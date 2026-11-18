DSP-платформи для User Acquisition: як вони працюють та які можливості дають бізнесу

DSP-платформи для User Acquisition: як вони працюють та які можливості дають бізнесу

Для мобільних застосунків залучення нових користувачів рідко обмежується одним інструментом. Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads (ASA) та інші performance-канали забезпечують стабільний потік юзерів. Однак у процесі масштабування бізнес стикається з ситуацією, коли отримувати додатковий обсяг клієнтів за прийнятною вартістю стає дедалі складніше.

У такому випадку одним із варіантів для розширення User Acquisition-стратегії можуть стати DSP-платформи. Вони дають змогу показувати рекламу у великій кількості застосунків, працювати з різними форматами та залучати нових користувачів.



У цій статті розберу, що таке DSP, як вони працюють та які можливості надають для залучення клієнтів у мобільний застосунок.

Що таке DSP-платформи

DSP (Demand-Side Platform) — це сервіси, що допомагають рекламодавцям автоматично купувати покази в різних мобільних застосунках.

З іншого боку цього процесу працює SSP (Supply-Side Platform) — платформа, через яку власники застосунків продають доступний інвентар. Тобто DSP представляє сторону рекламодавця, який хоче купити показ, а SSP — сторону власника майданчика, який цей показ продає. DSP та SSP взаємодіють між собою, щоб показ міг бути проданий та куплений автоматично.

Якщо спростити, власник застосунку через SSP пропонує місце, а рекламодавець через DSP його купує. Далі система визначає, яка реклама буде показана користувачу, з урахуванням налаштувань кампанії та умов закупівлі.

У цій статті зосереджуся на використанні DSP для мобільних застосунків: як працює закупівля, які послуги дає платформа, що потрібно налаштувати до запуску та як оптимізувати кампанії.

Можливості DSP для User Acquisition

Для User Acquisition DSP дає змогу автоматизувати закупівлю реклами, працювати з великою кількістю паблішерів та оптимізувати кампанії під потрібні бізнесу показники. Паблішерами в цьому контексті є застосунки та сайти, на яких відображається оголошення. Водночас конкретні опції залежать від платформи.

Автоматизована закупівля реклами

DSP автоматично аналізує доступні покази та визначає, де варто купувати рекламу відповідно до налаштувань кампанії. Алгоритми використовують дані про результати закупівлі, щоби поступово зміщувати її в бік показів, які мають більшу ймовірність призвести до потрібного результату.



Це дає змогу працювати з великою кількістю майданчиків через один інтерфейс, не домовляючись та не налаштовуючи окрему закупівлю для кожного видавця.

Робота з паблішерами

DSP працює з великою кількістю видавців, але ефективність трафіку з них суттєво відрізняється. Один приводить дешеві установки, які майже не конвертуються в цільові дії, інший — дорожчі, але більш вагомі для бізнесу. Водночас цінність аудиторії паблішера залежить від цільової аудиторії конкретного бізнесу.

Наприклад, аудиторія дитячої мобільної гри чи автомобільного навігатора може бути цільовою для одного рекламодавця та не мати такої цінності для іншого.

Тому оцінювати джерела варто не лише за обсягом трафіку та CPI, а й за post-install metrics: CPE, purchase, revenue або ROAS — зважаючи на цілі кампанії.

Залежно від функціоналу DSP можна аналізувати ефективність окремих джерел, обмежувати або виключати неефективні та формувати whitelist із тих, що показують потрібний результат.

Формати рекламних розміщень

Для мобільного User Acquisition DSP надає доступ до різних форматів залежно від підключених майданчиків та доступного інвентарю. Це банери, відео, interstitial, rewarded video, playable ads та інші формати.

Тому перед запуском варто перевірити, які формати підтримує конкретна DSP та чи доступні вони для потрібного застосунку, GEO та типу розміщення.

Оптимізація під різні цілі

DSP оптимізують кампанії не лише для отримання установок. Залежно від цілей кампанії та можливостей конкретної платформи є змога працювати з CPI, CPA, CPE або ROAS.

Наприклад, для одного застосунку основною ціллю є отримання установки за заданою вартістю, для іншого — реєстрація, покупка або певний рівень доходу від користувача.

Як DSP розуміє, які користувачі цінні: роль MMP

DSP знає, де і коли була показана реклама, скільки було кліків та за якою ціною куплено покази. Але цього недостатньо, щоб зрозуміти, що відбулося після встановлення застосунку. Користувач міг завантажити, але не зареєструватися, не здійснити покупку або видалити його наступного дня.

Тому User Acquisition DSP працює у зв’язці з MMP (Mobile Measurement Partner) — системою, яка допомагає вимірювати та атрибутувати результати мобільної реклами. До MMP підключають джерела, зокрема DSP, і налаштовують передачу даних про установки та подальші події користувачів.

Механіка виглядає так:

реклама → клік → встановлення → подія в застосунку → MMP визначає джерело → передача даних у DSP.

