продукции.

Amazon заблокировал Shopping Research после выхода функции от СhatGPT

Покупатели в режиме Shopping Research в ChatGPT теперь не увидят Amazon в списке вариантов. AI будет подбирать товары из других маркетплейсов и магазинов, так как Amazon запретил AI-ботам доступ к своему сайту.

Amazon понимает, что тот, кто владеет интерфейсом шопинга, контролирует и экономику. Компания не хочет пускать внешние AI-агенты в свою систему и, вероятно, работает над собственными решениями. В то же время, Amazon становится невидимым в AI-поиске, что открывает окно возможностей для других игроков рынка. Особенно если мы говорим об американском рынке, где Amazon занимает значительную долю. Amazon может себе позволить быть невидимым для AI, потому что имеет свою экосистему (Prime и т. д.), тогда как обычные магазины должны заботиться о своей AI-видимости и быть доступными для AI-ботов, следить за трендами GEO / AEO (Generative / Answer Engine Optimization), чтобы получать органический трафик из разных источников. Елена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine.

Обновление Gemini 3 в Google Search

18 ноября Google представил Gemini 3 — модель, объединяющую все возможности линейки Gemini и уже работающую в AI Mode в Google Search.

Gemini 3 интегрируют в продукты поиска на основе искусственного интеллекта Google AI Mode и AI Overviews, а также в корпоративные продукты.

Ответы ИИ на базе Gemini 3 будут заменять клише и лесть на истинное понимание — говорить то, что вам нужно услышать, а не то, что вы хотите услышать. — из заявления Демиса Хассабиса, генерального директора подразделения искусственного интеллекта DeepMind компании Google.

Среди ключевых изменений в Gemini 3:

Улучшенное сложное мышление (state-of-the-art reasoning). Генерация интерактивных UI-элементов в ответах (виды, симуляции, визуальные объяснения) и способность модели создавать интерактивную визуализацию в реальном времени. Расширенные агентские возможности (agentic capabilities) — модель может выполнять задачи от имени пользователя. «Vibe coding» — возможность сгенерировать приложение из одного промпта (prompt-to-app). Усиление функций поиска — более глубокое объяснение сложных тем, более точные ответы, возможность создания симуляций.

Google Maps включает Gemini: разговорная навигация и подсказки по ориентирам

Карты Google получают обновление Gemini, которое делает навигацию умнее и проще. Мы представляем первый в Google Maps разговорный интерфейс управления автомобилем без использования рук, созданный с помощью Gemini и нашей исчерпывающей информации о реальном мире. Это как иметь опытного друга на пассажирском сиденье, который может уверенно помочь вам добраться до места назначения. Аманда Мур, директор по продукту, Google Maps

5 ноября Google представили одно из крупнейших обновлений Maps за последние годы: в навигацию интегрирован Gemini, который превращает карты в hands-free помощника. Теперь Maps может отвечать на вопросы, подбирать места, работать с вашим календарем, направлять вас по реальным ориентирам и давать подсказки еще до того, как вы включите маршрут. Среди новых функций:

Hands-free навигация с Gemini: голосом можно выполнять сложные многошаговые задачи. Обновленные голосовые уведомления о проблемах на дороге (аварии, затопления, пробки). Навигация по понятным ориентирам («поверните направо после Thai Siam Restaurant»). Proactive traffic alerts — предупреждения о трафике даже без включенной навигации. Сочетание Lens и Gemini: AI-поиск по фото заведения.

Для локального бизнеса важно обновить Google Business Profile (фото, меню/услуги, удобства, парковка), чтобы иметь возможность быть видимыми на маршрутах и попадать в ответы Gemini. Елена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

Исследование Seer Interactive: как меняется CTR в Google после выхода AI Overview

15-месячное исследование Google-поиска от Seer Interactive, опубликованное 4 ноября, показывает, как в период с июня 2024 по сентябрь 2025 года CTR в органике и рекламе падает. Основные инсайты:

CTR органики упал на 61% (с 1,76% до 0,61%). CTR рекламы по AIO-запросам упал на 68% (с 19,7% до 6,34% и 3% на пике). Запросы с AI Overview всегда имели более низкий CTR — даже до появления AIO. Google активирует AIO именно там, где пользователи и так не кликали. Если бренд цитируется в AIO — CTR заметно выше. +35% органических (0,70% CTR с цитатой vs 0,52% без) и +91% платных кликов (7,89% CTR с цитатой vs 4,14% без). Даже на запросах без AI Overviews органический CTR упал на 41% (с 2,74% до 1,62%).

