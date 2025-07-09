Настройка Consent Mode в GА 4: как реализовать режим согласия на сайте через GTM

Настройка Consent Mode в GА 4: как реализовать режим согласия на сайте через GTM

Когда пользователи посещают ваш сайт, необходимо запрашивать их согласие на обработку данных, чтобы тег Google мог записывать и считывать файлы cookie. Без согласия пользователей теги Google не собирают полные данные, что усложняет анализ и оценку эффективности маркетинга.

Чтобы использовать персонализированную рекламу в ЕС, в 2024 году Google сделал режим согласия (Consent Mode) обязательным.

В этой статье я расскажу, как правильно интегрировать режим согласия в GA4, настроить его для эффективного сбора данных и одновременно соблюдать требования GDPR и других нормативных актов.

Типы режима согласия в Google

Реализовать режим согласия на сайте или в приложении можно одним из двух способов: базовым (basic consent mode) или расширенным (advanced consent mode).

Перед настройкой режима согласия Google необходимо определить, какой из двух вариантов отслеживания вы будете использовать и как именно его внедрять.

Подробнее о режиме согласия читайте в справке Google.

Базовый режим согласия

В этом режиме отслеживание действий пользователей не происходит, а теги Google не активируются, пока посетитель не взаимодействует с баннером согласия.

Как это работает.

Если пользователь дает согласие, теги Google загружаются и взаимодействуют с Consent Mode API. Сначала передается статус по умолчанию, а затем обновленный статус, если пользователь изменил выбор. Если пользователь не дает согласия, Google не получает никаких данных, включая статус согласия, а теги Google блокируются. В таком случае Google Ads использует агрегированное моделирование конверсий без персонализации.

Расширенный режим согласия

В этом режиме теги Google загружаются сразу после открытия сайта. Далее они взаимодействуют с Consent API по следующей логике:

Устанавливается типовой статус согласия. Если собственные параметры не настроены, значение по умолчанию — отклонено (denied). Если согласие не дано, теги Google передают неполные сигналы без использования файлов cookie. После взаимодействия пользователя с баннером статусы обновляются. Если согласие получено, теги Google начинают полноценное отслеживание.

Этот режим обеспечивает более точное моделирование конверсий, так как использует персонализированную модель для рекламодателя, а не общую.

Базовый режим. Сбор данных и теги Google блокируются до момента получения согласия. Отслеживание начинается только после явного разрешения пользователя. Расширенный режим. Теги Google загружаются сразу после открытия сайта, и данные собираются в любом случае. Если согласие не дано — передаются неполные сигналы без использования файлов cookie. Если согласие получено — активируется полноценное отслеживание с применением cookie.

Как проверить, активен ли режим согласия в GA4

Чтобы убедиться, что новый раздел настроек режима согласия активен и корректно настроен в вашем аккаунте Google Analytics 4, выполните следующие шаги:

Войдите в свой аккаунт GA4 через официальный сайт Google Analytics. В меню внизу слева нажмите «Администратор» (Admin). В колонке «Поток данных» выберите нужный ресурс — ваш сайт или приложение. Найдите вкладку «Настройки режима согласия» (Consent setting) и проверьте, активирован ли он.

Создание рабочего пространства Usercentrics Web CMP

Для примера настройки режима согласия в GA4 я использую Usercentrics Web CMP. Это партнер Google CMP с прямой интеграцией в интерфейс Google Tag Manager. Платформа предоставляет удобные инструменты для управления согласием пользователей и позволяет настраивать сбор данных в соответствии с требованиями конфиденциальности.

Сервис предлагает 14-дневный бесплатный пробный период — этого достаточно, чтобы протестировать функционал и понять, подходит ли он вашим задачам.

Ознакомьтесь с подборкой партнерских платформ управления согласием.

Регистрация на платформе Usercentrics

Зарегистрируйтесь на официальном сайте Usercentrics Web CMP и выберите версию Pro с бесплатным 14-дневным периодом.

