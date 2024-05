Разработка и подготовка к запуску приложения — это не просто кропотливый процесс, но и ответственный момент, который может определить его успех или неудачу. Команда RadASO подготовила чеклисты, которые помогут на каждом этапе — от подготовки релиза до пострелизных действий. С помощью этой статьи проверьте, готово ли ваше мобильное приложение к успешному выходу на рынок.

Планирование релиза приложения стоит начать с ответов на следующие вопросы:

Ответы помогут при разработке маркетинговой стратегии продвижения. В частности, выясните, какие потребности и проблемы пользователей сможет решить приложение.

ASO-стратегия — это дорожная карта, которая ведет мобильное приложение к поставленным целям. Она формирует четкое понимание и последовательность шагов для достижения цели.

Составляющие АSO-стратегии:

Благодаря четко сформулированной ASO-стратегии мобильное приложение получает шанс стать заметным среди конкурентов и завоевать своих пользователей.

Этот важный этап исследования помогает понять рынок, где планируется запуск.

Основные вопросы для анализа конкурентов:

Основные вопросы для анализа отзывов конкурентов:

Ответы на эти вопросы помогут не только гармонично выйти на рынок, но и предложить ЦА более выгодные предложения с целью привлечения большего количества пользователей на первых этапах.

Примеры анализа конкурентов приведены ниже:

Работа над АЅО-стратегией формирует понимание, насколько конкурентным является рынок для запуска; на каких функциях следует делать акцент для конкурентоспособности; на что обратить внимание и какие страны являются приоритетными для продвижения приложения.

Текстовые метаданные — заголовок, подзаголовок, описание, ключевые слова — имеют чрезвычайно большую роль при запуске приложения. Благодаря им пользователь знакомится с контентом приложения, а поисковые системы «видят» о чем приложение и показывают целевой аудитории.

Удачно проработанные метаданные включают в себя релевантные ключевые слова, которые пользователи ищут в поиске страниц. Это делает приложение более видимым в поисковой выдаче, что приводит к большему ASO-трафику и уровню дохода соответственно.

Команда RadASO использует такие правила для удачной индексации приложения уже на первых этапах:

Общие для App Store и Google Play

Для Google Play

Для App Store

Список «бесплатных» слов:

a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren’t, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can’t, cannot, could, couldn’t, did, didn’t, do, does, doesn’t, doing, don’t, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn’t, has, hasn’t, have, haven’t, having, he, he’d, he’ll, he’s, her, here, here’s, hers, herself, him, himself, his, how, how’s, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, if, in, into, is, isn’t, it, it’s, its, itself, let’s, me, more, most, mustn’t, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan’t, she, she’d, she’ll, she’s, should, shouldn’t, so, some, such, than, that, that’s, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there’s, these, they, they’d, they’ll, they’re, they’ve, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn’t, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, were, weren’t, what, what’s, when, when’s, where, where’s, which, while, who, who’s, whom, why, why’s, with, won’t, would, wouldn’t, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves