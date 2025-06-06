Налаштування Consent Mode у GА4: як реалізувати режим згоди на сайті через GTM

Налаштування Consent Mode у GА4: як реалізувати режим згоди на сайті через GTM

Коли користувачі відвідують ваш сайт, ви маєте запитувати згоду на обробку їхніх даних, щоб тег Google міг записувати й зчитувати файли cookie. Без згоди користувачів теги Google не збирають повні дані, що ускладнює аналіз і оцінювання ефективності маркетингу. Щоб використовувати персоналізовану рекламу в ЄС, у 2024 році Google зробив Consent Mode обов’язковим.

У цій статті розповідаю, як правильно інтегрувати режим згоди в GA4, налаштувати його для ефективного збору даних і водночас дотримуватися вимог GDPR та інших законодавчих регламентів.

Типи режиму згоди Google

Реалізувати режим згоди на сайті або в застосунку можна одним із двох способів: базовим (basic consent mode) або розширеним (advanced consent mode).

Перед налаштуванням режиму згоди Google потрібно визначити, який із двох варіантів відстеження ви використовуватимете та як саме його впроваджувати.

Докладніше про режим згоди читайте в довідці Google.

Базовий режим згоди

У цьому режимі відстеження дій користувачів не відбувається, а теги Google не активуються, доки відвідувач не взаємодіє з банером згоди.

Як це працює.

Якщо користувач надає згоду, теги Google завантажуються та взаємодіють з Consent Mode API. Спочатку передається статус за замовчуванням, а потім оновлений статус, якщо користувач змінив вибір. Якщо користувач не надає згоди, Google не отримує жодних даних, включно зі статусом згоди, а теги Google блокуються. У такому випадку Google Ads використовує агреговане моделювання конверсій без персоналізації.

Розширений режим згоди

У цьому режимі теги Google завантажуються відразу після відкриття сайту. Далі вони взаємодіють із Consent API за такою логікою.

Встановлюється типовий статус згоди. Якщо не налаштовані власні параметри, значення за замовчуванням — відхилено (denied). Якщо згода не надана, теги Google передають неповні сигнали без файлів cookie. Після взаємодії користувача з банером, статуси оновлюються. Якщо згода отримана, теги Google починають повноцінне відстеження.

Цей режим забезпечує точніше моделювання конверсій, оскільки використовує персоналізовану модель для рекламодавця, а не загальну.

Базовий режим. Збір даних і теги Google блокуються до моменту надання згоди. Відстеження починається лише після явного дозволу користувача. Розширений режим. Теги Google завантажуються одразу після відкриття сайту, а дані збираються в будь-якому випадку. Якщо згоду не надано — передаються неповні сигнали без файлів cookie, якщо надано — активується повноцінне відстеження з використанням cookie.

Як перевірити, чи активний режим згоди в GA4

Щоб упевнитися, що новий розділ налаштувань режиму згоди активний і правильно налаштований у вашому обліковому записі Google Analytics 4, виконайте наступні кроки.

Увійдіть у свій обліковий запис GA4 через офіційний сайт Google Analytics. У меню знизу ліворуч натисніть «Адміністратор» (Admin). У стовпці «Потік даних» виберіть відповідний ресурс — ваш сайт або застосунок. Знайдіть вкладку «Налаштування режиму згоди» (Consent setting) і перевірте, чи його активовано.

Створення робочого простору Usercentrics Web CMP

Для прикладу налаштування режиму згоди в GA4 використаю Usercentrics Web CMP. Це партнер Google CMP із прямою інтеграцією в інтерфейс Google Tag Manager. Платформа надає зручні інструменти для керування згодою користувачів та дає змогу налаштовувати збір даних відповідно до вимог конфіденційності. Сервіс має 14-денний безоплатний тестовий період — достатній, щоб протестувати функціонал і визначити, чи він відповідає вашим потребам.

Ознайомтеся з добіркою партнерських платформ керування згодою.

Реєстрація на платформі Usercentrics

Зареєструйтеся на офіційному сайті Usercentrics Web CMP та оберіть версію Pro з безоплатним 14-денним періодом.

Заповніть типові поля створення акаунта.

