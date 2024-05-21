Готовимся к запуску: что нужно сделать до и после релиза приложения — ASO-чеклисты

Готовимся к запуску: что нужно сделать до и после релиза приложения — ASO-чеклисты

Разработка и подготовка к запуску приложения — это не просто кропотливый процесс, но и ответственный момент, который может определить его успех или неудачу. Команда RadASO подготовила чеклисты, которые помогут на каждом этапе — от подготовки релиза до пострелизных действий. С помощью этой статьи проверьте, готово ли ваше мобильное приложение к успешному выходу на рынок.

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АЅО-чеклист перед первым релизом

Охарактеризовать приложение

Планирование релиза приложения стоит начать с ответов на следующие вопросы:

О чем приложение?

Какова его главная функция и уникальное торговое предложение (УТП)?

Для кого это приложение и кто целевая аудитория (ЦА)?

По каким запросам приложение могут искать?

Ответы помогут при разработке маркетинговой стратегии продвижения. В частности, выясните, какие потребности и проблемы пользователей сможет решить приложение.

Написать стратегию АSO

ASO-стратегия — это дорожная карта, которая ведет мобильное приложение к поставленным целям. Она формирует четкое понимание и последовательность шагов для достижения цели.

Составляющие АSO-стратегии:

Задачи для текстовой оптимизации — оптимизация метаданных, оптимизация In-App Events, оптимизация In-App покупок (если модель монетизации приложения предусматривает наличие внутренних покупок).

Задачи для оптимизации конверсии — оптимизация графики, тестирование Paywall экранов.

Получение фичеринга — приложение бесплатно попадает в подборки App Store и Google Play в одной или сразу в нескольких категориях. Это возможно, если редакторы самостоятельно выберут приложение среди других или получат соответствующую заявку на фичеринг (при условии, что приложение соответствует техническим требованиям).

Локализация приложения носителями языка.

Задачи для улучшения рейтинга.

Аналитика и отчетность.

Благодаря четко сформулированной ASO-стратегии мобильное приложение получает шанс стать заметным среди конкурентов и завоевать своих пользователей.

Определить и исследовать основных конкурентов + проанализировать их отзывы

Этот важный этап исследования помогает понять рынок, где планируется запуск.

Основные вопросы для анализа конкурентов:

Какие аналогичные приложения уже существуют на рынке?

На какие функции наибольший тренд и спрос среди пользователей?

Из каких стран конкуренты получают больше всего трафика?

Где конкуренты получают наибольшую прибыль в этой нише?

Что именно продают конкуренты и какова стоимость?

Основные вопросы для анализа отзывов конкурентов:

Что пользователи любят в приложениях конкурентов?

Какие функции и особенности ценятся больше всего?

Какие проблемы выделяют и чем не удовлетворены?

Ответы на эти вопросы помогут не только гармонично выйти на рынок, но и предложить ЦА более выгодные предложения с целью привлечения большего количества пользователей на первых этапах.

Примеры анализа конкурентов приведены ниже:

Работа над АЅО-стратегией формирует понимание, насколько конкурентным является рынок для запуска; на каких функциях следует делать акцент для конкурентоспособности; на что обратить внимание и какие страны являются приоритетными для продвижения приложения.

Проработать текстовые метаданные для целевых стран

Текстовые метаданные — заголовок, подзаголовок, описание, ключевые слова — имеют чрезвычайно большую роль при запуске приложения. Благодаря им пользователь знакомится с контентом приложения, а поисковые системы «видят» о чем приложение и показывают целевой аудитории.

Удачно проработанные метаданные включают в себя релевантные ключевые слова, которые пользователи ищут в поиске страниц. Это делает приложение более видимым в поисковой выдаче, что приводит к большему ASO-трафику и уровню дохода соответственно.

Команда RadASO использует такие правила для удачной индексации приложения уже на первых этапах:

Общие для App Store и Google Play

Использовать все доступные символы в метаданных (Title, Subtitle, Keywords в App Store и Title, Short & Full Description в Google Play).

Подбирать наиболее популярные и релевантные ключи в Title.

Не менять окончание ключа, только прямое вхождение.

