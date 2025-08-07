Аудит оптимизации в App Store и Google Play: подробное руководство

Аудит оптимизации в App Store и Google Play: подробное руководство

Конкуренция на рынке мобильных приложений растет с каждым днем. Чтобы выделяться среди других, нужна качественная оптимизация — и именно здесь пригодится аудит оптимизации в App Store и Google Play.

Из статьи вы узнаете:

что такое ASO-аудит и какую роль он играет в продвижении мобильного приложения;

когда нужно проводить аудит и почему его стоит делать регулярно;

как оценить видимость в сторах и проанализировать позиции по ключевым запросам;

как проверить текстовые и визуальные элементы страницы и улучшить их для повышения конверсии.

И это не исчерпывающий список. Поехали!

Что такое ASO-аудит

Аудит оптимизации (ASO-аудит) — это процесс, который позволяет оценить, насколько эффективно приложение представлено в магазинах App Store и Google Play, а также выявить возможности для улучшения оптимизации.

Аудит целесообразно проводить не один раз, а регулярно — на разных этапах жизненного цикла приложения:

перед первым релизом нового продукта;

при снижении количества загрузок или видимости;

во время значительных обновлений;

чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке.

Основные шаги включают в себя анализ:

текущих позиций приложения;

текстовых метаданных — название, подзаголовок, ключевые слова, краткое и полное описания;

графических метаданных — иконка, скриншоты, видео;

среднего рейтинга и отзывов пользователей;

ниши для понимания, кто ваши конкуренты, какое место вы занимаете среди них, а также есть ли тенденция к росту или ниша теряет свою популярность.

Почему необходимо регулярно проводить ASO-аудиты

Регулярный аудит помогает значительно улучшить продукт и привлечь внимание пользователей и алгоритмов магазинов.

Ниже приведу основные причины.

Конкурентоспособность. Аудит помогает изучить конкурентов и понять их стратегии. Полученные инсайты позволяют найти точки роста и выделить приложение на фоне других. Улучшение видимости. Во время проверки можно определить важные ключевые запросы, которые ранее не использовались. Добавив их в текстовые метаданные, вы повысите шансы на показ в результатах App Store и Google Play. Увеличение количества загрузок. Улучшение текста и визуального оформления страницы увеличивает конверсию с просмотра в установку. Анализ отзывов и рейтингов. Постоянный мониторинг комментариев и оценок помогает выявить слабые места приложения, понять ожидания пользователей и быстрее реагировать на вызовы. Оптимизация конверси. ASO-аудит позволяет оптимизировать ключевые элементы страницы, которые влияют на решение о скачивании. Рост дохода. Большая видимость, больше загрузок и лучший пользовательский опыт напрямую влияют на монетизацию независимо от модели: реклама, подписки или покупки.

Подготовили полный гайд о самых распространенных ошибках при ASO-оптимизации и анализе ее результатов.

Как проводить ASO-аудит

Далее рассмотрю шаги, которые помогут оценить текущий уровень ASO, выявить точки роста и сделать продукт более заметным и конкурентным.

Шаг 1. Анализ конкурентов

Этот этап необходим для понимания, как другие игроки в нише привлекают пользователей и какие стратегии приносят им результат.

Определите, из каких стран конкуренты получают больше всего установок и прибыли. Это покажет, в каких регионах ниша наиболее популярна, и поможет спланировать локализацию.

Пример использования сервиса Asolytics для определения стран, из которых конкуренты получают наибольшее количество установок и прибыли в App Store

Изучите топовых игроков рынка. Анализ их ключевых слов, текстовой и визуальной оптимизации позволит сформировать гипотезы для улучшения.

Пример использования сервиса Asolytics для определения конкурентов приложения в App Store

Шаг 2. Оценка индексации

Этот этап показывает, насколько эффективна ваша текущая ASO-стратегия. Обратите внимание на следующие показатели:

Общая позиция (Overall Ranking) — проверьте, какое место сейчас занимает ваше приложение среди всех других в сторах. Позиция в категории (Category Ranking) — определите рейтинг в конкретной нише, чтобы понять, какое место занимаете. Место в ТОП-чартах (Top Charts Ranking) — проанализируйте, попадает ли приложение в топ-чарты App Store или Google Play в общих или нишевых чартах. Это один из ключевых показателей видимости и интереса пользователей к вашему продукту. Позиции по ключевым словам (Keyword Ranking) — определите ваши текущие позиции, а также потенциальные запросы, по которым вы еще не индексируетесь. Так вы поймете, насколько продукт видим для пользователей и обращают ли на него внимание алгоритмы магазинов.