Welcome. Вкажіть інформацію про потреби, розмір команди та інші відомості про ваш бізнес.

Create Consent. Зазначте назву акаунта, країну, домен сайту та оберіть правову базу для банера згоди залежно від регіону показу реклами та типу застосовного законодавства.

Consent Customization. На цьому етапі налаштуйте вигляд банера згоди. Доступні опції залежать від обраного тарифного плану:

у безоплатній версії доступний базовий функціонал — вибір макета, стилю та тригера конфіденційності;

у платних тарифах з’являються розширені можливості кастомізації.

Якщо зараз не плануєте робити повне налаштування або надавати доступи іншим користувачам, натискайте «Зроблю пізніше» й перейдіть безпосередньо до адміністративної панелі.

Invite team. Запросіть інших користувачів до акаунта, зазначивши відповідний рівень доступу.

Implementation. Usercentrics пропонує декілька варіантів впровадження режиму згоди на сайт:

пряма інтеграція — потребує технічних навичок кодування;

інтеграція через сторонні сервіси, зокрема Google Tag Manager (GTM) — найзручніший варіант для більшості користувачів, оскільки використовується готовий шаблон тегу конфігурації прямо в інтерфейсі GTM.

В акаунті оберіть щойно створену конфігурацію та перейдіть до адміністративної панелі.

Впровадження Usercentrics CMP з допомогою Google Tag Manager

Впровадження Usercentrics CMP через Google Tag Manager (GTM) не потребує складних технічних дій. Ви можете самостійно налаштувати необхідні теги та параметри, що значно спрощує процес керування згодою.

Як отримати шаблон

Шаблон тегу Usercentrics CMP потрібен для налаштування та включення параметрів у скрипті Usercentrics.

Кроки його отримання.

У робочій області GTM відкрийте вкладку «Шаблони» та натисніть «Пошук у галереї».

Введіть Usercentrics у строку пошуку, оберіть тег Usercentrics CMP і додайте його до робочого простору.

Створення тегу Usercentrics CMP

Після отримання шаблону перейдіть до створення тегу на його основі.

У робочій області GTM відкрийте вкладку «Теги». Натисніть «Створити».

Всередині поля натисніть «Конфігурація тегу». В розділі «Користувацький» зі списку тегів оберіть Usercentrics CMP.

Налаштування тегу Usercentrics CMP

Після створення тегу налаштуйте його за наступними параметрами.

Визначте, чи потрібно ввести ідентифікатор налаштувань (Settings-ID) або набір правил (Ruleset-ID), і вкажіть його у відповідному полі.

Щоб отримати Settings-ID, поверніться до панелі адміністратора в Usercentrics. На верхній панелі знаходиться ID, скопіюйте його.

В полі Banner version вкажіть версію банера — V2 або V3. Рекомендую обирати останню. Зазначте потрібну мову для банера або залиште значення за замовчуванням — auto. У цьому випадку вона визначатиметься залежно від налаштувань браузера. Якщо бажаної мови немає у списку, буде використано опцію за замовчуванням, вказану в панелі адміністратора. Для регіональних значень використовуйте коди країн за стандартом ISO 3166-2.

Змінити або додати мову можна на вкладці «Конфігурація» в панелі адміністратора.

Активуйте відображення потрібної мови в CMP, за потреби встановивши її як опцію за замовчуванням. Перевірте результат у режимі попереднього перегляду, а потім збережіть зміни та опублікуйте налаштування.

Для США можна використовувати коди штатів, наприклад, US-CA для Каліфорнії. Якщо одна політика згоди використовується для кількох регіонів, зазначте їх через кому в полі «Регіон».

Якщо потрібно використовувати Transparency and Consent Framework (TCF), активуйте відповідну опцію. Оскільки діють лише tcStrings останньої версії, потрібний варіант завжди буде найактуальніший. Якщо на сайті використовується Accelerated Pages Framework (APF), активуйте цей параметр. Переконайтеся, що Enable Google Consent Mode активований — як правило, він увімкнений за замовчуванням. Це потрібно для автоматичної інтеграції з режимом згоди Google (Google Consent API). Це і є розширений режим згоди (Advanced consent mode).

