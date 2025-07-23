Кейси App Marketing
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З нуля до +15 394% завантажень у США: кейс Mindsnap в App Store
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Максим Мельник

Проєкт: Mindsnap.

Період: 01.09.2024–10.11.2024.

Регіон: увесь світ.

Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Mindsnap — мобільний застосунок для щоденного мікронавчання. Стислий формат і чітка структура контенту дають користувачам змогу швидко засвоювати нові знання без зайвого перевантаження.

Цілі співпраці

Оскільки Mindsnap — новий продукт, ми ставили перед собою такі цілі:

  • підвищення видимості в App Store;
  • приріст встановлень застосунку;
  • побудова впізнаваності бренду через збільшення показів.

Стратегія просування

Ми зосередилися на стратегії, що охоплює весь цикл оптимізації: від дослідження ніші до роботи з подіями і підписками всередині сторінки застосунку.

  1. Пошук і аналіз конкурентів.
  2. Побудова семантичного ядра.
  3. Локалізація метаданих.
  4. Оновлення креативів.
  5. Запуск In-App Events.
  6. Оптимізація In-App Purchases.

Крок 1. Пошук і аналіз конкурентів

Щоб увійти в нішу Education і зайняти позиції в App Store, ми розпочали з глибокого конкурентного аналізу. Для цього використали наш внутрішній інструмент RadASO, а також Asolytics — для збору даних про видимість застосунків за ключовими словами. 

Ми зібрали список найближчих конкурентів Mindsnap за функціональністю і тематикою — загалом 70 активних застосунків у ніші мікронавчання.

Далі провели аналіз ринку, де отримали дані інсталяцій конкурентів за країнами й визначили пріоритетні регіони для просування:

  • США;

  • Німеччина;

  • Велика Британія;

  • Канада;

  • Китай;

  • Австралія;

  • Туреччина;

  • Італія;

  • Франція;

  • Мексика;

  • Польща;

  • Нідерланди.

aso Mindsnap результати аналізу конкурентів

Результати аналізу ринку у форматі діаграм

Як висновок, ми виявили помірну конкуренцію та декількох сильних гравців зі ставкою на ASO. Щоб отримати результат, зробили фокус на локалізовані ключові слова і креативи.

Крок 2. Побудова семантичного ядра

На основі конкурентного аналізу ми одержали список ключових слів і фраз, за якими користувачі знаходять подібні застосунки в App Store.

Використовуючи внутрішній ASO-інструмент, ми визначили запити, що приносять трафік конкурентам і їхні позиції у видачі. Потім відсортували ці запити за популярністю і релевантністю до функціоналу Mindsnap, щоби сформувати базу для подальшої оптимізації сторінки застосунку.

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На основі зібраних запитів ми сформували семантичне ядро — базу для оптимізації сторінки застосунку.

Спочатку відсіяли нерелевантні або малотрафікові запити, залишивши лише ті, що напряму пов’язані з тематикою Mindsnap. У фінальний список увійшли як загальні ключі, так і бренди конкурентів. Наприклад, для англійської мови: 

  • smarty me;

  • nibble;

  • imprint;

  • nerdish;

  • learning;

  • micro learning;

  • micro learning free;

  • learning apps;

  • learning apps for adults тощо.

Це стало основою для підвищення видимості застосунку в App Store на кожному з пріоритетних ринків.

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Крок 3. Локалізація метаданих

На основі сформованого семантичного ядра ми підготували метадані для App Store — назву застосунка (Title), підзаголовок (Subtitle) і поле ключових слів (Keywords). Саме ці поля впливають на індексацію в пошуку.

Що зробили:

  • створили метадані для кожної пріоритетної локалізації, орієнтуючись на релевантні ключі з ядра;

  • фокусувалися на повних запитах, які реально дають покази;

  • видаляли слабкі ключі (низька частотність, мала конверсія або нерелевантність), додавали сильні — все на основі аналітики.

Як працювали:

  • щомісяця проводили один–два оновлення (релізи) для чотирьох–шести локалізацій;

  • поступово охопили всі обрані країни;

  • кожне оновлення — це окрема ітерація з адаптацією ключів для покращення позицій.

