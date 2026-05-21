Как написать качественное и эффективное объявление для поисковой кампании в Google Ads

Качественное объявление — это ваш способ «обмануть» аукцион Google и платить меньше за клики. Поскольку Google оценивает не только ваши деньги (ставку), но и показатель качества, объявление с точным текстом и высоким CTR помогает вам занимать первые позиции, тратя меньше, чем конкуренты.

Помимо дешевых кликов, вы получаете еще несколько «бонусов»:

более высокая позиция — Google чаще показывает качественные объявления в самом верху страницы, где их видят все;

больше места — Google позволяет показывать все расширения (цены, адреса и т. д.), что делает вашу рекламу более заметной и информативной;

лучшая конверсия — конкретика в тексте (цена, сроки) отсекает лишний трафик еще до клика, поэтому на сайт переходят (в основном) только те, кто реально готов платить.

Теперь давайте разберемся, как заставить пользователя не просто увидеть вашу рекламу, а нажать на нее. Начну с того, что же такое поисковая реклама, для чего она нужна и каковы ее преимущества?

Что такое поисковая реклама

Это текстовые объявления, которые появляются на странице результатов поиска Google, когда пользователь вводит определенный запрос. Они помечаются надписью «Реклама» или «Sponsored» и обычно располагаются над или под результатами органической выдачи.

Для чего нужна поисковая реклама

Главная цель — привлечь «теплый» трафик. В отличие от соцсетей, где вы предлагаете товар людям, которые просто просматривают ленту, в поисковой рекламе вы отвечаете на конкретный запрос пользователя именно в тот момент, когда он ищет решение.

Преимущества поисковой рекламы:

взаимодействие с «теплым» трафиком — вы показываете рекламу тем, кто уже заинтересован в продукте;

быстрый старт — результаты можно получить в первый же день запуска;

гибкость — возможность мгновенно менять тексты, бюджеты и настройки.

Обязательные элементы объявления

Современный формат Google Ads — это адаптивные поисковые объявления. Вы предоставляете варианты основных элементов, а алгоритмы Google комбинируют их для каждого пользователя.

1. Заголовки (Headlines)

Это самая важная часть. У вас есть возможность добавить от трех до 15 заголовков длиной до 30 символов.

Совет 1. Используйте ключевые слова в первых заголовках. Включение ключевого слова в заголовок повышает CTR (показатель кликабельности). Когда человек видит в рекламе то же слово, которое он только что ввел в поиск, уровень доверия растет. Совет 2. Включайте призыв к действию. Объявление без призыва — это просто текст. Используйте глаголы: купить, заказать, получить консультацию, скачать, записаться.

2. Описания (Descriptions)

Здесь вы раскрываете преимущества и детали предложения. Можно добавить до четырех вариантов длиной до 90 символов.

Совет. Пишите о выгоде для клиента: не «мы лучшие», а «вы получите результат за 2 дня».

3. Расширения

Это дополнительные блоки, которые делают объявление больше и кликабельным. Расширениями могут быть:

дополнительные ссылки (sitelinks) — ссылки на другие разделы сайта;

уточнения (callouts) — короткие фразы о преимуществах, такие как бесплатная доставка, круглосуточная работа;

структурированные описания (structured snippets) — списки ваших услуг или брендов по определенным категориям, например, услуги страхования, нотариус, юридическая помощь;

номера телефонов (call assets);

промоакции (promotion assets) — специальная плашка с информацией о скидке, например, «-20% до Рождества»;

изображения (image assets) — качественные фото товара без текста на картинке;

цены (price assets) — карточки с ценами на конкретные услуги или товары прямо в объявлении;

формы для лидов (lead forms) — дают возможность оставить заявку прямо в поиске, не переходя на сайт.

4. Ссылка (final URL)

Ссылка на страницу, на которую попадает пользователь после клика по объявлению. Она должна быть максимально релевантной.

