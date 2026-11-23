VPN — одна з найбільш конкурентних ніш App Store, де навіть незначні зміни пошукових алгоритмів можуть суттєво впливати на видимість застосунків. Саме з таким викликом команда RadASO зіткнулася під час просування VPN Guru: 6 червня 2025 року оновлення Google призвело до падіння позицій у США та Великій Британії.

Попри це, уже в той же місяць кількість органічних показів застосунку зросла на 145%, а інсталів — на 675% порівняно з травнем. У цьому кейсі розповідаємо, як команда працювала з пошуковими запитами, оптимізувала метадані, розширювала локалізації та тестувала візуальні елементи, щоби посилити присутність VPN Guru в App Store.

Хто наш партнер

VPNGuru — це комерційний сервіс віртуальних приватних мереж (VPN), призначений для безпечного серфінгу в інтернеті, обходу регіональних блокувань та захисту трафіку

Завдання

На старті роботи нашими основними цілями були:

збільшити видимість застосунку в пошуку App Store;

розширити кількість релевантних ключових запитів у Топ-50 та Топ-10;

збільшити органічні покази та інстали на пріоритетних ринках;

покращувати конверсію за допомогою A/B-тестів іконки.

Виклик

Упродовж проєкту відбулося оновлення алгоритмів (6 червня 2025 року), після якого зафіксували різкі коливання позицій застосунків у пошуковій видачі. Оновлення позначилося на позиціях в США та Великій Британії. У цих країнах скоротилася кількість пошукових запитів, за якими VPN Guru входив до Top 50 і Top 10. Потрібно було адаптувати стратегію до нових умов.

Стратегія просування

Для посилення органічної видимості VPN Guru команда RadASO зосередила роботу на кількох взаємопов'язаних напрямах.

Аналіз конкурентів і формування семантичного ядра для США, як пріоритетного ринку. Розширення пошукового охоплення через оптимізацію текстових метаданих і поступове додавання локалізацій для інших країн. Відстеження позицій застосунку за ключовими запитами та коригування подальших напрямів оптимізації. Оптимізація конверсії сторінки застосунку.

Дії команди

Крок 1. Розширили семантичне ядро та оптимізували метадані

Роботу розпочали з аналізу конкурентів і формування семантичного ядра для американського ринку. У травні команда підготувала метадані для локалізацій English (US, UK), Arabic, Chinese (Simplified), Korean та Vietnamese. Останні чотири локалізації використовувалися для розширення семантичного покриття в США.

Перше оновлення метаданих опублікували 20 травня. Після релізу кількість пошукових запитів, за якими застосунок входив до Top 50, зросла як у США, так і на інших ринках. Позитивну динаміку розрахункової видимості в пошуку також спостерігали в Мексиці, Саудівській Аравії, ОАЕ, Німеччині та В'єтнамі.

У червні команда доповнила семантичне ядро та підготувала метадані для English (US), Arabic, Chinese (Traditional), English (Australia), German, Portuguese (Brazil) і Spanish (Mexico). Оновлення опублікували 3 та 19 червня.

У липні підготували наступний набір локалізацій: Turkish, French, English (Canada), French (Canada), Russian та Vietnamese. 18 липня відбувся реліз із метаданими, підготовленими в червні.

Крок 2. Простежили покращення позицій за ключовими запитами

Після ітерації метаданих застосунок почав займати сильніші позиції.

Перші результати оптимізації стали помітними вже після травневого релізу: кількість пошукових запитів у Top 50 зросла як у США, так і на інших ринках. Водночас у США у Top 10 ключів залишалася приблизно на попередньому рівні.

У червні динаміку змінило оновлення алгоритмів App Store. 6 червня кількість позицій у Top 50 і Top 10 у США суттєво скоротилася. Схожу ситуацію спостерігали у Великій Британії. Попри це, у Німеччині число запитів у Top 50 і Top 10 продовжувала зростати, а в Бразилії збільшувалося загальне охоплення пошукових запитів у Top 50.

Після оновлення команда одночасно працювала над відновленням позицій на ринках, які постраждали від алгоритмічних змін, і над розвитком видимості в інших країнах.

До початку серпня кількість ключових запитів у Top 10 у США вже перевищила рівень до оновлення алгоритму. Водночас загальне число позицій у Top 50 ще не повністю відновилася.

