Как «бустануть» приложение во время первого релиза в App Store: лайфхаки от RadASO

Как «бустануть» приложение во время первого релиза в App Store: лайфхаки от RadASO

Для качественного продвижения новых приложений следует знать о важной особенности в App Store. Во время первого релиза в каждой отдельной стране, приложение может по ключам в тайтле получить буст — подсказки в поисковой строке. Команда RadASO рассказывает, как Apple помогает новым приложениям стать более популярными. А также почему важно правильно проработать первые текстовые метаданные и включить в тайтл наиболее релевантные и популярные поисковые запросы.

Важно! Буст возможен только при первом релизе приложения или при его появлении в новой стране, где приложение ранее было недоступно. Добавление локализации, если приложение уже было доступно в стране, не даст «буст» и автоподсказка не появится.

Что такое автоподсказки?

Автоподсказки в App Store — это подсказки от самого стора, когда пользователь вводит несколько букв или целое слово в строку поиска.

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Довольно часто пользователи не вводят полностью запрос, а нажимают на поисковые подсказки, которые предлагают магазины. Поэтому автоподсказки — это действенный метод, чтобы получить дополнительный трафик.

Как Apple формирует автоподсказки

Компания не раскрывает такую информацию. Однако команда RadASO предполагает, что алгоритм учитывает следующие критерии.

История поиска пользователя

Платформа может учитывать историю поиска пользователя для предложения соответствующих приложений на основе его интересов и предпочтений. Если пользователь часто ищет определенные типы приложений, автоподсказки могут отдавать предпочтение похожим приложениям.

Популярные поисковые запросы

Алгоритмы часто учитывают поисковые запросы других пользователей. Если определенные запросы или приложения являются трендовыми или популярными, они скорее всего будут указаны в автоподсказках.

Поисковые запросы из текстовых метаданных приложений

Алгоритм учитывает, какие запросы были использованы в похожих приложениях и добавляет их в автоподсказки.



Head of ASO агентства мобильного маркетинга RadASO, Максим Мельник, поделился полезной информацией на эту тему в LinkedIn.

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Как настроить автоподсказки во время первого буста?

При проработке текстовых метаданных стоит поставить в тайтл наиболее популярные и трафиковые поисковые запросы для каждой отдельной страны. Автоподсказка может появиться по каждому запросу из тайтла. Это возможность получить просмотры по релевантным запросам в очень конкурентной нише.

Примечание. Часто новые малоизвестные приложения при первом релизе включают в тайтл собственный неизвестный бренднейм. Это не имеет смысла. Поскольку в этом случае приложение теряет возможность получить буст по популярному запросу, который можно добавить в тайтл вместо бренднейма.

С последующими релизами (уже после буста) бренднейм можно включить в тайтл и работать над узнаваемостью бренда.

Согласно наблюдениям команды RadASO, автоподсказка будет появляться по каждому ключевому запросу в тайтле приложения в течение 5 дней.

Как буст приложения во время первого релиза выглядит на примерах?

При первом релизе приложение имело тайтл «shopper: grocery shopping list». Сразу после релиза, произошел буст и появились саджесты (подсказки) на другие поисковые запросы. Буст продержался 5 дней.

При первом релизе приложение имело тайтл «word duo - crossword & puzzle» в локали English (UK). После релиза, автоподсказки появились в Великобритании и других странах, поскольку English (UK) действует почти во всех странах. Буст, как и в предыдущем примере, продержался 5 дней.

Итак, буст приложения при первом релизе — это возможность новому еще никому не известному приложению получить существенное количество трафика за счет автоподсказок, которые «дарит« Apple. Важно с умом подойти к составлению цели и по максимуму использовать в тайтле наиболее релевантные и трафиковые поисковые запросы.