Даже когда нет AI-ответа, люди уже привыкли, что где-то на странице выдачи будет готовое объяснение — и более тщательно рассматривают страницу вместо того, чтобы переходить на сайты. Это тотальное изменение в поведении. Елена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

Исследование Salesforce: прогнозы продаж с AI на праздники

4 ноября Salesforce обнародовала новые данные о том, как LLM-ассистенты — ChatGPT, Gemini и другие — меняют поведение покупателей в праздничный сезон 2025 года. Согласно прогнозу, мировые онлайн-продажи достигнут $1,25 трлн, а 21% всех заказов будет сгенерировано ИИ-агентами и AI-поиском. Это делает LLM-каналы самым быстрорастущим источником трафика и конверсий.

LLM-ассистенты станут источником 21% глобальных заказов на $263 млрд. Трафик с AI-ассистентов вырос на 119% по сравнению с прошлым годом. Конверсии с AI-каналов на 700% выше, чем в соцсетях. Только 17% покупателей уже ищут товары через LLM, но 86% доверяют рекомендациям. 48% покупателей готовы позволить AI-агенту покупать за них. AI-агенты сократят количество обращений в поддержку на 2,5%.

Праздничный сезон 2025 года станет первым в мире, где LLM-поиск и агенты фактически конкурируют с Google и традиционной рекламой. Ритейлерам нужно оптимизировать контент под generative search (GEO/LLMO), готовить AI-агентов к полному циклу покупки и синхронизировать онлайн/офлайн-опыт. ИИ-каналы становятся не просто дополнительным источником трафика — они превращаются в полноценный коммерческий двигатель в глобальной экономике.

Покупки прямо в ChatGPT: OpenAI запускает встроенную коммерцию

29 октября OpenAI объявила о запуске функции, которая позволяет пользователям покупать товары непосредственно в интерфейсе ChatGPT. Это открывает для продавцов доступ к аудитории в более чем 700 млн пользователей, сохраняя контроль над платежами, данными и взаимоотношениями с клиентами. Функция уже доступна в США, а международный запуск запланирован на начало следующего года.

Первые интеграции будут с Etsy, далее — с Shopify и другими платформами. Ранжирование товаров зависит от шести факторов:

релевантность запроса;

наличие;

цена;

качество;

является ли продавец основным;

включено ли мгновенное оформление.

Если продавец не использует мгновенное оформление — его товары все равно показываются, но ниже. Продавцы платят небольшую комиссию за совершенные покупки.

Чтобы начать продавать через ChatGPT, необходимо:

Подать заявку в OpenAI. Подготовить продуктовый фид. Настроить интеграцию через Agentic Commerce Protocol (ACP).

Для продавцов Shopify и Etsy интеграция не требуется.

Важно понимать, что формат быстрых покупок подходит не всей аудитории, в частности: поклонники бренда будут и дальше искать смысл и связь с брендом;

повторные покупки будут происходить на сайте;

в дорогих или рискованных категориях пользователи будут сравнивать предложения в разных экосистемах;

для сложных покупок, таких как одежда или техника, пользователю потребуется дополнительное исследование и отзывы. Если большая часть вашей аудитории такова, подумайте перед внедрением. По моему мнению, кроме технических настроек протокола, нужно уделить внимание фиду товаров и сделать его максимально дружелюбным к LLM, учитывая особенности запросов и их обработки ChatGPT. Некоторые поля фида требуют особенно тщательной проработки. Что это значит в глобальном плане? OpenAI активно выстраивает инфраструктуру для ecommerce. Уже открыта вакансия инженера для инструмента для рекламодателей, так что он, вероятно, тоже скоро появится. Елена Воскобойник, Head of Product в Netpeak Ukraine

ChatGPT Atlas: анонс браузера от OpenAI

22 октября OpenAI анонсировала запуск своего первого веб-браузера ChatGPT Atlas, в котором ИИ встроен в саму основу интернет-навигации. Разработчики называют его шагом к созданию «суперассистента», способного сопровождать пользователя по всей сети, понимать контекст действий и выполнять задачи без переключений между вкладками.