Етап 3. Посилили позиції за пріоритетними ключами

Команда регулярно аналізувала релевантні ключові слова, переглядала їхнє використання в текстових метаданих і продовжувала оптимізацію семантичного ядра застосунку. Протягом періоду роботи за низкою пріоритетних запитів вдалося досягти суттєвого покращення позицій у пошуковій видачі App Store.

Етап 4. Перевірка CRO-гіпотези через A/B-тести

Окремим напрямом роботи стала оптимізація візуальної подачі VPN Guru в App Store. Оскільки бренд ще не мав високої впізнаваності, команда зосередилася на покращенні зрозумілості та помітності іконки застосунку в пошуковій видачі.

У червні провели два A/B-тести іконок: з 12 до 19 червня та з 20 червня до 1 липня 2025 року.

У межах CRO-оптимізації команда провела два послідовні A/B-тести іконки застосунку. Під час першого тестування порівнювали різні візуальні концепції, зокрема, варіант із символом вимкнення. Хоча статистично значущої різниці в конверсії не зафіксували, іконка з вимкненням продемонструвала позитивну динаміку протягом більшої частини тестового періоду.

На основі цього результату команда вирішила детальніше дослідити перспективну концепцію. У другому A/B-тесті зосередилися на кольоровому оформленні іконки з вимкненням, порівнюючи різні варіанти її виконання. Однак і цей тест не виявив статистично значущого покращення конверсії.

Попри відсутність однозначного переможця, результати тестувань допомогли визначити напрями подальшої CRO-оптимізації. Команда сформувала дві нові гіпотези, спрямовані на підвищення зрозумілості призначення застосунку та покращення візуальної помітності іконки в пошуковій видачі.

Підвищення зрозумілості призначення. Передбачалося, що використання характерних для VPN-сервісів візуальних елементів — щита або кнопки ввімкнення — у поєднанні з написом VPN допоможе користувачам швидше розпізнавати призначення застосунку. Покращення помітності іконки. Команда запропонувала перевірити різні кольорові поєднання та контрастність графічних елементів, щоб зробити іконку більш виразною серед конкурентів у пошуковій видачі App Store.

Для реалізації цих гіпотез підготували нові концепції дизайну: іконку зі щитом і написом VPN та варіант із кнопкою ввімкнення і більш помітним написом VPN.

Варіанти дизайну іконки VPN Guru, розроблені для перевірки CRO-гіпотез

Наступним кроком команда запланувала A/B-тестування оновлених концепцій іконки, щоб оцінити, чи допоможуть більш зрозумілі графічні елементи — напис VPN та контрастніші кольорові поєднання — покращити конверсію сторінки застосунку.

Результати

У червні ефект від проведеної ASO-оптимізації вже став помітним. Попри зміни алгоритмів App Store та просідання позицій на ринках Великої Британії та США, органічний трафік продовжив зростати.

Порівняно з травнем у червні кількість органічних показів збільшилася на 145%, органічних інсталів — на 675%, а конверсія зросла з 1,14% до 3,61%.

За підсумками перших трьох місяців роботи (травень — липень 2025 року) число ключових запитів у Top 50 зросла на всіх фокусних ринках. Особливо помітними стали результати в США, де кількість у Top 10 перевищила рівень до оновлення алгоритмів App Store. Позитивну динаміку також зафіксували в Німеччині та Бразилії.

Позиції за ключовими запитами, США

Позиції за ключовими запитами, Німеччина

Позиції за ключовими запитами, Бразилія

Зростання позицій поступово почало впливати й на органічні покази. За три місяці роботи їхня кількість щодня worldwide, за винятком США, збільшилася вдвічі.

За підсумками липня розрахункова пошукова видимість VPN Guru у США становила близько 580 Estimated Daily Impressions на день. Основну частину цього показника забезпечували запити, за якими застосунок посилив свої позиції.

Щоденні органічні покази за 3 місяці

Разом із видимістю зросла і кількість перших завантажень. За три місяці щоденні first-time downloads worldwide поза США зросли з 12–18 до 40–50 на день.

До початку серпня кількість ключових запитів у Top 10 у США перевищила рівень, зафіксований до 6 червня. Водночас кількість позицій у Top 50 ще не повністю відновилася. Це свідчить про покращення присутності застосунку серед найвищих пошукових позицій, хоча подальша робота над розширенням семантичного охоплення залишалася актуальною.

Кейс VPN Guru показує, що зростання видимості в конкурентній категорії App Store потребує системної роботи з семантикою, локалізаціями, позиціями та конверсією.