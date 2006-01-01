Наталія Кайдановська

Наталія Кайдановська

Автор NJ з 2022
Позиція:
ASO Specialist
Компанія:
RadASO
Соцмережі:
Facebook LinkedIn
Інформація про себе
До компанії RadASO приєдналася у червні 2022 року після закінчення профільних курсів від Choice31.
Соцмережі:
Facebook LinkedIn

Свіжі матеріали

Кейси
App Marketing
1588 2
Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%
Кейси
App Marketing
Попри вузьку семантику та конкурентів: як текстове ASO збільшило застосунку Liro перегляди на 131%, а інстали — на 38%
1588 2
App Marketing
1706 4
Як «бустанути» застосунок під час першого релізу в App Store: лайфгаки від RadASO
App Marketing
Як «бустанути» застосунок під час першого релізу в App Store: лайфгаки від RadASO
1706 4
Кейси
App Marketing
1346 2
Як текстове ASO підвищило перегляди Preply на 66% та завантаження на 44% за 2 тижні — інсайди
Кейси
App Marketing
Як текстове ASO підвищило перегляди Preply на 66% та завантаження на 44% за 2 тижні — інсайди
1346 2
App Marketing
3142 2
11 секретів, як зробити іконку застосунку помітною і виділятись серед конкурентів
App Marketing
11 секретів, як зробити іконку застосунку помітною і виділятись серед конкурентів
3142 2
App Marketing
2812 8
A/B-тестування в ASO. Що це та як провести в App Store чи Google Play?
App Marketing
A/B-тестування в ASO. Що це та як провести в App Store чи Google Play?
2812 8
App Marketing
3974 4
Канібалізація трафіку в ASO та Apple Search Ads
App Marketing
Канібалізація трафіку в ASO та Apple Search Ads
3974 4
App Marketing
98267 25
Як працювати з Google Spreadsheets — гайд для новачків
App Marketing
Як працювати з Google Spreadsheets — гайд для новачків
98267 25