Як налаштувати Google Shopping — гайд для новачків

Як налаштувати Google Shopping — гайд для новачків

Бажаєте показувати у пошуковій видачі ваші товари з фотографією та описом? Обов’язково спробуйте створити товарні кампанії. У цій статті я розповім про налаштування, необхідні для запуску шопінгових кампаній.

Що таке Google Shopping?

Google Shopping — це тип рекламної кампанії в Ads, за його допомогою рекламодавці показують у пошуковій видачі Google продукти, які шукають користувачі.

Головні переваги шопінгових кампаній:

в оголошенні користувач бачить назву товару, його ціну та зовнішній вигляд;

дані про ціну та наявність товару постійно оновлюються, що дозволяє уникнути зайвих витрат на рекламу та підвищує рівень лояльності клієнтів.

Оголошення Google Shopping відображаються:

У боковій частині пошукової видачі:

Тут може бути показаний лише один товар, але такий формат менш поширений.

Над результатами пошукової видачі:

Що потрібно для налаштування реклами в Google Shopping?

Для початку роботи необхідні:

обліковий запис Merchant Center;

обліковий запис Google;

обліковий запис у Google Ads;

фід даних, що містить всю інформацію про товари.

Припустимо, що обліковий запис Google та обліковий запис у Google Рекламі у вас є, тому відразу перейдeмо до реєстрації облікового запису в Merchant Center та створення фіда даних.

{"0":{"lid":"1531306243545","ls":"10","loff":"","li_type":"nm","li_name":"name","li_ph":"Ім’я","li_req":"y","li_nm":"name"},"1":{"lid":"1573230077755","ls":"20","loff":"","li_type":"em","li_name":"email","li_ph":"Email","li_req":"y","li_nm":"email"},"2":{"lid":"1597162055172","ls":"30","loff":"","li_type":"hd","li_name":"country_code","li_nm":"country_code"}} Бізнес-кейси,

чеклісти та дослідження щотижня

Створіть акаунт в Google Merchant Center

1. Перед реєстрацією у Merchant Center дуже уважно ознайомтеся з правилами. Через порушення можуть заблокувати показ певних товарів або весь обліковий запис.

Особливу увагу зверніть на пункт «Безпечна процедура оплати». Адреси всіх сторінок, на яких збирається персональна інформація користувачів (кошик, сторінка оплати), повинні починатися з https://. В іншому випадку обліковий запис заблокують до виправлення помилки.

Авторизуйтесь у своєму акаунті Google і перейдіть за посиланням для реєстрації в Merchant Center.

2. Оберіть поштову адресу, на яку необхідно зареєструвати акаунт.

3. Заповніть дані про вашу компанію.

Докладніше про вимоги до загальної інформації читайте у довідці.

Опишу три важливі нюанси, на які варто звернути увагу:

у полі «Як називається ваш магазин?» вказуйте не юридичну назву організації, а саме ту назву магазину, під якою його знають споживачі. Ці дані будуть використовуватися в оголошенні;

якщо ви продаєте товари для дорослих, обов’язково ставте галочку біля пункту «На моєму сайті є товари для дорослих». Якщо під час перевірки акаунту фахівці Google виявлять, що ви приховали подібну інформацію, повністю заблокують обліковий запис;

усі дані, вказані в інтерфейсі Merchant Center, можна редагувати пізніше.

4. Прийміть умови використання.

5. Виберіть інструменти, які ви хочете використовувати. Для Shopping кампанії — «Товарні оголошення».

Зв’яжіть Google Ads та Merchant Center

1. Щоб встановити зв’язок між обліковими записами, відкрийте меню у правому верхньому кутку та виберіть поле «Пов’язані акаунти».

2. У новому вікні обирайте «Зв’язати акаунти».

3. Далі введіть ідентифікатор облікового запису в Google і натисніть «Надіслати запит на створення зв’язку».

Якщо для реєстрації в Merchant Center та Google Ads ви використовували одну пошту, зв’язок встановиться автоматично. В іншому випадку підтвердьте зв’язок облікових записів в інтерфейсі Google Реклами.

Створіть фід даних

Фід даних — це файл, що містить докладну інформацію про ваші товари завдяки спеціальним атрибутам. Наприклад, назва товару вказується в атрибуті title, опис — у description, ціна — у price.

Фід для шопінгових кампаній може бути в декількох форматах:

TXT — текстовий формат;

XML — текстовий документ із розширенням .xml;

GZ — Gnu zip, стислий текстовий формат або формат XML;

ZIP — Zip, стислий текстовий формат або формат XML;

BZ2 — Bzip2, стислий текстовий формат або формат XML.

Окремо опишу деякі важливі атрибути продуктового каталогу (з повним переліком можна ознайомитись за посиланням).

Title — заголовок оголошення, тому вказуйте назву товару, яку хочете показати користувачеві.

Description — короткий опис товару, який побачить користувач, натиснувши на ваше оголошення.