Заполните стандартные поля для создания аккаунта.

Welcome. Укажите информацию о размере команды и другие сведения о вашем бизнесе.

Create Consent. Укажите название аккаунта, страну, домен сайта и выберите правовую основу для баннера согласия в зависимости от региона показа рекламы и применимого законодательства.

Consent Customization. На этом этапе настройте внешний вид баннера согласия. Опции зависят от выбранного тарифного плана:

в бесплатной версии доступен базовый функционал — выбор макета, стиля и триггера конфиденциальности;

в платных тарифах появляются расширенные возможности кастомизации.

Если сейчас не планируете выполнять полную настройку или предоставлять доступ другим пользователям, нажмите «Сделаю позже» и переходите непосредственно в административную панель.

Invite team. Пригласите других пользователей в аккаунт, указав соответствующий уровень доступа.

Implementation. Usercentrics предлагает несколько вариантов внедрения режима согласия на сайт:

прямая интеграция — требует технических навыков программирования;

интеграция через сторонние сервисы, в том числе Google Tag Manager (GTM) — самый удобный вариант для большинства пользователей, так как используется готовый шаблон тега конфигурации прямо в интерфейсе GTM.

В аккаунте выберите только что созданную конфигурацию и перейдите в административную панель.

Внедрение Usercentrics CMP с помощью Google Tag Manager

Внедрение Usercentrics CMP через Google Tag Manager (GTM) не требует сложных технических действий. Вы можете самостоятельно настроить необходимые теги и параметры, что значительно упрощает процесс управления согласием.

Как получить шаблон

Шаблон тега Usercentrics CMP нужен для настройки и активации параметров в скрипте Usercentrics.

Как его получить:

В рабочей области GTM откройте вкладку «Шаблоны» и нажмите «Поиск в галерее».

Введите Usercentrics в строку поиска, выберите тег Usercentrics CMP и добавьте его в рабочее пространство.

Создание тега Usercentrics CMP

После получения шаблона перейдите к созданию тега на его основе.

В рабочей области GTM откройте вкладку «Теги». Нажмите «Создать».

Внутри поля нажмите «Конфигурация тега». В разделе «Пользовательский» из списка тегов выберите Usercentrics CMP.

Настройка тега Usercentrics CMP

После создания тега настройте его по следующим параметрам.

Определите, нужно ли вводить идентификатор настроек (Settings-ID) или набор правил (Ruleset-ID), и укажите его в соответствующем поле.

Чтобы получить Settings-ID, вернитесь в административную панель Usercentrics. В верхней панели отображается ваш ID — скопируйте его.

В поле Banner version укажите версию баннера — V2 или V3. Рекомендую выбирать последнюю. Укажите нужный язык для баннера или оставьте значение по умолчанию — auto. В этом случае язык будет определяться по настройкам браузера. Если нужного языка нет в списке, будет использоваться вариант по умолчанию, указанный в административной панели.

Для региональных значений используйте коды стран по стандарту ISO 3166-2.

Изменить или добавить язык можно на вкладке «Конфигурация» в административной панели.

Активируйте отображение нужного языка в CMP, при необходимости установив его как вариант по умолчанию. Проверьте результат в режиме предварительного просмотра, затем сохраните изменения и опубликуйте настройки.

Для США можно использовать коды штатов, например, US-CA для Калифорнии. Если одна политика согласия применяется для нескольких регионов, укажите их через запятую в поле «Регион».

Если нужно использовать Transparency and Consent Framework (TCF), активируйте соответствующую опцию. Так как действуют только tcStrings последней версии, выбранный вариант всегда будет самым актуальным. Если на сайте используется Accelerated Pages Framework (APF), активируйте этот параметр. Убедитесь, что Enable Google Consent Mode активирован — как правило, он включен по умолчанию. Это необходимо для автоматической интеграции с режимом согласия Google (Google Consent API). Именно это и есть расширенный режим согласия (Advanced consent mode).

При необходимости его можно настроить подробнее по следующим параметрам:

Название Для чего используется Wait for update (ожидание обновления согласия) Позволяет задать, сколько миллисекунд теги должны ожидать подтверждения согласия перед запуском. Опция особенно полезна для пользователей, которые уже дали согласие на предыдущей странице или при прошлом визите на сайт. В большинстве случаев достаточно установить значение 500 миллисекунд. Подробнее читайте в документации по асинхронным инструментам. Redact ads data (редактирование рекламных данных) Определяет, могут ли персональные данные использоваться для таргетированной рекламы. Доступные варианты: True — использование разрешено; False — использование запрещено; Dynamic (match ad_storage) — значение по умолчанию и рекомендуемый вариант. Оно гарантирует, что редактирование рекламных данных будет соответствовать настройкам пользователя по согласию на использование рекламного хранилища.

Enable URL passthrough (включение URL-передачи) Добавляет к ссылкам специальные параметры запроса, когда пользователь переходит между страницами. Это позволяет передавать данные без использования cookie, если пользователь не дал согласие на сохранение информации в браузере. Advertiser Consent Mode (режим согласия рекламодателя) Если эта опция активирована, система может получать данные о согласии пользователя из Transparency and Consent Framework (TCF). Для поддержки TCF необходимо использовать CMP v2. Default Consent State (состояние согласия по умолчанию) Эта настройка определяет, какие разрешения на отслеживание будут активны до того, как пользователь сделает выбор в баннере согласия. Обычно этот параметр оставляют пустым или настраивают глобально, устанавливая все разрешения в статус Denied. Это гарантирует, что данные не будут передаваться третьим сторонам — Google Analytics, Google Ads, Facebook — без явного согласия пользователя.

Почему нельзя использовать Granted в Европе

Согласно требованиям GDPR, трекинг по умолчанию должен быть отключен.

Если для европейского региона установить Default Consent State = Granted, это будет прямым нарушением законодательства о защите персональных данных.

Что это означает на практике:

данные пользователей могут собираться без их явного согласия;

регуляторы могут расценить это как незаконный сбор персональных данных;

компании грозит штраф в случае выявления нарушения со стороны Data Protection Authority или другого контролирующего органа.

Не оставляйте значение Granted для европейских стран — это создает потенциальный риск для бизнеса.

Устанавливайте статус Denied по умолчанию и обновляйте согласие только после действий пользователя.

Настройка триггера активации тега

Чтобы правильно настроить Consent Mode в Google Tag Manager, используйте триггер Consent Initialization — All Pages.

Это гарантирует, что настройки согласия будут учтены до запуска любых других тегов. Ни один тег — Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel — не активируется, пока не будет определен текущий статус согласия пользователя.

Этот триггер необходим для тегов, которые:

определяют состояние согласия по умолчанию (Denied или Granted в зависимости от региона);

обновляют статус согласия на основе выбора пользователя в баннере Cookie;

запускают другие теги, зависящие от полученного согласия.

Использование триггера Consent Initialization — All Pages:

защищает от преждевременной загрузки тегов, которые могут отправлять данные еще до момента получения согласия пользователя;

обеспечивает соответствие требованиям GDPR и другим законам, помогая избежать риска штрафов;

предотвращает блокировку тегов браузерами, которые могут ограничивать трекинг без корректной настройки Consent Mode.

Проверка и публикация изменений

Перед завершением настройки проверьте все параметры и убедитесь, что трекинг работает корректно и соответствует требованиям конфиденциальности.

1. Проверьте, правильно ли настроено значение Default Consent State:

для стран Европы и регионов, подпадающих под действие GDPR, обязательно установите Denied по умолчанию;

в США, если не действуют ограничения CCPA, допускается значение Granted, но пользователь должен иметь возможность отказаться от согласия.

2️. Протестируйте триггер Consent Initialization — All Pages:

он должен запускаться раньше всех остальных тегов;

используйте Preview Mode в GTM, чтобы убедиться, что теги не активируются до получения согласия.

3️. Проверьте визуальные настройки в CMP (Consent Management Platform):

баннер согласия должен четко информировать пользователя о вариантах выбора;

кнопки «Принять все» и «Отказать» должны быть заметными и одинаково доступными.

4️. Протестируйте передачу согласия в GTM:

используйте Consent Overview в GTM, чтобы проверить, правильно ли обновляется статус согласия.

5️. Финальная публикация:

сохраните и опубликуйте изменения в CMP, если используется платформа управления согласиями;

опубликуйте обновления в GTM для активации настроек.

Наглядный пример работы согласия в GTM

Этап 1. Инициализация согласия (Consent Initialization)

На первом этапе, до запуска тегов, в Google Tag Manager все параметры согласия устанавливаются в статус Denied.

Это означает, что по умолчанию никакие данные не передаются в Google Analytics, Google Ads или другие сервисы, пока пользователь не даст согласие.

Этап 2. Обновление согласия (Consent Update)

После того как пользователь дает согласие в баннере Cookie, статусы меняются в соответствии с его выбором.

Когда пользователь нажимает «Принять все», параметры переходят в статус Granted, и теги могут начать сбор данных.

Если согласие по отдельным категориям не дано, соответствующие параметры остаются в статусе Denied, и трекинг по этим направлениям не выполняется.

Основные параметры, которые собирают теги Google по умолчанию

Google использует четыре основных параметра для обработки и сбора данных:

ad_storage — хранение рекламных данных, связанных с cookie;

ad_personalization — персонализация рекламы для пользователей, например ремаркетинг;

ad_user_data — передача пользовательских данных в сервисы Google;

analytics_storage — хранение информации для Google Analytics.

Первые три параметра относятся к категории «Маркетинг» — они отвечают за кампании, персонализацию и передачу данных пользователей в рекламные платформы. Параметр analytics_storage относится к категории «Статистика», так как используется в Google Analytics для сбора информации о поведении пользователей и фиксации визитов на сайт.

Почему важно получить разрешение на все параметры

Для максимально корректного сбора, анализа и использования данных в рекламных целях необходимо получить согласие на все эти параметры.

Если пользователь не дает согласие на ad_storage или ad_user_data, то:

ремаркетинг и персонализация рекламы не будут работать в Google Ads;

отслеживание конверсий будет неполным или неточным.

Если параметр analytics_storage неактивен, Google Analytics не сможет собирать данные о посещениях, сессиях и действиях пользователей на сайте.

Влияние CMP на аналитику

После внедрения CMP-платформы на сайт обычно наблюдается заметное снижение видимого трафика в аналитике.

Это происходит потому что:

часть пользователей не дает согласие на аналитику, поэтому их действия не отслеживаются;

теги аналитики — GA4, Google Ads — могут не запускаться без подтвержденного согласия;

на стабилизацию работы после интеграции CMP может потребоваться до двух недель.

Отсутствие индексации категорий и DPS-параметров в CMP

Приведу пример из практики.

После интеграции CMP-платформа автоматически сканирует категории и DPS-параметры (Data Processing Services), для которых требуется запрашивать согласие.

В рассматриваемом случае категория «Статистика» и параметр analytics_storage не были проиндексированы. В результате запрос на согласие для сбора аналитических данных вообще не инициировался.

Что произошло: пользователи давали согласие, но аналитика не работала, так как analytics_storage не был добавлен в CMP.

Как решили задачу

Вручную добавили аналитический DPS в настройки CMP. Привязали параметр к категории «Маркетинг» или «Статистика» — в зависимости от конфигурации CMP.

Результат: после внесения изменений данные в аналитике восстановились, и система начала корректно собирать информацию о пользователях.

Выводы