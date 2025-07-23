З нуля до +15 394% завантажень у США: кейс Mindsnap в App Store
Хто наш партнер
Mindsnap — мобільний застосунок для щоденного мікронавчання. Стислий формат і чітка структура контенту дають користувачам змогу швидко засвоювати нові знання без зайвого перевантаження.
Цілі співпраці
Оскільки Mindsnap — новий продукт, ми ставили перед собою такі цілі:
- підвищення видимості в App Store;
- приріст встановлень застосунку;
- побудова впізнаваності бренду через збільшення показів.
Стратегія просування
Ми зосередилися на стратегії, що охоплює весь цикл оптимізації: від дослідження ніші до роботи з подіями і підписками всередині сторінки застосунку.
Крок 1. Пошук і аналіз конкурентів
Щоб увійти в нішу Education і зайняти позиції в App Store, ми розпочали з глибокого конкурентного аналізу. Для цього використали наш внутрішній інструмент RadASO, а також Asolytics — для збору даних про видимість застосунків за ключовими словами.
Ми зібрали список найближчих конкурентів Mindsnap за функціональністю і тематикою — загалом 70 активних застосунків у ніші мікронавчання.
Далі провели аналіз ринку, де отримали дані інсталяцій конкурентів за країнами й визначили пріоритетні регіони для просування:
-
США;
-
Німеччина;
-
Велика Британія;
-
Канада;
-
Китай;
-
Австралія;
-
Туреччина;
-
Італія;
-
Франція;
-
Мексика;
-
Польща;
-
Нідерланди.
Результати аналізу ринку у форматі діаграм
Як висновок, ми виявили помірну конкуренцію та декількох сильних гравців зі ставкою на ASO. Щоб отримати результат, зробили фокус на локалізовані ключові слова і креативи.
Крок 2. Побудова семантичного ядра
На основі конкурентного аналізу ми одержали список ключових слів і фраз, за якими користувачі знаходять подібні застосунки в App Store.
Використовуючи внутрішній ASO-інструмент, ми визначили запити, що приносять трафік конкурентам і їхні позиції у видачі. Потім відсортували ці запити за популярністю і релевантністю до функціоналу Mindsnap, щоби сформувати базу для подальшої оптимізації сторінки застосунку.
На основі зібраних запитів ми сформували семантичне ядро — базу для оптимізації сторінки застосунку.
Спочатку відсіяли нерелевантні або малотрафікові запити, залишивши лише ті, що напряму пов’язані з тематикою Mindsnap. У фінальний список увійшли як загальні ключі, так і бренди конкурентів. Наприклад, для англійської мови:
-
smarty me;
-
nibble;
-
imprint;
-
nerdish;
-
learning;
-
micro learning;
-
micro learning free;
-
learning apps;
-
learning apps for adults тощо.
Це стало основою для підвищення видимості застосунку в App Store на кожному з пріоритетних ринків.
Крок 3. Локалізація метаданих
На основі сформованого семантичного ядра ми підготували метадані для App Store — назву застосунка (Title), підзаголовок (Subtitle) і поле ключових слів (Keywords). Саме ці поля впливають на індексацію в пошуку.
Що зробили:
-
створили метадані для кожної пріоритетної локалізації, орієнтуючись на релевантні ключі з ядра;
-
фокусувалися на повних запитах, які реально дають покази;
-
видаляли слабкі ключі (низька частотність, мала конверсія або нерелевантність), додавали сильні — все на основі аналітики.
Як працювали:
-
щомісяця проводили один–два оновлення (релізи) для чотирьох–шести локалізацій;
-
поступово охопили всі обрані країни;
-
кожне оновлення — це окрема ітерація з адаптацією ключів для покращення позицій.
Локалізація метаданих — критично важлива для індексації в кожному регіоні. Цей підхід дав приріст у топових країнах і посилив видимість застосунку.
Крок 4. Оновлення креативів
Щоби підвищити конверсію з перегляду сторінки у встановлення, ми оновили візуальне оформлення застосунку в App Store.
-
Освіжили дизайн іконки — зробили яскравішою, більш впізнаваною серед конкурентів.
-
У скриншотах:
-
переписали підписи — коротко, зрозуміло, з акцентом на переваги;
-
додали CTA і логічну послідовність слайдів;
-
провели A/B-тестування кількох варіантів.
В результаті отримали новий візуал, що краще передає цінність продукту та сприяє зростанню конверсії.
Крок 5. Запуск In-App Events
In-App Events — це спеціальні події в App Store, що відображаються як для нових користувачів, так і для тих, хто вже встановив застосунок. Вони з’являються на сторінці застосунку, в пошуку і можуть потрапити до редакторських добірок.
Ми запустили низку подій, зокрема:
-
оновлення;
-
святкові акції на підписку;
-
нові функції.
Назва та опис In-App Events індексуються, тому це дало нам змогу збільшити видимість у пошуку, залучити нову аудиторію і повернути старих користувачів.
Крок 6. Оптимізація In-App Purchases
In-App Purchases (IAP) — це підписки або разові покупки всередині застосунку, що можуть відображатися в пошуку App Store.
Що зробили:
-
підібрали назви покупок, які краще індексуються в пошуку;
-
додали описи для користувачів;
-
підготували іконки та інші візуальні елементи для привернення уваги.
В результаті одержали краще відображення в App Store і більше переходів на екран з підпискою.
Результати просування
Порівнюючи першу половину вересня з першим тижнем листопада, ми вийшли на такі середні показники по США:
-
+3370% показів;
-
+15 394% завантажень;
-
+400% ключових запитів у топ-10 App Store.
Графік росту показів Mindsnap в App Store
Графік росту перших завантажень Mindsnap в App Store
Графік росту ключових запитів Mindsnap в App Store
Відгуки про співпрацю
Mustea Adrian, СЕО в Mindsnap
Я довірив просування свого застосунку команді RadASO після ретельного аналізу їхнього портфоліо. Досвід і результати вразили мене, і я був впевнений, що це саме ті фахівці, які допоможуть розвинути мій продукт.
Найяскравішим моментом співпраці став значний сплеск завантажень і показів уже на другому місяці роботи — це було неймовірно!
Найскладнішим викликом стало залучення користувачів. Це вимагало постійного тестування та пошуку оптимальних стратегій, але разом із командою ми змогли знайти правильний баланс між бюджетом і ефективністю.
RadASO повністю виправдали мої очікування, принісши реальні результати. Було б цікаво побачити ще ширший спектр послуг у їхньому арсеналі — з акцентом на комплексний маркетинг.
Тетяна Ільєнко, Client Project Manager в Netpeak Ukraine
Із першого дня команди RadASO і Mindsnap працювали в повному взаємозв’язку. Завдяки злагодженій комунікації та швидкому впровадженню змін ми досягли суттєвого зростання органічного трафіку і значно покращили видимість застосунку.
Ми не зупиняємось на досягнутому — продовжуємо спільну роботу над різними напрямами: онбордингом, пейволом та іншими, щоби рухатися до кращих результатів!
Команда проєкту: Максим Мельник, Head of ASO; Ольга Грек, ASO Team Lead; Тетяна Ільєнко, Client Project Manager.
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