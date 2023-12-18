Як покращити рейтинг мобільного застосунку через App Rating Prompts

Якщо застосунок має низьку оцінку рейтингу (нижче 4.5), це сильно впливає на конверсію та зменшує кількість встановлень. Раніше для розв’язання цієї проблеми розробники використовували спеціальні біржі мотивованого трафіку. Можна було купити певну кількість оцінок рейтингу або відгуків. Однак цей метод належить до Black ASO і більше не працює. Алгоритми мобільних сторів знаходять майже всі оцінки та відгуки й видаляють їх (особливо Google Play). Крім того, застосунок можуть заблокувати. Команда RadASO пропонує рішення — App Rating Prompts, та розповідає, як це працює.

Рейтинг і відгук застосунку — це важливо?

Середній рейтинг і відгуки застосунку — ключові елементи для його успішного просування в App Store або Google Play. Вони демонструють ставлення користувачів до застосунку, його популярність та мають вагомий вплив на конверсію з показу у встановлення.

Середній рейтинг — це числові значення від 1 до 5 зірок, де 1 це мінімальна оцінка, а 5 максимальна.

Відгуки — це зворотний зв’язок у вигляді тексту від користувача, котрий вже встановив застосунок.

Згідно з даними Alchemer, близько 80% користувачів перевіряють рейтинг і відгуки перед тим, як встановити новий застосунок. Понад 55% користувачів перевіряють рейтинг і відгуки перед тим, як зроблять покупку. Більше ніж 70% відчувають вплив на їхнє сприйняття бренду в залежності від середньої оцінки рейтингу.

Що таке App Rating Prompts?

App Rating Prompts — це pop-up вікна запиту оцінки рейтингу всередині застосунку. Їх також називають rate us вікнами. Вони бувають двох типів: стандартні і кастомні.

Спойлер: вікно рейтингу може давати такий результат:

Стандартне (нативне) — це поп-ап вікно від самого стора, який з’являється в обраному місці. Його не можна редагувати. App Store і Google Play рекомендують використовувати його.

App Store Rating Prompt

Google Play Rating Prompt

Кастомне — це поп-ап вікно в застосунку, котре зробив розробник. На ньому можна зображати будь-що. Після появи кастомного вікна, можна спрямовувати користувача в стор, щоб він поставив оцінку (не рекомендуємо, щоб не втратити користувача під час виходу з застосунку) або показувати стандартне вікно.

Коли краще показувати App Rating Prompts користувачам?

Запит вікна завжди повинен бути після позитивної дії користувача (вдала доставка, покупка, пройдений рівень тощо). Запит не повинен бути посеред виконання завдань (запуск застосунку, оформлення замовлення, посеред проходження рівня тощо).

Приклади вдалих стратегій для впровадження App Rating Prompts:

після декількох позитивних дій;

на етапі обнордінгу (не рекомендується сторами) ;

; через певний час в застосунку;

комбо: зовнішні пуші, котрі ведуть на вікно рейтингу.

Як додати App Rating Prompt в застосунок та рекомендації сторів

Документація для розробників:

Рекомендації від сторів:

Запитуйте оцінку тільки після того, як користувач встиг достатньо ознайомитись з застосунком. Не дратуйте користувачів надмірним запитом оцінки рейтингу. Повторні запити на оцінку будуть негативно впливати на думку людей про застосунок. Не спонукайте користувача залишити вам п’ятірку. Не можна питати «Чи оцінили б ви цей застосунок на 5 зірок?» або давати нагороди за оцінку (хоча це трапляється, як в прикладі вище). Використовуйте стандартні (системні) вікна рейтингу, оскільки вони пропонують послідовний ненав’язливий спосіб запитувати оцінки та відгуки.

Скільки разів можна запитувати Rating Prompt через стандартне системне вікно?

Google Play регулює частоту показів самостійно. В середньому вікно рейтингу з’являтиметься 1 раз на місяць.

App Store — максимум 3 рази на 365 днів.

Система перевіряє наявність попередніх відгуків і, якщо їх немає, відображає промпт (вікно рейтингу) в застосунку з проханням поставити оцінку і необов’язково текстовий відгук.

Чому оцінка рейтингу та відгуки важливі для ASO?

1. Зростання органічної конверсії (більше органічних встановлень)

В Google Play й App Store середня оцінка рейтингу відображається одразу в пошуку і на сторінці застосунку під іконкою. Внаслідок чого користувачі завжди порівнюють та оцінюють застосунки між собою.

Крім того, в Google Play існує спеціальний фільтр з рейтингом 4,5+ або 4.0+ і, якщо він у вас нижче, то ваш застосунок не знайдуть.

2. Зростання Explore/Browse трафіку

Джерела Explore (Google Play) або Browse (App Store) фіксують трафік, який отримує застосунок, коли користувачі переглядають сторінки «Сьогодні», «Ігри» та «Застосунки» або категорії в магазинах застосунків, чи, наприклад, редакторські підбірки «Для вас», «Найкращі чарти» тощо.

Користувачі можуть знайти застосунок на цих сторінках і майже щоразу поруч з іконкою розміщено середній рейтинг застосунку.

3. Покращення ранжування й індексації застосунку

Для алгоритмів Google Play або App Store велика кількість оцінок або відгуків означає високий попит і зацікавленість користувачів. Це може впливати на алгоритми його ранжування за ключовими запитами.

Крім того, Google Play індексує ключові слова у відгуках, і відповідь розробника на них також індексується. Таким чином при збільшенні відгуків ваш застосунок отримає підвищення в результатах пошуку. Це також може допомогти в індексації ключових слів, за котрими застосунок не займає гарних позицій (наприклад, бренди конкурентів).

4. Покращення продукту внаслідок зворотного зв’язку

Зазвичай користувачі залишають безліч корисних відгуків. Це можуть бути поради щодо змін, скарги на баги, похвала за зручну функцію. Їх можна використовувати як для покращення застосунку, так і для підвищення рівня утримання клієнтів.

Примітка. Якщо ви розв’яжете проблему користувача, він може змінити свою попередню оцінку:

5. Вплив відгуків та оцінок на сприйняття бренду та ймовірність покупки

Більшість користувачів звертають увагу на середню оцінку і читають відгуки. Це перше, що формує їх ставлення до бренду застосунку, а також впливає на прийняття рішення під час покупки.

Бонус для тих, хто дочитав. Якщо у вас низький рейтинг в App Store використовуйте можливість занулювання рейтингу через внутрішній функціонал стору. Цей спосіб не видалить відгуки, але допоможе почати побудувати середню оцінку рейтингу з чистого аркуша. Більше читайте в статті «Вплив відгуків і оцінок на ASO та просування застосунків».

Висновок

Середня оцінка рейтингу та відгуки застосунку мають величезний вплив на його просування і становище серед інших гравців. Закупівля оцінок рейтингу та відгуків через біржі більше не працює. Який би варіант вікна не обрали (стандартний або кастомний), Rating Prompts — єдиний потужний спосіб нарощування оцінки на сьогодні.

Команда RadASO пропонує послугу з підготовки стратегії для впровадження App Rating Prompt.