Наприклад, DSP залучила 1000 користувачів. На перший погляд, джерело, яке принесло установки за $1, може виглядати ефективнішим за джерело з CPI $2. Але якщо перша аудиторія майже не реєструється та не купує, а друга частіше здійснює цільову дію, висновок про ефективність буде протилежним.

Саме тому для DSP важливо передавати не лише факт установки, а й post-install events — реєстрацію, проходження певного етапу в застосунку, покупку або інші події, які відповідають бізнес-цілі. Якщо кампанія оптимізується на ROAS, додатково важливо передавати дані про дохід від цільових дій.

Отримуючи такі дані, DSP аналізує, які джерела, покази та користувачі частіше призводять до потрібних дій, і використовувати цю інформацію для подальшої оптимізації закупівлі. Тобто алгоритм оцінює не лише де було отримано встановлення, а й що користувач робить після нього.

Водночас сама наявність MMP не гарантує коректної оптимізації. Потрібно правильно налаштувати інтеграцію, атрибуцію та postback-и, визначити, які саме події передавати в DSP, і переконатися, що дані надходять коректно. Також можливості роботи з подіями відрізняються залежно від конкретної DSP.

Що потрібно налаштувати до запуску DSP та інтеграції з MMP

Ще до початку технічного налаштування варто уточнити у DSP кілька базових речей:

чи підтримується потрібний MMP, наприклад, AppsFlyer;

під які події оптимізувати кампанію;

чи є мінімальний обсяг установок або подій для оптимізації на конкретну подію.

Якщо DSP підтримує потрібний MMP, можна переходити до налаштування інтеграції. На цьому етапі краще використовувати рекомендації DSP, оскільки набір необхідних параметрів залежить від конкретної платформи.

Зазвичай потрібно налаштувати:

Install postback — передачу інформації про установки;

Event postbacks — передачу post-install events, на які планується оптимізація;

Event mapping — перелік подій, які надсилаються з ММР в DSP;

Attribution links — посилання для коректної атрибуції;

Permissions — необхідні дозволи для експорту даних;

iOS та SKAN settings — зокрема Advanced Privacy та, якщо потрібно, передачу SKAN transaction ID;

передачу organic / non-organic data — якщо це передбачено інтеграцією та рекомендаціями DSP.

Після налаштування важливо перевірити передачу даних. Варто протестувати не лише встановлення, а й основні post-install events, на які в подальшому планується оптимізація кампанії.

Практичний досвід



На практиці ми тестували різні варіанти налаштування інтеграції та побачили, що передача додаткових даних у DSP розширює можливості оптимізації кампаній.

Зокрема, ми перейшли зі стандартних атрибуційних посилань на OneLink і налаштували передачу post-install events, зокрема покупок. Це дозволило використовувати глибші дані для оптимізації та запускати кампанії з оптимізацією за CPE і ROAS.

Також ми змінили налаштування передачі даних у MMP: почали передавати неатрибутовані інстали та події з all media sources, включно з органічними, і налаштували необхідні дозволи. У результаті DSP отримала більше даних для роботи алгоритмів, що в нашому випадку допомогло покращити результати кампаній.

Водночас цей досвід не варто сприймати як універсальний набір налаштувань для будь-якої DSP. Конкретні параметри інтеграції залежать від DSP, MMP та цілі кампанії, тому попередньо варто узгодити їх із платформою.

Що потрібно узгодити з DSP перед запуском

Цілі та оптимізацію. CPI, CPA, CPE, ROAS, які події доступні для оптимізації. Обсяг даних — мінімальна кількість установок або цільових подій для навчання алгоритму. Бюджет. Рекомендований тестовий бюджет і період тестування. Інвентар. Доступні GEO, OS, рекламні формати та типи майданчиків. Джерела трафіку. Можливість працювати з whitelist / blacklist та окремими паблішерами. Формат роботи. Self-service чи managed service, які налаштування команда змінює самостійно. Креативи та модерація. Вимоги до форматів, терміни модерації та правила розміщення. Звітність — які дані та метрики доступні в кабінеті або звітах DSP. Оплата. Валюта, спосіб поповнення, терміни зарахування коштів і можливість кредитної лінії.

Як виглядає запуск DSP на практиці

Крок 1. Визначити KPI

Визначте основну ціль кампанії: install, registration, purchase, CPE або ROAS. Обрана подія має передаватися в DSP через MMP.

Крок 2. Підготувати MMP

Перевірте events, postbacks, attribution settings та attribution links. Перед запуском протестуйте, чи коректно передаються установки та цільові post-install events.

Крок 3. Підготувати креативи

Підготуйте потрібні формати та розміри банерів і пройдіть модерацію DSP.

Крок 4. Створити кампанію

Налаштуйте GEO, OS, бюджет, модель оптимізації та доступні параметри таргетингу. Залежно від формату роботи це робить команда самостійно або менеджер DSP.

Крок 5. Запустити тест

Перший запуск варто розглядати як тест: оцінювати не лише CPI, а й якість трафіку, post-install events та відповідність кампанії основному KPI.

