Як «бустанути» застосунок під час першого релізу в App Store: лайфгаки від RadASO

Як «бустанути» застосунок під час першого релізу в App Store: лайфгаки від RadASO

Для якісного просування нових застосунків варто знати про важливу особливість в App Store. Під час першого релізу в кожній окремій країні, застосунок може за ключами у тайтлі отримати буст — підказки у пошуковому рядку. Команда RadASO розповідає, як Apple допомагає новим застосункам стати більш популярними. А також чому важливо правильно опрацювати перші текстові метадані та включити до тайтлу найбільш релевантні й популярні пошукові запити.

Важливо! Буст можливий лише під час першого релізу застосунку в сторі або під час його появи в новій країні, де застосунок раніше був недоступний. Додавання локалізації, якщо застосунок вже був доступний в країні, не дасть «буст» і автопідказка не з’явиться.

Що таке автопідказки?

Автопідказки в App Store — це підказки від самого стора, коли користувач вводить кілька літер або ціле слово в рядок пошуку.

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Доволі часто користувачі не вводять повністю запит, а натискають на пошукові підказки, які пропонують магазини. Тому автопідказки — це дієвий метод, щоб отримати додатковий трафік.

Як Apple формує автопідказки

Компанія не розкриває таку інформацію. Проте команда RadASO припускає, що алгоритм враховує нижченаведені критерії.

Платформа може враховувати історію пошуку користувача для запропонування відповідних застосунків на основі його інтересів та уподобань. Якщо користувач часто шукає певні типи застосунків, автопідказки можуть надавати перевагу схожим застосункам.

Популярні пошукові запити

Алгоритми часто враховують пошукові запити інших користувачів. Якщо певні запити чи застосунки є трендовими або популярними, їх ймовірніше буде вказано в автопідказках.

Пошукові запити з текстових метаданих застосунків

Алгоритм враховує, які запити були використані в схожих застосунках і додає їх в автопідказки.

Head of ASO агентства мобільного маркетингу RadASO, Максим Мельник, поділився корисною інформацією на цю тему в LinkedIn.

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Як налаштувати автопідказки під час першого бусту?

Під час опрацювання текстових метаданих варто поставити в тайтл найбільш популярні й трафікові пошукові запити для кожної окремої країни. Автопідказка може з’явитися по кожному запиту з тайтлу. Це можливість отримати перегляди за релевантними запитами в дуже конкурентній ніші.

Примітка. Часто нові маловідомі застосунки при першому релізі включають в тайтл власний невідомий бренднейм. Це немає сенсу. Оскільки в цьому випадку застосунок втрачає можливість отримати буст за популярним запитом, який можна додати в тайтл замість бренднейму.

З подальшими релізами (вже після бусту) бренднейм можна включити в тайтл і працювати над впізнаваністю бренду.

Згідно зі спостереженнями команди RadASO, автопідказка з’являтиметься по кожному ключовому запиту у тайтлі застосунку протягом 5 днів.

Як буст застосунку під час першого релізу виглядає на прикладах?

При першому релізі застосунок мав тайтл «shopper: grocery shopping list». Відразу після релізу, відбувся буст і з’явилися саджести (підказки) на інші пошукові запити. Буст протримався 5 днів.

При першому релізі застосунок мав тайтл «word duo — crossword & puzzle» в локалі English (UK). Після релізу, автопідказки з’явилися у Великобританії та інших країнах, оскільки English (UK) діє майже у всіх країнах. Буст, як і в попередньому прикладі, протримався 5 днів.

Отже, буст застосунку при першому релізі — це можливість новому ще нікому невідомому застосунку отримати суттєву кількість трафіку внаслідок автопідказок, які «дарує» Apple. Важливо з розумом підійти до складання мети й по максимуму використати в тайтлі найбільш релевантні та трафікові пошукові запити.