Локалізація метаданих — критично важлива для індексації в кожному регіоні. Цей підхід дав приріст у топових країнах і посилив видимість застосунку.

Крок 4. Оновлення креативів

Щоби підвищити конверсію з перегляду сторінки у встановлення, ми оновили візуальне оформлення застосунку в App Store.

  1. Освіжили дизайн іконки — зробили яскравішою, більш впізнаваною серед конкурентів.

aso mindsnap стара та нова іконка додатку

  1. У скриншотах: 

  • переписали підписи — коротко, зрозуміло, з акцентом на переваги;

  • додали CTA і логічну послідовність слайдів;

  • провели A/B-тестування кількох варіантів.

В результаті отримали новий візуал, що краще передає цінність продукту та сприяє зростанню конверсії.

Крок 5. Запуск In-App Events

In-App Events — це спеціальні події в App Store, що відображаються як для нових користувачів, так і для тих, хто вже встановив застосунок. Вони з’являються на сторінці застосунку, в пошуку і можуть потрапити до редакторських добірок.

Ми запустили низку подій, зокрема:

  • оновлення; 

  • святкові акції на підписку;

  • нові функції.

Назва та опис In-App Events індексуються, тому це дало нам змогу збільшити видимість у пошуку, залучити нову аудиторію і повернути старих користувачів.

Крок 6. Оптимізація In-App Purchases

In-App Purchases (IAP) — це підписки або разові покупки всередині застосунку, що можуть відображатися в пошуку App Store.

Що зробили:

  • підібрали назви покупок, які краще індексуються в пошуку;

  • додали описи для користувачів;

  • підготували іконки та інші візуальні елементи для привернення уваги.

В результаті одержали краще відображення в App Store і більше переходів на екран з підпискою.

Результати просування

Порівнюючи першу половину вересня з першим тижнем листопада, ми вийшли на такі середні показники по США:

  • +3370% показів;

  • +15 394% завантажень;

  • +400% ключових запитів у топ-10 App Store.

Графік росту показів Mindsnap в App Store

Графік росту показів Mindsnap в App Store

Графік росту перших завантажень Mindsnap в App Store

Графік росту перших завантажень Mindsnap в App Store

Графік росту ключових запитів Mindsnap в App Store

Графік росту ключових запитів Mindsnap в App Store

Відгуки про співпрацю

Mustea Adrian, СЕО в Mindsnap

Я довірив просування свого застосунку команді RadASO після ретельного аналізу їхнього портфоліо. Досвід і результати вразили мене, і я був впевнений, що це саме ті фахівці, які допоможуть розвинути мій продукт.

Найяскравішим моментом співпраці став значний сплеск завантажень і показів уже на другому місяці роботи — це було неймовірно!

Найскладнішим викликом стало залучення користувачів. Це вимагало постійного тестування та пошуку оптимальних стратегій, але разом із командою ми змогли знайти правильний баланс між бюджетом і ефективністю.

RadASO повністю виправдали мої очікування, принісши реальні результати. Було б цікаво побачити ще ширший спектр послуг у їхньому арсеналі — з акцентом на комплексний маркетинг.

Тетяна Ільєнко, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Із першого дня команди RadASO і Mindsnap працювали в повному взаємозв’язку. Завдяки злагодженій комунікації та швидкому впровадженню змін ми досягли суттєвого зростання органічного трафіку і значно покращили видимість застосунку.

Ми не зупиняємось на досягнутому — продовжуємо спільну роботу над різними напрямами: онбордингом, пейволом та іншими, щоби рухатися до кращих результатів! 

Команда проєкту: Максим Мельник, Head of ASO; Ольга Грек, ASO Team Lead; Тетяна Ільєнко, Client Project Manager.

Максим Мельник

10 років у digital-маркетингу, з яких 6 — в ASO та user acquisition: пройшов шлях від SEO-спеціаліста до Head of ASO.
Працював з такими лідерами ринку, як: OLX, Room Planner, Preply, Readdle, Rozetka, monobank, Comfy, Uklon, ALLO, Merge Matters.
Викладав на курсі «ASO-спеціаліст» для світчерів у межах навчальної програми Choice31. Засновник топ-1 англомовного відкритого ASO-ком’юніті «ASO Busters».

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