За потреби можна налаштувати його детальніше за такими параметрами:

Назва Для чого використовується Wait for update (очікування оновлення згоди) Дає змогу задати, скільки мілісекунд теги повинні чекати на підтвердження згоди перед запуском. Опція особливо корисна для користувачів, які вже надали згоду на попередній сторінці або під час попереднього відвідування сайту. У більшості випадків достатньо встановити 500 мілісекунд. Докладніше читайте в документації щодо асинхронних інструментів. Redact ads data (редагування рекламних даних) Визначає, чи можуть персональні дані використовуватися для таргетованої реклами. Доступні варіанти: True — використання дозволено; False — використання заборонено. Dynamic (match ad_storage) — значення за замовчуванням і рекомендований варіант. Він гарантує, що редагування рекламних даних відповідатиме налаштуванням користувача щодо згоди на використання рекламного сховища.

Enable URL passthrough (увімкнення URL-передачі) Додає до посилань спеціальні параметри запиту, коли користувач переходить між сторінками. Це дає змогу передавати дані без використання cookie, якщо користувач не дав згоди на збереження інформації у браузері. Advertiser Consent Mode (режим згоди рекламодавця) Якщо ця опція активована, система може отримувати дані про згоду користувача з Transparency and Consent Framework (TCF). Для підтримки TCF необхідно використовувати CMP v2. Default Consent State (стан згоди за замовчуванням) Це налаштування визначає, які дозволи на відстеження будуть активні до того, як користувач зробить вибір у банері згоди. Зазвичай цей параметр залишають порожнім або налаштовують глобально, встановлюючи всі дозволи у статус Denied. Це гарантує, що дані не передаватимуться третім сторонам — Google Analytics, Google Ads, Facebook — без явної згоди користувача.

Чому не можна використовувати Granted у Європі

Згідно з вимогами GDPR, трекінг за замовчуванням має бути вимкнений. Якщо для європейського регіону встановити Default Consent State = Granted, це буде прямим порушенням законодавства про захист персональних даних.

Що це означає на практиці:

дані користувачів можуть збиратися без їхньої явної згоди;

регулятори можуть розцінити це як незаконний збір персональних даних;

компанії загрожує штраф у разі виявлення порушення з боку Data Protection Authority або іншого контролюючого органу.

Не залишайте значення Granted для європейських країн — це створює потенційний ризик для бізнесу. Встановлюйте статус Denied за замовчуванням і оновлюйте згоду тільки після дій користувача.

Налаштування тригера активації тегу

Щоб правильно налаштувати Consent Mode у Google Tag Manager використовуйте тригер Consent Initialization — All Pages.

Це гарантує, що налаштування згоди будуть враховані до запуску інших тегів. Жоден тег — Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel — не активується, поки не буде визначено поточний статус згоди користувача.

Цей тригер необхідний для тегів, що:

визначають стан згоди за замовчуванням — Denied або Granted залежно від регіону;

стан згоди за замовчуванням — Denied або Granted залежно від регіону; оновлюють статус згоди на основі вибору користувача у банері Cookie;

статус згоди на основі вибору користувача у банері Cookie; запускають інші теги, що залежать від отриманої згоди.

Використання тригера Consent Initialization — All Pages:

захищає від передчасного завантаження тегів, які можуть відправляти дані ще до моменту надання згоди користувачем;

забезпечує відповідність вимогам GDPR та іншим законам, уникаючи ризику штрафів;

запобігає блокуванню тегів браузерами, які можуть обмежувати трекінг без відповідної конфігурації Consent Mode.

Перевірка та публікація змін

Перед завершенням налаштувань перевірте всі параметри й переконайтеся, що трекінг працює коректно та відповідає вимогам конфіденційності.

Перевірте, чи правильно налаштовано Default Consent State:

для країн Європи та регіонів, що підпадають під дію GDPR, обов’язково встановіть Denied за замовчуванням;

у США, якщо не діють обмеження CCPA, допускається значення Granted, але користувач має мати можливість відмовитися від згоди.

2️. Протестуйте тригер Consent Initialization — All Pages:

він мусить запускатися раніше за всі інші теги;

використовуйте Preview Mode у GTM, щоб переконатися, що теги не активуються до отримання згоди.

