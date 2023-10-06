A/B-тестування в ASO. Що це та як провести в App Store чи Google Play?

A/B-тестування в ASO. Що це та як провести в App Store чи Google Play?

A/B-тестування в ASO — це процес порівняння двох або більше варіантів візуальних або текстових елементів, щоб визначити найбільш привабливий для відвідувачів стору. A/B-тест можливий для скриншотів, іконок, або ж текстових метаданих у випадку Google Play. Що таке A/B-тестування в ASO, які головні відмінності A/B-тестів в App Store і Google Play та як це зробити правильно, розповідає команда RadASO.

A/B-тестинг в ASO — як це працює

Загальну кількість користувачів розділіть на дві групи: А і В. Група А має звичайний досвід і бачить поточні скриншоти. Група В отримує новий досвід і бачить нові тест-скриншоти. Продовжуйте тестування поки не виділите групу з кращою конверсією встановлень.

Під час запуску тесту є можливість обрати різні параметри:

відсоток користувачів, яким він відображатиметься;

країни, в яких буде проводитися тест;

умови за яких тест вважатиметься вдалим.

Проте контролювати типи аудиторії та кому буде показаний тест за статтю чи віком — неможливо.

Головна ціль A/B-тестів в ASO — покращити конверсію в одному з варіантів. Іноді незначні зміни, як інший колір CTA написів чи кепшенів на скриншотах, призводять до суттєвих відмінностей під час взаємодії користувачів із застосунком. Під час створення гіпотези, конкретизуйте, що зміните й чому.

Що враховувати під час підготовки гіпотези для A/B-тесту

Виберіть елемент, який буде змінено (протестовано) і, на вашу думку, матиме значний вплив на користувачів. Наприклад, фон на одному зі скриншотів. Гіпотеза може полягати в тому, що його зміна збільшить конверсію.

Окресліть зміну. Конкретно та зрозуміло вкажіть, що саме хочете змінити в цьому елементі й додайте орієнтовні референси. Наприклад, «замінити темний фон на світлий» або ж «замінити фон з зображенням людей на однотонний фон». Оцініть, як зміна впливає на користувачів. Тест не покаже результату, якщо лише невеликий відсоток користувачів помітить зміну. Зміна має бути помітною на перших трьох вертикальних скриншотах (якщо є відео — на перших двох). На горизонтальних скриншотах чи відео зміни мають бути очевидні одразу на першому.

Розглянемо на прикладах:

Приклад 1. На шостому скриншоті зміни помітні не одразу. Більшість користувачів дивляться лише перші й не гортають до кінця. Тож такий тест не має користі й не дозволяє зробити суттєвих висновків щодо результатів.

Приклад 2. Зміни помітні одразу на першому найбільш конверсійному скриншоті. Тестується лише одна ключова зміна, а не одразу декілька. Результати цього A/B-тесту вкажуть, що користувачі вважають більш привабливим для перегляду і завантаження.

Таблиця відмінностей A/B-тестів в App Store і Google Play