5. Отображаемый путь (display path)

Это «красивый» адрес сайта, который видит пользователь в формате site.com/категория/товар — не настоящий адрес, а подсказка о том, куда ведет ссылка.

Пример вида поискового объявления, где:

1 — заголовок.

2 — изображение.

3 — описание.

4 — уточнение.

5 — дополнительные ссылки.

6 — промоакции.

Написание объявлений вручную — это идеальный способ контролировать каждое слово. Но что делать, если в вашем интернет-магазине тысячи товаров, а ассортимент меняется ежедневно? Именно здесь на помощь приходят DSA, которые автоматизируют рутинную работу.

Динамические поисковые объявления (DSA)

Если обычные объявления вы собираете как конструктор, то есть сами пишете заголовки и подбираете ключевые слова, то в DSA систему управления берет на себя искусственный интеллект Google.

Как это работает

Google сканирует ваш сайт или его разделы и сопоставляет контент страниц с запросами пользователей. Когда кто-то ищет товар, который есть на вашем сайте, но для которого вы не создали отдельное ключевое слово, Google:

сам генерирует заголовок на основе названия товара или заголовка страницы;

подбирает целевую страницу, которая лучше всего соответствует запросу;

показывает объявление, используя ваши заранее написанные шаблоны описаний.

Кому это нужно:

интернет-магазинам — для 500+ товаров, которые часто меняются, DSA автоматически обновит рекламу, когда появится новая позиция;

крупным контент-проектам, например, крупным блогам;

нишам с широкой семантикой — когда трудно предсказать все варианты, как люди ищут ваш продукт.

Подробнее о DSA-кампаниях читайте в материале «Как создать динамическое поисковое объявление в Google Ads».

Совет. Используйте DSA в качестве дополнения к основным кампаниям. Это отличный способ найти новые ключевые слова, которые затем можно перенести в обычные поисковые кампании для полного контроля.

По состоянию на апрель 2026 года DSA уходят на второй план, уступая место Performance Max. Это самый современный тип кампаний, который работает на базе искусственного интеллекта и охватывает не только поиск, но и YouTube, Display, Gmail и Maps одновременно.

К тому же, согласно последнему анонсу от 15 апреля 2026 года, Google официально объявил о завершении эры классических динамических поисковых объявлений. Поэтому все действующие кампании DSA будут автоматически обновлены до формата AI Max (новая эволюция Performance Max) до конца сентября 2026 года. Автоматизация становится еще глубже: система будет самостоятельно подбирать не только заголовки под контент сайта, но и комбинировать их с другими сигналами ИИ для лучшего охвата.

Совет. Лучше перевести кампании вручную сейчас, чтобы сохранить историю и иметь время на тестирование, чем полагаться на автоматическую миграцию осенью, которая может изменить структуру групп объявлений.

Поисковые объявления в Performance Max: что стоит знать

Создание объявлений для классического поиска — это основа. Но сегодня Google все чаще предлагает работать в экосистеме Performance Max. Если классический поиск — это ручная работа, то PMax — автоматическая. Главное отличие: вы даете системе не готовое объявление, а объекты (Assets), из которых ИИ сам собирает рекламу под каждого пользователя.

Из чего состоит объявление Performance Max

1. Заголовки (Headlines)

Можно создать до 15 штук, длиной до 30 символов.

2. Длинные заголовки (Long Headlines)

Должно быть до 5 штук, длиной до 90 символов.

Алгоритм PMax часто отдает предпочтение именно длинному заголовку, используя его вместо комбинации нескольких коротких. Он становится главным месседжем, который видит пользователь.

3. Описания (Descriptions)

Также до 5 штук и длиной до 90 символов. Важно, чтобы каждое описание было самодостаточным, так как они будут чередоваться.