3️. Перевірте візуальні налаштування в CMP (Consent Management Platform):

банер згоди мусить чітко інформувати користувача про варіанти вибору;

кнопки «Прийняти все» та «Відмовитися» повинні бути помітними та однаково доступними.

4️. Протестуйте передачу згоди в GTM:

використайте Consent Overview у GTM, щоб перевірити, чи правильно оновлюється статус згоди.

5️. Фінальна публікація:

збережіть та опублікуйте зміни у CMP — якщо використовується платформа керування згодами;

опублікуйте оновлення в GTM для активації налаштувань.

Наочний приклад роботи згоди в GTM

Етап 1. Ініціалізація згоди (Consent Initialization)

На першому етапі, до запуску тегів, у Google Tag Manager всі параметри згоди встановлюються в статус Denied. Це означає, що за замовчуванням жодні дані не передаються до Google Analytics, Google Ads чи інших сервісів, поки користувач не надасть згоду.

Етап 2. Оновлення згоди (Consent Update)

Після того як користувач надає згоду у банері Cookie, статуси змінюються відповідно до вибору.

Коли юзер натискає «Прийняти всі», параметри змінюються на Granted і теги можуть почати збір даних.

Якщо ж згоди на окремі категорії не надано, відповідні параметри залишаються в статусі Denied, і трекінг за цими напрямами не здійснюється.

Основні параметри, які збирають теги Google за замовчуванням

Google використовує чотири основні параметри для обробки та збору даних:

ad_storage — зберігання рекламних даних, пов’язане з cookie;

— зберігання рекламних даних, пов’язане з cookie; ad_personalization — персоналізація реклами для користувачів , наприклад, ремаркетинг;

— персоналізація реклами для користувачів , наприклад, ремаркетинг; ad_user_data — передача користувацьких даних у сервіси Google;

— передача користувацьких даних у сервіси Google; analytics_storage — зберігання інформації для Google Analytics.

Перші три параметри належать до категорії «Маркетинг» — вони відповідають за кампанії, персоналізацію та передачу даних користувачів у рекламні платформи.

Параметр analytics_storage належить до категорії «Статистика» оскільки використовується в Google Analytics для збору інформації про поведінку користувачів й фіксації візитів на сайт.

Чому важливо отримати дозволи на всі ці параметри

Для максимально коректного збору, аналізу та використання даних у рекламних цілях необхідно отримати згоду на всі ці параметри.

Якщо користувач не дає згоди на ad_storage або ad_user_data, то:

ремаркетинг і персоналізація реклами не працюватимуть у Google Ads;

відстеження конверсій буде неповним або неточним.

Якщо параметр analytics_storage неактивний, Google Analytics не зможе збирати дані про відвідування, сесії та дії користувачів на сайті.

Вплив CMP на аналітику

Після впровадження CMP-платформи на сайт зазвичай спостерігається помітне зменшення видимого трафіку в аналітиці.

Це відбувається через те, що:

частина користувачів не дає згоду на аналітику, тому їхні дії не відстежуються;

теги аналітики — GA4, Google Ads — можуть не запускатися без підтвердженої згоди;

на стабілізацію роботи після інтеграції CMP може знадобитися до двох тижнів.

Відсутність індексації категорії та DPS-параметрів у CMP

Наведу приклад із практики.

Після інтеграції CMP-платформа автоматично сканує категорії та DPS-параметри (Data Processing Services), для яких необхідно запитувати згоду.

У розглянутому випадку не була проіндексована категорія «Статистика» та параметр analytics_storage. Як результат — запит на згоду щодо збору аналітичних даних взагалі не ініціювався.

Що сталося: користувачі давали згоду, але аналітика не працювала, тому що analytics_storage не було додано до CMP.

Як вирішили проблему.

Вручну додали аналітичну DPS у налаштування CMP. Прив’язали параметр до категорії «Маркетинг» або «Статистика» — залежно від конфігурації CMP.

Результат: після внесення змін дані в аналітиці відновилися та система почала коректно збирати інформацію про користувачів.

Висновки