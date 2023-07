Как выбрать конкурентов для своей ASO-стратегии

Конкурентный анализ является основой App Store Optimization, ведь именно знание ваших конкурентов помогает собрать семантическое ядро, подготовить метаданные или принять обоснованные решения по собственной ASO-стратегии.

Подбор конкурентов мобильного приложения по его основной функции

Как правило, большинство приложений предлагают пользователям сразу несколько функций. При сборе конкурентов очень важно разделять функционал мобильного приложения, отделяя его основную функцию от второстепенных/дополнительных.

Шаг 1. Анализ собственного приложения

Во-первых, определите основную функцию вашего приложения. Основная функция приложения — это то, для чего оно было создано, какую проблему призвано решать.

Чтобы понять, что именно является основной функцией, далеко ходить не нужно, ведь каждый разработчик или владелец приложения старается продемонстрировать основную функцию в его оформлении. Просто обратите внимание на скриншоты, название, описание и иконку приложения.

Пример 1

Приложение RecMyCalls — Call Recorder App.

Основная функция: запись телефонных разговоров. Дополнительные функции — голосовые заметки, транскрипция текста и диктофон.

Конкуренты: Все приложения с основной функцией записи телефонных разговоров. Например, Call Recorder for iPhone, Recordeon: Call Recorder Plus, TapeACall: Call Recorder.

Пример 2

Приложение Pedometer – Run & Step Counter.

Основная функция: Подсчет шаговво время ходьбы или бега. Статистика активности, награды за количество шагов и GPS-трекер — дополнительные функции.

Конкуренты: Все приложения, главная функция которых — шагомер. Например, Pedometer & Step Counter, Steps – Step Counter, Activity, StepsApp Pedometer.

Пример 3

Приложение Glovo: Food Delivery and more.



Основная функция: доставка еды — готовых блюд из ресторанов, а также продуктов из магазинов.

Конкуренты: Все сервисы доставки еды и продуктов, которые предоставляют услуги заказа и оплаты через приложение в телефоне. Например, Zakaz: доставка из Metro Ашан, Bolt Food, Jumia Food — Food delivery.

Пример 4

Приложение Profile Border: New Pic Maker.



Основная функция: создание круговых рамок для фотографий в социальных сетях.

Конкуренты: Все приложения, дающие возможность создавать и редактировать фото для аватарки в форме круга. Например, Profile Picture — Border Maker, DP Maker — Profile Photo Maker, Profile Picture Border Frames.

Шаг 2. Сбор конкурентов

Исследование основных ключевых слов

Основную функцию приложения нужно сформировать в простые ключевые запросы, например, «трек бега», «трекер для бега» или «запись звонков», «запись телефонного разговора». Это поможет понять, как пользователи будут искать его в сторах.

Стоит помнить, что поисковое поведение пользователей в сторах отличается от поведения в интернете — поисковые запросы более короткие и лаконичные.

Введите полученные поисковые запросы в Google Play и App Store в соответствующей стране и определите первых конкурентов для каждого ключевого слова, которое вы искали. Конечно, лучше отдать предпочтение тем конкурентам, которые в топе выдачи. Повторите те же действия для других стран на локальном языке.

Рассмотрим на примере App Store:

Для расширения списка конкурентов в App Store или Google Play можно воспользоваться подборкой похожих приложений (You Might Also Like / Similar Apps).

App Store:

Google Play:

Или используйте специальные инструменты для ASO (платные версии или бесплатные), как ASO-bot, Asolytics, Asomobile. Они автоматически подбирают и предлагают похожие приложения на основе ниши и поисковых запросов.

Быстрый анализ конкурентов

Анализ конкурентов поможет лучше понять потребности пользователей, проанализировать успешные ASO-стратегии других и определиться с основными регионами продвижения.

Определите прямых конкурентов своего приложения.

Выберите минимум 50 конкурентов своего приложения. Приложения, которые имеют одинаковую с вашим основную функцию — это ваши прямые конкуренты. Те приложения, у которых такая функция заявлена как второстепенная — косвенные. Выберите как можно больше (минимум 50-60) прямых конкурентов, чтобы иметь возможность собрать качественное семантическое ядро.

Проанализируйте визуальное оформление.

Обратите внимание на иконку, скриншоты и видео ваших прямых конкурентов, чтобы увидеть, какие функции и преимущества своих приложений они демонстрируют и на чем акцентируют внимание пользователей.



Совершенствуйте визуальную составляющую.

Ищите возможности улучшить собственные визуальные эффекты и выделить свое приложение в нише среди конкурентов.



Анализируйте метаданные конкурентов.

Посмотрите на названия, описания и ключевые слова приложений-конкурентов, чтобы понять, как они ориентируются на свою аудиторию и по каким запросам их ищут в магазинах мобильных приложений.

Анализ позиций конкурентов.

Используйте ASO-инструменты для проверки позиций ключевых слов конкурентов в магазинах. Учтите, как популярные, так и менее популярные ключевые слова, чтобы добавить их в свои метаданные.

Анализируйте отзывы приложения.

Анализ отзывов — это обратная связь между пользователями и разработчиками приложения, которая позволяет понять потребности пользователей и проблемы, которые у них возникают при установке и при использовании приложения, позволяют улучшить их. Хорошие отзывы и оценки положительно влияют на рейтинг и конверсию приложения. Плохие отзывы и низкие оценки негативно влияют на видимость приложений в сторах.



Вывод

Основная функция приложения является ключом для планирования будущей стратегии. Зная ее, удастся подобрать релевантных конкурентов, собрать качественное семантическое ядро на следующем этапе ASO-оптимизации.

Коротко резюмируем, как выбрать конкурентов для своей ASO стратегии:

Определите основную функцию вашего приложения. Подберите ключевые запросы на основе вашей основной функции и введите их в поиске. Первые приложения в выдаче — ваши конкуренты. Проводите конкурентный анализ. Это позволит вам вовремя выявлять свои слабые стороны, улучшать сильные и развиваться.