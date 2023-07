Як вибрати конкурентів для своєї ASO-стратегії

Конкурентний аналіз є основою App Store Optimization, адже саме знання ваших конкурентів допомагає зібрати семантичне ядро, підготувати метадані або прийняти обґрунтовані рішення щодо власної ASO-стратегії.

Підбір конкурентів за основною функцією застосунку

Зазвичай, більшість застосунків пропонують користувачам одразу декілька функцій, але при зборі конкурентів завжди потрібно розділяти функціонал мобільного додатку, відокремлюючи основну функцію від другорядних/додаткових.

Крок 1. Аналіз власного застосунку

По-перше, визначте основну функцію вашого застосунку. Основна функція застосунку — це те, для чого він був створений, яку проблему покликаний вирішувати. Щоб зрозуміти, що є основною функцією, не треба далеко ходити, адже кожен розробник чи власник апки відображає її у оформленні — просто зверніть увагу на скріншоти, назву, опис і іконку застосунку.

Розглянемо детальніше на конкретних прикладах.

Приклад 1

Застосунок RecMyCalls — Call Recorder App.

Основна функція: запис телефонних розмов. Додаткові функції — запис голосових нотаток, транскрипція тексту та диктофон.

Конкуренти: Всі застосунки з основною функцією запису телефонних розмов. Наприклад, Call Recorder for iPhone, Recordeon: Call Recorder Plus, TapeACall: Call Recorder.

Приклад 2

Застосунок Pedometer – Run & Step Counter.

Основна функція: Підрахунок кроків під час ходьби чи бігу. Статистика активності, нагороди за кількість кроків та GPS-трекер — додаткові функції.

Конкуренти: Усі застосунки в яких головна функція крокомір. Наприклад, Pedometer & Step Counter, Steps – Step Counter, Activity, StepsApp Pedometer.

Приклад 3

Застосунок Glovo: Food Delivery and more.



Основна функція: доставка їжі — готових страв із закладів та продуктів з магазинів.

Конкуренти: Усі доставки їжі та продуктів, які надають послуги замовлення і оплати через застосунок у телефоні. Наприклад, Zakaz: доставка з Metro Ашан, Bolt Food, Jumia Food — Food delivery.

Приклад 4

Застосунок Profile Border: New Pic Maker.



Основна функція: створення кругових рамок для фото у соціальних мережах.

Конкуренти: Всі застосунки, які надають користувачам можливість створювати і редагувати фото для аватарки у формі кола. Наприклад, Profile Picture — Border Maker, DP Maker — Profile Photo Maker, Profile Picture Border Frames.

Крок 2. Збір конкурентів

Дослідження основних ключових слів

Основну функцію застосунку треба сформувати у прості ключові запити, наприклад, «трек бігу», «трекер для бігу» чи «запис дзвінків», «запис телефонної розмови». Це допоможе зрозуміти, як користувачі шукатимуть його у сторах.

Варто пам’ятати, що пошукова поведінка користувачів у сторах трохи інша ніж в інтернеті — пошукові запити більш короткі і лаконічні.

Введіть отримані пошукові запити у Google Play і App Store у відповідній країні і визначте перших конкурентів для кожного ключового слова, яке ви шукали. Звісно, краще віддати перевагу тим конкурентам, які у топі видачі. Повторіть ті самі дії для інших країн локальною мовою.

Розглянемо на прикладі App Store:

Для розширення списку конкурентів у App Store чи Google Play можна скористатися підбіркою схожих застосунків (You Might Also Like / Similar Apps).

App Store:

Google Play:

Або використовуйте спеціальні інструменти для ASO (платні версії чи безкоштовні), як ASO-bot, Asolytics, Asomobile. Вони автоматично підбирають та пропонують схожі застосунки на основі ніші та пошукових запитів.

Швидкий аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів допоможе краще зрозуміти потреби користувачів, проаналізувати успішні ASO-стратегії інших і визначитись з основними регіонами просування.

Визначте прямих конкурентів свого застосунку. Виберіть мінімум 50 конкурентів свого застосунку. Застосунки, які мають однакову з вашим основну функцію — це ваші прямі конкуренти. А ті застосунки, у яких така функція заявлена як другорядна — непрямі. Оберіть якомога більше (мінімум 50-60) прямих конкурентів, щоб мати можливість зібрати якісне семантичне ядро.

Проаналізуйте візуальне оформлення. Зверніть увагу на іконку, скріншоти та відео ваших прямих конкурентів, щоб побачити, які вони демонструють функції та переваги своїх застосунків та на чому акцентують увагу користувачів.



Вдосконалюйте візуальну складову. Шукайте можливості покращити власні візуальні ефекти та вирізнити свій застосунок у ніші серед конкурентів.



Аналізуйте метадані конкурентів. Подивіться на назви, описи та ключові слова застосунків-конкурентів, щоб зрозуміти, як вони орієнтуються на свою аудиторію і за якими запитами їх шукають у магазинах мобільних застосунків.

Аналіз позицій конкурентів. Використовуйте ASO-інструменти для перевірки позицій ключових слів конкурентів в магазинах. Врахуйте, як популярні, так і менш популярні ключові слова, щоб додати їх у свої метадані.

Аналізуйте відгуки застосунку. Аналіз відгуків - це зворотній зв'язок між користувачами та розробниками застосунку, який дозволяє зрозуміти потреби користувачів та проблеми, які у них виникають під час встановлення та під час користування застосунком, дозволяють покращити їх. Хороші відгуки та оцінки позитивно впливають на рейтинг та конверсію застосунку. Погані відгуки та низькі оцінки негативно впливають на видимість застосунків у сторах.



Висновок

Основна функція застосунку є ключем для планування майбутньої стратегії. Знаючи її, вдасться підібрати релевантних конкурентів, зібрати якісне семантичне ядро на наступному етапі ASO-оптимізації.

Коротко резюмуємо, як вибрати конкурентів для своєї ASO стратегії:

Визначте основну функцію вашого застосунку. Підберіть ключові запити на основі вашої основної функції і введіть їх в пошуці. Перші застосунки у видачі — ваші конкуренти. Робіть конкурентний аналіз. Це дозволить вам вчасно виявляти свої слабкі сторони, покращувати сильні і розвиватись.