Как улучшить рейтинг мобильного приложения через App Rating Prompts

Если приложение имеет низкую оценку рейтинга (ниже 4.5), это сильно влияет на конверсию и уменьшает количество установок. Раньше для решения этой проблемы разработчики использовали специальные биржи мотивированного трафика. Можно было купить определенное количество оценок рейтинга или отзывов. Однако этот метод относится к Black ASO и больше не работает. Алгоритмы мобильных сторов находят почти все оценки и отзывы и удаляют их (особенно Google Play). Кроме того, приложение может быть заблокировано. Команда RadASO предлагает решение — App Rating Prompts, и рассказывает как это работает.

Рейтинг и отзыв приложения — это важно?

Средний рейтинг и отзывы приложения — ключевые элементы для его успешного продвижения в App Store или Google Play. Они демонстрируют отношение пользователей к приложению, его популярность и оказывают весомое влияние на конверсию из показа в установку.

Средний рейтинг — это числовые значения от 1 до 5 звезд, где 1 это минимальная оценка, а 5 максимальная.

Отзывы — это обратная связь в виде текста от пользователя, который уже установил приложение.

Согласно данным Alchemer, около 80% пользователей проверяют рейтинг и отзывы перед тем, как установить новое приложение. Более 55% пользователей проверяют рейтинг и отзывы перед тем как сделают покупку. Более 70% испытывают влияние на их восприятие бренда в зависимости от средней оценки рейтинга.

Что такое App Rating Prompts?

App Rating Prompts — это pop-up окна запроса оценки рейтинга внутри приложения. Их также называют rate us окнами. Они бывают двух типов: стандартные и кастомные.

Спойлер: окно рейтинга может давать результат, как на графике ниже.

Стандартное (нативное) — это поп-ап окно от самого стора, которое появляется в выбранном месте и нельзя редактировать. App Store и Google Play рекомендуют использовать его.

App Store Rating Prompt

Google Play Rating Prompt

Кастомное — это поп-ап окно в приложении, которое сделал разработчик. На нем можно изображать что угодно. После появления кастомного окна, можно направлять пользователя в стор, чтобы он поставил оценку (не рекомендуем, чтобы не потерять пользователя при выходе из приложения) или показывать стандартное окно.

Когда лучше показывать App Rating Prompts пользователям?

Запрос окна всегда должен быть после положительного действия пользователя (удачная доставка, покупка, пройденный уровень и т.д.). Запрос не должен быть посреди выполнения задач (запуск приложения, оформление заказа, посреди прохождения уровня и т.д.).

Примеры удачных стратегий для внедрения App Rating Prompts:

после нескольких положительных действий;

на этапе обнординга (не рекомендуется сторами);

через определенное время в приложении;

комбо: внешние пуши, которые ведут на окно рейтинга.

Как добавить App Rating Prompt в приложение и рекомендации сторов

Документация для разработчиков:

Рекомендации от сторов:

запрашивайте оценку только после того, как пользователь успел достаточно ознакомиться с приложением;

не раздражайте пользователей чрезмерным запросом оценки рейтинга. Повторные запросы на оценку будут негативно влиять на мнение людей о приложении;

не побуждайте пользователя оставить вам пятерку. Нельзя спрашивать « Оценили бы вы это приложение на 5 звезд? » или давать награды за оценку (хотя это случается, как в примере выше);

Оценили бы вы это приложение на 5 звезд? или давать награды за оценку (хотя это случается, как в примере выше); используйте стандартные (системные) окна рейтинга, поскольку они предлагают последовательный ненавязчивый способ запрашивать оценки и отзывы.

Сколько раз можно запрашивать Rating Prompt через стандартное системное окно?

Google Play регулирует частоту показов самостоятельно. В среднем окно рейтинга будет появляться 1 раз в месяц. App Store — максимум 3 раза в 365 дней.

Система проверяет наличие предыдущих отзывов и, если их нет, отображает промпт (окно рейтинга) в приложении с просьбой поставить оценку и необязательно текстовый отзыв.

Почему оценка рейтинга и отзывы важны для ASO?

1. Рост органической конверсии (больше органических установок)

В Google Play и App Store средняя оценка рейтинга отображается сразу в поиске и на странице приложения под иконкой. В результате пользователи всегда сравнивают и оценивают приложения между собой.

Кроме того, в Google Play существует специальный фильтр с рейтингом 4,5+ или 4.0+ и, если он ниже, то приложение не найдут.

2. Рост Explore/Browse трафика

Источники Explore (Google Play) или Browse (App Store) фиксируют трафик, который получает приложение, когда пользователи просматривают страницу «Сегодня», «Игры» и «Приложения», или категории в магазинах приложений, или, например, редакторские подборки «Для вас», «Лучшие чарты» и т.д.

Пользователи могут найти приложение на этих страницах и почти каждый раз рядом с иконкой размещен средний рейтинг приложения.

3. Улучшение ранжирования и индексации приложения

Для алгоритмов Google Play или App Store большое количество оценок или отзывов означает высокий спрос и заинтересованность пользователей. Это может влиять на алгоритмы его ранжирования по ключевым запросам.

Кроме того, Google Play индексирует ключевые слова в отзывах и ответ разработчика на них также индексируется. Таким образом при увеличении отзывов приложение получит повышение в результатах поиска. Это также может помочь в индексации ключевых слов, по которым приложение не занимает хороших позиций (например, бренды конкурентов).

4. Улучшение продукта в результате обратной связи

Обычно пользователи оставляют множество полезных отзывов. Это могут быть советы по изменениям, жалобы на баги, похвала за удобную функцию. Их можно использовать, как для улучшения приложения, так и для повышения уровня удержания клиентов.

Примечание. Если вы решите проблему пользователя, он может изменить свою предыдущую оценку:

5. Влияние отзывов и оценок на восприятие бренда и вероятность покупки

Большинство пользователей обращает внимание на среднюю оценку и читают отзывы. Это первое, что формирует их отношение к бренду приложения, а также влияет на принятие решения при покупке.

Бонус для тех, кто дочитал. Если у вас низкий рейтинг в App Store используйте возможность « Влияние отзывов и оценок на ASO и продвижение приложений ». Если у вас низкий рейтинг в App Store используйте возможность обнуления рейтинга через внутренний функционал стора. Этот способ не удалит отзывы, но поможет построить среднюю оценку рейтинга с чистого листа. Больше читайте в статье

Заключение

средняя оценка рейтинга и отзывы приложения имеют огромное влияние на его продвижение и положение среди других игроков;

закупка оценок рейтинга и отзывов через биржи больше не работает;

какой бы вариант окна не выбрали (стандартный или кастомный), App Rating Prompts — единственный мощный способ наращивания оценки на сегодня.

Команда RadASO предлагает услугу по подготовке стратегии для внедрения App Rating Prompt.