Настройка Consent Mode в GА 4: как реализовать режим согласия на сайте через GTM
Когда пользователи посещают ваш сайт, необходимо запрашивать их согласие на обработку данных, чтобы тег Google мог записывать и считывать файлы cookie. Без согласия пользователей теги Google не собирают полные данные, что усложняет анализ и оценку эффективности маркетинга.
Чтобы использовать персонализированную рекламу в ЕС, в 2024 году Google сделал режим согласия (Consent Mode) обязательным.
В этой статье я расскажу, как правильно интегрировать режим согласия в GA4, настроить его для эффективного сбора данных и одновременно соблюдать требования GDPR и других нормативных актов.
- Типы режима согласия Google.
- Как проверить, активен ли режим согласия в GA4.
- Создание рабочего пространства Usercentrics Web CMP.
- Внедрение Usercentrics CMP с помощью Google Tag Manager.
- Настройка триггера активации тега.
- Проверка и публикация изменений.
- Наглядный пример работы Consent Mode в GTM.
- Основные параметры, которые собирают теги Google по умолчанию.
- Влияние CMP на аналитику.
- Отсутствие индексации категории и DPS-параметров в CMP.
Типы режима согласия в Google
Реализовать режим согласия на сайте или в приложении можно одним из двух способов: базовым (basic consent mode) или расширенным (advanced consent mode).
Перед настройкой режима согласия Google необходимо определить, какой из двух вариантов отслеживания вы будете использовать и как именно его внедрять.
Подробнее о режиме согласия читайте в справке Google.
Базовый режим согласия
В этом режиме отслеживание действий пользователей не происходит, а теги Google не активируются, пока посетитель не взаимодействует с баннером согласия.
Как это работает.
-
Если пользователь дает согласие, теги Google загружаются и взаимодействуют с Consent Mode API. Сначала передается статус по умолчанию, а затем обновленный статус, если пользователь изменил выбор.
-
Если пользователь не дает согласия, Google не получает никаких данных, включая статус согласия, а теги Google блокируются. В таком случае Google Ads использует агрегированное моделирование конверсий без персонализации.
Расширенный режим согласия
В этом режиме теги Google загружаются сразу после открытия сайта. Далее они взаимодействуют с Consent API по следующей логике:
-
Устанавливается типовой статус согласия. Если собственные параметры не настроены, значение по умолчанию — отклонено (denied).
-
Если согласие не дано, теги Google передают неполные сигналы без использования файлов cookie.
-
После взаимодействия пользователя с баннером статусы обновляются. Если согласие получено, теги Google начинают полноценное отслеживание.
Этот режим обеспечивает более точное моделирование конверсий, так как использует персонализированную модель для рекламодателя, а не общую.
Базовый режим. Сбор данных и теги Google блокируются до момента получения согласия. Отслеживание начинается только после явного разрешения пользователя.
Расширенный режим. Теги Google загружаются сразу после открытия сайта, и данные собираются в любом случае. Если согласие не дано — передаются неполные сигналы без использования файлов cookie. Если согласие получено — активируется полноценное отслеживание с применением cookie.
Как проверить, активен ли режим согласия в GA4
Чтобы убедиться, что новый раздел настроек режима согласия активен и корректно настроен в вашем аккаунте Google Analytics 4, выполните следующие шаги:
-
Войдите в свой аккаунт GA4 через официальный сайт Google Analytics.
-
В меню внизу слева нажмите «Администратор» (Admin).
-
В колонке «Поток данных» выберите нужный ресурс — ваш сайт или приложение.
-
Найдите вкладку «Настройки режима согласия» (Consent setting) и проверьте, активирован ли он.
Создание рабочего пространства Usercentrics Web CMP
Для примера настройки режима согласия в GA4 я использую Usercentrics Web CMP. Это партнер Google CMP с прямой интеграцией в интерфейс Google Tag Manager. Платформа предоставляет удобные инструменты для управления согласием пользователей и позволяет настраивать сбор данных в соответствии с требованиями конфиденциальности.
Сервис предлагает 14-дневный бесплатный пробный период — этого достаточно, чтобы протестировать функционал и понять, подходит ли он вашим задачам.
Ознакомьтесь с подборкой партнерских платформ управления согласием.
Регистрация на платформе Usercentrics
- Зарегистрируйтесь на официальном сайте Usercentrics Web CMP и выберите версию Pro с бесплатным 14-дневным периодом.
- Заполните стандартные поля для создания аккаунта.
- Welcome. Укажите информацию о размере команды и другие сведения о вашем бизнесе.
- Create Consent. Укажите название аккаунта, страну, домен сайта и выберите правовую основу для баннера согласия в зависимости от региона показа рекламы и применимого законодательства.
- Consent Customization. На этом этапе настройте внешний вид баннера согласия. Опции зависят от выбранного тарифного плана:
-
в бесплатной версии доступен базовый функционал — выбор макета, стиля и триггера конфиденциальности;
-
в платных тарифах появляются расширенные возможности кастомизации.
Если сейчас не планируете выполнять полную настройку или предоставлять доступ другим пользователям, нажмите «Сделаю позже» и переходите непосредственно в административную панель.
- Invite team. Пригласите других пользователей в аккаунт, указав соответствующий уровень доступа.
- Implementation. Usercentrics предлагает несколько вариантов внедрения режима согласия на сайт:
- прямая интеграция — требует технических навыков программирования;
- интеграция через сторонние сервисы, в том числе Google Tag Manager (GTM) — самый удобный вариант для большинства пользователей, так как используется готовый шаблон тега конфигурации прямо в интерфейсе GTM.
В аккаунте выберите только что созданную конфигурацию и перейдите в административную панель.
Внедрение Usercentrics CMP с помощью Google Tag Manager
Внедрение Usercentrics CMP через Google Tag Manager (GTM) не требует сложных технических действий. Вы можете самостоятельно настроить необходимые теги и параметры, что значительно упрощает процесс управления согласием.
Как получить шаблон
Шаблон тега Usercentrics CMP нужен для настройки и активации параметров в скрипте Usercentrics.
Как его получить:
-
В рабочей области GTM откройте вкладку «Шаблоны» и нажмите «Поиск в галерее».
-
Введите Usercentrics в строку поиска, выберите тег Usercentrics CMP и добавьте его в рабочее пространство.
Создание тега Usercentrics CMP
После получения шаблона перейдите к созданию тега на его основе.
-
В рабочей области GTM откройте вкладку «Теги».
-
Нажмите «Создать».
-
Внутри поля нажмите «Конфигурация тега». В разделе «Пользовательский» из списка тегов выберите Usercentrics CMP.
Настройка тега Usercentrics CMP
После создания тега настройте его по следующим параметрам.
-
Определите, нужно ли вводить идентификатор настроек (Settings-ID) или набор правил (Ruleset-ID), и укажите его в соответствующем поле.
Чтобы получить Settings-ID, вернитесь в административную панель Usercentrics. В верхней панели отображается ваш ID — скопируйте его.
-
В поле Banner version укажите версию баннера — V2 или V3. Рекомендую выбирать последнюю.
-
Укажите нужный язык для баннера или оставьте значение по умолчанию — auto. В этом случае язык будет определяться по настройкам браузера. Если нужного языка нет в списке, будет использоваться вариант по умолчанию, указанный в административной панели.
Для региональных значений используйте коды стран по стандарту ISO 3166-2.
Изменить или добавить язык можно на вкладке «Конфигурация» в административной панели.
Активируйте отображение нужного языка в CMP, при необходимости установив его как вариант по умолчанию. Проверьте результат в режиме предварительного просмотра, затем сохраните изменения и опубликуйте настройки.
Для США можно использовать коды штатов, например, US-CA для Калифорнии. Если одна политика согласия применяется для нескольких регионов, укажите их через запятую в поле «Регион».
-
Если нужно использовать Transparency and Consent Framework (TCF), активируйте соответствующую опцию. Так как действуют только tcStrings последней версии, выбранный вариант всегда будет самым актуальным.
-
Если на сайте используется Accelerated Pages Framework (APF), активируйте этот параметр.
-
Убедитесь, что Enable Google Consent Mode активирован — как правило, он включен по умолчанию. Это необходимо для автоматической интеграции с режимом согласия Google (Google Consent API). Именно это и есть расширенный режим согласия (Advanced consent mode).
При необходимости его можно настроить подробнее по следующим параметрам:
|
Название
|
Для чего используется
|
Wait for update (ожидание обновления согласия)
|
Позволяет задать, сколько миллисекунд теги должны ожидать подтверждения согласия перед запуском.
Опция особенно полезна для пользователей, которые уже дали согласие на предыдущей странице или при прошлом визите на сайт.
В большинстве случаев достаточно установить значение 500 миллисекунд.
Подробнее читайте в документации по асинхронным инструментам.
|
Redact ads data (редактирование рекламных данных)
|
Определяет, могут ли персональные данные использоваться для таргетированной рекламы.
Доступные варианты:
True — использование разрешено;
False — использование запрещено;
Dynamic (match ad_storage) — значение по умолчанию и рекомендуемый вариант. Оно гарантирует, что редактирование рекламных данных будет соответствовать настройкам пользователя по согласию на использование рекламного хранилища.
|
Enable URL passthrough (включение URL-передачи)
|
Добавляет к ссылкам специальные параметры запроса, когда пользователь переходит между страницами.
Это позволяет передавать данные без использования cookie, если пользователь не дал согласие на сохранение информации в браузере.
|
Advertiser Consent Mode (режим согласия рекламодателя)
|
Если эта опция активирована, система может получать данные о согласии пользователя из Transparency and Consent Framework (TCF).
Для поддержки TCF необходимо использовать CMP v2.
|
Default Consent State (состояние согласия по умолчанию)
|
Эта настройка определяет, какие разрешения на отслеживание будут активны до того, как пользователь сделает выбор в баннере согласия.
Обычно этот параметр оставляют пустым или настраивают глобально, устанавливая все разрешения в статус Denied. Это гарантирует, что данные не будут передаваться третьим сторонам — Google Analytics, Google Ads, Facebook — без явного согласия пользователя.
Почему нельзя использовать Granted в Европе
Согласно требованиям GDPR, трекинг по умолчанию должен быть отключен.
Если для европейского региона установить Default Consent State = Granted, это будет прямым нарушением законодательства о защите персональных данных.
Что это означает на практике:
-
данные пользователей могут собираться без их явного согласия;
-
регуляторы могут расценить это как незаконный сбор персональных данных;
-
компании грозит штраф в случае выявления нарушения со стороны Data Protection Authority или другого контролирующего органа.
Не оставляйте значение Granted для европейских стран — это создает потенциальный риск для бизнеса.
Устанавливайте статус Denied по умолчанию и обновляйте согласие только после действий пользователя.
Настройка триггера активации тега
Чтобы правильно настроить Consent Mode в Google Tag Manager, используйте триггер Consent Initialization — All Pages.
Это гарантирует, что настройки согласия будут учтены до запуска любых других тегов. Ни один тег — Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel — не активируется, пока не будет определен текущий статус согласия пользователя.
Этот триггер необходим для тегов, которые:
-
определяют состояние согласия по умолчанию (Denied или Granted в зависимости от региона);
-
обновляют статус согласия на основе выбора пользователя в баннере Cookie;
-
запускают другие теги, зависящие от полученного согласия.
Использование триггера Consent Initialization — All Pages:
-
защищает от преждевременной загрузки тегов, которые могут отправлять данные еще до момента получения согласия пользователя;
-
обеспечивает соответствие требованиям GDPR и другим законам, помогая избежать риска штрафов;
-
предотвращает блокировку тегов браузерами, которые могут ограничивать трекинг без корректной настройки Consent Mode.
Проверка и публикация изменений
Перед завершением настройки проверьте все параметры и убедитесь, что трекинг работает корректно и соответствует требованиям конфиденциальности.
1. Проверьте, правильно ли настроено значение Default Consent State:
-
для стран Европы и регионов, подпадающих под действие GDPR, обязательно установите Denied по умолчанию;
-
в США, если не действуют ограничения CCPA, допускается значение Granted, но пользователь должен иметь возможность отказаться от согласия.
2️. Протестируйте триггер Consent Initialization — All Pages:
-
он должен запускаться раньше всех остальных тегов;
-
используйте Preview Mode в GTM, чтобы убедиться, что теги не активируются до получения согласия.
3️. Проверьте визуальные настройки в CMP (Consent Management Platform):
-
баннер согласия должен четко информировать пользователя о вариантах выбора;
-
кнопки «Принять все» и «Отказать» должны быть заметными и одинаково доступными.
