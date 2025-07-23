З нуля до +15 394% завантажень у США: кейс Mindsnap в App Store

З нуля до +15 394% завантажень у США: кейс Mindsnap в App Store

Проєкт: Mindsnap. Період: 01.09.2024–10.11.2024. Регіон: увесь світ. Послуга: ASO.

Хто наш партнер

Mindsnap — мобільний застосунок для щоденного мікронавчання. Стислий формат і чітка структура контенту дають користувачам змогу швидко засвоювати нові знання без зайвого перевантаження.

Цілі співпраці

Оскільки Mindsnap — новий продукт, ми ставили перед собою такі цілі:

підвищення видимості в App Store;

приріст встановлень застосунку;

побудова впізнаваності бренду через збільшення показів.

Стратегія просування

Ми зосередилися на стратегії, що охоплює весь цикл оптимізації: від дослідження ніші до роботи з подіями і підписками всередині сторінки застосунку.

Крок 1. Пошук і аналіз конкурентів

Щоб увійти в нішу Education і зайняти позиції в App Store, ми розпочали з глибокого конкурентного аналізу. Для цього використали наш внутрішній інструмент RadASO, а також Asolytics — для збору даних про видимість застосунків за ключовими словами.

Ми зібрали список найближчих конкурентів Mindsnap за функціональністю і тематикою — загалом 70 активних застосунків у ніші мікронавчання.

Далі провели аналіз ринку, де отримали дані інсталяцій конкурентів за країнами й визначили пріоритетні регіони для просування:

США;

Німеччина;

Велика Британія;

Канада;

Китай;

Австралія;

Туреччина;

Італія;

Франція;

Мексика;

Польща;

Нідерланди.

Результати аналізу ринку у форматі діаграм

Як висновок, ми виявили помірну конкуренцію та декількох сильних гравців зі ставкою на ASO. Щоб отримати результат, зробили фокус на локалізовані ключові слова і креативи.

Крок 2. Побудова семантичного ядра

На основі конкурентного аналізу ми одержали список ключових слів і фраз, за якими користувачі знаходять подібні застосунки в App Store.

Використовуючи внутрішній ASO-інструмент, ми визначили запити, що приносять трафік конкурентам і їхні позиції у видачі. Потім відсортували ці запити за популярністю і релевантністю до функціоналу Mindsnap, щоби сформувати базу для подальшої оптимізації сторінки застосунку.

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На основі зібраних запитів ми сформували семантичне ядро — базу для оптимізації сторінки застосунку.

Спочатку відсіяли нерелевантні або малотрафікові запити, залишивши лише ті, що напряму пов’язані з тематикою Mindsnap. У фінальний список увійшли як загальні ключі, так і бренди конкурентів. Наприклад, для англійської мови:

smarty me;

nibble;

imprint;

nerdish;

learning;

micro learning;

micro learning free;

learning apps;

learning apps for adults тощо.

Це стало основою для підвищення видимості застосунку в App Store на кожному з пріоритетних ринків.

Крок 3. Локалізація метаданих

На основі сформованого семантичного ядра ми підготували метадані для App Store — назву застосунка (Title), підзаголовок (Subtitle) і поле ключових слів (Keywords). Саме ці поля впливають на індексацію в пошуку.

Що зробили:

створили метадані для кожної пріоритетної локалізації, орієнтуючись на релевантні ключі з ядра;

фокусувалися на повних запитах, які реально дають покази;

видаляли слабкі ключі (низька частотність, мала конверсія або нерелевантність), додавали сильні — все на основі аналітики.

Як працювали:

щомісяця проводили один–два оновлення (релізи) для чотирьох–шести локалізацій;

поступово охопили всі обрані країни;

кожне оновлення — це окрема ітерація з адаптацією ключів для покращення позицій.

Локалізація метаданих — критично важлива для індексації в кожному регіоні. Цей підхід дав приріст у топових країнах і посилив видимість застосунку.

Крок 4. Оновлення креативів

Щоби підвищити конверсію з перегляду сторінки у встановлення, ми оновили візуальне оформлення застосунку в App Store.

Освіжили дизайн іконки — зробили яскравішою, більш впізнаваною серед конкурентів.

У скриншотах:

переписали підписи — коротко, зрозуміло, з акцентом на переваги;

додали CTA і логічну послідовність слайдів;

провели A/B-тестування кількох варіантів.

В результаті отримали новий візуал, що краще передає цінність продукту та сприяє зростанню конверсії.

Крок 5. Запуск In-App Events

In-App Events — це спеціальні події в App Store, що відображаються як для нових користувачів, так і для тих, хто вже встановив застосунок. Вони з’являються на сторінці застосунку, в пошуку і можуть потрапити до редакторських добірок.

Ми запустили низку подій, зокрема:

оновлення;

святкові акції на підписку;

нові функції.

Назва та опис In-App Events індексуються, тому це дало нам змогу збільшити видимість у пошуку, залучити нову аудиторію і повернути старих користувачів.

Крок 6. Оптимізація In-App Purchases

In-App Purchases (IAP) — це підписки або разові покупки всередині застосунку, що можуть відображатися в пошуку App Store.

Що зробили:

підібрали назви покупок, які краще індексуються в пошуку;

додали описи для користувачів;

підготували іконки та інші візуальні елементи для привернення уваги.

В результаті одержали краще відображення в App Store і більше переходів на екран з підпискою.

Результати просування

Порівнюючи першу половину вересня з першим тижнем листопада, ми вийшли на такі середні показники по США:

+3370% показів ;

+15 394% завантажень ;

+400% ключових запитів у топ-10 App Store.

Графік росту показів Mindsnap в App Store

Графік росту перших завантажень Mindsnap в App Store

Графік росту ключових запитів Mindsnap в App Store

Відгуки про співпрацю

Mustea Adrian, СЕО в Mindsnap

Я довірив просування свого застосунку команді RadASO після ретельного аналізу їхнього портфоліо. Досвід і результати вразили мене, і я був впевнений, що це саме ті фахівці, які допоможуть розвинути мій продукт. Найяскравішим моментом співпраці став значний сплеск завантажень і показів уже на другому місяці роботи — це було неймовірно! Найскладнішим викликом стало залучення користувачів. Це вимагало постійного тестування та пошуку оптимальних стратегій, але разом із командою ми змогли знайти правильний баланс між бюджетом і ефективністю. RadASO повністю виправдали мої очікування, принісши реальні результати. Було б цікаво побачити ще ширший спектр послуг у їхньому арсеналі — з акцентом на комплексний маркетинг.

Тетяна Ільєнко, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Із першого дня команди RadASO і Mindsnap працювали в повному взаємозв’язку. Завдяки злагодженій комунікації та швидкому впровадженню змін ми досягли суттєвого зростання органічного трафіку і значно покращили видимість застосунку. Ми не зупиняємось на досягнутому — продовжуємо спільну роботу над різними напрямами: онбордингом, пейволом та іншими, щоби рухатися до кращих результатів!