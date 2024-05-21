Готовимся к запуску: что нужно сделать до и после релиза приложения — ASO-чеклисты
Разработка и подготовка к запуску приложения — это не просто кропотливый процесс, но и ответственный момент, который может определить его успех или неудачу. Команда RadASO подготовила чеклисты, которые помогут на каждом этапе — от подготовки релиза до пострелизных действий. С помощью этой статьи проверьте, готово ли ваше мобильное приложение к успешному выходу на рынок.
АЅО-чеклист перед первым релизом
Охарактеризовать приложение
Планирование релиза приложения стоит начать с ответов на следующие вопросы:
- О чем приложение?
- Какова его главная функция и уникальное торговое предложение (УТП)?
- Для кого это приложение и кто целевая аудитория (ЦА)?
- По каким запросам приложение могут искать?
Ответы помогут при разработке маркетинговой стратегии продвижения. В частности, выясните, какие потребности и проблемы пользователей сможет решить приложение.
Написать стратегию АSO
ASO-стратегия — это дорожная карта, которая ведет мобильное приложение к поставленным целям. Она формирует четкое понимание и последовательность шагов для достижения цели.
Составляющие АSO-стратегии:
- Задачи для текстовой оптимизации — оптимизация метаданных, оптимизация In-App Events, оптимизация In-App покупок (если модель монетизации приложения предусматривает наличие внутренних покупок).
- Задачи для оптимизации конверсии — оптимизация графики, тестирование Paywall экранов.
- Получение фичеринга — приложение бесплатно попадает в подборки App Store и Google Play в одной или сразу в нескольких категориях. Это возможно, если редакторы самостоятельно выберут приложение среди других или получат соответствующую заявку на фичеринг (при условии, что приложение соответствует техническим требованиям).
- Локализация приложения носителями языка.
- Задачи для улучшения рейтинга.
- Аналитика и отчетность.
Благодаря четко сформулированной ASO-стратегии мобильное приложение получает шанс стать заметным среди конкурентов и завоевать своих пользователей.
Определить и исследовать основных конкурентов + проанализировать их отзывы
Этот важный этап исследования помогает понять рынок, где планируется запуск.
Основные вопросы для анализа конкурентов:
- Какие аналогичные приложения уже существуют на рынке?
- На какие функции наибольший тренд и спрос среди пользователей?
- Из каких стран конкуренты получают больше всего трафика?
- Где конкуренты получают наибольшую прибыль в этой нише?
- Что именно продают конкуренты и какова стоимость?
Основные вопросы для анализа отзывов конкурентов:
- Что пользователи любят в приложениях конкурентов?
- Какие функции и особенности ценятся больше всего?
- Какие проблемы выделяют и чем не удовлетворены?
Ответы на эти вопросы помогут не только гармонично выйти на рынок, но и предложить ЦА более выгодные предложения с целью привлечения большего количества пользователей на первых этапах.
Примеры анализа конкурентов приведены ниже:
Работа над АЅО-стратегией формирует понимание, насколько конкурентным является рынок для запуска; на каких функциях следует делать акцент для конкурентоспособности; на что обратить внимание и какие страны являются приоритетными для продвижения приложения.
Проработать текстовые метаданные для целевых стран
Текстовые метаданные — заголовок, подзаголовок, описание, ключевые слова — имеют чрезвычайно большую роль при запуске приложения. Благодаря им пользователь знакомится с контентом приложения, а поисковые системы «видят» о чем приложение и показывают целевой аудитории.
Удачно проработанные метаданные включают в себя релевантные ключевые слова, которые пользователи ищут в поиске страниц. Это делает приложение более видимым в поисковой выдаче, что приводит к большему ASO-трафику и уровню дохода соответственно.
Команда RadASO использует такие правила для удачной индексации приложения уже на первых этапах:
Общие для App Store и Google Play
- Использовать все доступные символы в метаданных (Title, Subtitle, Keywords в App Store и Title, Short & Full Description в Google Play).
- Подбирать наиболее популярные и релевантные ключи в Title.
- Не менять окончание ключа, только прямое вхождение.