Чтобы оценить позиции в App Store или Google Play в целом и среди конкурентов, воспользуйтесь ASO-сервисами — Asolytics, Sensor Tower, AppTweak и AppFollow.

Пример использования сервиса Asolytics для определения позиций в различных категориях в App Store

Пример использования сервиса Asolytics для определения позиций в различных категориях в Google Play

Шаг 3. Исследование ключевых слов

Проверьте, какие ключевые слова используются в метаданных и какие позиции приложение занимает по ним. Убедитесь, что все эти слова релевантны и актуальны.

Проведите новое исследование ключевых слов, чтобы найти дополнительные запросы, по которым пользователи активно ищут. Включите их в метаданные — это поможет повысить видимость после следующего релиза.

Анализ запросов в Asolytics, по которым индексируется приложение в App Store

Шаг 4. Проверка текстовых метаданных

Страница приложения в магазинах содержит текстовые метаданные, на которые необходимо обращать особое внимание при оптимизации.

Название (Title)

Один из важнейших элементов метаданных. Длина ограничена 30 символами в App Store и Google Play.

Обязательно используйте самые релевантные ключевые слова, отражающие суть приложения. Избегайте лишних слов — каждый символ должен работать на пользу видимости.

Название должно привлекать внимание, быть лаконичным и легким для восприятия. Если бренд еще не узнаваем, его лучше указывать в конце или временно не включать вовсе.

Советы по подготовке описания приложения для Google Play.

Подзаголовок и краткое описание

Подзаголовок (Subtitle, 30 символов в App Store) и краткое описание (Short description, 80 символов в Google Play) — это места для использования второстепенных, но все же важных ключевых слов, которые не поместились в названии.

В этих полях стоит описать основные функции и преимущества приложения. Подзаголовок и название могут образовывать логические словосочетания, которые совпадают с поисковыми запросами пользователей.

Не оставляйте эти поля пустыми — они имеют значение для поисковых алгоритмов App Store и Google Play и влияют на видимость приложения в сторе.

Полное описание (Full Description)

Полное описание (до 4000 символов) — важный элемент именно для Google Play, поскольку ключевые слова, использованные в нем, учитываются при индексации. В тексте стоит:

четко описать основные функции;

подчеркнуть преимущества над конкурентами;

использовать релевантные ключевые слова, соответствующие вашей нише.

Чтобы проверить, правильно ли Google распознает категорию, воспользуйтесь сервисом Google Cloud Natural Language.

Ключевые слова (Keywords)

Поле объемом до 100 символов, доступно только в App Store. Вносите наиболее релевантные ключевые слова.

При заполнении:

используйте все доступные символы;

разделяйте слова запятыми без пробелов;

не дублируйте ключи из названия или подзаголовка — система учтет их автоматически.

Шаг 5. Проверка графических метаданных

Визуальное оформление играет ключевую роль в привлечении пользователей и влияет на конверсию. Неудачный дизайн может снизить интерес к продукту даже при хорошей текстовой оптимизации.

Ниже — основные аспекты, которые стоит учитывать при анализе и создании графических элементов.

Иконка (Icon)

Пользователи просматривают результаты поиска всего несколько секунд, поэтому иконка должна мгновенно привлекать внимание и вызывать интерес:

быть визуально понятной;

передавать суть и функциональность;

выглядеть выразительно даже в уменьшенном формате.

В отличие от Google Play, в App Store используется одна и та же иконка для всех стран, где доступно приложение. Убедитесь, что она будет понятной и привлекательной для пользователей из разных регионов.

Примеры иконок, которые четко описывают функции приложения в App Store

Элементы айдентики — название бренда, логотип, фирменные цвета или символы — уместно использовать на иконке, если бренд уже известен и узнаваем. Это может положительно влиять на узнаваемость и повышать конверсию.

Пример использования популярных и непопулярных брендов на иконках приложения

Не усложняйте иконку дополнительными элементами и мелкими деталями — она будет выглядеть неразборчиво при просмотре в сторе.

Пример перегруженных иконок

Иконка и скриншоты должны гармонично сочетаться между собой — придерживайтесь единой стилистики и цветовой палитры.

Чтобы подчеркнуть актуальность приложения и показать, что над ним работают, время от времени меняйте иконки к праздникам или событиям.

Пример сезонных иконок App Store

Скриншоты (Screenshots)

Показывают основные функции и преимущества, формируют первое впечатление и влияют на решение о загрузке.

