Просування застосунку в ніші стримінгових платформ в App Store: +131% показів і +70% встановлень за 6 місяців

Просування застосунку в ніші стримінгових платформ в App Store: +131% показів і +70% встановлень за 6 місяців

Ринок стримінгових сервісів висококонкурентний, за увагу користувача борються глобальні гіганти й сильні місцеві продукти, що часто займають монопольне становище у своїх країнах. Успіх просування залежить від розуміння культурного контексту й локальних уподобань аудиторії.

У цьому кейсі ми показуємо, як систематична робота з оптимізації текстових і графічних метаданих підвищила видимість застосунку й конверсіЇ у встановлення. Унаслідок цього протягом шести місяців органічні покази зросли на 131%, а встановлення — на 70%.

Проєкт: entertainment-бренд. Період: квітень — жовтень 2025. Регіони: Україна, Польща, Румунія, Угорщина, Чехія та Словаччина. Поcлуга: App Store Optimization.

Хто наш партнер

Мобільний застосунок стримінгової платформи, що надає доступ до великої бібліотеки світових блокбастерів і локальних кінохітів. А також до популярних місцевих і міжнародних телевізійних каналів для глядачів у низці країн Європи.

Цілі співпраці

Компанія звернулася до нас із метою підвищити органічний трафік застосунку й долю в ніші за кількістю інсталів у цільових країнах: Україні, Польщі, Румунії, Угорщині, Чехії та Словаччині.

Основні виклики (Key Challenges)

Висока конкуренція з боку глобальних стримінгових платформ. Тиск локальних онлайн-кінотеатрів і телеканалів, котрі мають сформовану аудиторію і високу впізнаваність. Різниця уподобань користувачів у різних країнах, необхідність адаптації текстових і графічних метаданих під найбільш популярний у регіоні контент.

Стратегія просування (Promotion Strategy)

Для реалізації встановлених цілей ми побудували комплексну ASO-стратегію:

Аналіз застосунків конкурентів та обсягу ніші. Підготовка метаданих. Оцінка результатів і створення нових ітерацій метаданих. Підготовка нової графіки для підвищення конверсії. Налаштування In-App Events для залучення та утримання користувачів.

Крок 1. Аналіз конкурентів

Команда зібрала і проаналізувала дані 500+ ключових гравців у цільових для просування країнах. Це дало змогу визначити основних конкурентів на локальних ринках, оцінити складність і доцільність виходу в кожному регіоні, а також врахувати сезонні коливання попиту.

Розподіл встановлень у ніші протягом місяця у цільових країнах:

Розподіл доходів у ніші протягом місяця у цільових країнах:

Динаміка ніші у цільових країнах:

Крок 2. Підготовка метаданих

При створенні семантичного ядра ми проаналізували:

пошукові запити глядачів, зібрані за допомогою Asolytics;

видимі метадані (Title та Subtitle) платформ ключових гравців ринку;

підказки в пошуку в App Store.

Складаючи метадані, ми орієнтувалися на певні параметри:

Кількість прямих конкурентів у ТОП-10. Чим їх більше, тим релевантнішим є пошуковий запит і вища якість трафіку. Найпопулярніші загальні підказки в пошуку ми додали у App name застосунку. Популярність пошукового запиту. Чим вона вища, тим більше трафіку генерує запит. Кількість результатів у видачі пошуку. Чим вона більша, тим складніше просування за цим запитом. Поточна позиція застосунку.

Збір семантичного ядра в Asolytics:

Крок 3. Оцінка результатів і підготовка нових ітерацій метаданих

Ми моніторили результати кожного оновлення метаданих, вилучаючи в наступних ітераціях ті запити, за якими застосунок не продемонстрував зростання, та додаючи нові.

Крок 4. Підготовка нової графіки для підвищення конверсії

Під час створення нового сета скриншотів наша команда дотримувалася певних принципів.

Акцент на трьох основних сегментах цільової аудиторії:

глядачі телевізійних каналів;

любителі популярного кіно;

прихильники спорту, що шукають трансляції спортивних подій.

Якісний дитячій контент і безпечний перегляд телеефіру дітьми. Актуальні кінохіти й постійне оновлення контенту.

Новостворений сет відрізнявся яскравими кольорами й викликав позитивні емоції та відчуття затишку, оскільки застосунок призначений передусім для сімейного перегляду. A/B-тестування показало вищу на 4,83% конверсію нового сету порівняно з попереднім.

Крок 5. Налаштування In-App Events для залучення та утримання користувачів

Прем'єри фільмів, телешоу й великі спортивні події досить популярні в глядачів і викликають помітні сплески трафіку.

Приклад сплеску органічних встановлень унаслідок трансляції спортивної події:

Для ефективного залучення нових користувачів та утримання наявних ми запустили серію з 33 in-App Events, присвячених цим подіям.

Результати просування

Попри високу конкуренцію в ніші, команда RadASO розширила семантичне ядро, підвищила видимість і покращила конверсію сторінки застосунку. Це забезпечило стабільне зростання органічного трафіка: +131% показів і +70% встановлень за підсумками роботи.

Динаміка видимості застосунку

Після оновлення метаданих збільшилася кількість релевантних пошукових запитів, за котрими продукт почав ранжуватися.

Динаміка позицій у ТОП-50 по цільових країнах:

Частка органічних показів, що отримує продукт у ніші, зросла на 87%.

Частка органічних показів застосунку в цільових країнах:

Динаміка конверсії застосунку

У результаті оновлення графіки й запуску івентів конверсія сторінки продукту зросла на 60%.

Динаміка органічної конверсії сторінки застосунку:

Динаміка органічного трафіку

У результаті зростання видимості та конверсії сторінки застосунку зріс органічний трафік:

покази — +131%;

завантаження — +70%.

Динаміка показів:



Динаміка перших встановлень:



Зростання органічного трафіка в цільових країнах:

Досягнуті результати стали можливими завдяки системній роботі з текстовими та графічними метаданими протягом шести місяців. Попри високу конкуренцію у ніші, команда RadASO розширила семантичне ядро, підвищила видимість та покращила конверсію сторінки застосунку, що і забезпечило стабільне зростання органічного трафіка: +131% показів та +70% встановлень за підсумками роботи.