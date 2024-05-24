Вопреки узкой семантике и конкурентам: как текстовое ASO увеличило Liro просмотры на 131%, а инсталлы — на 38%

Вопреки узкой семантике и конкурентам: как текстовое ASO увеличило Liro просмотры на 131%, а инсталлы — на 38%

Узкое семантическое ядро и ограниченное количество релевантных конверсионных запросов в довольно конкурентной нише затрудняет приложению выход на вершину поиска в сторах. Команда RadASO делится своими лайфхаками и опытом по привлечению органического трафика и достижения верхних позиций в поисковых системах в таких случаях.

Услуга: App Store Optimization. Ниша: Photo & Video. Команда: Наталья Кайдановская (ASO Specialist), Ольга Грек (Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager).

Кто клиент

Liro — мобильное приложение, которое добавляет автоматические субтитры к видео. Они могут менять шрифт, размер, цвет. Приложение доступно в App Store.

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Цели продвижения

Разработка комплексной ASO-стратегии и привлечение органического трафика для вывода приложения на топовые позиции по релевантным поисковым запросам.

Главный вызов

Узкое семантическое ядро. Небольшое количество 100% релевантных конверсионных поисковых запросов.

Действия команды

Шаг 1. Специалисты RadASO провели анализ и отобрали подходящие ключевые слова, создав на основе этого базу конкурентов с идентичным функционалом.

RadASO Tech Boosted Solution помогает классифицировать конкурентов по следующим категориям (для дальнейшего создания списка ключей):

100% конкурент — очень похожие приложения;

косвенный — тесно связанные приложения;

возможно — сейчас не рассматриваются как конкуренты, но могут быть важными для будущей работы;

не конкуренты.

Важно! Поскольку ниша приложения узкая, прямых конкурентов немного, и как результат, релевантное семантическое ядро - маленькое, команда RadASO решила расширить его с помощью косвенных конкурентов.

Благодаря RadASO Tech Boosted Solution отобрали и добавили в косвенные конкуренты приложения, которые помогают создавать/редактировать контент для социальных сетей.

Шаг 2. Выбрали приоритетные локализации — те, из которых конкуренты получают наибольшее количество инсталляций: Украина, Польша, Германия.

Шаг 3. Собрали семантическое ядро для приложения. С помощью RadASO Tech Boosted Solution команда может эффективно обрабатывать данные в полуавтоматическом режиме, обеспечивая высокое качество и скорость.

Все ключевые запросы, по которым конкуренты ранжируются, их заголовки, подзаголовки и поисковые подсказки включительно попадают в семантическое ядро.

Шаг 4. Определили локализацию. Анализ показал, что наиболее релевантными странами для приложения являются Польша и Украина. Поэтому в первую очередь проработали такие локализации, то есть языковые версии метаданных: Ukrainian, Polish, russian (поскольку эта локализация действует в Украине) и English (U.K.), которая действует почти во всех странах.

Примечание. Ниша субтитров довольно популярна в США, поэтому кроме EN (US) также оптимизировали под эту страну крослокали, которые там действуют — Chinese (Traditional), Vietnamese ( . Ниша субтитров довольно популярна в США, поэтому кроме EN (US) также оптимизировали под эту страну крослокали, которые там действуют — Chinese (Traditional), Vietnamese ( см. таблицу покрытия локалей ).

Результаты продвижения

Рост позиций во всех странах (запросы с популярностью SAP*>5):

*SAP (Search Ads Popularity) — показывает популярность поискового запроса

Всего за 180 дней после первого релиза с момента нашего сотрудничества, в выбранных странах количество показов выросло на 131%, а количество скачиваний — на 38% (если сравнивать с аналогичным периодом до релиза).

Новые позиции улучшили видимость приложения в течение периода сотрудничества. Рост на графике с декабря месяца обусловлен также запуском ASA, то есть платной рекламы в стори.

Вывод

Несмотря на узкое семантическое ядро и довольно высокую конкуренцию, команде RadASO удалось увеличить видимость приложения и соответственно общее количество загрузок на 38%.

Приложение поднялось на топовые позиции по наиболее релевантным поисковым запросам в приоритетных странах. В целом Liro получил +1000 проиндексированных запросов после начала сотрудничества

Татьяна Ильенко — Project Manager

Желание клиента расширять масштабы бизнеса и комплексный подход команды RadASO к ASO создали определенную синергию. Это стало точкой соприкосновения, которая принесла результат в виде большего количества просмотров и инсталляций. Спасибо команде Liro за доверие и эффективное сотрудничество! Верю, что достигнем новых результатов и масштабирования благодаря ASA.

Дмитрий Кравченко — основатель и СЕО Liro