4. Автоматизированный таргетинг

PMax не требует списка ключевых слов. Кампания изучает вашу целевую страницу и показывает рекламу тем, кто ищет похожие товары или услуги, благодаря следующим элементам:

Поисковые темы (Search Themes). Поскольку ключевых слов в классическом понимании нет, вы задаете темы. До 50 терминов, которые лучше всего описывают ваше предложение. Намерения (Intent). Алгоритм анализирует миллионы намерений пользователей из своей базы: от того, какие видео человек смотрел на YouTube, до посещенных локаций. Сигналы (Audience Signals) — это данные, которыми вы наполняете систему, чтобы она быстрее научилась. Это могут быть списки ваших клиентов (покажите Google, кто у вас уже покупал, и он найдет людей с похожим поведением) или же укажите интересы и навыки (например, «люди, интересующиеся туризмом / путешествиями»).

Совет. Чтобы сохранить чистоту трафика, используйте минус-слова на уровне аккаунта. Это эффективный способ запретить PMax показываться по нерелевантным запросам.

Предварительный просмотр (Preview)

Всегда проверяйте, как объявление выглядит на мобильных устройствах и десктопах в окне предварительного просмотра Google Ads. Убедитесь, что важные слова не обрезаются, а логика заголовков сохраняется при их ротации.

Качество объявления от Google — это технический показатель, но реальное качество — это то, насколько понятным и убедительным оно выглядит для человека. Preview — это единственный способ увидеть именно эту «человеческую» сторону вашей рекламы.

Чтобы увидеть превью объявления, пройдите по пути Tools — Troubleshooting — Ad preview and diagnosis и введите в текстовую строку поисковый запрос.

Качество объявления: почему это важно

Google оценивает ваше объявление по шкале от «Низкое» до «Отличное». Качество влияет на цену за клик: чем выше, тем меньше вы платите за высокие позиции. На оценку влияют релевантность, ожидаемый CTR и соответствие целевой страницы.

Советы для идеального объявления

Используйте цифры. «Скидка 20%» работает лучше, чем «Большая скидка». Сегментируйте. Создавайте отдельные объявления для разных категорий товаров. Тестируйте. Не останавливайтесь на одном варианте, позвольте алгоритмам найти лучшую комбинацию. Проверьте уникальность. Посмотрите и проанализируйте конкурентов, напишите то, чего нет у них.

Чек-лист: что нужно для успешного поискового объявления

Максимальная релевантность. Заголовок должен точно соответствовать поисковому запросу пользователя. Это основа высокого CTR. Больше вариантов. Не останавливайтесь на минимуме, используйте все 15 заголовков и четыре описания, чтобы предоставить алгоритмам Google пространство для тестов. Используйте расширения. Всегда добавляйте ссылки, уточнения и номера телефонов. Они делают объявление более заметным и увеличивают его площадь бесплатно. Если у вас есть динамические поисковые кампании, переведите их вручную в формат AI Max сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Поскольку в сентябре 2026 года кампании DSA будут обновлены автоматически. В Performance Max вместо ключевых слов используйте поисковые темы и сигналы аудитории, расширяйте аудиторию благодаря ИИ. Контролируйте объявления через предварительный просмотр. Обязательно проверяйте вид на мобильных устройствах — именно там сейчас находится большинство ваших клиентов. Включайте призыв к действию (CTA). Каждое объявление должно содержать четкое указание: «Купить», «Заказать» или «Узнать цену». Чем лучше объявление будет соответствовать запросу, тем меньше будет ваша цена за клик (CPC).

FAQ

Какое минимальное количество заголовков и описаний нужно добавлять для рекламы в поиске?

Минимум три заголовка и два описания, чтобы Google разрешил опубликовать объявление. Но я рекомендую заполнять максимально все 15 заголовков и четыре описания. Чем больше заголовков, тем больше комбинаций Google сможет протестировать, чтобы найти ту, которая принесет вам самые дешевые клики.

Можно ли использовать Caps Lock в объявлении?

Нет, Google отклонит объявление за чрезмерное использование заглавных букв (кроме общепринятых аббревиатур).

Почему мой сайт не отображается в результатах поиска?

Причин может быть много: слишком низкая ставка, низкий показатель качества, исчерпанный бюджет или объявление еще проходит модерацию.