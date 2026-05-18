Як локалізація назв товарів у 2 рази покращила показники ефективності в Google Shopping: Кейс Global Soft

Рекламуючи товари в Google Ads, компанії здебільшого концентрується на ставках і бюджеті, але часто забуває про дрібниці, які напряму впливають на ефективність.

Компанія Global Soft, що спеціалізується на продажі ліцензій Microsoft, зіткнулася з типовою проблемою: сильна конкуренція, висока ціна за клік і середні показники CTR.

На перший погляд — нічого нового. Але ми вирішили підійти до завдання з іншого боку: замість збільшення бюджету оптимізували назви товарів у Merchant Center, щоб зробити їх релевантнішими для українських користувачів. Далі покажемо, як ця проста зміна вплинула на видимість, CTR та вартість кліку.

Хто наш партнер

Global Soft — компанія, що займається продажем електронних і фізичних ліцензій продуктів Microsoft.

Ціль співпраці

Партнер хотів стабільно збільшувати продажі та зменшити їхню вартість, адже за поточної конкуренції витрати на залучення постійно зростали.

Тому основною ціллю нашої співпраці стало підвищення кількості продажів і оптимізація їхньої ціни.

Стратегія просування

У каталозі Global Soft використовувалися стандартні англомовні назви товарів, наприклад:

Windows 11 Home;

Windows 11 Professional.

Це класичний варіант, яким здебільшого користуються продавці. Через це в Google усі товари виглядають однаково, і реклама автоматично починає конкурувати лише грошима: хто поставить більшу ставку за клік, той і отримає покази.

Ми вирішили змінити підхід — адаптувати назви під локальні запити та зробити їх більш зрозумілими для українських користувачів.

Дії команди

Ми використали можливості Google Merchant Center, які дають змогу змінювати та уточнювати назви товарів перед їхнім відображенням у Shopping-рекламі.

Локалізували назви українською: Windows → Віндовс;

Home → Хом;

Professional → Професіонал. Спростили та скоротили назви там, де це доречно: Professional → Pro (Professional);

Professional → Pro (Професіонал);

Microsoft Office 2021 Professional → Офіс 2021 Pro.

У результаті товари почали виглядати так:

Віндовс 11 Хом;

Віндовс 11 Pro (Професіонал);

Офіс 2021 Pro.

Чому це дало ефект

Багато хто недооцінює цей крок, але заголовок картки є ключововим елементом, за яким Google визначає, кому показувати позицію.

Google зіставляє назву товару з тим, що вводить користувач. Наприклад, якщо людина шукає «Віндовс 11 Про», а в продавця вказано «Windows 11 Professional», алгоритм бачить слабший збіг. З локалізованими назвами збіг стає значно вищим і товар отримує більше показів. Користувач частіше переходить на позиції, назва яких повністю відповідає його формулюванню. Це напряму підвищує CTR — частку переходів серед усіх показів. Чим вищий CTR, тим нижча вартість кліку. Для Google це сигнал, що товар корисний і цікавий людям. Тому система автоматично знижує ціну за клік, щоб частіше показувати такі позиції.

Результати просування

Після оновлення назв товарів ми отримали помітний приріст ефективності практично у всіх метриках:

конверсії збільшилися на 80% ;

; вартість однієї конверсії знизилася на 18% ;

; середня ціна за клік (CPC) знизилась удвічі , а за окремими товарами — утричі ;

, а за окремими товарами — ; CTR виріс удвічі ;

; товари піднялися на вищі позиції в Google Shopping.

Витрати в цей період зросли на 47%, що є логічним наслідком масштабування трафіку. При цьому приріст витрат був суттєво нижчим, ніж приріст ефективності — кампанія стала продуктивнішою.

Приклад різниці в середній ціні за клік та CTR між оптимізованими і не оптимізованими назвами товарів

Оптимізація назв у Merchant Center виявилася простим, але дуже результативним кроком. Заміна стандартних англійських формулювань на локальні та зрозумілі користувачам дала змогу підвищити релевантність товарів, збільшити кількість кліків і знизити їхню вартість без додаткових бюджетів та без зміни рекламної стратегії.