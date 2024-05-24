Вопреки узкой семантике и конкурентам: как текстовое ASO увеличило Liro просмотры на 131%, а инсталлы — на 38%
Узкое семантическое ядро и ограниченное количество релевантных конверсионных запросов в довольно конкурентной нише затрудняет приложению выход на вершину поиска в сторах. Команда RadASO делится своими лайфхаками и опытом по привлечению органического трафика и достижения верхних позиций в поисковых системах в таких случаях.
Ниша: Photo & Video.
Команда: Наталья Кайдановская (ASO Specialist), Ольга Грек (Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager).
Кто клиент
Liro — мобильное приложение, которое добавляет автоматические субтитры к видео. Они могут менять шрифт, размер, цвет. Приложение доступно в App Store.
Цели продвижения
Разработка комплексной ASO-стратегии и привлечение органического трафика для вывода приложения на топовые позиции по релевантным поисковым запросам.
Главный вызов
- Узкое семантическое ядро.
- Небольшое количество 100% релевантных конверсионных поисковых запросов.
Действия команды
Шаг 1. Специалисты RadASO провели анализ и отобрали подходящие ключевые слова, создав на основе этого базу конкурентов с идентичным функционалом.
RadASO Tech Boosted Solution помогает классифицировать конкурентов по следующим категориям (для дальнейшего создания списка ключей):
- 100% конкурент — очень похожие приложения;
- косвенный — тесно связанные приложения;
- возможно — сейчас не рассматриваются как конкуренты, но могут быть важными для будущей работы;
- не конкуренты.
Благодаря RadASO Tech Boosted Solution отобрали и добавили в косвенные конкуренты приложения, которые помогают создавать/редактировать контент для социальных сетей.
Шаг 2. Выбрали приоритетные локализации — те, из которых конкуренты получают наибольшее количество инсталляций: Украина, Польша, Германия.
Шаг 3. Собрали семантическое ядро для приложения. С помощью RadASO Tech Boosted Solution команда может эффективно обрабатывать данные в полуавтоматическом режиме, обеспечивая высокое качество и скорость.
Все ключевые запросы, по которым конкуренты ранжируются, их заголовки, подзаголовки и поисковые подсказки включительно попадают в семантическое ядро.
Шаг 4. Определили локализацию. Анализ показал, что наиболее релевантными странами для приложения являются Польша и Украина. Поэтому в первую очередь проработали такие локализации, то есть языковые версии метаданных: Ukrainian, Polish, russian (поскольку эта локализация действует в Украине) и English (U.K.), которая действует почти во всех странах.
Результаты продвижения
Рост позиций во всех странах (запросы с популярностью SAP*>5):
*SAP (Search Ads Popularity) — показывает популярность поискового запроса
Всего за 180 дней после первого релиза с момента нашего сотрудничества, в выбранных странах количество показов выросло на 131%, а количество скачиваний — на 38% (если сравнивать с аналогичным периодом до релиза).
Новые позиции улучшили видимость приложения в течение периода сотрудничества. Рост на графике с декабря месяца обусловлен также запуском ASA, то есть платной рекламы в стори.
Вывод
Несмотря на узкое семантическое ядро и довольно высокую конкуренцию, команде RadASO удалось увеличить видимость приложения и соответственно общее количество загрузок на 38%.
Приложение поднялось на топовые позиции по наиболее релевантным поисковым запросам в приоритетных странах. В целом Liro получил +1000 проиндексированных запросов после начала сотрудничества
Татьяна Ильенко — Project Manager
Желание клиента расширять масштабы бизнеса и комплексный подход команды RadASO к ASO создали определенную синергию. Это стало точкой соприкосновения, которая принесла результат в виде большего количества просмотров и инсталляций. Спасибо команде Liro за доверие и эффективное сотрудничество! Верю, что достигнем новых результатов и масштабирования благодаря ASA.
Дмитрий Кравченко — основатель и СЕО Liro
Сначала я читал блог основателя RadASO и был поражен вниманием команды к деталям и их способностью находить скрытые механизмы сторов. В нашей команде Liro постоянно не хватало ASO-квалификации и времени, а нанять специалиста на полную ставку не было возможности. Поэтому я обратился в агентство, чтобы увеличить количество органических установок и получить услугу под ключ.
Во время сотрудничества меня приятно поразила структурированность и простота коммуникации с командой RadASO. Понравилось, что нас побуждали к экспериментам. Было интересно проводить A/B-тесты и использовать ивенты для релиза. Наше приложение получило рост загрузок, а мы — полезный опыт и базовое понимание ASO. Довольны сотрудничеством и в дальнейшем работаем с RadASO.
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