Google шукає збіги пошукового запиту з вмістом title і description, тож чим більше інформації ви вкажете в описі цих полів, тим більше показів та кліків зможете отримати.



Припустимо, ви рекламуєте шини. Замість «Зимові шини для легкового автомобіля» можна написати докладніше — «Зимові шини для легкового автомобіля з технологією Runflat, схвалені для автомобілів Mercedes з використанням технології перешкоджання акваплануванню. Завдяки новому малюнку протектора набагато краще підходять для водіння засніженими дорогами». Другий опис дозволить отримати більше показів, тому що він релевантний запитам «шини runflat», «шини для Mercedes» і так далі.

Google_product_category — зміст цього атрибуту дозволяє пошуковику зрозуміти, які товари ви просуваєте, і релевантніше показувати рекламу (значення атрибуту потрібно брати з класифікації Google). Product_type — атрибут використовується для класифікації товарів у фіді, що суттєво спрощує роботу з торговою кампанією і дозволяє структурувати її на власний розсуд. Custom_label_0–4 – ще одна можливість класифікувати товари у фіді. Усього можна додати до п’яти різних міток (custom_label_0, custom_label_1 і так далі). Пам’ятайте, що унікальних значень атрибуту custom_label може бути не більше тисячі. В іншому випадку товари не будуть додані до груп товарів. Tax — атрибут про податки (обов’язковий тільки для США). Shipping — атрибут із відомостями про доставку. Рекомендую цей атрибут у фіді даних не використовувати, замість нього у розділі «Доставка» облікового запису Merchant Center прописати служби та вартість доставки.

Якщо на вашому сайті часто змінюється ціна або додаються нові товари, створіть додатковий фід оновлення онлайн-асортименту. Його особливість у тому, що він містить лише п’ять атрибутів:

ідентифікатор товару;

ціна;

наявність товару;

ціна зі знижкою;

термін дії знижки.

Це зручно, якщо відомості про ціну, знижки та наявність товарів змінюються часто, і потрібно оновити лише деякі з них. Наприклад, так можна значно зменшити кількість товарів, відхилених через невідповідність ціни товару у фіді та на сайті. Це дуже важливо: обліковий запис, в якому багато відхилених товарів, можуть заблокувати.

Завантажте фід даних

1. Щоб завантажити фід даних, перейдіть до Merchant Center у розділі «Товари» та виберіть вкладку «Фіди».

2. Вкажіть країну збуту, мову вмісту у вашому фіді та сервіси, у яких ви хочете просувати товари.

Якщо плануєте використовувати фід виключно для торгових кампаній, зніміть галочку біля пункту «Display». Таким чином, ви виключите можливість використовувати цей фід для динамічного ремаркетингу в контекстно-медійній мережі.

3. Виберіть, звідки будуть завантажуватись дані в Merchant Center.

4. Встановіть час оновлення фіда. Враховуйте, коли оновлюється інформація на вашому сайті, щоб до Merchant Center надходили актуальні дані.

Приклад: інформація про товари на сайті оновлюється раз на добу о 23:00. У Merchant Center встановіть час оновлення фіда о 00:00, щоб інформація у фіді встигла оновитися.

Обробка фіда зазвичай триває 5-15 хвилин залежно кількості товарів. Щоб переглянути інформацію про фід після завантаження, натисніть на його назву.

5. Якщо при додаванні та обробці фіда виникли помилки, вони відобразяться на вкладці «Діагностика».

Отже, фід даних завантажений і успішно пройшов перевірку — все готове для створення та налаштування вашої першої торгової кампанії.

Як створити шопінг-кампанії

Налаштування в акаунті Google Ads.

1. Натискайте на плюс і обирайте створити нову кампанію.

2. Виберіть мету рекламної кампанії.

3. Тип кампанії потрібно вибрати «Торгова».

4. Оберіть фід даних раніше завантажений у Merchant Centre.

5. Оберіть країну збуту.

6. Виберіть підтип кампанії.

І почитайте про створення кампаній з максимальною ефективністю.

7. Задайте бюджет.

Найуживаніша стратегія призначення ставок для Shopping кампаній «Максимальна цінність конверсії». Тут потрібно задати цільовий ROAS. Рекомендую на перші два тижні роботи рекламних кампаній задати 100-200% ROAS та поступово підвищувати.

Висновки

Для роботи шопінгових кампаній:

Зареєструйте обліковий запис в Google Merchant Center, зв’яжіть його з Google Ads та підтвердіть свої права на сайт. Створіть фід даних з детальною інформацією про ваші товари. Завантажте фід у Merchant Center і переконайтеся, що він успішно пройшов модерацію.

За допомогою Google Shopping ви зможете ефективно рекламувати свої товари, витративши мінімум часу на актуалізацію інформації про їхню наявність та ціну. Прочитайте, як інструмент допоміг збільшити кількість продажів у нестандартній ніші продажу вживаних товарів.