4️. Протестируйте передачу согласия в GTM:
-
используйте Consent Overview в GTM, чтобы проверить, правильно ли обновляется статус согласия.
5️. Финальная публикация:
-
сохраните и опубликуйте изменения в CMP, если используется платформа управления согласиями;
-
опубликуйте обновления в GTM для активации настроек.
Наглядный пример работы согласия в GTM
Этап 1. Инициализация согласия (Consent Initialization)
На первом этапе, до запуска тегов, в Google Tag Manager все параметры согласия устанавливаются в статус Denied.
Это означает, что по умолчанию никакие данные не передаются в Google Analytics, Google Ads или другие сервисы, пока пользователь не даст согласие.
Этап 2. Обновление согласия (Consent Update)
После того как пользователь дает согласие в баннере Cookie, статусы меняются в соответствии с его выбором.
Когда пользователь нажимает «Принять все», параметры переходят в статус Granted, и теги могут начать сбор данных.
Если согласие по отдельным категориям не дано, соответствующие параметры остаются в статусе Denied, и трекинг по этим направлениям не выполняется.
Основные параметры, которые собирают теги Google по умолчанию
Google использует четыре основных параметра для обработки и сбора данных:
-
ad_storage — хранение рекламных данных, связанных с cookie;
ad_personalization — персонализация рекламы для пользователей, например ремаркетинг;
-
ad_user_data — передача пользовательских данных в сервисы Google;
-
analytics_storage — хранение информации для Google Analytics.
Первые три параметра относятся к категории «Маркетинг» — они отвечают за кампании, персонализацию и передачу данных пользователей в рекламные платформы.
Параметр analytics_storage относится к категории «Статистика», так как используется в Google Analytics для сбора информации о поведении пользователей и фиксации визитов на сайт.
Почему важно получить разрешение на все параметры
Для максимально корректного сбора, анализа и использования данных в рекламных целях необходимо получить согласие на все эти параметры.
Если пользователь не дает согласие на ad_storage или ad_user_data, то:
-
ремаркетинг и персонализация рекламы не будут работать в Google Ads;
-
отслеживание конверсий будет неполным или неточным.
Если параметр analytics_storage неактивен, Google Analytics не сможет собирать данные о посещениях, сессиях и действиях пользователей на сайте.
Влияние CMP на аналитику
После внедрения CMP-платформы на сайт обычно наблюдается заметное снижение видимого трафика в аналитике.
Это происходит потому что:
-
часть пользователей не дает согласие на аналитику, поэтому их действия не отслеживаются;
-
теги аналитики — GA4, Google Ads — могут не запускаться без подтвержденного согласия;
-
на стабилизацию работы после интеграции CMP может потребоваться до двух недель.
Отсутствие индексации категорий и DPS-параметров в CMP
Приведу пример из практики.
После интеграции CMP-платформа автоматически сканирует категории и DPS-параметры (Data Processing Services), для которых требуется запрашивать согласие.
В рассматриваемом случае категория «Статистика» и параметр analytics_storage не были проиндексированы. В результате запрос на согласие для сбора аналитических данных вообще не инициировался.
Что произошло: пользователи давали согласие, но аналитика не работала, так как analytics_storage не был добавлен в CMP.
Как решили задачу
-
Вручную добавили аналитический DPS в настройки CMP.
-
Привязали параметр к категории «Маркетинг» или «Статистика» — в зависимости от конфигурации CMP.
Результат: после внесения изменений данные в аналитике восстановились, и система начала корректно собирать информацию о пользователях.
Выводы
-
Внедрение Consent Mode в GA4 позволяет соблюдать требования законодательства (GDPR, CCPA) и сохранять прозрачность при сборе данных пользователей.
-
Режим согласия — это баланс между аналитикой и конфиденциальностью. Если пользователь не дает согласие, данные не попадают в системы, что усложняет оценку эффективности маркетинга. Но настройка CMP позволяет передавать ограниченные сигналы даже без использования cookie.
-
Правильная конфигурация CMP — критически важна. Ошибки, например отсутствие индексации DPS-параметра analytics_storage самой CMP-платформой, могут полностью «отключить» аналитику, даже если пользователь нажимает «Принять все».
-
После внедрения CMP трафик в аналитике временно падает — и это ожидаемо. Часть пользователей не дает согласие, а система стабилизируется только через одну-две недели после запуска.
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