- Не использовать бренды конкурентов в видимой части цели.
- Если собственный бренд неизвестен и маркетинговая активность для узнаваемости бренда отсутствует — не указывать в начале Title.
- Создать убедительное и читабельное название и описание, которые точно представляют функции и преимущества приложения.
Для Google Play
- Проверить описание для Google Play в Google Natural Language (Confidence соответствия категории должен быть не менее 0,7).
- Во избежание переспама в полном индексированном описании не использовать один ключ более чем 3-5 раз. Google это контролирует.
- Использовать интересную информацию в первом абзаце. Длина полного описания 4 000 символов, однако лишь незначительный процент пользователей читают до конца.
- В Package name вставить важные ключевые слова.
- В ответы пользователям органично имплементировать релевантные ключевые слова или бренды конкурентов, ведь в Google Play индексируются отзывы.
Для App Store
- Не дублировать ключевые слова в разных полях.
- Не использовать в метаданных название категории, подкатегории и имени разработчика, поскольку Apple автоматически индексирует приложение по ним.
- Не повторять ключевые слова в единственном и множественном числе на английском языке. Однако в других языках нужно добавлять ключевое слово как в единственном числе, так и во множественном.
- Отдавать предпочтение общим поисковым запросам в Keywords вместо брендовых конкурентов, а также запросам на локальном языке.
- Не использовать стоп-слова, так как поисковые системы и так проиндексируют приложение по ним.
Список «бесплатных» слов:
a, about, above, after, again, against, all, am, an, and, any, app, are, aren’t, as, at, be, because, been, before, being, below, between, both, but, by, can’t, cannot, could, couldn’t, did, didn’t, do, does, doesn’t, doing, don’t, down, during, each, few, for, from, further, had, hadn’t, has, hasn’t, have, haven’t, having, he, he’d, he’ll, he’s, her, here, here’s, hers, herself, him, himself, his, how, how’s, i, i’d, i’ll, i’m, i’ve, if, in, into, is, isn’t, it, it’s, its, itself, let’s, me, more, most, mustn’t, my, myself, no, nor, not, of, off, on, once, only, or, other, ought, our, ours, ourselves, out, over, own, same, shan’t, she, she’d, she’ll, she’s, should, shouldn’t, so, some, such, than, that, that’s, the, their, theirs, them, themselves, then, there, there’s, these, they, they’d, they’ll, they’re, they’ve, this, those, through, to, too, under, until, up, very, was, wasn’t, we, we’d, we’ll, we’re, we’ve, were, weren’t, what, what’s, when, when’s, where, where’s, which, while, who, who’s, whom, why, why’s, with, won’t, would, wouldn’t, you, you’d, you’ll, you’re, you’ve, your, yours, yourself, yourselves
В поле Keywords писать слова через запятую без пробелов. Тщательно проработать ASO перед первым релизом приложения, используя максимальное количество локализаций.
Читайте больше о том, как «бустануть» приложение во время первого релиза в App Store: лайфхаки от RadASO
Подготовить качественные скриншоты и иконку
Иконка и скриншоты — первое, что видят пользователи при поиске или знакомстве с приложением. Привлекательная визуальная часть привлекает внимание пользователей, показывает пользователю о чем приложение, выделяет приложение на фоне конкурентов, создает положительное первое впечатление и увеличивает вероятность загрузок. Поэтому важно сделать графику качественной.
Главные принципы в работе с иконкой и скриншотами:
- Используйте короткие меткие кэпшены (текстовая информация на скриншотах).
- На первых скриншотах продемонстрируйте основной функционал и преимущества приложения.
- Добавьте видео, которое привлечет внимание пользователей и продемонстрирует функции приложения.
- С помощью зуммирования, шрифта, плашек или же графических элементов обратите внимание пользователя на наиболее важные для него функции.
- Создайте релевантную иконку без мелких элементов, но с соответствующими нише графическими элементами.
- Определите общую концепцию дизайна (общий дизайн приложений, популярные элементы и цвета) в нише.