Не использовать бренды конкурентов в видимой части цели.

Если собственный бренд неизвестен и маркетинговая активность для узнаваемости бренда отсутствует — не указывать в начале Title.

Создать убедительное и читабельное название и описание, которые точно представляют функции и преимущества приложения.

Для Google Play

Проверить описание для Google Play в Google Natural Language (Confidence соответствия категории должен быть не менее 0,7).

Во избежание переспама в полном индексированном описании не использовать один ключ более чем 3-5 раз. Google это контролирует.

Использовать интересную информацию в первом абзаце. Длина полного описания 4 000 символов, однако лишь незначительный процент пользователей читают до конца.

В Package name вставить важные ключевые слова.

В ответы пользователям органично имплементировать релевантные ключевые слова или бренды конкурентов, ведь в Google Play индексируются отзывы.

Для App Store

Не дублировать ключевые слова в разных полях.

Не использовать в метаданных название категории, подкатегории и имени разработчика, поскольку Apple автоматически индексирует приложение по ним.

Не повторять ключевые слова в единственном и множественном числе на английском языке. Однако в других языках нужно добавлять ключевое слово как в единственном числе, так и во множественном.

Отдавать предпочтение общим поисковым запросам в Keywords вместо брендовых конкурентов, а также запросам на локальном языке.

Не использовать стоп-слова, так как поисковые системы и так проиндексируют приложение по ним.

Список «бесплатных» слов:

a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren’t, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can’t, cannot, could, couldn’t, did, didn’t, do, does, doesn’t, doing, don’t, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn’t, has, hasn’t, have, haven’t, having, he, he’d, he’ll, he’s, her, here, here’s, hers, herself, him, himself, his, how, how’s, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, if, in, into, is, isn’t, it, it’s, its, itself, let’s, me, more, most, mustn’t, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan’t, she, she’d, she’ll, she’s, should, shouldn’t, so, some, such, than, that, that’s, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there’s, these, they, they’d, they’ll, they’re, they’ve, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn’t, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, were, weren’t, what, what’s, when, when’s, where, where’s, which, while, who, who’s, whom, why, why’s, with, won’t, would, wouldn’t, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves

В поле Keywords писать слова через запятую без пробелов. Тщательно проработать ASO перед первым релизом приложения, используя максимальное количество локализаций.

Примечание. Во время первого релиза в Apple в течение 5 дней стор автоматически добавляет подсказки из его заголовка для каждого ключевого слова в нем. Такой буст (усиление) отображается для любых ключевых слов из заголовка в App Store.

Читайте больше о том, как «бустануть» приложение во время первого релиза в App Store: лайфхаки от RadASO

Подготовить качественные скриншоты и иконку

Иконка и скриншоты — первое, что видят пользователи при поиске или знакомстве с приложением. Привлекательная визуальная часть привлекает внимание пользователей, показывает пользователю о чем приложение, выделяет приложение на фоне конкурентов, создает положительное первое впечатление и увеличивает вероятность загрузок. Поэтому важно сделать графику качественной.

Главные принципы в работе с иконкой и скриншотами:

Используйте короткие меткие кэпшены (текстовая информация на скриншотах).

На первых скриншотах продемонстрируйте основной функционал и преимущества приложения.

Добавьте видео, которое привлечет внимание пользователей и продемонстрирует функции приложения.

С помощью зуммирования, шрифта, плашек или же графических элементов обратите внимание пользователя на наиболее важные для него функции.

Создайте релевантную иконку без мелких элементов, но с соответствующими нише графическими элементами.

Определите общую концепцию дизайна (общий дизайн приложений, популярные элементы и цвета) в нише.

Примечание. Не забывайте добавить уникальные элементы, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Усилить эффективность также помогут следующие шаги при создании визуала:

анализ ниши и актуальных трендов на рынке мобайла;

генерация гипотез для скриншотов, иконки, видео, которые бы побуждали пользователя к конверсии;

создание четкого технического задания для дизайнера;

контроль отрисовки скриншотов.

