Наталья Кайдановская

Статьи автора

Кейсы
App Marketing
1601 2
Вопреки узкой семантике и конкурентам: как текстовое ASO увеличило Liro просмотры на 131%, а инсталлы — на 38%
App Marketing
2315 2
Как «бустануть» приложение во время первого релиза в App Store: лайфхаки от RadASO
Кейсы
App Marketing
2390 2
Как текстовое ASO повысило Preply просмотры на 66% и загрузки на 44% за 2 недели — инсайды
App Marketing
3906 2
11 секретов, как сделать иконку приложения заметной и выделяться среди конкурентов
App Marketing
6203 8
A/B-тестирование в ASO. Что это и как запустить в App Store или Google Play?
App Marketing
4254 2
Каннибализация трафика в ASO и Apple Search Ads
App Marketing
17221 4
Полный гайд по работе с Google Spreadsheets
