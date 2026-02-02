Як перевірити потенціал бізнес ідеї на іноземних ринках: кейс ME-Booking

Приблизно 40% стартапів зазнають невдачі через відсутність маркетингових досліджень. Але це не наш випадок!

Для ME-Booking ми ми ще на старті роботи перевірили, як ідея сервісу працює в реальних ринкових умовах ще до старту розробки. Усі деталі — читайте в кейсі.

Хто наш партнер

ME-Booking — онлайн-сервіс для туристів та експатів, які бронюють ресторани, розваги і медичні послуги.

Задача

Команда ME-Booking звернулася до Стратегічного відділу Netpeak, щоби перевірити потенціал бізнес-ідеї, перш ніж вкладатися у її розробку.

Отримати реальні живі дані, а не звичайну категорійну статистику.

Стратегічний виклик

Букінг здається ринком мрії:

$2 млрд — об'єм світового ринку онлайн-бронювання ресторанів у 2023 році;

— об'єм світового ринку онлайн-бронювання ресторанів у 2023 році; 10,3% — прогнозоване середньорічне зростанням протягом наступного десятиліття (до 5 млрд);

— прогнозоване середньорічне зростанням протягом наступного десятиліття (до 5 млрд); 59% відвідувачів віддають перевагу бронюванню столиків онлайн.

Але з маркетингового боку все інакше:

значну частину ринку контролюють великі екосистеми — GetYourGuide, OpenTable, TripAdvisor та інші;

великі екосистеми — GetYourGuide, OpenTable, TripAdvisor та інші; $606 — середня вартість залучення нових клієнтів;

нових клієнтів; лише 20% користувачів повертаються до travel-сервісів після першого використання.

У відповідь на ці умови наша команда сформулювала стратегічний виклик:

визначити оптимальні ринки для запуску;

валідувати ціннісну пропозицію сервісу;

отримати кількісний зворотний зв’язок від реальних користувачів;

вкластися в 30 днів на дизайн дослідження і тестування.

Наш підхід

Ми зосередилися на перевірці ключових рішень ще до розробки продукту:

Крок 1. Звузили аудиторію та функціонал сервісу

Ми відмовилися від фокусу на експатах і зосередилися на туристах, які спонтанно шукають ресторани та розваги під час подорожей.

Чому не експати?

Зазвичай вони вже адаптовані до локального контексту і мають оформлену медичну страховку. Їхні сценарії користування відрізняються, а сама аудиторія є меншою.

Чому не медичні послуги для туристів?

Більшість туристів оформлюють страховку ще до поїздки. У разі страхового випадку пошук медичних закладів і комунікацію з ними бере на себе страхова компанія, що зменшує цінність сервісу для користувача.

Крок 2. Обрали ринки з найбільшим потенціалом

Ми провели первинний ринковий аналіз, використовуючи GPT, Perplexity та відкриті джерела.

На основі обсягів туристичного трафіку та масштабів доходів від туризму для запуску обрали Францію, Іспанію та Мексику — як ринки з найвищим потенціалом серед варіантів, які розглядав партнер на старті.

Країна Кількість туристів (млн) Витрати туристів (млрд дол. США) Франція 89,4 60,0 Іспанія 83,7 55,0 США 79,0 50,0 Китай 65,7 45,0 Італія 62,0 40,0 Туреччина 50,0 35,0 Мексика 45,0 30,0 Таїланд 40,0 25,0 Німеччина 38,0 28,0 Велика Британія 36,0 27,0 Індія 24,0 20,0 Саудівська Аравія 15,0 24,7 Чехія 10,0 5,0

Крок 3. Проаналізували конкурентів на кожному ринку

Для кожної країни ми визначили найпопулярніші сервіси пошуку ресторанів і розваг.

Аналіз проводили зі зміною регіону через VPN — досліджували перших гравців у пошуковій видачі Google та Google Maps.

Додатково використовували SimilarWeb, щоб визначити конкуруючі сервіси та зрозуміти джерела їхнього трафіку.

Крок 4. Протестували попит і ціннісну пропозицію

Далі ми запустили тестові рекламні кампанії на аудиторії міжнародних сервісів пошуку ресторанів і розваг, які працюють у Франції, Іспанії та Мексиці.

У межах тесту ми:

Визначили ключові слова конкурентів і категорії загалом. Розробили рекламні креативи для медійної та пошукової реклами, які доносили ключові переваги ME-Booking чотирма мовами. Налаштували таргетинг на конкурентів у межах категорії. Створили посадкову сторінку з формою «Notify me at launch» для збору попереднього інтересу.

Крок 5. Підготували стратегічні рекомендації

Ресторани визначили як пріоритетний напрям для ME-Booking: на всіх досліджених ринках у топі знаходяться запити, пов’язані з пошуком ресторанів. Мексика показала найкращі результати для першого тестового запуску продукту (MVP) — саме тут ми зафіксували найнижчу вартість конверсії та найбільший обсяг кліків. Аудиторія конкуруючих сервісів зацікавлена в ціннісній пропозиції ME-Booking, що свідчить про можливість перетягування користувачів у межах категорії. Ми сформували переваги сервісу, які мають найбільший попит на кожному з обраних ринків. Визначили мови просування для кожного ринку.

Зведені результати всіх рекламних кампаній Країна Витрати Кліки Покази CTR Срдн. ціна Коеф. конверсії Конверсії Вартість/конв. Мексика 93 520 109 625 2 880 397 3,81% 0,85 1,94% 2124 44,03 Іспанія 73 995 70 343 2 228 862 3,16% 1,05 1,15% 806 91,80 Франція 67 723 36 810 1 228 568 3,00% 1,84 1,87 689 98,29

Пошукова реклама CTR Середня ціна Коеф. конверсії Конверсії Вартість/конв. Франція 2,13% 11,3 10,45% 367 108,21 Мексика 5,17% 6,6 19,1% 545 34,55 Іспанія 2,25% 13,29 6,2% 93 214,28

Ціна конверсії:

Мексика — 44 грн;

Іспанія — 92 грн;

Франція — 98 грн.

Результати

У результаті партнер отримав зниження стратегічних і операційних ризиків та витрат, а також:

валідовану ціннісну пропозиція ME-Booking;

сформований перелік ключових функцій продукту;

визначені оптимальні ринки для запуску, вільні ніші та ключових конкурентів;

сегментовані аудиторії.

Кейс ME-Booking показує, як рання стратегічна перевірка дає змогу зекономити ресурси та сфокусуватися на сценаріях із реальним потенціалом. У результаті партнер зміг рухатися далі з чітким фокусом і вже перевіреними гіпотезами.

Відгуки про співпрацю

Іван Мельничук, Owner & CEO в ME TEAM

Ми звернулися до стратегів Netpeak із завданням перевірити потенціал нашої бізнес-ідеї перед запуском. Команда провела дослідження ринку, протестувала ключові гіпотези та допомогла визначити найбільш перспективні напрями для розвитку ME-Booking. Завдяки отриманим даним ми змогли звузити фокус, зрозуміти реальні потреби нашої аудиторії та вибрати оптимальні ринки для старту. Особливо цінним став аналіз конкурентного середовища та тестові рекламні кампанії, які дали нам чітке уявлення про ефективність нашої ціннісної пропозиції. Це дослідження дало нам змогу значно знизити ризики та оптимізувати інвестиції на початковому етапі. Ми отримали не просто аналітику, а конкретну дорожню мапу для подальшого масштабування. Дякуємо команді Netpeak за високий рівень експертизи та практичний підхід до валідації стартап-ідей!