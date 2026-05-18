Как локализация названий товаров в 2 раза улучшила показатели эффективности в Google Shopping: кейс Global Soft
Рекламируя товары в Google Ads, компании в основном концентрируются на ставках и бюджете, но часто забывают о мелочах, которые напрямую влияют на эффективность.
Компания Global Soft, специализирующаяся на продаже лицензий Microsoft, столкнулась с типичной проблемой: сильная конкуренция, высокая цена за клик и средние показатели CTR.
На первый взгляд — ничего нового. Но мы решили подойти к задаче с другой стороны: вместо увеличения бюджета оптимизировали названия товаров в Merchant Center, чтобы сделать их более релевантными для украинских пользователей. Далее покажем, как это простое изменение повлияло на видимость, CTR и стоимость клика.
Проект: Global Soft.
Период: август 2025.
Регион: Украина.
Услуга: РРС.
Кто наш партнер
Global Soft — компания, занимающаяся продажей электронных и физических лицензий на продукты Microsoft.
Цель сотрудничества
Партнер хотел стабильно увеличивать продажи и снижать их стоимость, ведь в условиях текущей конкуренции затраты на привлечение клиентов постоянно росли.
Поэтому основной целью нашего сотрудничества стало повышение количества продаж и оптимизация их цены.
Стратегия продвижения
В каталоге Global Soft использовались стандартные англоязычные названия товаров, например:
- Windows 11 Home;
- Windows 11 Professional.
Это классический вариант, которым в основном пользуются продавцы. Из-за этого в Google все товары выглядят одинаково, и реклама автоматически начинает конкурировать только деньгами: кто поставит большую ставку за клик, тот и получит показы.
Мы решили изменить подход — адаптировать названия под локальные запросы и сделать их более понятными для украинских пользователей.
Действия команды
Мы использовали возможности Google Merchant Center, которые позволяют изменять и уточнять названия товаров перед их отображением в Shopping-рекламе.
Локализовали названия на украинский язык:
Windows → Віндовс;
Home → Хом;
Professional → Професіонал.
Упростили и сократили названия там, где это уместно:
Professional → Pro (Professional);
Professional → Pro (Професіонал);
Microsoft Office 2021 Professional → Офіс 2021 Pro.
В результате продукты стали выглядеть так:
- Віндовс 11 Хом;
- Віндовс 11 Pro (Професіонал);
- Офіс 2021 Pro.
Почему это дало эффект
Многие недооценивают этот шаг, но заголовок карточки является ключевым элементом, по которому Google определяет, кому показывать позицию.
- Google сопоставляет название товара с тем, что вводит пользователь. Например, если человек ищет «Windows 11 Pro», а у продавца указано «Windows 11 Professional», алгоритм видит более слабое совпадение. С локализованными названиями совпадение становится значительно выше, и товар получает больше показов.
- Пользователь чаще переходит на позиции, название которых полностью соответствует его запросу. Это напрямую повышает CTR — долю переходов среди всех показов.
- Чем выше CTR, тем ниже стоимость клика. Для Google это сигнал, что товар полезен и интересен людям. Поэтому система автоматически снижает цену за клик, чтобы чаще показывать такие позиции.
Результаты продвижения
После обновления названий товаров мы получили заметный прирост эффективности практически по всем метрикам:
- конверсии увеличились на 80%;
- стоимость одной конверсии снизилась на 18%;
- средняя цена за клик (CPC) снизилась вдвое, а по отдельным товарам — втрое;
- CTR вырос вдвое;
- товары поднялись на более высокие позиции в Google Shopping.
Расходы в этот период выросли на 47%, что является логичным следствием масштабирования трафика. При этом прирост расходов был существенно ниже, чем прирост эффективности — кампания стала более продуктивной.
Пример разницы в средней цене за клик и CTR между оптимизированными и не оптимизированными названиями товаров
Оптимизация названий в Merchant Center оказалась простым, но очень результативным шагом. Замена стандартных английских формулировок на локальные и понятные пользователям позволила повысить релевантность товаров, увеличить количество кликов и снизить их стоимость без дополнительных бюджетов и без изменения рекламной стратегии.
Этот кейс показывает, что даже небольшие изменения на уровне каталога могут существенно повлиять на результаты продаж в Google Shopping.
