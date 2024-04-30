Порівняння сервісів мобільної аналітики: як вибрати оптимальний інструмент для ваших цілей

Порівняння сервісів мобільної аналітики: як вибрати оптимальний інструмент для ваших цілей

Успіх мобільних додатків залежить від уміння аналізувати дані про них. Тому ключовим елементом маркетингової стратегії стає аналітика.

У цій статті я розгляну п’ять популярних сервісів мобільної аналітики ― Firebase, AppsFlyer, Adjust, Amplitude і Mixpanel, визначу їхні ключові особливості та способи застосування.

Типи мобільної аналітики

Програми для збору даних про мобільний застосунок поділяються на два типи: продуктові та маркетингові.

Інструменти маркетингової аналітики орієнтовані на атрибуцію та аналіз джерел трафіку. Вони допомагають визначити, як застосунок залучає нових користувачів і які канали реклами найефективніші. Ці інструменти висвітлюють важливі метрики: конверсії та повернення інвестицій у рекламні кампанії.

Атрибуція ― процес визначення та привласнення цінності конкретній дії або результату, отриманим із різних каналів маркетингу. Атрибуція допомагає фахівцеві визначити, які канали або точки контакту з клієнтом сприяють досягненню мети, і оцінити ефективність маркетингових зусиль.

Інструменти продуктової аналітики фокусуються на залученості користувачів і їх утриманні. Вони надають інформацію про взаємодію користувачів із застосунком, популярні функції, а також допомагають знайти проблеми й поліпшити застосунок.

Використання інструментів обох типів забезпечує глибший аналіз.

Маркетингова аналітика

Інструменти маркетингової аналітики також називаються партнерами з мобільних вимірювань.

Партнер з мобільних вимірювань (MMP, Mobile Measurement Partner) ― це сервіс, який збирає, систематизує, проводить атрибуцію даних застосунків і надає звіт щодо ефективності маркетингової кампанії.

Найпопулярніші MMP ― AppsFlyer і Adjust, але також існує низка інших: Kochava, Branch Metrics тощо. У цій статті я зосереджуся на найпоширеніших і найбільш широко використовуваних інструментах.

Платформа для збору аналітики з глибоким аналізом конверсій, звітами про витрати і рентабельність інвестицій. Підійде середнім і великим бізнесам, меншою мірою ― стартапам.

Основні функції та переваги:

інтеграція з безліччю рекламних партнерів, зокрема, Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;

вивантаження сирих даних за API;

робота з платформами Android та iOS;

Web2APP ― рішення, яке дає змогу переспрямовувати користувачів із вебсторінок прямо в застосунок;

створення і відстеження deeplink ― посилань, які переводять користувачів в оптимальний розділ застосунку залежно від пристрою і каналу;

активний захист від шахрайських дій (фрода) ― перехоплення установок, клік-спаму, ферм пристроїв (ботів);

відстеження установок у результаті запуску реклами на ТБ;

підтримка електронною поштою 24/7, доступна англійською та іншими мовами;

постійні оновлення та підтримка.

Недоліки.

Висока вартість. Неможливо побудувати звіти за кастомними параметрами в інтерфейсі. Для отримання докладної аналітики необхідно використовувати вивантаження сирих даних. У безплатному тарифі модуль із вивантаження сирих даних недоступний. Дані, які описують конкретні події, наприклад, установки, покупки, відвідування вебсайту, зберігаються до 90 днів. Обмеження не поширюється на агреговані дані ― сукупну інформацію або узагальнені статистичні результати. Доступність даних залежить від тарифного плану акаунта.

У AppsFlyer є три тарифні плани:

Zero ― безплатний. Протягом перших 30 днів використання вам будуть доступні інструменти преміумдоповнень: базова аналітика LTV (цінності клієнта), звіти за витратами на рекламу тощо.

Обмеження: аналіз не більше 12 000 конверсій і безплатна версія доступна один рік.

Growth ― $0,07 за конверсію. Тариф охоплює все з Zero, а також мобільну атрибуцію, дашборди, що налаштовуються, когортні звіти і базовий захист від фрода.