Практичні підходи до оптимізації DSP

Не дробити бюджет між великою кількістю кампаній. Якщо кілька кампаній працюють на однакову аудиторію та GEO, дроблення бюджету може ускладнювати накопичення даних для кожної з них. Тому в деяких випадках варто зменшити кількість паралельних кампаній і сконцентрувати бюджет та дані в тих, що мають чітку ціль оптимізації. Аналізувати паблішерів за post-install quality. Після накопичення статистики варто оцінювати джерела не лише за кількістю установок і CPI, а й за post-install metrics: CPE, purchase, revenue або ROAS.

Не варто виключати джерело лише через високий CPI, якщо воно приводить користувачів із вищою цінністю для бізнесу. Неефективні джерела виключайте, а паблішерів з кращими результатами — додавати до whitelist, якщо DSP підтримує таку можливість. Переходити на глибші optimization events. На початку кампанія може оптимізуватися на install, коли даних про post-install events ще недостатньо. Після накопичення статистики тестуйте глибші цілі, якщо їх підтримує DSP:

Install → Registration → Purchase → Revenue / ROAS.

Чим глибша подія, тим менше конверсій отримує алгоритм, але вони ближчі до реальної бізнес-цінності користувача.

Наприклад, після переходу на CPE або ROAS кампанія приносить менше інсталів, але більше користувачів із цільовими діями або вищим revenue. Тому результат варто оцінювати за KPI, під який запущена оптимізація, а не лише за CPI.

Чому DSP-кампанія не витрачає бюджет

Якщо DSP не витрачає запланований бюджет, варто перевірити основні причини:

Інтеграція з MMP та передача даних. Чи коректно налаштована інтеграція з AF, чи працюють атрибуційні посилання та чи передаються дані про інстали з MMP назад у DSP. Якщо дані не передаються або частина інформації втрачається, кампанія взагалі не витрачатиме бюджет або отримуватиме дуже мало показів — незалежно від ставки чи бюджету. Період навчання. Алгоритму потрібен час і достатній обсяг даних для навчання. У досвіді Netpeak деяким кампаніям потрібно приблизно 4–6 днів, щоб вийти на стабільний delivery, тому оцінювати кампанію лише за першими днями не завжди коректно. Бюджет або ставка. Можуть бути недостатніми для заданого GEO, OS чи моделі оптимізації. Обсяг конверсій. Для оптимізації на глибоку подію може не вистачати установок або цільових конверсій. Оплата та поповнення балансу. Заздалегідь уточніть терміни зарахування коштів, щоб уникнути зупинок кампанії та необхідності повторно розганяти її після поповнення. Також заздалегідь варто уточнити, чи доступна кредитна лінія.

Тестування креативів

Для пошуку ефективних матеріалів варто запускати A/B-тестову кампанію, якщо така функція доступна в DSP. У ній тестуються різні банери та офери, після чого результати порівнюються не лише за кліками чи CPI, а й за цільовими post-install events.

До запуску врахуйте процес модерації. DSP мають вимоги до форматів, розмірів, ваги файлів, тривалості відео та змісту. Тому креативи краще перевірити заздалегідь, а також уточнити, скільки часу зазвичай займає модерація, щоб вона не затримала запуск кампанії.

Комбінації, які показують кращий результат, додавайте до основних кампаній. На основі цих тестів також плануйте подальші заміни рекламних матеріалів.

Коли DSP потрібні бізнесу

DSP доречні, коли базові performance-канали вже використовуються, але потрібно розширити обсяг User Acquisition та отримати доступ до додаткового інвентарю.

У такому випадку DSP допомагає масштабувати залучення нових користувачів, протестувати додаткові джерела трафіку та знайти нові аудиторії для застосунку. Зокрема, DSP варто розглядати, якщо:

потрібно масштабувати User Acquisition — коли основні канали вже працюють, але додатковий обсяг за цільовими показниками отримувати складніше;

потрібен доступ до додаткового інвентарю — наприклад, до великої кількості мобільних застосунків;

є достатній обсяг даних для навчання алгоритмів — чим більше даних отримує кампанія, тим більше сигналів є для оптимізації;

є достатній бюджет для тестування — DSP-кампаніям потрібен час і певний обсяг витрат, щоб алгоритм зібрав достатньо даних для оптимізації;

є ресурси на технічне налаштування та оптимізацію — DSP потребує налаштування MMP, перевірки атрибуції, підготовки креативів, аналізу паблішерів та подальшої оптимізації.

Водночас DSP не обов’язково варто запускати лише заради додаткового джерела трафіку. Якщо немає достатнього бюджету для тестування, даних, чіткої цілі кампанії або ресурсів на її налаштування й оптимізацію, алгоритм не отримає достатньо сигналів для ефективної роботи.

Тому перед запуском варто оцінити не лише потенційний обсяг трафіку, а й готовність продукту, MMP-інтеграції, бюджету та команди до роботи з новим каналом.

Висновок