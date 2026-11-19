У Netpeak ми понад 20 років працюємо з бізнесами у різноманітних нішах, зокрема з приватною медициною. За цей час команда зібрала низку кейсів із просування клінік, лабораторій та аптечних сервісів на ринках України, США, Казахстану, Польщі та Німеччини. Серед клієнтів агенції: ОН Клінік, Synevo, Oxford Medical, Medea, Goldlaser, Аптека 9-1-1, Doctorpro, Labas Biosciences та інші.

Netpeak надає медичним закладам повний цикл маркетингових послуг: від стратегії та SEO до контекстної реклами, роботи з репутацією, оптимізації конверсії й наскрізної аналітики. Усі інструменти працюють на три цілі: побудову впізнаваності і довіру до бренду, генерацію заявок і утримання наявних пацієнтів.

Особливості роботи з медичною тематикою

Реклама медичних послуг має суворі обмеження. У Google Ads заборонені ремаркетинг і таргетинг за чутливими медичними категоріями, а для рецептурних препаратів, телемедицини та онлайн-аптек потрібна сертифікація. Telegram Ads не пропускає несертифіковані препарати та нереалістичні обіцянки результату. Правила платформ регулярно змінюються, тому наші спеціалісти перед кожним запуском звіряють креативи з актуальними вимогами.

Сьогодні пацієнт обирає лікаря в інтернеті: порівнює, читає відгуки, перевіряє репутацію. Якщо клініки немає в пошуку, на картах і у відповідях ШІ-помічників, для пацієнта її просто не існує. Тому приватній медицині недостатньо одного каналу: SEO, реклама, чат-бот, який в реальному режимі допомагає зробити запис, ведення соцмереж й аналітика мають працювати разом, і тоді більше шансів, що інвестиції в маркетинг принесуть результат, — підкреслює Руслан Гутніков, СМO Netpeak.

Підхід агенції

Будуємо маркетинг як систему з прогнозованим зростанням. Прототип створюємо на реальних даних клієнта, а моделі співпраці гнучкі: від тестової гіпотези до повного впровадження з постійним супроводом. Агенція також першою тестує нові можливості Google Ads та AI-рішень, тож клієнти отримують уже перевірені інновації.

Докладніше про послуги та кейси читайте на сторінці «Просування медичних закладів».