Когортні звіти ― інструмент аналізу даних, який групує користувачів або клієнтів за певним критерієм і відстежує їхню поведінку або метрики протягом певного часу. Наприклад, когортні звіти можуть показати, як змінюється рівень залученості нових користувачів за місяцями після їхнього першого візиту на сайт.

Enterprise ― ціна конверсії розраховується індивідуально. Це тариф із повним спектром інструментів, включно з кросплатформеною атрибуцією, A/B-тестуванням, захистом від фрода на корпоративному рівні та персональним менеджером.

Детальна інформація про ціноутворення ― на офіційному сайті AppsFlyer.

Adjust дає змогу сегментувати клієнтів, проводити A/B-тестування та інтегрувати дані з платформами BI через API. Підійде для великих проєктів, а також для агентств, де зручність інтеграції з партнерами стає ключовим фактором.

Основні функції та переваги:

робота з більш ніж 1500 рекламними партнерами, включно з Facebook і Twitter;

інтеграція з Google Ads, Meta Ads, Apple Search Ads;

вивантаження сирих даних за API;

відображення ключових показників ефективності;

швидке створення аудиторій;

когортний аналіз;

активний захист від фрода;

створення та відстеження deeplink;

відстеження ефективності кампанії в базових звітах;

мінімалістичний дизайн інтерфейсу.

Недоліки.

Для застосунків із невеликим трафіком ціна може бути вищою, ніж у конкурентних аналітичних систем. На невеликих проєктах з малою вартістю підписки, працює тільки email-підтримка, без персонального менеджера.

Вартість підписки розраховується індивідуально для кожного проєкту. Є безплатна демоверсія для ознайомлення.

Продуктова аналітика

Якщо мета ― глибоке розуміння взаємодії користувачів із застосунком, Amplitude і Mixpanel ― чудовий вибір для продуктової аналітики. Обидва сервіси спеціалізуються на детальному аналізі користувацької поведінки та надають інструменти для створення складних сценаріїв взаємодії.

Amplitude дає змогу розробникам додатків прогнозувати утримання, візуалізувати взаємодію, групувати користувачів за діями тощо. Ключові особливості продукту включають аналітику в реальному часі, воронки продажів, інструменти утримання, детальну сегментацію користувачів і багато іншого.

Основні функції та переваги:

простий у використанні інтерфейс;

налаштовувані панелі моніторингу, кастомні дашборди;

інтеграція зі сторонніми інструментами ― Goodle Ads, Facebook Ads, AppsFlyer;

безплатне вивантаження сирих даних за API;

демодоступ із тестовим проєктом, без підключення вашого сайту або застосунку;

живий чат із менеджером англійською мовою для користувачів преміальних планів (Growth і Enterprise) з 4:00 до 17:00 за тихоокеанським часом.

Недоліки.

Висока вартість. Підтримка електронною поштою на стартовому і безплатному плані доступна тільки в разі критичних помилок або для адміністративних завдань.

Amplitude пропонує чотири тарифні плани.

Starter ― безплатний тариф, не має обмеження за часом. Відстеження до 50 тисяч користувачів на місяць і опрацювання до 10 млн подій (завантажень, кліків за посиланнями, відправлення форми тощо).

Доступні основні аналітичні діаграми, командна робота, інструменти планування даних, необмежені джерела даних, необмежена кількість користувачів, інтеграції.

Plus ― від $49/міс. Ціна залежить від MTU ― кількості унікальних користувачів, які ініціюють одну або кілька подій у проєкті протягом календарного місяця. Відстеження до 300 тисяч користувачів на місяць.

Тариф охоплює все зі Starter і поведінкові когорти, розширене управління функціями, призначені для користувача аудиторії та синхронізація.

Поведінкові когорти ― групи користувачів, сформовані на основі певної поведінки або взаємодії з продуктом чи послугою.

Growth ― ціна розраховується індивідуально. Необмежена кількість відстежуваних користувачів на місяць.

Охоплює всі опції Plus і дає доступ до додаткових звітів «Залученість» і «Дохід LTV», а також аналізу причин виходу користувачів з воронки. Доступ до цільових метрик за подіями, аналітики в реальному часі, звіту з виявлення певної поведінки, яка є бажаною для досягнення мети.

