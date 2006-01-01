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Історії бізнесу
Що таке FRACTAL? Розгорнута відповідь
Бізнес
3 місяці тому
14
Альона Власенко
0
Дані, що ведуть до дії: бренд- і комунікаційна стратегія Gradus
Кейси
Бізнес
5 місяців тому
9
Євген Зінгерман
0
Як перевірити потенціал бізнес ідеї на іноземних ринках: кейс ME-Booking
Кейси
Бізнес
6 місяців тому
4
Євген Зінгерман
0
Кейс Leel: позиціонування бренду через стратегічне дослідження аудиторії
Кейси
Бізнес
6 місяців тому
6
Євген Зінгерман
0
Побудова бренд-архітектури та комунікаційної стратегії GPS-сервісу в США: кейс MyLoc8
Кейси
Бізнес
6 місяців тому
6
Євген Зінгерман
0
«Ми першими змінили підхід до маркетингу військового спорядження», — Владислав Гавінчук, співзасновник та СМО Ukrarmor
Бізнес
9 місяців тому
8
Олексій Бондаренко
2
Prosto Export by Netpeak підписав меморандум з міжнародною платформою NAZOVNI для підтримки українського експорту
Бізнес
10 місяців тому
2
Олексій Бондаренко
8
Українська IT-група з 1600+ співробітників змінює назву з Netpeak Group на FRACTAL
SEO
11 місяців тому
2
Олексій Бондаренко
3
Як вивести український бренд військової тематики в ТОП-10 видачі — кейс UKRARMOR
Кейси
SEO
рік тому
5
Олена Лукашова
10
Історія співпраці Netpeak та OLX. Як розвивати диджитал-маркетинг і не боятись тестувати нові підходи
Кейси
SEO
PPC
Telegram
Мобайл
рік тому
8
Олена Кушина
12
Як успішно комунікувати через розсилки без must have інструменту — знижок. Кейс інтернет-книгарні «Сенс»
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
7
Аліна Мостінець
7
Як отримати цільового підписника на канал за 10 грн в ніші медицини. Кейс Pleso із Telegram Ads
Кейси
Telegram
рік тому
4
Артем Дружинець
2
Як перенести сайт на новий домен і збільшити органічний трафік на 460% — кейс adam.ua
Кейси
SEO
рік тому
7
Людмила Тюсова
4
Як продавати через LinkedIn та отримати 50% конверсій в угоду — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
Кейси
Лідогенерація
рік тому
3
Петро Білінський
1
Онлайн-магазин 18+. Як збільшити дохід на 89% за допомогою трафіку з органічного пошуку . Кейс flirtshop.kz
Кейси
SEO
рік тому
3
Олександр Гусак
2
Як редизайн інтерфейсу сайту може вплинути на користувацький досвід — UX/UI для Zavezu
Кейси
UX/UI & CRO
рік тому
6
Катерина Музика
4
Товарний бізнес в Telegram: як за два місяці отримати 8 000 підписників за мінімальну вартість — кейс Retromagaz
Кейси
Telegram
рік тому
8
Анастасія Паламар
8
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