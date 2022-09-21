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Як створити рекламну кампанію Performance Max. Для тих, хто має фід Google Merchant Center, і не тільки
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Ганна Боголій

З червня 2021 року рекламодавці мають змогу тестувати новий тип кампаній Performance Max. А вже до кінця вересня 2022 більшість існуючих розумних торгових та місцевих кампаній трансформують у цей тип РК. Після повного автоматичного переведення вже не буде змоги створювати розумні торгові та місцеві кампанії. Варто сфокусуватись на Performance Max, і я розповім, як налаштувати її для вашого товару чи послуги.

Переваги Performance Max

Як видно з назви, Performance Max — рекламна кампанія із максимальною ефективністю. Основною її перевагою є те, що, створивши одну кампанію, можна просувати товар або послугу по усіх каналах Google:

  • пошук;
  • медійна мережа;
  • Gmail;
  • Google карти;
  • YouTube.

У Google запевняють, що завдяки вдосконаленій технології автоматизації ця РК навчатиметься та працюватиме ще краще. Тож очікую, що вона буде ефективнішою за свого попередника — Smart Shopping. Крім того, у Performance Max доступний новий варіант призначення ставок. Окрім «Максимальна цінність конверсії (цільова рентабельність інвестицій)», що була доступна у розумних торгових кампаніях, є змога обрати «Максимум конверсій (цільова ціна за конверсію)». Вона підійде для кампаній з однотипними конверсіями, тобто з однаковою цінністю.

Створення рекламної кампанії Performance Max

Створити рекламну кампанію Performance Max можна як із фідом товарів, так і без нього. В першому випадку потрібно попередньо зв’язати рекламний акаунт із Google Merchant Center та додати фід. Не забудьте його налаштувати.

Далі пропоную вам інструкцію зі створення кампанії із фідом. Якщо у вас його немає — просто пропустіть відповідний пункт (спойлер — п’ятий) під час налаштування.

Важливо. Краще, щоб у вашому акаунті вже була інформація по конверсіях до створення РК. Дані хоча б за сім днів.

1. У меню «Кампанії» натисніть «+» — «Нова кампанія».

performance max нова кампанія

2. Оберіть одну з рекламних цілей. Якщо потрібної немає, натисніть останній варіант — «Створити кампанію без підказок щодо цілі».

Оберіть одну з рекламних цілей

3. Далі маєте вибрати конверсії, котрі будуть використані для навчання кампанії.

вибрати конверсії_2

Також можна додати власну. Для цього:

  • у верхньому меню розділу «Інструменти і параметри» — «Вимірювання» потрібно обрати «Конверсії»;

потрібно обрати «Конверсії»

  • знайдіть необхідний тип дій-конверсій «Власні цілі» та натискайте «Додати власну ціль»;

знайдіть необхідний тип дій-конверсій

  • оберіть цілі, які ви хочете об’єднати у власну.

оберіть цілі, які ви хочете об’єднати у власну_2

Якщо хочете оптимізувати рекламу для збільшення транзакцій або реєстрацій на сайті, вам потрібні, скажімо, «Покупки» або «Надсилання форм». Все залежить від ваших бізнес-цілей.

Все залежить від ваших бізнес-цілей

4. Оберіть потрібний тип РК — власне «Максимальна ефективність» (Performance Max).

Performance Max

5. Далі виберіть аккаунт Google Merchant Center (якщо він прив’язаний до рекламного акаунту) та введіть назву кампанії.

аккаунт Google Merchant Center_2

6. Вкажіть потрібний бюджет та стратегію призначення ставок (Максимальна цінність конверсії» або «Максимум конверсій»).

Вкажіть потрібний бюджет та стратегію призначення ставок

7. Після цього потрібно додати налаштування кампанії: місцеположення та мови, якими розмовляють ваші потенційні клієнти.

додати налаштування кампанії

8. Створіть групу об’єктів, тобто креативів з певної теми чи для певної цільової аудиторії.

Зверніть увагу! Якщо у вас є обліковий запис Merchant Center, креативи додавати не обов’язково. Ви можете запустити кампанію без цього, а об’єкти будуть створені автоматично. Але у Google радять все ж таки їх додати (краще, якнайбільше), оскільки завдяки ним можна показувати оголошення на більшій кількості платформ і досягти оптимальних показників ефективності.

Складники групи об’єктів:

  • назва групи;

назва групи

  • кінцева URL-адреса;

  • зображення та лого;

Максимум 20 зображень.

1200 х 628 px

1200 х 1200 px

960 х 1200 px

Максимальний розмір файлу: 5120 КБ.

Максимум 5 варіантів логотипу.

Формати: JPG, PNG, статичний GIF.

1200 x 1200 px

1200 x 300 px

Максимальний розмір файлу: 5120 КБ.

  • відео (не довше 10 секунд);

Зверніть увагу! Якщо не додаєте відео, воно буде автоматично згенеровано на основі доданих вами зображень та текстів відповідної групи.

  • текст;

Заголовки — щонайбільше 5 заголовків довжиною до 30 символів.

Довгі заголовки — щонайбільше 5 заголовків довжиною до 90 символів.

Описи — один короткий (до 60 символів), до 5 довгих (до 90 символів).

  • назва компанії (до 25 символів);

назва компанії (до 25 символів

  • розширення (додаткові посилання, виноски, ціни, пропозиції, номери телефону);

додаткові посилання, виноски, ціни, пропозиції, номери телефону

  • відображуваний додатковий шлях (входить до складу відображуваної URL-адреси);

додатковий шлях_2

9. На наступному етапі треба створити сигнали (характеристики) аудиторії для ефективного просування.

сигнали (характеристики) аудиторії

Зверніть увагу, незважаючи на те, що кампанія працює на всіх майданчиках, а відтак поєднує у собі пошукову та торгову рекламу, ви можете слідкувати та оцінювати результати аукціону окремо.

слідкувати та оцінювати результати

Запам’ятати

  1. Performance Max — універсальна рекламна кампанія, що допоможе просувати товар або послугу по всіх каналах Google.
  2. Завдяки новому штучному інтелекту ви зможете досягти кращих результатів та збільшити кількість конверсій.
  3. Завантажуйте якнайбільше текстової, візуальної інформації та даних про вашу аудиторію для створення ефективної реклами.

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Ганна Боголій

Працюю в Netpeak з березня 2020 року. Сертифікований спеціаліст Google AdWords (пошукова, медійна, відеореклама), Google Analytics.

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