Стартапи із загальним фінансуванням менше ніж 5 мільйонів доларів і числом співробітників менше ніж 20 отримують один безплатний рік за тарифним планом Growth. Обмеження ― 200 000 відстежуваних користувачів на місяць. Деталі на офіційному сайті.

Enterprise ― ціна розраховується індивідуально. Це тариф для великих компаній зі складними потребами та засобами управління. Відмінність від Growth ― більш точні налаштування прав доступу для груп користувачів і підтримка від персонального менеджера.

Детальна інформація про ціноутворення ― на офіційному сайті Amplitude.

Сервіс допомагає аналізувати шлях і поведінку користувачів, а також монетизацію. Інструмент дає змогу виявляти проблеми із застосунками та запобігати відтоку користувачів, визначати найкращий контент і підвищувати залученість.

Якщо завданням є аналіз послідовності дій користувачів, Mixpanel надає зрозумілі звіти у формі графіків і діаграм.

Mixpanel підходить для середніх і великих компаній, які активно використовують вебаналітику, будують і відстежують воронки продажів.

Основні функції та переваги:

кастомні дашборди;

когортний аналіз;

відстеження подій у реальному часі;

вивантаження сирих даних за API;

створення A/B-тестування та аналіз результатів;

інтеграція з Google Ads, Facebook Ads, AppsFlyer, Adjust;

функція оповіщення у разі досягнення певного показника метрики;

відстеження окремої події або послідовності подій (воронки);

живий чат і персональний менеджер на Enterprise тарифі.

Недоліки.

Висока вартість. Основна підтримка електронною поштою англійською мовою. Серверна частина використовує базу даних, відмінну від традиційних реляційних (NoSQL), що може створити труднощі під час обробки великих фрагментів структурованих даних.

Mixpanel пропонує три тарифні плани:

Starter ― безплатний тариф, обробляє до 20 млн подій на місяць. Серед доступних функцій ― усі основні типи звітів для аналізу шляху користувача, шаблони, необмежені інтеграції.

Growth ― від $20/міс. Включає всі опції Starter і дає необмежену кількість збережених звітів і когорт, розширені елементи управління доступами для команди, можливість перетворення даних без коду і збереження перетворених формул.

Enterprise ― від $833/міс. Усі функції Growth, а також розширені засоби управління даними, швидкі налаштування входу для нових користувачів у команді, живий чат підтримки, персональний менеджер.

Стартапи, які засновані менш ніж п’ять років тому і мають загальний обсяг фінансування до 8 мільйонів доларів, можуть отримати перший рік безкоштовно за планами Mixpanel Growth або Enterprise.

Детальніша інформація про ціноутворення ― на офіційному сайті Mixpanel.

Firebase ― інструмент для розробників і маркетингу. Він дає змогу глибоко відстежувати події, конверсії та користувацькі взаємодії, покриваючи як продуктову, так і маркетингову аналітику.

Firebase підійде бізнесам, які запускають тільки Google-рекламу, а також стартапам, завдяки широкому функціоналу безплатної версії.

Безплатна версія містить ключові функції, як-от аналітика подій, повідомлення, тестування A/B і багато інших.

Основні функції та переваги.

Глибока інтеграція з продуктами Google, наприклад, з Google Analytics 4, що дає доступ до інструменту кастомних звітів. Безплатне вивантаження сирих даних у Google BigQuery ― хмарне сховище, яке дає змогу дуже швидко обробляти запити до великих наборів даних. Звіти про можливі збої під час тестування застосунків у Firebase Test Lab, які включають відеоролики для конкретних тестових випадків.

Firebase Test Lab ― хмарна інфраструктура, яка дає змогу тестувати застосунок на різних пристроях і конфігураціях, щоб краще зрозуміти, як він працюватиме в руках реальних користувачів.