По инициативе OpenAI браузер уже доступен на macOS в версиях Free, Plus, Pro и Go. Версия для Business — в бета-режиме. В ближайшее время Atlas появится для Windows, iOS и Android. Скачать браузер можно на chatgpt.com/atlas .

Исследование Graphite: 50% контента в интернете — сгенерировано AI

Отчет SEO-компании Graphite, опубликованный 18 октября, показывает, что в 2024 году объем статей, сгенерированных ИИ, кратковременно превысил количество текстов, написанных людьми, но впоследствии показатели выровнялись. Это важный сигнал для рынка контента и поиска, учитывая давние опасения о «самопоглощении» моделей — когда ИИ будет тренироваться преимущественно на собственных текстах. Основные тезисы исследования:

В ноябре 2024 года объем AI-статей временно превысил человеческие материалы. Распространенность ИИ-контента стала стабильной — человеческий и ИИ-контент в настоящее время примерно равны. Впрочем, по классификации Graphite, 86% контента в Google Search написано людьми. AI-контент в Google ранжируется существенно хуже, но определить, что является «AI-контентом», становится все сложнее. Пользователи доверяют человеческим текстам больше, чем авто-ИИ-выводам.

Несмотря на стремительный рост AI-контента после 2023 года, интернет не превратился в сплошные тексты ИИ. Человеческий контент продолжает доминировать в поиске и чат-ботах, а пользователи доверяют ему значительно больше. Это означает, что качественный авторский контент остается конкурентным преимуществом, тогда как «массовая AI-генерация» все меньше работает.

Интервью Робби Стайна: новое поколение Google Search на основе ИИ

17 октября вице-президент по продуктам Google Робби Стайн в Lenny’s Podcast объяснил, как компания переосмысливает поиск в направлении полной интеграции ИИ. По его словам, будущий Google Search будет основываться на трех ключевых компонентах: AI Overviews, мультимодальном поиске и AI Mode — и все они постепенно объединятся в одну универсальную систему. Основные тезисы интервью:

Новый поиск Google базируется на трех столпах:

AI Overviews — быстрые ответы на естественном языке в топе страницы;

мультимодальность — поиск через фото/камеру с помощью Lens;

AI Mode — глубокое диалоговое взаимодействие на основе веб-контента и структурированных данных.



Все три части будут объединены в единую систему, определяющую архитектуру поиска на несколько лет вперед.

Концепция «10 синих ссылок» официально устарела, Google переходит в формат диалога. Google стремится к единой универсальной модели поиска независимо от формы запроса. Издатели и ecommerce должны переосмыслить контент: SEO больше не о ключевых словах. Google объединяет AI Mode, AI Overviews и мультимодальный поиск в один универсальный интерфейс.

Исследование Kantar: как украинцы используют AI в жизни и покупках

16 октября компания Kantar опубликовала исследование, согласно которому каждый четвертый украинец уже использует ИИ при покупках, а еще треть — готовы попробовать. Среди важных инсайтов исследования:

Около 60% украинцев уже применяют ИИ в жизни; четверть — ежедневно. 23 % уже обращались к ИИ во время покупок, 36 % хотят попробовать. Главная функция ИИ в покупках — упорядочение хаоса выбора, а не замена решения. Интерес к ИИ выходит за пределы молодежи: пользователи 41–55 лет активно заинтересованы. Основной барьер — отсутствие привычки или знания, где попробовать, а не недоверие.

Для брендов это сигнал: аудитория готова, но ожидает понятного и полезного контекста.