Усилить эффективность также помогут следующие шаги при создании визуала:
- анализ ниши и актуальных трендов на рынке мобайла;
- генерация гипотез для скриншотов, иконки, видео, которые бы побуждали пользователя к конверсии;
- создание четкого технического задания для дизайнера;
- контроль отрисовки скриншотов.
Ниже приводим примеры скриншотов с соблюденными рекомендациями:
Более подробно о визуальной составляющей читайте в статьях Netpeak Journal:
- Visual ASO — как графика приложения влияет на установку в App Store и Google Play.
- 11 секретов, как сделать иконку приложения заметной и выделяться среди конкурентов.
- Зачем нужен мокап для продвижения мобильных приложений в App Store и Google Play.
ASO-чеклист после первого релиза приложения
Анализировать полученные результаты и корректировать планы
ASO — это постоянный процесс, который требует тщательного анализа результатов и их адаптации после каждой итерации.
Что важно учитывать для корректных выводов:
- Показатели за разные периоды после релиза и отслеживать динамику показов.
- Общее количество показов, а также по определенным ключевым словам.
- Сегментацию данных по странам, чтобы определить, где именно приложение получает наибольший прирост показов. Страны с потенциалом на рынке стоит проработать в первую очередь. Во внимание берем работу с конверсией, оптимизацию визуальных метаданных и локализацию приложения.
- Внешние факторы, которые пришлись на время релиза: маркетинговая активность, сезонность, обновление приложения или же изменения в алгоритмах сторов.
- Отслеживание первых скачиваний: количество, источники, из каких стран, динамика.
- Динамику рейтинга приложения: количество оценок, сами оценки (3/4/5), средний уровень рейтинга.
Отследить изменения после первого релиза помогут такие инструменты с аналитикой: ASOLytics, Sensor Tower, App Store Connect, Google Play Console, Google Play Console.
Регулярно обновлять метаданные и графику
Алгоритмы App Store и Google Play постоянно обновляются и интересы людей меняются. Чтобы соответствовать новым требованиям и выделяться среди конкурентов, важно регулярно адаптировать метаданные и графику.
Работа с метаданными (заголовком, описанием и ключевыми словами) делает приложение более релевантным для поисковых запросов пользователей. Это приводит к лучшему ранжированию, а в результате - увеличению конверсии и прибыли.
Локализация страницы приложения на языке приоритетной страны с учетом культурных особенностей
Это делает приложение более доступным и понятным. Локализация увеличивает доверие пользователей, а описание и скриншоты на их языке мотивирует к загрузке.
Нужно также учитывать культурные особенности определенных стран и регионов. Например, некоторые цвета могут иметь негативное значение в определенных культурах, а использование неуместных изображений может привести к критике и неприятию продукта.
Читайте подробнее о влиянии культурных и национальных особенностей на локализацию метаданных.
Nike, United Kindom:
Nike, Korea:
Uber, United States:
Uber, Japan:
Запуск ивентов в App Store
Ивенты (In-app events) — это события в приложениях и играх, имеющие ограниченное время действия. Например, игровые соревнования, премьеры фильмов, прямая трансляция.
Где пользователи могут видеть ивенты:
- На странице продукта, где отображаются все опубликованные приложением события.
- В результатах поиска (некоторым пользователям показывается вместо скриншотов).
- В подобранных редакцией подборках и персонализированных рекомендациях на вкладках «Сегодня», «Игры» и «Программы».
Источник: Apple Developer
Ивенты в приложении побуждают новых пользователей попробовать его, существующих - еще больше увлечься приложением, а прежних — вернуться. Это шанс увеличить видимость приложения, получить больше загрузок и собрать отзывы.
Использование Promotional Content в Google Play
Promotional Content (рекламный контент, LiveOps) — контент для информирования о событиях, новинках, акциях, специальных предложениях и значительных обновлениях приложения. Это возможно внутри Google-маркета в разделах Games Home, Store Listing Page, Event Tab, Search Results.
Сообщить новости возможно с помощью трех основных типов рекламного контента:
- Специальные предложения — скидки, преимущества, вознаграждения, подписки. Речь идет как о цифровых продуктах (платные и бесплатные), так и о реальных товарах и услугах.
- События, ограниченные по времени — прямые трансляции и соревнования, но без акций. Например, спортивные трансляции, церемонии награждения, конкурсы, ограниченные по количеству товары.
- Большие обновления — расширение функционала приложения, важные объявления, только что вышедшие серии или фильмы и т.д.
Оптимизация промопокупок в App Store
Промопокупки (Promoted In-App Purchases) — это покупки виртуальных товаров, которые появляются на странице приложения, в результатах поиска, на вкладках Today, Apps и Games.
Они предоставляют дополнительную видимость для приложения и потенциально могут повлиять на конверсию, поскольку занимают больше места в поисковой выдаче из-за отображения под приложением. Одновременно можно продвигать до 20 различных покупок.
- Название (до 30 символов) — индексируется, описание (до 45 символов) — не индексируется.
- Название и описание можно оптимизировать для 39 локализаций (как и обычные метаданные страницы приложения).
- Иконка — единая для всех локализаций.
Запуск A/B-тестов
Цель запуска A/B-тестирования — определить самые эффективные визуальные элементы страницы магазина (скриншоты, иконки, видео и метаданные для Google Play) для увеличения конверсии из просмотров в загрузки.
Узнайте больше об A/B-тестировании в ASO. Что это и как провести в App Store или Google Play?
Для проведения A/B-теста важно:
- Разработать четкую гипотезу для каждого тестирования.
- Тестировать по одному элементу за раз, чтобы четко определить его влияние.
- Заложить время на сбор данных (минимум неделю), чтобы учесть цикличность и достаточное количество трафика. При недостаточном количестве данных невозможно получить достоверный результат.
В App Store можно тестировать иконку, скриншоты, видео и одновременно проводить только один тест (на все локализации или на определенные).
В Google Play можно тестировать короткое и длинное описание, иконку, фичер графики, скриншоты, видео и одновременно проводить пять тестов. Также в Google Play есть два типа тестов:
- тест дефолтной графики — запущен на все страны, где нет локализованных графических или текстовых материалов;
- локализованный под определенные локали — запущен на конкретные страны, где язык графики или текстовых материалов соответствует выбранной стране.
В обох сторах поточний вариант елементу порівнюється з максимум трьома новими варіантами.
Вариант А:
Вариант В:
Вариант А:
Вариант В:
Следить за обновлением страниц
Сторы стремятся защищать пользователей от вредоносных, мошеннических или ненадлежащих программ. Соответствие правилам гарантирует, что приложение соответствует этим стандартам.
Еще несколько причин почему это важно:
- Обновления алгоритмов могут влиять на ранжирование и видимость приложения в Apple Store и Google Play.
- Несоблюдение правил может привести к удалению приложения из магазина.
- Новые функции страниц могут помочь улучшить UX и привлечь больше пользователей.
Следите за обновлением страниц на официальных страницах Apple Store и Google Play.
Запуск рекламы и маркетинговых активностей
Чтобы привлечь первых пользователей, важно начать рекламные и маркетинговые кампании.
Ключевые платформы, которые стоит использовать:
- Google Ads — поисковая реклама, контекстно-медийная сеть (КМС), YouTube.
- Facebook Ads — используя таргетинг по интересам, таргетинг по демографии ЦА, Lookalike аудитории.
- Apple Search Ads — реклама в результатах поиска App Store и реклама на страницах продуктов.
Подача на фичеринг
Фичеринг в ASO — это размещение мобильного приложения в специальных подборках App Store и Google Play, таких как «Новые и интересные», «Рекомендовано», «Выбор редакции» и т.д.
Этот инструмент способен значительно увеличить видимость приложения, привлечь внимание пользователей и увеличить количество загрузок из других источников в сторах.
Как попасть в фичеринг:
- Убедитесь, что приложение соответствует требованиям и правилам для фичеринга в App Store и Google Play.
- Создайте качественную страницу приложения: важно, чтобы оно было полезным и интересным. Оптимизируйте заголовок, описание, скриншоты, иконку и другие элементы страницы, чтобы сделать их максимально привлекательными.
- Подготовьте заявку: опишите преимущества и особенности вашего приложения, чтобы выделиться на фоне конкурентов.
Работать над повышением рейтинга приложения
Рейтинг мобильного приложения — это числовая оценка, которая генерируется на основе отзывов и оценок от пользователей.
Работа над повышением рейтинга дает приложению несколько преимуществ:
- Увеличение количества загрузок — пользователи чаще скачивают приложения с высоким рейтингом.
- Повышение видимости — приложения с высоким рейтингом чаще попадают на верхние позиции в результатах поиска и категориях.
- Конкурентное преимущество среди аналогичных приложений с более низким рейтингом.
- Доверие и авторитетность, поскольку высокий рейтинг позиционирует приложение как качественное и надежное.
Как повысить рейтинг приложения:
☑️ Внедрите App Rating Prompts — pop-up окна для запроса оценки и рейтинга внутри приложения, которые еще называют Rate-Us-окнами.
Может быть как стандартное (предоставляется от самого стора), так и кастомное (окно в приложении, которое сделал разработчик). Благодаря этому пользователь может оценить приложение и оставить отзыв. Это окно должно появляться после положительного опыта (прохождение уровня игры, выигрыш, любое успешное действие) в приложении.
Узнайте больше о том, как улучшить рейтинг мобильного приложения через App Rating Prompts
☑️ Отвечайте на негативные отзывы, если таковые имеются. Если проблему пользователя удастся решить, то скорее всего он изменит оценку на положительную.
Узнайте больше о влиянии отзывов и оценок на ASO и продвижение приложений
Анализ отзывов и ответ на негативные комментарии
Отзывы пользователей — это ценный источник информации о приложении.
Благодаря отзывам можно бесплатно получить ответы на следующие вопросы:
- Что нравится пользователю в приложении?
- Почему он использует именно его? Какие характеристики его привлекают?
- Какие моменты требуют доработки?
В Google Play стоит использовать ключевые слова в ответах, поскольку Google учитывает их при индексации.
Анализ отзывов и улучшения на их основе ведет к высокому уровню удовлетворенности пользователей. Обычно, это автоматически отображается на загрузках и доходе.
Отслеживать изменения в нише, поведении пользователей и в целом рынка
Это помогает приложению быть всегда в тренде, повышать эффективность ASO и адаптироваться к изменениям и поведению пользователей.
Что стоит учитывать:
- Конкурентов: рейтинги, количество загрузок, метаданные, визуальные изменения, отзывы, стратегии продвижения.
- Тренды в нише: популярные ключевые слова и бренды, новые функции, изменения дизайна, цветов, стиля ниши.
- Поведение пользователей: изменение интересов, потребностей, приоритетов; новые ожидания; изменение пути пользователей при поиске приложения.
Обеспечить стабильность, безопасность и соответствие техническим требованиям сторов
Это базовое необходимое условие для работы любого мобильного приложения. Требования сторов можно найти в App Store и Google Play.
Почему это важно и как влияет на приложение:
- Алгоритмы сторов больше «доверяют». Приложения, которые не соответствуют требованиям App Store и Google Play могут быть отклонены от публикации или удалены из магазина.
- Если в приложении много недоработок, пользователи напишут об этом негативный отзыв и предупредят других.
- Пользователи неохотно скачивают нестабильные и некачественные приложения, а низкий рейтинг и негативные отзывы из-за постоянных сбоев — отпугнут навсегда.
- Нестабильное приложение в Google Play может получить соответствующее сообщение на странице приложения о неисправности, что негативно влияет на конверсию в инсталы.
- Пользователи, которые столкнулись с негативным опытом при взаимодействии с приложением скорее всего удалят его, что снижает конверсию в покупку внутри приложения и удержание пользователя.
- Алгоритмы Google Play могут значительно снизить видимость приложения в сторе, если технические показатели не соответствуют требованиям.
Итак, ASO-процесс — это долгосрочная стратегия из многих действий до и после первого релиза, описанных в этой статье. Используйте этот чеклист, чтобы приложение получило не только успешный старт и улучшило видимость в будущем, но и соответственно увеличило органический трафик и загрузки.
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