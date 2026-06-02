Продвижение приложения в нише стриминговых платформ в App Store: +131% показов и +70% установок за 6 месяцев
Рынок стриминговых сервисов высококонкурентен, за внимание пользователя борются глобальные гиганты и сильные локальные продукты, которые часто занимают монопольное положение в своих странах. Успех продвижения зависит от понимания культурного контекста и локальных предпочтений аудитории.
В этом кейсе мы показываем, как систематическая работа по оптимизации текстовых и графических метаданных повысила видимость приложения и конверсию в установки. В результате за шесть месяцев органические показы выросли на 131%, а установки — на 70%.
Проект: развлекательный бренд.
Период: апрель — октябрь 2025.
Регионы: Украина, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия и Словакия.
Услуга: App Store Optimization.
Кто наш партнер
Мобильное приложение стриминговой платформы, предоставляющее доступ к обширной библиотеке мировых блокбастеров и локальных кинохитов. А также к популярным местным и международным телеканалам для зрителей в ряде стран Европы.
Цели сотрудничества
Компания обратилась к нам с целью повысить органический трафик приложения и долю в нише по количеству установок в целевых странах: Украине, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии и Словакии.
Основные вызовы
-
Высокая конкуренция со стороны глобальных стриминговых платформ.
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Давление со стороны локальных онлайн-кинотеатров и телеканалов, имеющих сформированную аудиторию и высокую узнаваемость.
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Различия в предпочтениях пользователей в разных странах, необходимость адаптации текстовых и графических метаданных под наиболее популярный в регионе контент.
Стратегия продвижения
Для реализации поставленных целей мы разработали комплексную ASO-стратегию:
-
Анализ приложений конкурентов и объема ниши.
-
Подготовка метаданных.
-
Оценка результатов и создание новых итераций метаданных.
-
Подготовка новой графики для повышения конверсии.
-
Настройка In-App Events для привлечения и удержания пользователей.
Шаг 1. Анализ конкурентов
Команда собрала и проанализировала данные более 500 ключевых игроков в целевых для продвижения странах. Это позволило определить основных конкурентов на локальных рынках, оценить сложность и целесообразность выхода в каждом регионе, а также учесть сезонные колебания спроса.
Распределение установок в нише в течение месяца в целевых странах:
Распределение доходов в нише в течение месяца в целевых странах:
Динамика ниши в целевых странах:
Шаг 2. Подготовка метаданных
При создании семантического ядра мы проанализировали:
-
поисковые запросы зрителей, собранные с помощью Asolytics;
-
видимые метаданные (Title и Subtitle) платформ ключевых игроков рынка;
-
подсказки в поиске в App Store.
Составляя метаданные, мы ориентировались на определенные параметры:
-
Количество прямых конкурентов в ТОП-10. Чем их больше, тем релевантнее поисковый запрос и выше качество трафика. Самые популярные общие подсказки в поиске мы добавили в App name приложения.
-
Популярность поискового запроса. Чем она выше, тем больше трафика генерирует запрос.
-
Количество результатов в выдаче поиска. Чем оно больше, тем сложнее продвижение по этому запросу.
-
Текущее положение приложения.
Сбор семантического ядра в Asolytics:
Шаг 3. Оценка результатов и подготовка новых итераций метаданных
Мы отслеживали результаты каждого обновления метаданных, удаляя в следующих итерациях те запросы, по которым приложение не продемонстрировало роста, и добавляя новые.
Шаг 4. Подготовка новой графики для повышения конверсии
При создании нового набора скриншотов наша команда придерживалась определенных принципов.
-
Акцент на трех основных сегментах целевой аудитории:
-
зрители телевизионных каналов;
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любители популярного кино;
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поклонники спорта, ищущие трансляции спортивных событий.
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Качественный детский контент и безопасный просмотр телеэфира детьми.
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Актуальные кинохиты и постоянное обновление контента.
Новый сет отличался яркими цветами и вызывал положительные эмоции и ощущение уюта, поскольку приложение предназначено в первую очередь для семейного просмотра. A/B-тестирование показало на 4,83% более высокую конверсию нового сета по сравнению с предыдущим.
Шаг 5. Настройка In-App Events для привлечения и удержания пользователей
Премьеры фильмов, телешоу и крупные спортивные события достаточно популярны у зрителей и вызывают заметные всплески трафика.
Пример всплеска органических установок в результате трансляции спортивного события:
Для эффективного привлечения новых пользователей и удержания существующих мы запустили серию из 33 in-App Events, посвященных этим событиям.
Результаты продвижения
Несмотря на высокую конкуренцию в нише, команда RadASO расширила семантическое ядро, повысила видимость и улучшила конверсию страницы приложения. Это обеспечило стабильный рост органического трафика: +131% показов и +70% установок по итогам работы.
Динамика видимости приложения
После обновления метаданных увеличилось количество релевантных поисковых запросов, по которым продукт начал ранжироваться.
Динамика позиций в ТОП-50 по целевым странам:
Доля органических показов, получаемых продуктом в нише, выросла на 87%.
Доля органических показов приложения в целевых странах:
Динамика конверсии приложения
В результате обновления графики и запуска ивентов конверсия страницы продукта выросла на 60%.
Динамика органической конверсии страницы приложения:
Динамика органического трафика
В результате роста видимости и конверсии страницы приложения вырос органический трафик:
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показы — +131%;
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загрузки — +70%.
Рост органического трафика в целевых странах:
Достигнутые результаты стали возможными благодаря системной работе с текстовыми и графическими метаданными в течение шести месяцев. Несмотря на высокую конкуренцию в нише, команда RadASO расширила семантическое ядро, повысила видимость и улучшила конверсию страницы приложения, что и обеспечило стабильный рост органического трафика: +131% показов и +70% установок по итогам работы.
Команда проекта: Сергей Романович, ASO Specialist; Ирина Кузнецова, ASO Team Lead; Михаил Полюхович, Client Project Manager.
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