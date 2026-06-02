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Продвижение приложения в нише стриминговых платформ в App Store: +131% показов и +70% установок за 6 месяцев
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Сергей Романович Сергей Романович

Рынок стриминговых сервисов высококонкурентен, за внимание пользователя борются глобальные гиганты и сильные локальные продукты, которые часто занимают монопольное положение в своих странах. Успех продвижения зависит от понимания культурного контекста и локальных предпочтений аудитории.

В этом кейсе мы показываем, как систематическая работа по оптимизации текстовых и графических метаданных повысила видимость приложения и конверсию в установки. В результате за шесть месяцев органические показы выросли на 131%, а установки — на 70%.

Проект: развлекательный бренд.

Период: апрель — октябрь 2025.

Регионы: Украина, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия и Словакия.

Услуга: App Store Optimization.

Кто наш партнер

Мобильное приложение стриминговой платформы, предоставляющее доступ к обширной библиотеке мировых блокбастеров и локальных кинохитов. А также к популярным местным и международным телеканалам для зрителей в ряде стран Европы.

Цели сотрудничества

Компания обратилась к нам с целью повысить органический трафик приложения и долю в нише по количеству установок в целевых странах: Украине, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии.

Основные вызовы

  1. Высокая конкуренция со стороны глобальных стриминговых платформ.

  2. Давление со стороны локальных онлайн-кинотеатров и телеканалов, имеющих сформированную аудиторию и высокую узнаваемость.

  3. Различия в предпочтениях пользователей в разных странах, необходимость адаптации текстовых и графических метаданных под наиболее популярный в регионе контент.

Стратегия продвижения

Для реализации поставленных целей мы разработали комплексную ASO-стратегию:

  1. Анализ приложений конкурентов и объема ниши.

  2. Подготовка метаданных.

  3. Оценка результатов и создание новых итераций метаданных.

  4. Подготовка новой графики для повышения конверсии.

  5. Настройка In-App Events для привлечения и удержания пользователей.

Шаг 1. Анализ конкурентов

Команда собрала и проанализировала данные более 500 ключевых игроков в целевых для продвижения странах. Это позволило определить основных конкурентов на локальных рынках, оценить сложность и целесообразность выхода в каждом регионе, а также учесть сезонные колебания спроса.

Распределение установок в нише в течение месяца в целевых странах:

Розподіл встановлень у ніші протягом місяця у цільових країнах

Распределение доходов в нише в течение месяца в целевых странах:

Розподіл доходів у ніші протягом місяця у цільових країнах

Динамика ниши в целевых странах:

Динаміка ніші у цільових країнах

Шаг 2. Подготовка метаданных

При создании семантического ядра мы проанализировали:

  • поисковые запросы зрителей, собранные с помощью Asolytics;

  • видимые метаданные (Title и Subtitle) платформ ключевых игроков рынка;

  • подсказки в поиске в App Store.

Составляя метаданные, мы ориентировались на определенные параметры:

  1. Количество прямых конкурентов в ТОП-10. Чем их больше, тем релевантнее поисковый запрос и выше качество трафика. Самые популярные общие подсказки в поиске мы добавили в App name приложения.

  2. Популярность поискового запроса. Чем она выше, тем больше трафика генерирует запрос.

  3. Количество результатов в выдаче поиска. Чем оно больше, тем сложнее продвижение по этому запросу.

  4. Текущее положение приложения.

Сбор семантического ядра в Asolytics:

Збір семантичного ядра в Asolytics

Шаг 3. Оценка результатов и подготовка новых итераций метаданных

Мы отслеживали результаты каждого обновления метаданных, удаляя в следующих итерациях те запросы, по которым приложение не продемонстрировало роста, и добавляя новые.

Шаг 4. Подготовка новой графики для повышения конверсии

При создании нового набора скриншотов наша команда придерживалась определенных принципов.

  1. Акцент на трех основных сегментах целевой аудитории:

  • зрители телевизионных каналов;

  • любители популярного кино;

  • поклонники спорта, ищущие трансляции спортивных событий.

  1. Качественный детский контент и безопасный просмотр телеэфира детьми.

  2. Актуальные кинохиты и постоянное обновление контента.

Новый сет отличался яркими цветами и вызывал положительные эмоции и ощущение уюта, поскольку приложение предназначено в первую очередь для семейного просмотра. A/B-тестирование показало на 4,83% более высокую конверсию нового сета по сравнению с предыдущим.

Шаг 5. Настройка In-App Events для привлечения и удержания пользователей

Премьеры фильмов, телешоу и крупные спортивные события достаточно популярны у зрителей и вызывают заметные всплески трафика.

Пример всплеска органических установок в результате трансляции спортивного события:

Приклад сплеску органічних встановлень унаслідок трансляції спортивної події

Для эффективного привлечения новых пользователей и удержания существующих мы запустили серию из 33 in-App Events, посвященных этим событиям.

Результаты продвижения

Несмотря на высокую конкуренцию в нише, команда RadASO расширила семантическое ядро, повысила видимость и улучшила конверсию страницы приложения. Это обеспечило стабильный рост органического трафика: +131% показов и +70% установок по итогам работы.

Динамика видимости приложения

После обновления метаданных увеличилось количество релевантных поисковых запросов, по которым продукт начал ранжироваться.

Динамика позиций в ТОП-50 по целевым странам:

Динаміка позицій у ТОП-50 по цільових країнах

Доля органических показов, получаемых продуктом в нише, выросла на 87%.

Доля органических показов приложения в целевых странах:

Частка органічних показів застосунку в цільових країнах

Динамика конверсии приложения

В результате обновления графики и запуска ивентов конверсия страницы продукта выросла на 60%.

Динамика органической конверсии страницы приложения:

Динаміка органічної конверсії сторінки застосунку

Динамика органического трафика

В результате роста видимости и конверсии страницы приложения вырос органический трафик:

  • показы — +131%;

  • загрузки — +70%.

Динамика показов:
Динаміка показів

Динамика первых установок:
Динаміка перших встановлень

Рост органического трафика в целевых странах:

Зростання органічного трафіка в цільових країнах

Достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе с текстовыми и графическими метаданными в течение шести месяцев. Несмотря на высокую конкуренцию в нише, команда RadASO расширила семантическое ядро, повысила видимость и улучшила конверсию страницы приложения, что и обеспечило стабильный рост органического трафика: +131% показов и +70% установок по итогам работы.

Команда проекта: Сергей Романович, ASO Specialist; Ирина Кузнецова, ASO Team Lead; Михаил Полюхович, Client Project Manager.

Сергей Романович
Сергей Романович

ASO-специалист в команде RadASO. Продвигаю продукты в App Store и Google Play из разных ниш — от банковских сервисов до шопинга и lifestyle-приложений.
Оптимизирую метаданные, тестирую креативы, отслеживаю отзывы и рейтинг — всё для того, чтобы ваше приложение видели и скачивали.

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