Ниже приводим примеры скриншотов с соблюденными рекомендациями:

Более подробно о визуальной составляющей читайте в статьях Netpeak Journal:

ASO-чеклист после первого релиза приложения

Анализировать полученные результаты и корректировать планы

ASO — это постоянный процесс, который требует тщательного анализа результатов и их адаптации после каждой итерации.

Что важно учитывать для корректных выводов:

Показатели за разные периоды после релиза и отслеживать динамику показов.

Общее количество показов, а также по определенным ключевым словам.

Сегментацию данных по странам, чтобы определить, где именно приложение получает наибольший прирост показов. Страны с потенциалом на рынке стоит проработать в первую очередь. Во внимание берем работу с конверсией, оптимизацию визуальных метаданных и локализацию приложения.

Внешние факторы, которые пришлись на время релиза: маркетинговая активность, сезонность, обновление приложения или же изменения в алгоритмах сторов.

Отслеживание первых скачиваний: количество, источники, из каких стран, динамика.

Динамику рейтинга приложения: количество оценок, сами оценки (3/4/5), средний уровень рейтинга.

Отследить изменения после первого релиза помогут такие инструменты с аналитикой: ASOLytics, Sensor Tower, App Store Connect, Google Play Console, Google Play Console.

Регулярно обновлять метаданные и графику

Алгоритмы App Store и Google Play постоянно обновляются и интересы людей меняются. Чтобы соответствовать новым требованиям и выделяться среди конкурентов, важно регулярно адаптировать метаданные и графику.

Работа с метаданными (заголовком, описанием и ключевыми словами) делает приложение более релевантным для поисковых запросов пользователей. Это приводит к лучшему ранжированию, а в результате - увеличению конверсии и прибыли.

Локализация страницы приложения на языке приоритетной страны с учетом культурных особенностей

Это делает приложение более доступным и понятным. Локализация увеличивает доверие пользователей, а описание и скриншоты на их языке мотивирует к загрузке.

Нужно также учитывать культурные особенности определенных стран и регионов. Например, некоторые цвета могут иметь негативное значение в определенных культурах, а использование неуместных изображений может привести к критике и неприятию продукта.

Читайте подробнее о влиянии культурных и национальных особенностей на локализацию метаданных.

Nike, United Kindom:

Nike, Korea:

Uber, United States:

Uber, Japan:

Примечание. Привлекайте носителей языка для адаптации контента и не экономьте на качественном переводе.

Запуск ивентов в App Store

Ивенты (In-app events) — это события в приложениях и играх, имеющие ограниченное время действия. Например, игровые соревнования, премьеры фильмов, прямая трансляция.

Где пользователи могут видеть ивенты:

На странице продукта, где отображаются все опубликованные приложением события.

В результатах поиска (некоторым пользователям показывается вместо скриншотов).

В подобранных редакцией подборках и персонализированных рекомендациях на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Программы».

Источник: Apple Developer

Ивенты в приложении побуждают новых пользователей попробовать его, существующих - еще больше увлечься приложением, а прежних — вернуться. Это шанс увеличить видимость приложения, получить больше загрузок и собрать отзывы.

Использование Promotional Content в Google Play

Promotional Content (рекламный контент, LiveOps) — контент для информирования о событиях, новинках, акциях, специальных предложениях и значительных обновлениях приложения. Это возможно внутри Google-маркета в разделах Games Home, Store Listing Page, Event Tab, Search Results.

Сообщить новости возможно с помощью трех основных типов рекламного контента:

Специальные предложения — скидки, преимущества, вознаграждения, подписки. Речь идет как о цифровых продуктах (платные и бесплатные), так и о реальных товарах и услугах. События, ограниченные по времени — прямые трансляции и соревнования, но без акций. Например, спортивные трансляции, церемонии награждения, конкурсы, ограниченные по количеству товары. Большие обновления — расширение функционала приложения, важные объявления, только что вышедшие серии или фильмы и т.д.

Оптимизация промопокупок в App Store

Промопокупки (Promoted In-App Purchases) — это покупки виртуальных товаров, которые появляются на странице приложения, в результатах поиска, на вкладках Today, Apps и Games.

Они предоставляют дополнительную видимость для приложения и потенциально могут повлиять на конверсию, поскольку занимают больше места в поисковой выдаче из-за отображения под приложением. Одновременно можно продвигать до 20 различных покупок.

Примечание. Каждая промопокупка содержит собственные метаданные: название, описание и иконку.

Название (до 30 символов) — индексируется, описание (до 45 символов) — не индексируется.

Название и описание можно оптимизировать для 39 локализаций (как и обычные метаданные страницы приложения).

Иконка — единая для всех локализаций.

Запуск A/B-тестов

Цель запуска A/B-тестирования — определить самые эффективные визуальные элементы страницы магазина (скриншоты, иконки, видео и метаданные для Google Play) для увеличения конверсии из просмотров в загрузки.

Узнайте больше об A/B-тестировании в ASO. Что это и как провести в App Store или Google Play?

Для проведения A/B-теста важно:

Разработать четкую гипотезу для каждого тестирования.

Тестировать по одному элементу за раз, чтобы четко определить его влияние.

Заложить время на сбор данных (минимум неделю), чтобы учесть цикличность и достаточное количество трафика. При недостаточном количестве данных невозможно получить достоверный результат.

Примечание. Важно продолжать тестирование, пока не выделим группу людей с лучшей конверсией установок.

В App Store можно тестировать иконку, скриншоты, видео и одновременно проводить только один тест (на все локализации или на определенные).

В Google Play можно тестировать короткое и длинное описание, иконку, фичер графики, скриншоты, видео и одновременно проводить пять тестов. Также в Google Play есть два типа тестов:

тест дефолтной графики — запущен на все страны, где нет локализованных графических или текстовых материалов;

локализованный под определенные локали — запущен на конкретные страны, где язык графики или текстовых материалов соответствует выбранной стране.

В обох сторах поточний вариант елементу порівнюється з максимум трьома новими варіантами.

Carta

Вариант А:

Вариант В:

Linkedin

Вариант А:

Вариант В:

Следить за обновлением страниц

Сторы стремятся защищать пользователей от вредоносных, мошеннических или ненадлежащих программ. Соответствие правилам гарантирует, что приложение соответствует этим стандартам.

Еще несколько причин почему это важно:

Обновления алгоритмов могут влиять на ранжирование и видимость приложения в Apple Store и Google Play.

Несоблюдение правил может привести к удалению приложения из магазина.

Новые функции страниц могут помочь улучшить UX и привлечь больше пользователей.

Следите за обновлением страниц на официальных страницах Apple Store и Google Play.

Запуск рекламы и маркетинговых активностей

Чтобы привлечь первых пользователей, важно начать рекламные и маркетинговые кампании.

Ключевые платформы, которые стоит использовать:

Google Ads — поисковая реклама, контекстно-медийная сеть (КМС), YouTube.

Facebook Ads — используя таргетинг по интересам, таргетинг по демографии ЦА, Lookalike аудитории.

Apple Search Ads — реклама в результатах поиска App Store и реклама на страницах продуктов.

Подача на фичеринг

Фичеринг в ASO — это размещение мобильного приложения в специальных подборках App Store и Google Play, таких как «Новые и интересные», «Рекомендовано», «Выбор редакции» и т.д.

Этот инструмент способен значительно увеличить видимость приложения, привлечь внимание пользователей и увеличить количество загрузок из других источников в сторах.

Как попасть в фичеринг:

Убедитесь, что приложение соответствует требованиям и правилам для фичеринга в App Store и Google Play.

и правилам для фичеринга в App Store и Google Play. Создайте качественную страницу приложения : важно, чтобы оно было полезным и интересным. Оптимизируйте заголовок, описание, скриншоты, иконку и другие элементы страницы, чтобы сделать их максимально привлекательными.

: важно, чтобы оно было полезным и интересным. Оптимизируйте заголовок, описание, скриншоты, иконку и другие элементы страницы, чтобы сделать их максимально привлекательными. Подготовьте заявку: опишите преимущества и особенности вашего приложения, чтобы выделиться на фоне конкурентов.

Работать над повышением рейтинга приложения

Рейтинг мобильного приложения — это числовая оценка, которая генерируется на основе отзывов и оценок от пользователей.