Форматы и количество:

в App Store можно добавить до 10 скриншотов, в Google Play — до 8;

используйте не менее пяти изображений, чтобы полностью раскрыть функционал;

первые два-три скриншота — главные: именно их видят пользователи первыми.

Первые два — самые важные, если на странице приложения есть видео. Если же видео нет, то важны первые три.

Содержание и порядок:

размещайте скриншоты в порядке важности функций — от наиболее ценных к второстепенным;

скриншоты должны отображать основные функции и объяснять, как пользоваться продуктом;

не дублируйте информацию на нескольких изображениях — каждое должно раскрывать отдельный аспект.

Качество и удобство восприятия:

убедитесь, что скриншоты высокого качества, а шрифты — читабельные;

добавляйте короткие подписи (captions), чтобы усилить основное сообщение;

масштабируйте ключевые элементы, чтобы подчеркнуть или донести ключевые месседжи до пользователей;

вертикальные (портретные) креативы чаще всего используются для программ, поскольку позволяют передать несколько сообщений на одном скриншоте, горизонтальные больше подходят для игр с соответствующим интерфейсом.

Локализация и адаптация:

адаптируйте скриншоты к культурным и языковым особенностям разных стран;

обновляйте графику в соответствии с сезонными событиями или праздниками для релевантности;

следите за конкурентами и анализируйте их графические решения;

отслеживайте тенденции в категории и на рынке мобильных приложений.

Пример хорошо реализованной графики

Видео (App Preview)

Мощный инструмент для демонстрации возможностей продукта в действии.

Формат и ограничения

В App Store можно добавить не более трех видео продолжительностью до 30 секунд каждое.

В Google Play — только один ролик, из которого автоматически воспроизводятся первые 30 секунд.

Содержание и динамика

Самые важные функции покажите в самом начале: среднее время просмотра — всего четыре–шесть секунд.

Демонстрируйте реальный интерфейс, без графических излишеств или «рекламного шума».

Анализ эффективности

Сравните результативность видео с эффективностью скриншотов: влияет ли оно на конверсию лучше, чем изображения. При необходимости протестируйте несколько вариантов предварительного просмотра.

Шаг 6. Оценка локализации

Локализация — важная стратегия масштабирования. Она помогает выходить на новые рынки, привлекать более широкую аудиторию и улучшать индексацию в магазинах приложений. На что стоит обратить внимание при оценке:

Культурная адаптация

Текстовые и визуальные элементы должны соответствовать культуре целевой страны. Избегайте символов и цветов, которые могут восприниматься негативно. Это может привести к критике и отказу от установки.

Релевантность ключевых слов

Проверьте, использованы ли популярные ключевые запросы для каждой языковой версии в метаданных.

Количество оптимизированных локалей

В странах может действовать от одной до десяти локализаций.

Например, в Великобритании доступны две — English (U.K.) и English (U.S.). В США действует десять локалей — English (U.S.), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), French, Korean, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish (Mexico), Vietnamese.

Стоит использовать максимум доступных вариантов для охвата различных групп пользователей.

Качество перевода

Текст должен быть не только грамматически правильным, но и естественным для носителей языка. По возможности привлекайте специалистов для адаптации контента, а не переводите дословно.

Пример локализации страницы под разные страны в App Store

Шаг 7. Анализ рейтинга и отзывов пользователей

Отзывы пользователей дают ценную информацию об уровне удовлетворенности, влияют на видимость и коэффициент конверсии, а также помогают определить направления для улучшения.

Вот как эффективно оценивать рейтинги и отзывы в процессе ASO-аудита.

Общий рейтинг

Проверьте средний рейтинг приложения. Высокий рейтинг демонстрирует удовлетворенность текущих пользователей и может положительно повлиять на решение новых пользователей об установке.

Проанализируйте динамику рейтинга со временем: резкое падение часто свидетельствует о проблемах, связанных с последними обновлениями.

Анализ отзывов

Разделите отзывы на положительные, отрицательные и нейтральные. Выявляйте повторяющиеся темы: они помогут обнаружить как проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, так и функции, которые они ценят больше всего.

Понимание сильных и слабых сторон продукта позволит эффективно направить усилия на его оптимизацию.

Пример использований сервиса Asolytics для анализа отзывов

Работа с отзывами

Важно вовремя обнаруживать и устранять недостатки, на которые указывают пользователи, а также демонстрировать открытость к улучшениям.

Оцените, насколько оперативно и профессионально вы отвечаете на отзывы, особенно на отрицательные, ведь это напрямую влияет на репутацию продукта.

Запросы на улучшения

Фидбек от пользователей помогает выявить пожелания относительно новых функций. Если поступает много запросов на одну и ту же функцию, стоит рассмотреть возможность ее внедрения.

Оперативно реагируйте на жалобы и сообщения об ошибках. Устранение багов не только улучшает пользовательский опыт, но и способствует получению положительных отзывов.

Анализируя потребности аудитории и работая над их удовлетворением, вы повышаете функциональность приложения, формируете доверие и укрепляете позитивное отношение пользователей.

Дополнительные шаги ASO-аудита

В ASO важно учитывать не только классические методы продвижения, но и дополнительные инструменты сторов. События, промопокупки и кастомные страницы могут дать дополнительное преимущество в конкурентной нише и точечно влиять на поведение пользователя.

Шаг 8. Анализ ивентов

События в приложении — это краткосрочные разнообразные активности (до одного месяца) в App Store и Google Play, которые помогают привлекать внимание пользователей, стимулировать активность и повышать лояльность.

Это могут быть игровые соревнования, запуск новых функций, премьеры. Ивенты могут быть как одноразовыми, так и регулярными.

При анализе ивентов обратите внимание на следующие аспекты:

Релевантность.

Проверьте, соответствуют ли события интересам аудитории. Они должны быть направлены на привлечение новых пользователей, удержание текущих или возврат неактивных.

Соответствие требованиям платформы.

Убедитесь, что приложение соответствует критериям Google Play для запуска ивентов.

Анализ статистики.

Просмотрите данные в App Store Connect и Google Play Console по каждому ранее проведенному событию:

сколько пользователей заинтересовались им;

увеличились ли загрузки или доходы после его проведения.

Качество и оптимизация описания.

Проверьте, понятно ли описание события объясняет его ценность для пользователя. Обратите внимание: метаданные ивента индексируются в App Store (30 символов в названии, 50 — в коротком описании), поэтому важно использовать ключевые слова для улучшения видимости.

Визуальные материалы.

Убедитесь, что визуальные элементы адаптированы под конкретную аудиторию и тему события. Используйте только качественные изображения или видео, подчеркивающие уникальность вашего предложения.

Сезонность и актуальность

Согласовывайте события с праздниками — например, Хэллоуин, Новый год, — популярными трендами или важными обновлениями.

Примеры In-app Events в App Store

Примеры LiveOps в Google Play

Шаг 9. Анализ промопокупок

Промопокупки (Promoted in-app purchase) — это инструмент, который позволяет продвигать определенную покупку (In-App Purchases) внутри приложения прямо на странице в App Store. Обычно это подписка на ваше приложение.

Рекламируемые покупки могут отображаться в результатах поиска, а также на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Программы».

Анализируя промопокупки, обратите внимание на такие моменты:

название (до 30 символов, индексируется) — должно быть четким, понятным и отражать суть покупки;

описание (до 45 символов, не индексируется) — должно объяснять преимущества покупки для пользователя;

уникальное изображение — каждая промопокупка должна иметь отдельную иконку. Не стоит использовать скриншоты или иконку самого приложения, чтобы не вводить пользователей в заблуждение;

ключевые слова из названия промопокупки в одной локализации (например, немецкой) могут индексироваться и в других странах;

смешивание ключевых слов — промопокупки могут индексироваться по ключевым словам из метаданных основной страницы приложения. Ключевые слова из названия промопокупки могут комбинироваться с ключевыми словами основного приложения.

Лайфхак. Используйте в названии промопокупки поисковые запросы, по которым ваше приложение уже занимает первое место. Это поможет промопокупке занять второе место, фактически закрывая весь экран поисковой выдачи и снижая видимость конкурентов.

Больше советов по продвижению Promoted In-App Purchases от специалистов RadASO.

Шаг 10. Анализ специальных страниц

Специальные страницы приложения (Custom Store Listing) позволяют адаптировать страницу для разных сегментов пользователей или для тех, кто переходит по особой ссылке:

Custom Store Listing настраиваются по странам, ключевым словам и для отдельных групп пользователей;

позволяют создавать разные версии основной страницы приложения в Google Play для таргетинга на разные группы пользователей;

в Google Play Console можно одновременно создать до 50 специальных страниц для всех приложений и до 100 страниц для приложений с премиум-функциями.

Преимущества использования:

выделение ключевых функций для определенной целевой аудитории;

адаптация под культурные и языковые особенности пользователей;

проведение экспериментов для оптимизации конверсии.

Выводы

Регулярный ASO-аудит помогает не только выявить слабые места и ошибки, но и найти новые возможности для развития приложения. Среди главных аспектов, на которые стоит обращать внимание: