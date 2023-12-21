Как улучшить рейтинг мобильного приложения через App Rating Prompts
Если приложение имеет низкую оценку рейтинга (ниже 4.5), это сильно влияет на конверсию и уменьшает количество установок. Раньше для решения этой проблемы разработчики использовали специальные биржи мотивированного трафика. Можно было купить определенное количество оценок рейтинга или отзывов. Однако этот метод относится к Black ASO и больше не работает. Алгоритмы мобильных сторов находят почти все оценки и отзывы и удаляют их (особенно Google Play). Кроме того, приложение может быть заблокировано. Команда RadASO предлагает решение — App Rating Prompts, и рассказывает как это работает.
Рейтинг и отзыв приложения — это важно?
Средний рейтинг и отзывы приложения — ключевые элементы для его успешного продвижения в App Store или Google Play. Они демонстрируют отношение пользователей к приложению, его популярность и оказывают весомое влияние на конверсию из показа в установку.
Средний рейтинг — это числовые значения от 1 до 5 звезд, где 1 это минимальная оценка, а 5 максимальная.
Отзывы — это обратная связь в виде текста от пользователя, который уже установил приложение.
Согласно данным Alchemer, около 80% пользователей проверяют рейтинг и отзывы перед тем, как установить новое приложение. Более 55% пользователей проверяют рейтинг и отзывы перед тем как сделают покупку. Более 70% испытывают влияние на их восприятие бренда в зависимости от средней оценки рейтинга.
Что такое App Rating Prompts?
App Rating Prompts — это pop-up окна запроса оценки рейтинга внутри приложения. Их также называют rate us окнами. Они бывают двух типов: стандартные и кастомные.
Спойлер: окно рейтинга может давать результат, как на графике ниже.
Стандартное (нативное) — это поп-ап окно от самого стора, которое появляется в выбранном месте и нельзя редактировать. App Store и Google Play рекомендуют использовать его.
App Store Rating Prompt
Google Play Rating Prompt
Кастомное — это поп-ап окно в приложении, которое сделал разработчик. На нем можно изображать что угодно. После появления кастомного окна, можно направлять пользователя в стор, чтобы он поставил оценку (не рекомендуем, чтобы не потерять пользователя при выходе из приложения) или показывать стандартное окно.
Когда лучше показывать App Rating Prompts пользователям?
- Запрос окна всегда должен быть после положительного действия пользователя (удачная доставка, покупка, пройденный уровень и т.д.).
- Запрос не должен быть посреди выполнения задач (запуск приложения, оформление заказа, посреди прохождения уровня и т.д.).
Примеры удачных стратегий для внедрения App Rating Prompts:
- после нескольких положительных действий;
- на этапе обнординга (не рекомендуется сторами);
- через определенное время в приложении;
- комбо: внешние пуши, которые ведут на окно рейтинга.
Как добавить App Rating Prompt в приложение и рекомендации сторов
Документация для разработчиков:
Рекомендации от сторов:
- запрашивайте оценку только после того, как пользователь успел достаточно ознакомиться с приложением;
- не раздражайте пользователей чрезмерным запросом оценки рейтинга. Повторные запросы на оценку будут негативно влиять на мнение людей о приложении;
- не побуждайте пользователя оставить вам пятерку. Нельзя спрашивать «Оценили бы вы это приложение на 5 звезд?» или давать награды за оценку (хотя это случается, как в примере выше);
- используйте стандартные (системные) окна рейтинга, поскольку они предлагают последовательный ненавязчивый способ запрашивать оценки и отзывы.
Сколько раз можно запрашивать Rating Prompt через стандартное системное окно?
Google Play регулирует частоту показов самостоятельно. В среднем окно рейтинга будет появляться 1 раз в месяц. App Store — максимум 3 раза в 365 дней.
Система проверяет наличие предыдущих отзывов и, если их нет, отображает промпт (окно рейтинга) в приложении с просьбой поставить оценку и необязательно текстовый отзыв.
Почему оценка рейтинга и отзывы важны для ASO?
1. Рост органической конверсии (больше органических установок)
В Google Play и App Store средняя оценка рейтинга отображается сразу в поиске и на странице приложения под иконкой. В результате пользователи всегда сравнивают и оценивают приложения между собой.
Кроме того, в Google Play существует специальный фильтр с рейтингом 4,5+ или 4.0+ и, если он ниже, то приложение не найдут.
2. Рост Explore/Browse трафика
Источники Explore (Google Play) или Browse (App Store) фиксируют трафик, который получает приложение, когда пользователи просматривают страницу «Сегодня», «Игры» и «Приложения», или категории в магазинах приложений, или, например, редакторские подборки «Для вас», «Лучшие чарты» и т.д.
Пользователи могут найти приложение на этих страницах и почти каждый раз рядом с иконкой размещен средний рейтинг приложения.
3. Улучшение ранжирования и индексации приложения
Для алгоритмов Google Play или App Store большое количество оценок или отзывов означает высокий спрос и заинтересованность пользователей. Это может влиять на алгоритмы его ранжирования по ключевым запросам.
Кроме того, Google Play индексирует ключевые слова в отзывах и ответ разработчика на них также индексируется. Таким образом при увеличении отзывов приложение получит повышение в результатах поиска. Это также может помочь в индексации ключевых слов, по которым приложение не занимает хороших позиций (например, бренды конкурентов).
4. Улучшение продукта в результате обратной связи
Обычно пользователи оставляют множество полезных отзывов. Это могут быть советы по изменениям, жалобы на баги, похвала за удобную функцию. Их можно использовать, как для улучшения приложения, так и для повышения уровня удержания клиентов.
Примечание. Если вы решите проблему пользователя, он может изменить свою предыдущую оценку:
5. Влияние отзывов и оценок на восприятие бренда и вероятность покупки
Большинство пользователей обращает внимание на среднюю оценку и читают отзывы. Это первое, что формирует их отношение к бренду приложения, а также влияет на принятие решения при покупке.
Заключение
- средняя оценка рейтинга и отзывы приложения имеют огромное влияние на его продвижение и положение среди других игроков;
- закупка оценок рейтинга и отзывов через биржи больше не работает;
- какой бы вариант окна не выбрали (стандартный или кастомный), App Rating Prompts — единственный мощный способ наращивания оценки на сегодня.
Команда RadASO предлагает услугу по подготовке стратегии для внедрения App Rating Prompt.
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