Работа над повышением рейтинга дает приложению несколько преимуществ:

Увеличение количества загрузок — пользователи чаще скачивают приложения с высоким рейтингом.

— пользователи чаще скачивают приложения с высоким рейтингом. Повышение видимости — приложения с высоким рейтингом чаще попадают на верхние позиции в результатах поиска и категориях.

— приложения с высоким рейтингом чаще попадают на верхние позиции в результатах поиска и категориях. Конкурентное преимущество среди аналогичных приложений с более низким рейтингом.

среди аналогичных приложений с более низким рейтингом. Доверие и авторитетность, поскольку высокий рейтинг позиционирует приложение как качественное и надежное.

Как повысить рейтинг приложения:

☑️ Внедрите App Rating Prompts — pop-up окна для запроса оценки и рейтинга внутри приложения, которые еще называют Rate-Us-окнами.

Может быть как стандартное (предоставляется от самого стора), так и кастомное (окно в приложении, которое сделал разработчик). Благодаря этому пользователь может оценить приложение и оставить отзыв. Это окно должно появляться после положительного опыта (прохождение уровня игры, выигрыш, любое успешное действие) в приложении.

Узнайте больше о том, как улучшить рейтинг мобильного приложения через App Rating Prompts

☑️ Отвечайте на негативные отзывы, если таковые имеются. Если проблему пользователя удастся решить, то скорее всего он изменит оценку на положительную.

Узнайте больше о влиянии отзывов и оценок на ASO и продвижение приложений

Анализ отзывов и ответ на негативные комментарии

Отзывы пользователей — это ценный источник информации о приложении.

Благодаря отзывам можно бесплатно получить ответы на следующие вопросы:

Что нравится пользователю в приложении?

Почему он использует именно его? Какие характеристики его привлекают?

Какие моменты требуют доработки?

Примечание. Обязательно отвечайте на отзывы пользователей и демонстрируйте заинтересованность к их мнению.

В Google Play стоит использовать ключевые слова в ответах, поскольку Google учитывает их при индексации.

Анализ отзывов и улучшения на их основе ведет к высокому уровню удовлетворенности пользователей. Обычно, это автоматически отображается на загрузках и доходе.

Отслеживать изменения в нише, поведении пользователей и в целом рынка

Это помогает приложению быть всегда в тренде, повышать эффективность ASO и адаптироваться к изменениям и поведению пользователей.

Что стоит учитывать:

Конкурентов: рейтинги, количество загрузок, метаданные, визуальные изменения, отзывы, стратегии продвижения.

Тренды в нише: популярные ключевые слова и бренды, новые функции, изменения дизайна, цветов, стиля ниши.

Поведение пользователей: изменение интересов, потребностей, приоритетов; новые ожидания; изменение пути пользователей при поиске приложения.

Обеспечить стабильность, безопасность и соответствие техническим требованиям сторов

Это базовое необходимое условие для работы любого мобильного приложения. Требования сторов можно найти в App Store и Google Play.

Почему это важно и как влияет на приложение:

Алгоритмы сторов больше «доверяют». Приложения, которые не соответствуют требованиям App Store и Google Play могут быть отклонены от публикации или удалены из магазина. Если в приложении много недоработок, пользователи напишут об этом негативный отзыв и предупредят других. Пользователи неохотно скачивают нестабильные и некачественные приложения, а низкий рейтинг и негативные отзывы из-за постоянных сбоев — отпугнут навсегда. Нестабильное приложение в Google Play может получить соответствующее сообщение на странице приложения о неисправности, что негативно влияет на конверсию в инсталы. Пользователи, которые столкнулись с негативным опытом при взаимодействии с приложением скорее всего удалят его, что снижает конверсию в покупку внутри приложения и удержание пользователя. Алгоритмы Google Play могут значительно снизить видимость приложения в сторе, если технические показатели не соответствуют требованиям.

Итак, ASO-процесс — это долгосрочная стратегия из многих действий до и после первого релиза, описанных в этой статье. Используйте этот чеклист, чтобы приложение получило не только успешный старт и улучшило видимость в будущем, но и соответственно увеличило органический трафик и загрузки.