Моніторинг продуктивності застосунків, який дає уявлення про характеристики продуктивності застосунків Apple, Android і веб. Режим налагодження. DebugView у Firebase дає змогу бачити необроблені дані про події вашого застосунку. Це корисно для виявлення помилок, контролю коректності реєстрації подій і характеристик користувачів. Швидка технічна інтеграція з додатком, зручна для користувачів Google Analytics 4. Підтримка через консоль Google Cloud. Цільовий час відповіді від 15 хвилин. Більш детально на сторінці Google Cloud і в керівництві Firebase. Існують спільноти від Firebase у Stack Overflow, Slack і Google Groups.

Недоліки.

Обмежений набір базових звітів, немає докладних звітів про сеанси користувачів у застосунку. Інтегрується тільки з одним рекламним партнером ― Google Ads. Дані з Meta, наприклад, потрапляють у звіти, але сильно занижуються, більшість позначається джерелом direct. Немає закріпленого за проєктом менеджера. Підтримка електронною поштою англійською мовою, у робочий час у Тихоокеанському регіоні США. Сервіс від Firebase щодо динамічних посилань закриється у 2025 році.

Динамічні посилання, на відміну від deeplink, не тільки переадресовують користувача залежно від пристрою, а й ведуть на сторінку завантаження застосунку, якщо його немає на пристрої. Можуть вести на сайт проєкту, Google Play, App Store. У Firebase є опція додавання utm-міток.

На відміну від AppsFlyer і Adjust, Firebase відстежує більшу кількість не тільки конверсійних подій. На відміну від Amplitude і Mixpanel, де доступні готові модулі для розрахунку продуктових метрик, у Firebase потрібно самостійно розробляти та проєктувати звіти.

Firebase також має платну версію. Вона підходить для виробничих застосунків, які потребують більшого обсягу ресурсів, таких як бази даних, хостинг, повідомлення та інші функції.

Модуль аналітики надається безплатно, але для кожного користувача мобільного застосунку доступно не більше 500 різних подій на день. Найчастіше безплатного функціонала для аналітичних цілей більш ніж достатньо.

Детально про ціноутворення ― на офіційному сайті Firebase.

Як же вибрати відповідний сервіс

Визначте цілі. Якщо мета ― поліпшення самого застосунку, його зручність і утримання користувачів, вам потрібні інструменти продуктової аналітики. Якщо аналіз результатів рекламної кампанії та збільшення ефективності просування, потрібна маркетингова аналітика. Визначте бюджет. Firebase ― привабливий вибір для стартапів і малих компаній через свій безплатний базовий план. Інші сервіси не дають такого функціонала на стартових тарифних планах, але перевищуватимуть функціонал Firebase на високих тарифах. Проаналізуйте інтеграції. Обраний сервіс працюватиме з інструментами, які ви вже використовуєте? Якщо так, це дасть змогу створити основу для наскрізної аналітики.



З Firebase, Amplitude і Mixpanel ви легко можете вивантажувати дані з використанням вбудованого функціонала. В Adjust інтеграція через API безплатна, а в AppsFlyer це платний модуль. Врахуйте цей фактор під час ухвалення рішення.

Вибір відповідного сервісу мобільної аналітики залежить від конкретних завдань і стратегії бізнесу. Наведу кілька прикладів.

Проєкт ― ecommerce-додаток. Потрібні маркетингові метрики для оцінки ефективності рекламних кампаній і конверсії, а також продуктова аналітика для оптимізації користувальницького досвіду і збільшення виторгу.



За достатнього бюджету найкраще з поставленими завданнями впорається комбінація Adjust або AppsFlyer у поєднанні з Amplitude. Проєкт ― соціальна платформа для обміну фотографіями. Важливі дані щодо ефективності реклами для залучення нових користувачів і розуміння їхньої взаємодії із застосунком. Тут потрібна як маркетингова, так і продуктова аналітика, а функціональність UI не стоїть на першому місці.



Бюджет у проєкту помірний, тому я рекомендую варіант комбінації Adjust або AppsFlyer у поєднанні з Firebase. Проєкт ― застосунок для управління завданнями та планування. Є потреба в базовій аналітиці для оцінки використання застосунку.



Оскільки бюджет у проєкту обмежений, а потреби базові, чудовим варіантом стане Firebase.

Висновок